 Три человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Авария произошла в ночь на субботу, около 1:30.
"В результате происшествия водитель и пассажир ВMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира ВАЗа от полученных повреждений погибли на месте", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира ВMW и одного из погибших пассажиров ВАЗа, а также все обстоятельства аварии.
Вообще, автохлам советского производства нужно убрать с дорог, в принудительном порядке. Эти вёдра с гайками представляют большую опасность, прежде всего для самого экипажа.
Каждое четвертое ДТП в 2017 году зафиксировано в Киеве - почти 27 тысяч случаев. Далее, с большим отрывом - Одесская область (9138 ДТП), Харьковщина (7716), Днепропетровщина (7314) и Львовщина (7263), а также Киевская область - 7114 ДТП. Меньше всего аварий зафиксировано в Луганской (495 случаев, правда, данные по Донбассу, конечно, неполные), Кировоградской (1109) и Сумской (1174) областях.
А вот больше всего жертв не в столице (ведь скорость в целом по городу ниже, чем на трассах), а на Львовщине (177 погибших), в Киевской области (174) и в Одесской области (158 случаев).
Поэтому по Вашей логике ближе всех к кацапстану находиться Киев