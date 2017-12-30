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 Три человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобилей ВMW и ВАЗ, в результате которого три человека погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Авария произошла в ночь на субботу, около 1:30.

"В результате происшествия водитель и пассажир ВMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира ВАЗа от полученных повреждений погибли на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира ВMW и одного из погибших пассажиров ВАЗа, а также все обстоятельства аварии.

Также смотрите: Пьяный водитель в Киеве сбил трехлетнюю девочку и влетел в киоск. ФОТОрепортаж

Три человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП в Харькове, - Нацполиция 01
Три человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП в Харькове, - Нацполиция 02
Три человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП в Харькове, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3042343
 
 
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Буржуйская техника выручила; советская угробила.
Вообще, автохлам советского производства нужно убрать с дорог, в принудительном порядке. Эти вёдра с гайками представляют большую опасность, прежде всего для самого экипажа.
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Там обе машины в хлам, куда так лететь, ваз это приговор к сожалению, хотя их почти не осталось.
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Похоже кто-то на красный поехал, т.к. удар не лобовой.
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где ты там светофоры видел на окружной, экс- пэрт..
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Зрозуміло. Беха на євробляхах на шаленій швидкості влетіла в тазик.
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Якби не бляхи,то розминулись стовідсотково,еге ж кацо
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Аби не євробляхи-по 100 баксів, горе-Шумахєр їхав би 40 км. на годину на запорожцеві, або такому ж тазику. А взагалі, судячи зі статистики, беха на євробляхах то не автомобіль, а швидше діагноз.
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Ану кинь статистику по бєхам,хто лідирує,ті що по 40 000,чи стобаксові,мені здається без різниці,але тобі як завжди треба шпильку кинути як вєлєлі в канторє
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Гугл- в поміч. У тебе беха на євробляхах?
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что то в Харькове пробздилося в плане дтп, наверное сказуеться близость кацапстана и кацапский пофигизм!!!
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Просто вазотазов больше осталось, у нас их уже почти нет.
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В частности, количество ДТП в первые 8 месяцев 2017 года превышает аналогичный показатель 2016 года на 8,5 тысячи (или почти 9%). Также возросло и количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - всего с 1 января по 31 августа зафиксировано 16 898 таких случаев. Как результат - 1996 человек погибло (год назад - 1949), и почти 22 тысячи были травмированы.

Каждое четвертое ДТП в 2017 году зафиксировано в Киеве - почти 27 тысяч случаев. Далее, с большим отрывом - Одесская область (9138 ДТП), Харьковщина (7716), Днепропетровщина (7314) и Львовщина (7263), а также Киевская область - 7114 ДТП. Меньше всего аварий зафиксировано в Луганской (495 случаев, правда, данные по Донбассу, конечно, неполные), Кировоградской (1109) и Сумской (1174) областях.
А вот больше всего жертв не в столице (ведь скорость в целом по городу ниже, чем на трассах), а на Львовщине (177 погибших), в Киевской области (174) и в Одесской области (158 случаев).
Поэтому по Вашей логике ближе всех к кацапстану находиться Киев
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так как быкуют на дорогах сталичные "трактористы" - всем остальным ещё "учиться и учиться", причём можно и песней: "...а я дорожного быка узнаю по номеру АА" , а о "калихворнийцах" (КХ они же AI) вообще можно "легенды" складывать...
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на еаробляхах ездят не только украинцы, много арабов и кавказцев, а вот это как объяснить саудит на литовских номерах?), в Харькове такое часто, египтянин, сирийцы едут в основном на медиков учиться. А на вазах тоже покупают по дешёвке чтобы добить окончательно этот совковый раритет.
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.....не узнаю ТАЗ в гриме , походу КЛАССИКА семерка ????
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Чем больше появляется автодебилов- тем меньше становится автодебилов. Досадно, что с собой и непричастных прихватывают. Зрада- она в мозгах, остальное решаемо...
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люди, при чем здесь вазы-тазы? я ведь об общей культуре вождения, о пьянстве и наркотиках заткермом, о кацапском пофигизме, о агрессивном отношении друг другу... недавно один тинейджер за рулем назвал меня оленем отмороженым за то что я по мосту со скорость 70 ехал и ему якобы сильно мешал. сегодня этому шумахеру разбили правое крыло....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТри человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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