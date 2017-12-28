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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:вор в законе (145) Киев (15118) Киевская область (1350) криминалитет (429) Аброськин (339)

 "Изъято оружие, документы", - второй этап отработки Киева и области сотрудниками Нацполиции прошел 28 декабря, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Заместитель Главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о завершении второго этапа отработки сотрудниками Нацполиции Киева и Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня продолжался второй этап отработки Киева и Киевской области подразделениями криминальной полиции центрального аппарата Нацполиции, столичного главка и подразделениями ГУНП других областей.

"Поздравили" с новогодними праздниками и уделили пристальное внимание "важным лицам" с "выдающейся" криминальной биографией: "ворам в законе" "Неделе", "Льоре Сумскому" и "Хмело", преступным криминальным авторитетам Олегу "Бакинскому", Юрию "Молдовану ","Мобилу" и еще десятку заезжих гастролеров.

Было проведено несколько десятков обысков, изъято оружие, документы. По результатам будут назначены соответствующие экспертизы.

Наибольший вклад в успешное проведение спецмероприятий сделало руководство криминальной полиции ГУНП Киева. Спасибо сотрудникам полиции за активную помощь в борьбе с "ворами в законе".

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Изымаем оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики", - Аброськин заявил, что Нацполиция начала отработку Киева и области. ФОТОрепортаж

Изъято оружие, документы, - второй этап отработки Киева и области сотрудниками Нацполиции прошел 28 декабря, - Аброськин 01
Изъято оружие, документы, - второй этап отработки Киева и области сотрудниками Нацполиции прошел 28 декабря, - Аброськин 02
Изъято оружие, документы, - второй этап отработки Киева и области сотрудниками Нацполиции прошел 28 декабря, - Аброськин 03
Изъято оружие, документы, - второй этап отработки Киева и области сотрудниками Нацполиции прошел 28 декабря, - Аброськин 04

Источник: https://censor.net.ua/p3042085
 
 
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І що? Аде харі усіх вищеозначених злодіїв?
Я теж можу викласти фотки чогось схожого на АК-74 та китайських ножиків-і казати,що взяв Хуйла.
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На фото может быть всего навсего ММГ АК-47.Пока не проведена экспертиза - это все предметы похожие на оружие!
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Не факт что какой либо из ножей может оказаться холодным оружием. Форма и размер не о чем не говорят . Если я не ошибаюсь там примерно 15 критериев. Имеет значение толщина лезвия,наличие гарды ( упора для пальцев),кривизна передней части.... Все что на фото это предметы кухонных ножей.
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а біля нього - медальйончик цікавий ... ))
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Я подобным девайсом пользуюсь вместо мачете,когда через ипеня приходится прорубаться.Только у меня,судя по фотке,раза в полтора больше. Отличная штука.
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Ножи неплохие, правда в каждом магазине есть, типа коллекционных...И пистолет снизу канешь самое страшное оружие, на Розетке их валом, хоть бы фото подобрали...Или это реклама магазинов охоты и рыбалки?
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Цацки показывают мусора,а Цензор не знает случайно шо с гривней случилось,она обвалилась.
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а гривня в жопі, девальвація нацвалюти іде повнм ходом, ціни як мінімум на 50% зросли за цей рік, якщо не на 100%
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Показуха и марафет, основные методы работы ментов.
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Спасибо сотрудникам полиции за активную помощь в борьбе с "ворами в законе"Источник: https://censor.net.ua/p3042085 - це , коли затримали в ресторані , а потім - всіх відпустили ?
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Сайга-МК, АКМ, травматы Форт-17 и 14...
Кто выдавал "ворам в законе" разрешение на приобретение этого оружия?
Это ведь все гражданские версии из магазинов, а не оружие с "черного рынка".
За это тоже следует сказать спасибо сотрудникам полиции...
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Сам Аброськин и выдавал. Поэтому и знает где и кого ловить.
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если честно, то нижний таки смахивает на модель CZ-75 P-07 Duty и он вряд-ли травмат, стволик под глушитель смущает))
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Наверное Вы правы.
И я посмотрел на первое фото, это все таки не Сайга МК, а Ак-103, причем боевой.
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приучили нас эти борцы с оружием всё подвергать сомнению фотками стартовых турецких пестиков))
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На жизнь чем она зарабатывает ? Одна из древнейших профессий!!!
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Читаешь, разбираешься, вникаешь в новость, но как доходишь до фамилии Аброськин, сразу понимаешь, что туфта. Этому чмырю веры нет. Он боролся с блокадниками и избивал их. Все!
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той , хто не довіряє в "новим поліцаям" , Голубанам і Барбоскіним ті їм подібним .. - той "агент Хуйла" !
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"Поздравили" с новогодними праздниками и уделили пристальное внимание "важным лицам" с "выдающейся" криминальной биографией: "ворам в законе" "Неделе", "Льоре Сумскому" и "Хмело", преступным криминальным авторитетам Олегу "Бакинскому", Юрию "Молдовану ","Мобилу" и еще десятку заезжих гастролеров. Источник: https://censor.net.ua/p304208

Порхоть , ЦЕ ПЕРЕМОГА ???? ГНИЮТ ВАШИ ДЕТИ ,,,,
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Изъято оружие, документы", - второй этап отработки Киева и области сотрудниками Нацполиции прошел 28 декабря, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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