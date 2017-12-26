 Чиновник одного из поселковых советов Киевщины задержан при получении взятки в виде автомобиля, - прокуратура. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы прокуратуры города Киева.
В сообщении отмечается: "Женщину-чиновника задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля "Volkswagen Sharan" и денежных средств в сумме 5000 гривен. Первая часть взятки составляла 2000 долларов США и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года.
Следствием установлено, что неправомерную выгоду чиновник потребовал от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории указанного поселка.
В настоящее время задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины".
получила в виде автомобиля Volkswagen Sharan