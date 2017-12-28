 "Изъято оружие, документы", - второй этап отработки Киева и области сотрудниками Нацполиции прошел 28 декабря, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня продолжался второй этап отработки Киева и Киевской области подразделениями криминальной полиции центрального аппарата Нацполиции, столичного главка и подразделениями ГУНП других областей.

"Поздравили" с новогодними праздниками и уделили пристальное внимание "важным лицам" с "выдающейся" криминальной биографией: "ворам в законе" "Неделе", "Льоре Сумскому" и "Хмело", преступным криминальным авторитетам Олегу "Бакинскому", Юрию "Молдовану ","Мобилу" и еще десятку заезжих гастролеров.

Было проведено несколько десятков обысков, изъято оружие, документы. По результатам будут назначены соответствующие экспертизы.

Наибольший вклад в успешное проведение спецмероприятий сделало руководство криминальной полиции ГУНП Киева. Спасибо сотрудникам полиции за активную помощь в борьбе с "ворами в законе".

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Изымаем оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики", - Аброськин заявил, что Нацполиция начала отработку Киева и области. ФОТОрепортаж







