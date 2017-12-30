 Такое событие не имеет аналогов в истории Украины: в вузах прошли открытые встречи с новыми судьями Верховного Суда. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, встречи-дискуссии на тему "Верховный Суд - новая философия судебной власти" с судьями ВС проходили в их родных вузах в четырех городах Украины – Харькове, Одессе, Львове и Киеве. Выбор регионов не случайный. Именно в этих городах расположены ведущие юридические школы, которые внесли значительный вклад в образование будущих судей ВС и в целом юристов страны. Так, харьковская школа подготовила 39 судей ВС, или, 34%, киевская – 31, или 27%; львовская – 11, или 9,6%; одесская – 8, или 7% судей ВС. Кроме того, еще 12 учебных заведений имеют в составе ВС своих выпускников.

Во встречах-дискуссиях с судьями ВС приняли участие юристы, преподаватели и студенты учебных заведений, представители бизнеса, государственных и общественных организаций. Целью общения в ходе этих встреч было открыто обсудить существующие проблемы и совместно подумать над вариантами изменений в судебной власти для того, чтобы создать качественно новый суд. Инициаторами встреч выступили сами новоизбранные судьи. Они приехали в свои вузы, чтобы поблагодарить учителей, которые в свое время дали знания и воодушевить к изменениям будущих юристов. Помимо встреч с активом города они провели брифинги для местных СМИ, а также открыли в своих вузах фото выставку-ретроспективу публичного конкурса в ВС, который проходил в течение года. Студенты и все желающие теперь могут посетить ее в любое время.

Харьков

Первым 24 ноября своих выпускников, ставших судьями нового Верховного Суда, принимал Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Он занимает первое место по количеству выпускников, которые стали судьями нового Верховного Суда, – 39 из 115, или 34%.





В ходе дискуссии выпускница, до недавнего времени профессор харьковского вуза, доктор юридических наук и судья Большой Палаты ВС Елена Кибенко подняла вопрос крайне низкого доверия общества к судебной системе и отсутствия коммуникации.

"Почему люди не доверяют суду? Потому что они очень мало знают о суде. Первое, что мы хотим сделать, это - разработать коммуникационную стратегию. Обеспечить прямую коммуникацию через социальные сети, а не только пресс-релизы. Следующее - это подавать решение суда нормальным, доступным языком. Людям должно быть все понятно", - подчеркнула она.



Судьи ВС Елена Кибенко и Дмитрий Луспеник

Судья ВС Алла Лесько назвала восстановление доверия к суду одной из главных задач, которые стоят перед судьями нового Верховного Суда.

"Даже европейские эксперты, оценивающие конкурс в Верховный Суд, считают, что такая степень открытости, такая глубина проверки психологических качеств кандидатов, психологические тесты были намного выше классом и более сложными, чем те, что проводятся в европейских странах при отборе судей. А теперь перед нами стоят непростые задачи. Одна из главных - вернуть доверие к суду. К сожалению, в последнее время деятельность судов была показана только с отрицательной стороны, о хорошем рассказывают мало", - отметила Лесько.



Судьи ВС Алла Лесько и Аркадий Бущенко



Встреча с судьями стала важным событием и для самого вуза. Ректор университета и весь коллектив тепло встретили своих выпускников, высокую активность проявили студенты и адвокаты региона, задавая шквал вопросов, от мотивации стать судьями ВС до внедрения в стране электронного суда.

"Впервые мы имеем честь принимать наших выпускников, которые прошли очень трудный экзамен. Ведь процедура отбора на должности судей Верховного Суда была чрезвычайно сложной. Эта встреча, которую мы сегодня проводим, связанна с работой нового ВС, который формировался на принципиально новой конкурсной основе. И результаты конкурса меня приятно поразили. Очень отрадно для нас, что больше 30% состава ВС это - выпускники нашего вуза", - сказал ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василий Таций (на фото в центре).



Слева направо: Виталий Уркевич, Ирина Желтобрюх, Алла Лесько, Елена Кибенко, Аркадий Бущенко, Василий Таций, Дмитрий Луспеник, Вячеслав Песков, Михаил Смокович, Станислав Голубицкий, Василий Крат, Александр Прокопенко, Анатолий Емец

Он также обратился к выпускникам с наставлением: "Высоко несите знамя нашего вуза, мы вами гордимся. Будем стараться наблюдать за вашими успехами, а может, и будем озвучивать замечания. Но помните, что здесь ваш второй дом и мы всегда вам рады".

