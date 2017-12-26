 Около 100 рабочих "Судостроительного завода им.61 коммунара" перекрыли дорогу Николаев-Одесса, требуя выплаты зарплаты, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сегодня примерно в 09:00 около 100 рабочих "Судостроительного завода им.61 коммунара" перекрыли автодорогу Николаев-Одесса, проходящую через Варваровский мост. Требование протестующих - выплата долгов по заработной плате работникам ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара". На месте происшествия охрану общественного порядка осуществляют правоохранители Управление превентивной деятельности, работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области и наряды патрульной полиции. Извещены соответствующие службы и государственные органы о проведении протестной акции. Также граждане перекрыли движение транспорта по улице Бугский бульвар. Сейчас патрульные полицейские обеспечивают объезд участникам дорожного движения", - рассказали в полиции.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Руки подняли, к стенке прижались! Любое движение - открываю огонь на поражение", - задержание вооруженных преступников на рынке в Николаеве. Оперативное ВИДЕО

Указанное событие внесено в журнал Единого учета.









