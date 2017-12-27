 В аэропорту Харькова состоялась торжественная встреча украинских заложников. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Радио Свобода вела прямую трансляцию из харьковского аэрпопорта.

Полное видео церемонии в Харькове

Как сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко , во время полета Петр Порошенко общался с освобожденными солдатами.

Он отметил: "Вертолет домой. Мы направляемся в Харьков. Президент общается с освобожденными военными".





освобожденный ученый Игорь Козловский