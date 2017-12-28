 Пограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Вчера пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы и Белгород-Днестровского отряда обнаружили почти километровый трубопровод. Резиновый шланг был закопан на глубину 10 см и вел от окраины с. Павловка к государственной границе в направлении Приднестровья. Трубопровод, вероятно, предназначался для перекачки спирта с соседней территории. Его длина составила 900 метров.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Пограничники на Виннитчине обнаружили возле границы с Молдовой спиртопровод через Днестр. ФОТОрепортаж







За день до этой находки, пограничники совместно с представителями Управлением защиты экономики Нацполиции в Одесской области, на направлении н.п. Старая Андрияшивка (Молдова) - н.п. Новокрасное (Украина), демонтировали еще один трубопровод. Это был пластиковый шланг длиной 930 м, который, скорее всего, также предназначался для осуществления противоправной деятельности.

Также смотрите: Спиртопровод длиной 150 метров обнаружен на дне Кучурганского лимана на границе с Молдовой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж





С начала года сотрудники Госпогранслужбы совместно с правоохранителями сопредельных стран и взаимодействующими органами обнаружили 11 нелегальных трубопроводов.

Смотрите: Подводный спиртопровод между Украиной и непризнанным Приднестровьем обнаружили украинские пограничники. ВИДЕО