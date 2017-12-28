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 Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневом и Гладосово, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

28 декабря, во взаимодействии с органами местного самоуправления, слаженной координации группы Гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В информации отмечается:"Во время проведения ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

Новогодние и Рождественские праздники жители прифронтовых населенных пунктов будут встречать при полном освещении.

Отметим, что Украина и ее Вооруженные Силы всесторонне поддерживают и помогают гражданскому населению, восстанавливая социальную инфраструктуру и частные дома, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск".

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Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневом и Гладосово, - штаб АТО 01
Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневом и Гладосово, - штаб АТО 02
Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневом и Гладосово, - штаб АТО 03
Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневом и Гладосово, - штаб АТО 04
Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневом и Гладосово, - штаб АТО 05

Источник: https://censor.net.ua/p3042088
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
штабу АТО скучно, ищут чем заняться
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Ось, що я вам скажу, мої дорогенькі! Українська журналістика повинна ґрунтуватися на наступних засадах: 1) любов до України, 2) не нашкодь, тобто - не пиши те, що може нашкодити стратегічним інтересам країні, 3) оптимізм, бо "сум суше кості" - пиши більше про досягнення нації, а не скигли, що може трапитись поганого, 4) ні за яких обставин не кажи те, що вигідно ворогам держави, або буде ними використано, 5) за будь-яких обставин виступай захисником батьківщини і своєї нації.
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Самое главное ты и не написал,НЕ БРЕШИ,это же касается и твоих хазяев,уколова та медведева
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Ты просто перевел с московитского на Мову инструкции для руснявой "прессы".
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Так это ольгинцы им скидуют,они только переводят, уже заметно давненько
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Я не публикую инструкции для прессы,слизанные с руснявых "правил". И за 20 с гаком лет четко знаю разницу между свободной и независимой прессой и "сми" из тоталитарных и полутоталитарных стран-помоек.
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а Украина, по твому мнению, относится к тоталитарным или полутоталитарным странам-помойкам?
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Неуклюжая попытка провокации. Я написал то,шо ты прочитал.И имел в виду то,шо написал.

28.12.2017 23:00

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Понимаю - случилась оговорка на подсознательном уровне. Но лучше все-таки не трать времени на форумы "полутоталитарных стран-помоек", проводи свою жизнь с большей пользой.
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Т.е.,по-твоему Украина - "полутоталитарная страна-помойка", раз мы с тобой общаемся на Украинском форуме?
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Я не публикую инструкции для прессы,слизанные с руснявых "правил". И за 20 с гаком лет четко знаю разницу между свободной и независимой прессой и "сми" из тоталитарных и полутоталитарных стран-помоек.
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не надо стрелки переводить. Это уж слишком по кацапски.
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действительно,для чего ты пытаешься по-руснявому перевести стрелки с того момента,шо ты настрочил инструкцию для "сми" из тоталитарных и полутоталитарных стран-помоек.? Это как раз твое пожелание к СМИ Украины,а не мое. Это ты хочешь,шоб СМИ в Украине публиковали патриотическо-бравурные очерки в стиле звЯЯзды.sru ,а не публиковали правду,как положено свободной и независимой прессе.
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та дякувати Богу, що зима тепла, а то з такими тарифами на тепло по світу з торбою можна піти.....
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Тут треба вирішити остаточні положення. Вода, енергія чиї? І яка падлюка їх постачає. Своїх у них немає. Ось вам і додатковий козир для звільнення полонених.
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Якщо б це була правда, я б вже танцювала на кістках обдроченців.
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Для начала нужно хотя б определится, враги это или торговые партнеры, ато простые солдаты с ними воюют, а главнокоммандующий торгует.
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Журнамухи
Україна повністю відновила електропостачання в прифронтових населених пунктах Травневому і Гладосовому, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7373

