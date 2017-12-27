 В аэропорту Харькова состоялась торжественная встреча украинских заложников. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Радио Свобода вела прямую трансляцию из харьковского аэрпопорта.
Полное видео церемонии в Харькове
Как сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко , во время полета Петр Порошенко общался с освобожденными солдатами.
Он отметил: "Вертолет домой. Мы направляемся в Харьков. Президент общается с освобожденными военными".
освобожденный ученый Игорь Козловский
Саака гостарбайтер политический - его менять точно не на кого.
Трамп с радостью отдаст, а мы тут с Маккейном горы свернём
и головы подвернувшимся некстати
Ну, а попытки наехать на НАБУ- это уже была "красная черта", которую хотел преступить Порошенко, но Запад резко взял его за яйки и пришлось Пете включить заднюю. А пока Офшорный продолжает в своем стиле:" пизД.ит и пИз.дит
лугандонцам не нужны их люди. инициативу проявляла только наша сторона. если нам так надо, значит захер с нас деньги и поимел за особождение пленных. сколько шоколадники отвалили Захарченку за особождение пленных для поднятия имиджа и что уступили росии - вопрос.
Черт, плачу... Братья, Родные мои!!!!!!!!! Добро пожаловать домой.
Не мучайте их камерами, расспросами и прочей дуростью. Оставьте их в покое. Им сейчас кроме семьи, а потом покоя снегов Буковеля (любая заснеженная хатынка тоже подойдет великолепно, даже еще лучше будет!!!) ничего вообще не нужно.