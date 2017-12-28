 Пограничники выявили в Одесской области два километровых спиртопровода. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Вчера пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы и Белгород-Днестровского отряда обнаружили почти километровый трубопровод. Резиновый шланг был закопан на глубину 10 см и вел от окраины с. Павловка к государственной границе в направлении Приднестровья. Трубопровод, вероятно, предназначался для перекачки спирта с соседней территории. Его длина составила 900 метров.
За день до этой находки, пограничники совместно с представителями Управлением защиты экономики Нацполиции в Одесской области, на направлении н.п. Старая Андрияшивка (Молдова) - н.п. Новокрасное (Украина), демонтировали еще один трубопровод. Это был пластиковый шланг длиной 930 м, который, скорее всего, также предназначался для осуществления противоправной деятельности.
С начала года сотрудники Госпогранслужбы совместно с правоохранителями сопредельных стран и взаимодействующими органами обнаружили 11 нелегальных трубопроводов.
куди ще с2н5он качати?!
Встретить весело народ, -
Ведь какой-то злой урод
Перекрыл спиртопровод.