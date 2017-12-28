 11-летний мальчик на Луганщине лишился руки пытаясь разобрать крупнокалиберный патрон, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Вчера вечером в Сватовский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в больницу с телесным повреждением госпитализирован несовершеннолетний.
Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые выехали на место происшествия, установили, что школьник в доме по месту своего проживания получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга.
На данный момент мальчику проведена операция. По словам врачей, его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет.
Этот - астронавт.