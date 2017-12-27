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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 В аэропорту Харькова состоялась торжественная встреча украинских заложников. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Несколько вертолетов, на которых находятся освобожденные из ОРДЛО украинские пленники прибыли на аэродром Харькова. После этого в эаропорту сотоялся митинг, на котором выступил Президент Украины, первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, церковные иерархи и освобожденные заложники.

Как передает Цензор.НЕТ, Радио Свобода вела прямую трансляцию из харьковского аэрпопорта. 

Полное видео церемонии в Харькове

Как сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко , во время полета Петр Порошенко общался с освобожденными солдатами. 

Он отметил: "Вертолет домой. Мы направляемся в Харьков. Президент общается с освобожденными военными".

В аэропорту Харькова состоялась торжественная встреча украинских заложников 01
В аэропорту Харькова состоялась торжественная встреча украинских заложников 02

 В аэропорту Харькова состоялась торжественная встреча украинских заложников 03

освобожденный ученый Игорь Козловский 

Источник: https://censor.net.ua/p3041845
 
 
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шановні форумчани будьте обережні ваті дали нові методички і лайно льється із всіх щелєйВертольоти зі звільненими заручниками приземляються в Харкові - Цензор.НЕТ 1098
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давайте склоки оставим в стороне.... все хороши, все молодцы, главное что все дома! .... здоровья всем душевного и физического..... поправлейтесь... побывавши в плену вы стали сельнее нас топчющих волю каждый день.....
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а эти жулеботы и прочие рыгоботы не могут без склок в такой святой и радостной теме!
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а вот чудак в берете.. за него сколько наших отпустят?
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Про це не в мережі треба скиглити, а заявляти твердо, але мирно на вулиці. Де ваша емблема негайної відставки Бариги і дострокових президентських? Зробили вже? Причипили собі на груди? Отож...
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Тогда иди буржуйку топи в палатке под ВР, а не жопу грей дома перед монитором.
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А может Петю сменяем на остальных ВСЕХ украинских ребят, что в плену на роиси и у орков? Двойной Профит: и Украина вздохнет свободно и парни- на свободе. А, Петр Лексеич..?
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заодно и Жульку, Вилкула, Ахметова, Новинского, Бойку и Саака. Чище будет воздух и легче будет дышать.
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За Знебожилу с Ахметкой какраз могут чето и отвалить.
Саака гостарбайтер политический - его менять точно не на кого.
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Миху всегда можно поменять на Маккейна
Трамп с радостью отдаст, а мы тут с Маккейном горы свернём
и головы подвернувшимся некстати
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А-я-яй! Кругом " агенты кремля" в том числе и Госдеп, и весь цивилизованный Запад , адин Порошенко- " Дартаньян😁. Они ему уже намекают и тонко и грубо:"Коррупция является для Украины большей угрозой, чем российские танки", - заявил еще в 2015 посол США в Украине Джефри Пайетт https://m.censor.net.ua/news/339963/korruptsiya_yavlyaetsya_dlya_ukrainy_bolsheyi_ugrozoyi_chem_rossiyiskie_tanki_payiett.
Ну, а попытки наехать на НАБУ- это уже была "красная черта", которую хотел преступить Порошенко, но Запад резко взял его за яйки и пришлось Пете включить заднюю. А пока Офшорный продолжает в своем стиле:" пизД.ит и пИз.дит
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Педрофилы офшоренка для Украины значительно опасней чем #уйло. Он- явный враг и цель его понятна- уничтожить государственность Украины.На то он и враг. У шикаладных наймытов цель- поддержка режима Порошено, который продолжает топить в коррупционном багне(как и ВСЕ его папередники), Украину и её Граждан.
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Пошел на хуй, кусок говна. Без объяснений тварюка.
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Краще б визволені з полону вистреліли цьому іудейському мародеру в його свиняче ворувате рило.
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Нажаль,как и прежде, у нас при власти "заробитчаны" с паспортами других государств у которых уже заранее разработаны пути отхода с комфортными " запасными аэродромами" где-то ТАМ..для которых Украина всего-лишь средство для быстрых шальных денег. Остаётся только гадать, кто, на самом деле скрывается за блестящей обёрткой РАШЕНа- Изя израильский или дон Педро панамский?
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То, что Порох полетел встречать - это правильно. А вот берет зря напялил - на Че Гевару он совсем не похож.
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Захарченко знает что пете нужно шоу для рейтинга. шоб пете было о чем сказать в 00.00 с 31-го на 1-е.
лугандонцам не нужны их люди. инициативу проявляла только наша сторона. если нам так надо, значит захер с нас деньги и поимел за особождение пленных. сколько шоколадники отвалили Захарченку за особождение пленных для поднятия имиджа и что уступили росии - вопрос.
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Наконец парни дома...
Черт, плачу... Братья, Родные мои!!!!!!!!! Добро пожаловать домой.
Не мучайте их камерами, расспросами и прочей дуростью. Оставьте их в покое. Им сейчас кроме семьи, а потом покоя снегов Буковеля (любая заснеженная хатынка тоже подойдет великолепно, даже еще лучше будет!!!) ничего вообще не нужно.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ аэропорту Харькова состоялась торжественная встреча украинских заложников. ПОЛНОЕ ВИДЕО
 
 
 
 
 
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