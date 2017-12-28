 "Мы ставим точку в истории многострадального долгостроя", - Гройсман запускает новый лечебный комплекс "Охматдет". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Сегодня в Охматдете. Как и обещали, вводим в эксплуатацию первую очередь обновленного лечебного комплекса. Все документы получены, сложное диагностическое оборудование готовится к запуску. Исключительно рабочий момент - без лишней суеты и шума. Главное - украинские дети наконец получат современный лечебный комплекс, который обеспечит потребности в диагностике и по большинству случаев в лечении. Мы ставим точку в истории многострадального долгостроя и начинаем новую - успешную историю признанной миром клиники. В следующем году комплекс будет принимать пациентов", - пишет премьер.

Также Гройсман поблагодарил всех, кто присоединился к этому делу.

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"В начале нового года планируем объявить тендер на строительство второй очереди комплекса, и в 2019 году завершить все работы", - заявил он.



