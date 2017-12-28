 Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневом и Гладосово, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В информации отмечается:"Во время проведения ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

Новогодние и Рождественские праздники жители прифронтовых населенных пунктов будут встречать при полном освещении.

Отметим, что Украина и ее Вооруженные Силы всесторонне поддерживают и помогают гражданскому населению, восстанавливая социальную инфраструктуру и частные дома, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск".

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