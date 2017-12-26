 Около 100 рабочих "Судостроительного завода им.61 коммунара" перекрыли дорогу Николаев-Одесса, требуя выплаты зарплаты, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Сегодня примерно в 09:00 около 100 рабочих "Судостроительного завода им.61 коммунара" перекрыли автодорогу Николаев-Одесса, проходящую через Варваровский мост. Требование протестующих - выплата долгов по заработной плате работникам ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара". На месте происшествия охрану общественного порядка осуществляют правоохранители Управление превентивной деятельности, работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области и наряды патрульной полиции. Извещены соответствующие службы и государственные органы о проведении протестной акции. Также граждане перекрыли движение транспорта по улице Бугский бульвар. Сейчас патрульные полицейские обеспечивают объезд участникам дорожного движения", - рассказали в полиции.
Указанное событие внесено в журнал Единого учета.
направлению с Киевский НИИ Гидроприборов Киев ул.Сурикова 3
(адрес рядом с НАБУ), так вот это НИИ рекордсмен по не выплатам
зарплаты г.Киева, в результате действий директора афериста и без-
ответственности Укрооборонпрома, Романову плевать на это,
даже Азаров в последний свой год работы заставлял
Укроборонпром отдавать долги по зарплате,этим новым
госчиновникам наплевать типа" всё война спишет"
Источник: https://delo.ua/business/nikolaevskij-sudostroitelnyj-zavod-ostanovilsja-335991/ © delo.ua
направлению с Киевский НИИ Гидроприборов Киев ул.Сурикова 3
(адрес рядом с НАБУ), так вот это НИИ рекордсмен по не выплатам
зарплаты г.Киева, в результате действий директора афериста и без-
ответственности Укрооборонпрома, Романову плевать на это,
даже Азаров в последний свой год работы заставлял
Укроборонпром отдавать долги по зарплате,этим новым
начальникам типа" всё война спишет"
они там рехнулись все ?
Так, соя?
І взагалі бігом на роботу а то хутін нападе на вас
23 серетаря райкому
84 працівники обкому
124 розкуркульники горкому
На військові кораблі до 2020 року буде виділено до 30 млрд гривень - все пішло на Петіну кузню. Порошенко - це мародер.
Это ООЧЕНЬ большой вопрос.
браття, чи шо?
навреное видный был человек, раз его именем назвали предприятие