Каюсь, иногда нарушаю главную заповедь профессора Преображенского и читаю украинскую прессу. Вынужденно. Впечатление от ее прочтения намного хуже, чем от того, что иногда приходится читать в прессе российской. Это - субъективная оценка, ибо с российскими СМИ все понятно изначально. Туда погружаешься как в помойку или свалку, принимая все меры предосторожности. Тем более, что чисто информационной составляющей там практически нет, и ты ее там не ищешь. Академический интерес вызывает методика выноса мозга у большой части населения, и не более того. То есть, российская пресса рассматривается не просто как средство пропаганды, а средство враждебной пропаганды.
По этой же причине, отечественная пресса, вроде бы, не должна быть продолжением пропагандистской машины Кремля. Она им и не является (в чистом виде), но скорее выглядит как инструмент, заточенный именно под наши реалии. Основная тактика наших СМИ - заливание всего украинского огромным слоем помоев. Это делают некоторые депутаты, почему-то не лишенные мандатов, и просто - заезжие ублюдки, которых следовало бы депортировать в Зимбабве, или где они там читают лекции, но главное - это делают наши СМИ. Они имеют куда больший охват аудитории, а потому - наносят куда больший ущерб, чем вся указанная публика, вместе взятая.
Вот и сегодня пришлось окунуться в отечественную прессу, как в чан, доверху наполненный сырьем для знаменитого якутского скульптора. Создается впечатление, что в составе наших СМИ есть специальные отделы г*внокопов, которые ничего больше не делают, кроме как выкапывают самые тухлые и вонючие новости, а потом - смакуют их до потери сознательности.
Сегодня такой темой было заявление министра иностранных дел Германии о том, что Украина в ближайшее время не сможет присоединиться к ЕС и далее - в таком же духе. Вообще, в Германии уже сложилась традиция, когда МИД возглавляет почти открытый путинофил. Тут нет ничего удивительного, ибо немцы, люди педантичные, но как и все - склонные к извлечению выгоды из всего. Если бы герр Швондер уехал лет на 10 в тюрьму, за практически открытое сотрудничество с самыми одиозными структурами РФ, то сейчас не было бы такого фестиваля особо умных министров.
Шредер показал, что даже будучи канцлером, можно протаскивать интересы российской корпорации, руководство которой, на три четверти состоит из ФСБ/КГБ, а после дембеля - более десяти лет летать на «золотом парашюте» Газпрома, входя в структуры - битком забитые конторской публикой, и влияя на действующих политических деятелей Германии, где примером, а где и прямыми уговорами и предложениями, от которых невозможно отказаться.
В общем, будучи старой и бесстыжей проституткой, этот персонаж показал, что деньги не пахнут кровью десятков тысяч жителей ЧРИ, пеплом документов, регулирующих европейскую безопасность, смертью более десятка тысяч граждан Украины, сотен тысяч граждан Сирии, даже смертельным зарином не пахнут. А ведь зарин друг Владимир обещал уничтожить.
Последователи этого господина поняли, что если можно ему, то можно и им. В самом деле, у них перед глазами - живой пример тела, так удачно «припавшего к источнику, и не получившему даже минимального уголовного преследования, на родине «героя». В общем тезис о том, что безнаказанность ведет к рецидивам - подтверждена практикой. Но это - внутреннее дело Германии. В конце концов, за таких деятелей она платит своей репутацией, которой уже никогда не хватит на роль лидера Европы.
Тем не менее, в самой Германии не все так однозначно, и заявления лиц, всплывших в результате глубоких компромиссов, чаще всего - остаются их собственным мнением и не более. Тем не менее, наша пресса уцепилась в эту тему мертвой хваткой, и переливает это из пустого в порожнее - весь день. Мухи нашли свое любимое лакомство и с гулом набросились на него.
Такая подача вызывает у читателей и слушателей размышления о том, что Берлин уже умыл руки и, вообще, Путин обходит нас с Запада. Тут и заявление министра, и «Северный поток - 2», и многое другое. В отличие от блогеров, которые просто публикуют собственные размышления и наблюдения, справедливо полагая, что такое право дает им Конституция Украины, журналисты обязаны стремиться к объективности подачи материалов, имея единственное исключение - парирование пропаганды врага. То есть, они должны придерживаться кодекса журналистской этики, если они уже называют себя журналистами.
