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 Общество, Фоторепортаж
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 Порошенко под Краматорском встретил освобожденных из ОРДЛО украинцев. ФОТОрепортаж

В среду вечером в Краматорске (Донецкая обл.) президент Украины Петр Порошенко встретил колонну автобусов с освобожденными ранее в рамках обмена между Киевом и "Л/ДНР" удерживаемыми против их воли украинцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры встречи транслировались на  странице П.Порошенко в Фейсбуке.

"Сейчас вертолетами все будут отвезены в Харьков. Час лета. И через час самолет – в Киев, где вас встречают родные", - сказал президент в ходе встречи освобожденных украинцев в зоне АТО в Донецкой области.

Вместе с президентом Украины на встрече освобожденных украинцев присутствовали министр обороны Украины Степан Полторак, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, посол Франции в Украине Изабель Дюмон и представитель посольства Германии".

Позже пресс-служба Главы государства опубликовала фото этого события

Порошенко под Краматорском встретил освобожденных из ОРДЛО украинцев 01

Порошенко под Краматорском встретил освобожденных из ОРДЛО украинцев 02
Порошенко под Краматорском встретил освобожденных из ОРДЛО украинцев 03

Также читайте: Состоялся обмен 73 на 233, - первый вице-спикер Ирина Геращенко обнародовала уточненные данные об обмене заложников

Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. 

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/p3041837
 
 
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Кто-то ё6нул желчегонного, теперь забрызгают всё.
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витиевато-вычурно-высокопарно , , вы , простым , не литературным слогом бы выразились ,,,
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петик пиарится на всем что только можно , ЧУЕТ крыса недолго осталось
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А может Петю сменяем на остальных ВСЕХ украинских ребят, что в плену на роиси и у орков? Двойной Профит: и Украина вздохнет свободно и парни- на свободе. А, Петр Лексеич..?
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Браво, Президент! Порошенко 2019-2024! Порошенко під Краматорськом зустрів звільнених із ОРДЛО українців - Цензор.НЕТ 7900
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эта свинья поросенко, еще и форму военную надела, пусть колпак кондитера надевает, гадина пархатая..
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Если бы не было "пархатая" - лайкнул бы. А так - пшлонах, говно.
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это здорово, но Петр Алексеевич, я вас прошу, не спешите с орденами.
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Я не люблю олигархов, не люблю олигархический бантустан, который они тут строят. А значит, не люблю и Порошенко. Но я не понимаю той желчи, которую на этой ветке льют юлиолизы. Президент и его люди вели переговоры об обмене пленными, потом приехали встретить освобожденных. Что в этом плохого? И сколько пленных освободили вы, критиканы? Сколько пленных освободила облизываемая вам Юля? Нисколько? Ну, так идите нах, критиканы.
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Ну это же тролли тут стараются, и просто местные имбецилы, у которых в их одной извилине только одна программа: "влась (украинская) по определению плоха". И всё. С троллями всё ясно, а вот своих идиотов привести во вменяемое состояние будет непросто. Разве только они когда-нибудь поймут что их дерьмо на свою власть один в один воспроизводит цели и методы кремлёвских уёбков.
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Объясню тебе - пдрсу обыкновенному вдруг, назвавшему себя "финансистом",
Ни Порох, ни тем более Геращенко и все остальные, сегодня пиарившиеся (удерживая много часов на холоде несчастных) на людском горе не имеют к освобождению заложников ни малейшего отношения. Слышишь, мразь - НИ МАЛЕЙШЕГО !!!!
Волкер - Да. Меркель - да. Путин (друг Барыги) - да.
А Барыга к освобождению заложников имеет не большее отношение чем Захарченко с Плотницким.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПорошенко под Краматорском встретил освобожденных из ОРДЛО украинцев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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