Одесса

Вторая встреча-дискуссия на тему "Верховный Суд - новая философия судебной власти" в рамках проекта "Спасибо, Alma Mater! Честный суд корнями со студенчества" состоялась 8 декабря в здании Национального университета "Одесская юридическая академия". Одесская юридическая школа в новом Верховном Суде представлена пятью выпускниками этого вуза. Еще трое новоизбранных судей учились на юридическом факультете Одесского национального университета имени Мечникова. Среди них - председатель ВС Валентина Данишевская. В целом представители одесской юридической школы, которая объединяет два вуза, занимает четвертое место в стране с долей 7%.

"Можно наблюдать со стороны, а можно присоединиться к изменениям, попробовать в них свои силы, принять участие в конкурсах, которые начаты в ходе реформы. У юристов есть исторический шанс изменить судебную систему. Сейчас мы все можем повернуть суд лицом к людям", - отметил судья Егор Краснов.



Слева направо: Егор Краснов, Татьяна Анцупова, Елена Белоконь, Всеволод Князев

В ходе дискуссии были подняты вопросы необходимости взаимодействия судейского корпуса с учеными, создания единой судебной практики и, опять-таки, восстановления доверия к судебной системе, в том числе путем более открытой и активной коммуникации с обществом. Учитывая, что в зале помимо студентов присутствовали представители судейского корпуса, адвокатуры и общественных организаций, много вопросов касалось процессуальной работы Верховного Суда и формирования единства судебной практики.

Так адвокаты Одесской областной коллегии адвокатов интересовались перспективами рассмотрения дел и материалов с пропущенными сроками рассмотрения. Представители Главного территориального управления юстиции в Одесской области поднимали вопрос исполнения решений национальных судебных органов в контексте дела "Бурмич и другие против Украины". Обсуждалось много вопросов по новеллам процессуальных кодексов, в частности, возможности судей первой и апелляционной инстанций руководствоваться при принятии решений нормами Конституции как нормами прямого действия в случае, если закон или иной правовой акт противоречит Конституции Украины.

"Одна из ключевых позиций философии нового Верховного Суда - суд должен говорить. Надеюсь, что общение судей будет гораздо активнее, чем раньше. Я среди тех, кто поверил в этот этап судебной реформы. Разделяю идеологию нового Верховного Суда относительно возвращения доверия общества к суду. Своей персональной задачей на сегодняшний день вижу работу в направлении создания единой судебной практики. Важно, что новые процессуальные кодексы предоставляют инструменты, чтобы это эффективно реализовать", - отметила судья ВС Елена Белоконь (на фото вторая слева).



Слева направо: судьи ВС Егор Краснов, Елена Белоконь, Всеволод Князев, Татьяна Анцупова, Елена Привалова



Судья ВС, доктор юридических наук, профессор Татьяна Анцупова в ходе брифинга для местных СМИ выразила мнение, что судебная реформа сегодня происходит наиболее системно.

"Реформа одновременно предусматривает три взаимосвязанных направления: институциональный, нормативный и кадровый. И именно мы, избранные на конкурсе судьи, являемся последней составляющей реформы", - сказала она, добавив, что до Верховного Суда занималась международным правом. "Принимая решение об участии в конкурсе, я видела свою миссию в том, чтобы внести глубокие знания международного права в национальную правоприменительную практику".



Судья ВС Татьяна Анцупова

"Принятые процессуальные кодексы позволят по-новому рассматривать дела, которые помогут избавиться от многих проблем, существовавших в судебной системе, и построить качественную новую судебную систему. Я думаю, что флагманом этого процесса должен стать новый Верховный Суд", - сказал судья ВС Всеволод Князев. Отвечая на вопрос о количестве "новых" и "старых" судей в новом ВС, он ответил, что такого разделения среди состава суда нет. "Все судьи являются единым коллективом, который прошел через жесткие испытания и выступают монолитной командой, которая собирается построить в стране новый честный суд", - добавила Татьяна Анцупова.



Судья ВС Всеволод Князев

Ректор Одесского национального университета имени Мечникова Игорь Коваль также подчеркнул, что избрание Валентины Данишевской, которая стала первой в Украине женщиной-председателем Верховного Суда, - это еще одно свидетельство того, что в одесской правовой школе готовят правовые кадры наивысшей квалификации.