В этом смысле, даже любительские исследования процесса изменения восприятия Западом дают прямой ответ на вопрос о том, по каким каналам туда доходит критически важная информация. Понятно, что прямая обязанность доносить ее до партнеров, лежит на плечах дипломатов, но вот мы видим, как последовательно и даже неотвратимо кресло министра иностранных дел Германии занимают описанные выше деятели. Очевидно, что такой канал подачи информации будет существенно деформирован. Тем не менее, информация доходит на место и действует достаточно эффективно.
В отличие от США, где военные имеют огромное влияние на политику, ибо ключевые посты государства почти всегда занимают бывшие офицеры ВС, в Германии с этим несколько сложнее. Оно и понятно, военное ведомство было полностью скомпрометировано в ходе Второй Мировой Войны, и долгое время Германия была в рамках жесткой демилитаризации, а ее военную безопасность обеспечивали оккупационные войска союзников. Только недавно военные Германии вышли из тени, и потихоньку восстанавливают свой естественный статус. Скажем так, даже численность личного состава Бундесвера пока уступает численности ВСУ при том, что численность населения Германии - вдвое больше, а экономика - не сопоставима.
Тем не менее, за более чем три года войны и американские, и германские военные, в качестве инструкторов и наблюдателей, имели возможность увидеть войну РФ против Украины собственными глазами. У них нет никаких иллюзий, а через них - развенчиваются иллюзии у политиков и руководства. Так произошло в США, но и в Германии - тоже идет аналогичный процесс.
Ответственные и педантичные немцы, в рамках пока небольшого, но растущего бюджета, запустили крупнейшую программу модернизации и перевооружения собственной армии. Как это выглядит в натуре, видят и сообщают наши читатели, живущие там. Думаю, они не имеют особых допусков к гостайне и оперируют открытыми данными, которые легко нашли бы и наши журналисты. Но их это не интересует. Им нужно то, что сказал открытый поклонник Путина.
Мы благодарим наших читателей, за предоставленную информацию и далее - публикуем ее лишь с небольшими правками. Это лишь то, на что они сами обратили внимание, и это не является полной картиной трансформаций, происходящих в армии Германии.
«Хоть этой информации уже пару месяцев все равно хочу на ней остановиться так как она обросла некоторыми дополнениями, речь пойдет о глубокой модернизации 104 танков а если точнее 68 Leopard 2A4, 16 Leopard 2A6 и 20 Leopard 2A7 а так же 32 шасси от Leopard 2A4 до уровня Leopard 2A7V на общую сумму в 760 млн. Euro. В июне 2016 на выставке новинок вооружения Eurosatory немецкая фирма Krauss-Maffei Wegmann сокращенно KMW показала новый вариант танка Leopard 2A7V аббревиатура «V» означает Verbesserungen /Verfeinerungen если перевести то звучать будет примерно как улучшенный или усовершенствованный. В ходе модернизации кроме KMW как основной фирмы примут участие фирмы MTU ( мотор, ходовая ) на долю которой выделено 21,2 млн. Euro и Rheinmetall Defence, ну куда же без системы вооружения следующее поколение Typ L55A1 заточенного под программируемый боеприпас DM11, на долю Rheinmetall Defence придётся 118 млн. Euro. Так же KMW проведет глубокую модернизацию 208 GTK Boxer- германский аналог БТРа на 94 млн.Euro и 30 Spähwagen Fennek- разведывательный бронеавтомобиль на 88 млн. Euro.
А теперь самая последняя информация от ВВС Бундесвера Eurofighter «Typhoon» считается многоцелевой истребитель, вот только теперь 27 истребителей из 31 эскадрильи «Boelcke» трансформируют на 82 млн. Euro в истребитель-бомбардировщик и для нанесения наземных ударов вооружат бомбами GBU-48 которые в количестве 400 штук уже заказаны, планируется что уже 2018 году они поступят на вооружения сил быстрого реагирования HATO».
Казалось бы, открытые данные говорят о том, что в Берлине «знают за облаву» и готовят свои вооруженные силы к драке. С кем эта драка предполагается - тоже понятно. Журналисту просто надо было взять одну часть информации, добавить вторую, и получился бы совершенно другой материал, с другой тональностью и с другой пищей для размышлений. Но, ничего подобного. Дается сплошной «трэш», от которого почти невозможно отплеваться. Создается впечатление, что эти деятели специально гнут общество, как металлическую деталь, на испытательном стенде, чтобы выйти на предел «усталости». Вот это и есть - инструмент Кремля. А потому - вспоминаем тот самый совет профессора Преображенского и не читаем этой дряни. Вот никакой - не читаем.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневом и Гладосово, - штаб АТО. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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