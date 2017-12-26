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 Чиновник одного из поселковых советов Киевщины задержан при получении взятки в виде автомобиля, - прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №5 сотрудниками СБУ и Национальной полиции Украины задержан во время получения взятки секретарь бюджетной комиссии одного из поселковых советов Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается: "Женщину-чиновника задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля "Volkswagen Sharan" и денежных средств в сумме 5000 гривен. Первая часть взятки составляла 2000 долларов США и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года.

Следствием установлено, что неправомерную выгоду чиновник потребовал от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории указанного поселка.

В настоящее время задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины".

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Чиновник одного из поселковых советов Киевщины задержан при получении взятки в виде автомобиля, - прокуратура 01

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Чиновник одного из поселковых советов Киевщины задержан при получении взятки в виде автомобиля, - прокуратура 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3041599
 
 
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получила в виде автомобиля Volkswagen Sharan
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, а че ,,, , горбатый ныне раритет ,,, , , парковаться , опять же , легко ,,,
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Я чиновницей была ,землю пропивала, если б не моя 3,14зда с голоду пропала.
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Цю посадять. Не той масштаб. Весь клан осрамила.
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а назви для приклада: кого при йулє вздрюкнули за хабарі?
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а Юля была Президентом?или ее кум был Генпрокурором?
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Настоящие патриоты берут в национальной валюте и поддерживают малый бизнес.
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Молодая еще. Ровесница новой независимой Украины. Родилась, воспитывалась и училась в стране аж с двумя Майданами гидности. Как чиновница обязательно имела в гардеробе вышиванку, по праздникам пела гимн и вела делопроизводство на державний мови. И надо же такому случится! Не иначе, жыды или кацапы попутали. Или поляки с венграми.
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Таких тварей вешать на столбах, с дощечкой на груди: - "Я брала взятки, вот к чему привело..."
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник одного из поселковых советов Киевщины задержан при получении взятки в виде автомобиля, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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