"Мы надеемся, что те знания, которые они получили и реализовали как преподаватели, послужат делу формирования нового Верховного Суда", - сказал ректор ОНУ, отметив, что новые судьи ВС – это очень хороший пример для современных студентов того, как нужно работать и осваивать свои специальности, чтобы стать профессионалом самого высокого уровня.

"Одесская правовая школа берет свое начало от Ришельевского лицея, затем - Императорского Новороссийского университета, Одесского государственного университета, а с 1997 года кадры высшей квалификации готовятся в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и в Одесском университете имени И. Мечникова. Думаю, эта традиция будет и дальше развиваться", - добавил он.

Студенты, преподаватели и гости некоторое время не отпускали судей, продолжая общение и по завершению встречи. "Нам будет очень не хватать наших коллег, но я рад, что они взяли в свои руки процессы реформирования судебной системы и в новом статусе будут продолжать учить студентов благодаря внедрению новой процессуальной практики. Искренне желаю им успехов и сил", - сказал Николай Пашковский, доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета "Одесская юридическая академия", который модерировал встречу в Одессе.





Львов

11 декабря своих выпускников, ставших судьями нового Верховного Суда, приветствовал Львов. Встречу на тему "Верховный Суд - новая философия судебной власти. Как построить доверие" организовал главный вуз львовской правовой школы - Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Здесь учились 11 судей нового Верховного Суда. Всего же львовские вузы закончили 13 судей ВС.



Первый ряд слева направо: Владимир Бурдин, судьи ВС Владимир Кравчук, Александр Стародуб, Наталья Антонюк, Дмитрий Гудыма, Владимир Король; Второй ряд справа налево: Василий Нор, Владимир Мельник (ректор), Елена Привалова, Сергей Резник

Так, в ходе дискуссии было подчеркнуто, что Верховный Суд должен строить новую философию взаимодействия с учеными.

По словам судьи Большой Палаты ВС, выпускницы и преподавателя вуза Натальи Антонюк, основа юридической науки строится именно в базовых украинских учебных заведениях, одним из которых и является Львовский национальный университет.

"Сегодня, уже как судья Верховного Суда, я буду прилагать все усилия для того, чтобы сохранить взаимосвязь Верховного Суда со всей судебной системой Украины, для того, чтобы научные школы работали вместе, чтобы они шли в ногу с Верховным Судом, чтобы практика и наука не были оторванными", - заявила она, подчеркнув, что научные школы имеют огромный потенциал идей, которые следует использовать в новых решениях Верховного Суда.

Эту идею поддержал ректор университета, выступив с предложением к судьям сделать университет профессиональной площадкой для дискуссий на базе юридического факультета с возможностью привлечения академической среды, а также профессионального сообщества и общественности для предметного обмена мнениями о внедрении верховенства права.



Судья ВС Наталья Антонюк

"Состав нового Верховного Суда существенно обновлен, причем не только за счет ученых и адвокатов, а в том числе за счет судей первой и апелляционной инстанций. У всех коллег есть искреннее желание работать вместе на общий результат. Более того, судьи, которые раньше работали в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел, очень одобряют тот факт, что среди них будут адвокаты и ученые. Поскольку они могут представить иное видение тех проблем, которые поступают на рассмотрение суда", - отметил судья Большой Палаты ВС Дмитрий Гудыма.

Судья ВС Владимир Кравчук на встрече отметил, что миссия людей, которые пришли в ВС, полна символизма. "Это продолжение борьбы украинского народа на правовом поле и продвижение защиты Украины на пути к правовому государству. Без ВС государство не состоится как правовое. Этот путь и вызовы, которые ставит перед нами история, мы должны пройти", - сказал он.



Судья ВС Дмитрий Гудыма

Ректор университета отметил, что такая встреча не имеет аналогов в истории, потому что участники открыто говорият не с назначенными, а избранными судьями. "Я уверен, что такие встречи нужны судьям ВС для того, чтобы они почувствовали, что имеют не только поддержку, но и доверие от общества, потому что мы представляем широкую общественность. Мы гордимся своими выпускниками, которые приняли участие в конкурсе на должности судей Верховного Суда. Я убежден, что ни одна реформа в Украине не будет иметь успеха без верховенства права. И сейчас мы являемся свидетелями формирования новой философии жизни украинцев", - отметил ректор Владимир Мельник.

