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 11-летний мальчик на Луганщине лишился руки пытаясь разобрать крупнокалиберный патрон, - Нацполиция. ФОТО

В результате взрыва в доме в с. Гончаровка Сватовского района Луганской области 11-летний мальчик получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой конечности и травмы живота.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера вечером в Сватовский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в больницу с телесным повреждением госпитализирован несовершеннолетний.

Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые выехали на место происшествия, установили, что школьник в доме по месту своего проживания получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга. 

11-летний мальчик на Луганщине лишился руки пытаясь разобрать крупнокалиберный патрон, - Нацполиция 01

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11-летний мальчик на Луганщине лишился руки пытаясь разобрать крупнокалиберный патрон, - Нацполиция 02

На данный момент мальчику проведена операция. По словам врачей, его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3042086
 
 
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он счастлив


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это всегда было и будет ,даже войны если нет .пацаны все такие
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Мальчишки делятся на два типа - одни хотят быть астрономами, другие астронавтами.
Этот - астронавт.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия11-летний мальчик на Луганщине лишился руки пытаясь разобрать крупнокалиберный патрон, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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