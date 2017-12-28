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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (2558) контрабанда (1407) Одесская область (1363) спирт (174)

 Пограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода. ФОТОрепортаж

На днях пограничники выявили на Одесчине два нелегальных спиртопровода, общей длиной около 2 км.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Вчера пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы и Белгород-Днестровского отряда обнаружили почти километровый трубопровод. Резиновый шланг был закопан на глубину 10 см и вел от окраины с. Павловка к государственной границе в направлении Приднестровья. Трубопровод, вероятно, предназначался для перекачки спирта с соседней территории. Его длина составила 900 метров.

Пограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Пограничники на Виннитчине обнаружили возле границы с Молдовой спиртопровод через Днестр. ФОТОрепортаж


Пограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода 02
Пограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода 03

За день до этой находки, пограничники совместно с представителями Управлением защиты экономики Нацполиции в Одесской области, на направлении н.п. Старая Андрияшивка (Молдова) - н.п. Новокрасное (Украина), демонтировали еще один трубопровод. Это был пластиковый шланг длиной 930 м, который, скорее всего, также предназначался для осуществления противоправной деятельности.

Пограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода 04

Также смотрите: Спиртопровод длиной 150 метров обнаружен на дне Кучурганского лимана на границе с Молдовой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода 05
Пограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода 06

С начала года сотрудники Госпогранслужбы совместно с правоохранителями сопредельных стран и взаимодействующими органами обнаружили 11 нелегальных трубопроводов.

Смотрите: Подводный спиртопровод между Украиной и непризнанным Приднестровьем обнаружили украинские пограничники. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3042090
 
 
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ого до кацяпів 2км труби з Одеської області?! Пограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода - Цензор.НЕТ 245
куди ще с2н5он качати?! Пограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода - Цензор.НЕТ 2413
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ДА ВЫ ШО? все зрада... а спиртопровод это шутка...КАКОЙ НАУЙ СПИРТОПРОВОД? У НАС ВЛАСТЬ ОФИЦАЛОМ ПОЛ СТРАНЫ В ОФШОР- А ОСТОЛЬНОЕ ПРАВНУКИ БУДУТ ОТДАВАТЬ.-ДЛЯ МВФ.
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свиньи малый и средний бизнес на корню рубят. исполняют указивкы алиггархов
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Приднестровская спиртяга за версту смердит, её с водой не перепутаешь.
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Вряд ли сможет Новый год
Встретить весело народ, -
Ведь какой-то злой урод
Перекрыл спиртопровод.


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видать не договорились... иначе, как понимать, что когда его прокладывали - они не видели, а тут опа, и нашли!!!
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ну, часть великого самогонного пути - как это напоминает аналогичные трубопроводы между Литвой и Латвией и впрямь до вступление ЕС, потом всё пропали, по не надобности - граница открыта.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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