Он заверил, что университет продемонстрирует свою ответственность и поддержку тем процессам реформ, которые сейчас происходят в Украине, а также поддержку и доверие своим коллегам-судьям ВС, которые к тому же открыты к общению.



Ректор ЛНУ Владимир Мельник

Старейший представитель львовской юридической школы академик Василий Нор обращаясь к своим ученикам-судьям ВС отметил, что участвовал во многих реформах, но только эта дает надежду на восстановление доверия к суду.

"Я принимал участи в конституционно-правовых реформах с 2001 года. Но все они, как правило, за исключением последней судебной реформы, были зависимы от политических сил. Тогда в составе конституционной комиссии я отстаивал трехуровневую судебную систему, но мои рекомендации не были приняты, и она оставалась четырехуровневой. В результате ВСУ потерял позицию высшего судебного органа. Текущая судебная реформа вернула в ВС те полномочия, которые он должен иметь по своему конституционному признаку", - сказал Василий Нор.

Он отметил, что уровень цивилизованности в каждом государстве измеряется не достатком, а уровнем правосудия и доверия к нему. "Наверное, были причины потери доверия к правосудию. И СМИ сыграли в этом свою роль несправедливой критикой. Но мы надеемся, что благодаря тем реформистским действиям, которые производятся, уровень доверия вернется. Хотя это зависит от ментальности людей, а они привыкли все критиковать", - резюмировал академик Нор. Он продолжил, что в части охраны и защиты прав и свобод граждан ВС должен сыграть огромную роль, "чтобы его решение и ratio decidendi приобрели значение судебного прецедента".

Глубоко поразило участников встречи обращение Василия Нора к своим ученикам-судьям ВС, которые получили эмоциональный заряд для дальнейшей работы:

"Дорогие мои ученики - Ваши чести. Слава Богу, что на 49 году работы, я могу гордиться тем, что все вы судьи - мои ученики. Это большая для меня честь и огромное удовольствие. Я думаю, что на этом не завершится пополнение нашими выпускниками наивысшего суда. Уверен, что вы как представители львовской юридической школы будете всегда на высоте. А если надо посоветоваться - мы всегда с вами и готовы поддержать, а может и покритиковать. Счастливой вам профессиональной дороги и личного счастья в жизни".

В завершении встречи ректор университета Владимир Мельник предложил выпускникам львовской правовой школы сделать подобные встречи судей ВС постоянными, учредив день ВС в ЛНУ имени Ивана Франка.

Киев

Завершающая встреча в рамках проекта "Спасибо, Alma Mater! Честный суд корнями из студенчества" состоялась в Киеве. Дискуссия с новоизбранными членами Верховного Суда Украины на тему "Верховный Суд - новая философия судебной власти. Как построить доверие" состоялась 20 декабря в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Мантии судей ВС одел 31 выпускник этого вуза.



Слева направо: Иван Мищенко, Юрий Чумак, Василь Кисиль, Александра Яновская, Наталья Кузнецова, Ольга Ступак, Станислав Щотка, Леонид Губерский, Наталья Антоненко, Лариса Рогач, Борис Гулько, Елена Привалова, Татьяна Шипулина, Людмила Бывшева, Ирина Фаловская

"Как дети идут к родителям, так и мы пришли сегодня к своей Alma Mater со своими достижениями и обещаниями. Каждый из выпускников помнит, кто он и откуда. Я хочу, чтобы каждый студент чувствовал себя членом большой элитной юридической семьи. Я благодарю свой университет за то, что я никогда не разочаровывалась в своих преподавателях", - отметила выпускница университета судья Большой Палаты ВС, доктор юридических наук, которая много лет являлась профессором университета, Александра Яновская.

В ходе дискуссии председатель Кассационного гражданского суда в составе ВС Борис Гулько подчеркнул, что именно первые шаги нового Верховного Суда будут играть ключевую роль в процессе восстановления доверия людей.

"Очень важны первые шаги нового Верховного Суда. Новое процессуальное законодательство прописано так, что все кассационные суды являются судами права, а не факта. И только сильная апелляция, и справедливая первая инстанция устранит то большое количество дел, которые поступают в кассационные суды", - отметил он.



Судьи ВС Людмила Бывшева, Татьяна Шипулина

Отвечая на вопрос о судебной реформе, судья Большой Палаты ВС Лариса Рогач отметила, что часто ее связывают только с формальными понятиями, преимущественно с изменением законодательства.

