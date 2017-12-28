 "Мы ставим точку в истории многострадального долгостроя", - Гройсман запускает новый лечебный комплекс "Охматдет". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук премьер-министра Владимира Гройсмана.
"Сегодня в Охматдете. Как и обещали, вводим в эксплуатацию первую очередь обновленного лечебного комплекса. Все документы получены, сложное диагностическое оборудование готовится к запуску. Исключительно рабочий момент - без лишней суеты и шума. Главное - украинские дети наконец получат современный лечебный комплекс, который обеспечит потребности в диагностике и по большинству случаев в лечении. Мы ставим точку в истории многострадального долгостроя и начинаем новую - успешную историю признанной миром клиники. В следующем году комплекс будет принимать пациентов", - пишет премьер.
Также Гройсман поблагодарил всех, кто присоединился к этому делу.
"В начале нового года планируем объявить тендер на строительство второй очереди комплекса, и в 2019 году завершить все работы", - заявил он.
Может ваши дети и в "сранках" лечатся..., сочувствую.
А что такое "сранки"?
Называйте меня пожалуйста "Порошенкiвський посiпака".
а разграбление фондов этого недостроя еще на уровне проектной документации?
а сбор-выбивание денег под "больницу будущего"?
а строительные сметы и простаивающее на складах (или даже под небом) приходящее в негодность оборудование, подаренное меценатами и купленное за гос. кошт?
точку должно поставить расследование всех злоупотреблений и справедливый суд и наказание ублюдков, наживающихся на больных (иногда смертельно больных) детях...
нема про шо там говорити і обирати.