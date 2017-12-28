 "Изъято оружие, документы", - второй этап отработки Киева и области сотрудниками Нацполиции прошел 28 декабря, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аброськин отметил: "Сегодня продолжался второй этап отработки Киева и Киевской области подразделениями криминальной полиции центрального аппарата Нацполиции, столичного главка и подразделениями ГУНП других областей.
"Поздравили" с новогодними праздниками и уделили пристальное внимание "важным лицам" с "выдающейся" криминальной биографией: "ворам в законе" "Неделе", "Льоре Сумскому" и "Хмело", преступным криминальным авторитетам Олегу "Бакинскому", Юрию "Молдовану ","Мобилу" и еще десятку заезжих гастролеров.
Было проведено несколько десятков обысков, изъято оружие, документы. По результатам будут назначены соответствующие экспертизы.
Наибольший вклад в успешное проведение спецмероприятий сделало руководство криминальной полиции ГУНП Киева. Спасибо сотрудникам полиции за активную помощь в борьбе с "ворами в законе".
Я теж можу викласти фотки чогось схожого на АК-74 та китайських ножиків-і казати,що взяв Хуйла.
Кто выдавал "ворам в законе" разрешение на приобретение этого оружия?
Это ведь все гражданские версии из магазинов, а не оружие с "черного рынка".
За это тоже следует сказать спасибо сотрудникам полиции...
И я посмотрел на первое фото, это все таки не Сайга МК, а Ак-103, причем боевой.
Порхоть , ЦЕ ПЕРЕМОГА ???? ГНИЮТ ВАШИ ДЕТИ ,,,,