"Но судебная реформа не в этом. Она в том, чтобы каждый гражданин нашей страны чувствовал себя защищенным. Думаю, что чем меньше будет обращений в суд, тем лучше будет результат работы судов и это будет результатом судебной реформы, ведь у граждан не будет необходимости обращаться в суд". Она также добавила, что судебная реформа не состоится, если ответственность за нее будут ожидать исключительно от судей. "Это важная составляющая, но не менее важным является ожидание законопослушного поведения от каждого участника процесса. От адвоката, лица, которое осуществляет представительство, от самих сторон", - сказала судья ВС Лариса Рогач.



Судья ВС Лариса Рогач



Василь Кисиль, Станислав Щотка, Сергей Козьяков, Леонид Губерский

Представители университета также высказали желание объединить науку и практику через сотрудничество с судьями ВС. "Наше общество возлагает большие надежды на вас, судей нового Верховного Суда. Если вам нужна помощь вашей Alma Mater - мы всегда готовы. Передавайте свой бесценный опыт, приходите к нашим студентам читать лекции", - сказал ректор КНУ Леонид Губернский. Директор Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерий Копейка продолжил "Сегодня у меня ощущение радости, что наши дети достигли в своей профессии наибольшего уровня. Мы гордимся вами. Хочу пожелать, чтобы вы не разочаровались в своей борьбе и справились с теми задачами, которые вас ждут" Он также добавил "Нам бы было бы очень интересно наладить с вами системное сотрудничество. Чтобы наши студенты могли бы практиковаться в решении практических задач, которые вы будете решать в формате учебного процесса", - отметил он.

В свою очередь судьи продемонстрировали готовность продолжить системное обучение студентов. "Есть у меня мечта. Хочу, чтобы в университете на юридическом факультете был создан настоящий судебный зал для того, чтобы у студентов была возможность учиться в условиях, приближенных к боевым", - поделилась судья ВС Александра Яновская.



Слева направо: Елена Орлюк, Николай Гриценко, Леонид Губерский, Сергей Козьяков, Наталья Кузнецова, Станислав Щотка

Обращаясь к студентам на встрече судья ВС Ольга Ступак отметила, "важно понимать, что образование не для диплома, а для жизни. Это лучшие годы, поэтому не тратьте возможностей. У вас сейчас есть много времени, чтобы развиваться и узнавать что-то новое. Сегодня вы закладываете фундамент своего будущего профессиональной жизни".

Старейший представитель киевской юридической школы, профессор кафедры международного частного права КНУ имени Тараса Шевченко Василий Кисиль обращаясь к участникам встречи сказал. "Ваша честь!" - многие из вас слышали это обращение раньше, а кто-то лишь недавно. Вы прошли нелегкое чистилище. Но хочу отметить, что вы единственные люди в государстве, которых сместить с должности никто не может",- сказал он и добавил, что был участником всех комиссий по судебной реформе, которые создавались ранее, но только сегодняшняя реформа, уже шестая, закончилась успешно.

"Понятно, насколько важна эта реформа и как ее ждут в нашем обществе и за рубежом международные инвесторы. Поэтому на вас лежит большая ответственность, показать, что судебная реформа таки состоялась, начиная сверху и книзу", - отметил Василь Кисиль. Он также обратил внимание на необходимости реформировать институт адвокатуры и на участии в этом процессе юристов, отметив, что на адвокатах лежит не меньшая доля ответственности за снижение доверия к судебной системе.

Участники встреч отмечают, что проект "Спасибо Alma Mater. Честный суд корнями со студенчества" дал важный ценностный старт судьям Верховного Суда, а также стимул к работе преподавательскому составу вузов и к учебе студентам. "Нет более сильной подпитки для осуществления изменений, чем личный пример учителей и достижения учеников. А прийти и открыто обсудить свой опыт спустя годы в стенах родного вуза, где знакома каждая ступенька, всегда волнительно. Благодаря этим встречам судьи как бы получили дополнительную реформаторскую броню от своих альма-матер на сражение за суд по правам человека, которое, мы надеемся, они выиграют", - сказала ЦензорНет Елена Привалова, советник по коммуникациям Совета по вопросам судебной реформы, который совместно с координатором ОБСЕ в Украине выступил партнером проекта.





Студенты