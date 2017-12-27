 Порошенко под Краматорском встретил освобожденных из ОРДЛО украинцев. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры встречи транслировались на странице П.Порошенко в Фейсбуке.

"Сейчас вертолетами все будут отвезены в Харьков. Час лета. И через час самолет – в Киев, где вас встречают родные", - сказал президент в ходе встречи освобожденных украинцев в зоне АТО в Донецкой области.

Вместе с президентом Украины на встрече освобожденных украинцев присутствовали министр обороны Украины Степан Полторак, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, посол Франции в Украине Изабель Дюмон и представитель посольства Германии".

Позже пресс-служба Главы государства опубликовала фото этого события









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Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.