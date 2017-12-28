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Все про:больница (547) дети (2877) ОХМАТДЕТ (82) Гройсман (3709) лечение (538)

 "Мы ставим точку в истории многострадального долгостроя", - Гройсман запускает новый лечебный комплекс "Охматдет". ФОТО

Премьер-министр прибыл в детскую больницу, чтобы открыть новый лечебный комплекс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Сегодня в Охматдете. Как и обещали, вводим в эксплуатацию первую очередь обновленного лечебного комплекса. Все документы получены, сложное диагностическое оборудование готовится к запуску. Исключительно рабочий момент - без лишней суеты и шума. Главное - украинские дети наконец получат современный лечебный комплекс, который обеспечит потребности в диагностике и по большинству случаев в лечении. Мы ставим точку в истории многострадального долгостроя и начинаем новую - успешную историю признанной миром клиники. В следующем году комплекс будет принимать пациентов", - пишет премьер.

Также Гройсман поблагодарил всех, кто присоединился к этому делу.

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"В начале нового года планируем объявить тендер на строительство второй очереди комплекса, и в 2019 году завершить все работы", - заявил он.

Мы ставим точку в истории многострадального долгостроя, - Гройсман запускает новый лечебный комплекс Охматдет 01


Мы ставим точку в истории многострадального долгостроя, - Гройсман запускает новый лечебный комплекс Охматдет 02

 

Источник: https://censor.net.ua/p3041922
 
 
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Я не пойму - предвыборная кампания стартонула?
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Похоже что да: Гройсман, Луцик... постоянно в новостях, даже Яценюк всплыл (то про него месяцами ни единой новости, то по две каждый день)
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А как прочувствоано низким голосом Юлька Григян-Капительман без единой капли украинской крови говорит "ми українці".... Ржунемагу...
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Гроші у дружини Ющенко забрали? Фонд "Дитяча лікарня майбутнього" вже передав всі зібрані кошти на будівництво?
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Не, с народа слупили очередные миллионы, кое-как достроили, что Вова Гройсман побегал перед телекамерами и покричал "Мы открыли многострадальный догострой"

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Это на конец достроили то что ГНИЛОМОРДЫЙ ЮЩЬ с КАТЬКАЙ- ПОТАСКУШКОЙ помпезно открывал ?!!
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Нет, ты ошибся. Это достроили то, что должна была построить Богатырева с сынулей Овоща - Сашей стоматологом.
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нє, ти шо! як ти міг таке подумати? я ж свій! я теж хочу, щоб наші діти лікувалися у сранках!
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Мне не понятны термины, которые ты применяешь, говоря о ваших детях.
Может ваши дети и в "сранках" лечатся..., сочувствую.
А что такое "сранки"?
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У меня только вопрос, а кто лечится будет ? и хватит ли денег у рядового гражданина на лечение ?
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Слово "порохобот" - это ж явный руссизм.
Называйте меня пожалуйста "Порошенкiвський посiпака".
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стоп-стоп!
а разграбление фондов этого недостроя еще на уровне проектной документации?
а сбор-выбивание денег под "больницу будущего"?
а строительные сметы и простаивающее на складах (или даже под небом) приходящее в негодность оборудование, подаренное меценатами и купленное за гос. кошт?
точку должно поставить расследование всех злоупотреблений и справедливый суд и наказание ублюдков, наживающихся на больных (иногда смертельно больных) детях...
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циглиною по хрюкалці!
нема про шо там говорити і обирати.
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Зрада по полному тарифу.я приехал жить в небольшой городок Украины в 1982 году с женой и 4 детьми..,Дорога по улице где купил домик была грунтовая,летом этого года полностью заасфальтировали...Зрада капец.... "Мы ставим точку в истории многострадального долгостроя", - Гройсман запускает новый лечебный комплекс "Охматдет" - Цензор.НЕТ 2305
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Цензор.НЕТФотоЗдоровье"Мы ставим точку в истории многострадального долгостроя", - Гройсман запускает новый лечебный комплекс "Охматдет". ФОТО
 
 
 
 
 
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