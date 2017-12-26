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Все про:долг (1018) дороги (1515) зарплата (1649) Николаев (1024) протест (4117)

 Около 100 рабочих "Судостроительного завода им.61 коммунара" перекрыли дорогу Николаев-Одесса, требуя выплаты зарплаты, - полиция. ФОТО

Около 100 рабочих "Судостроительного завода им.61 коммунара" перекрыли автодорогу Николаев-Одесса, проходящую через Варваровский мост, а также Бугский бульвар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сегодня примерно в 09:00 около 100 рабочих "Судостроительного завода им.61 коммунара" перекрыли автодорогу Николаев-Одесса, проходящую через Варваровский мост. Требование протестующих - выплата долгов по заработной плате работникам ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара". На месте происшествия охрану общественного порядка осуществляют правоохранители Управление превентивной деятельности, работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области и наряды патрульной полиции. Извещены соответствующие службы и государственные органы о проведении протестной акции. Также граждане перекрыли движение транспорта по улице Бугский бульвар. Сейчас патрульные полицейские обеспечивают объезд участникам дорожного движения", - рассказали в полиции.

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Указанное событие внесено в журнал Единого учета.

Около 100 рабочих Судостроительного завода им.61 коммунара перекрыли дорогу Николаев-Одесса, требуя выплаты зарплаты, - полиция 01
Около 100 рабочих Судостроительного завода им.61 коммунара перекрыли дорогу Николаев-Одесса, требуя выплаты зарплаты, - полиция 02
Около 100 рабочих Судостроительного завода им.61 коммунара перекрыли дорогу Николаев-Одесса, требуя выплаты зарплаты, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3041444
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Це результат дій порошенка! Саме порошенко забрав в цього заводу виробництво бронекатерів для ВМСУ та закордонних замовників, радянські артилерійські катери Шмель серійно вироблялись саме в Миколаєві на заводі 61-комунара і Гюрза розроблялась теж в Миколаєві, але була вкрадена рошеном під назвою Гюрза-М у спрощеному вигляді, бо виробляти нормальну Гюрзу завод порошенки просто не міг, не вистачало кваліфікації та обладнання! Шмель був майже непотопляємим, а Гюрза-М це дешева подєлка! Якби Гюрзу виробляли на заводі 61-комунара ми б мали кращі катери і в більшій кількості - їх вже було б кілька десятків, бо потужності суднобудівного заводу 61-комунара в сотні разів більші ніж у рошенівської ремонтної майстерні - Ленінської кузні! порошенко довів ситуацію до катастрофи і не тільки на заводі 61-комунара, а й на інших суднобудівних заводах Миколаєва! З жовтня 2014 року зупинено фінансування будівництва корветів на Чорноморському суднобудівному заводі Миколаєва! Ми мали вже отримати кілька корветів у складі ВМСУ, але вони не будуються бо рішенням порошенка гроші перекинуті на фінансування будівництва катерів Гюрза-М на заводі порошенка Ленінська кузня!!!!!!! За такі дії Президента давно потрібно віддати під суд! Але це ще не все, нещодавно міноборони відмовилось і від крейсера України, який стоїть біля причалів ДП Миколаївський суднобудівний завод!!!! Готовий крейсер, на який можна встановлювати зброю і вводити в склад ВМСУ хочуть порізати на металобрухт!!!! Всі ці факти говорять про системні дії влади направлені на позбавлення України можливості опиратись агресору в ході російсько-української війни! Це вже не просто якась там зрада, це системне розвалювання оборони через прийняття найгірших рішень зі всіх можливих варіантів!
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Это предприятие Укроборонпрома, аналогичное по военному
направлению с Киевский НИИ Гидроприборов Киев ул.Сурикова 3
(адрес рядом с НАБУ), так вот это НИИ рекордсмен по не выплатам
зарплаты г.Киева, в результате действий директора афериста и без-
ответственности Укрооборонпрома, Романову плевать на это,
даже Азаров в последний свой год работы заставлял
Укроборонпром отдавать долги по зарплате,этим новым
госчиновникам наплевать типа" всё война спишет"
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Ракетный крейсер "Украина" (до 1998 года - "Адмирал флота Лобов") заложен для ВМФ СССР на Николаевском "Судостроительном заводе им. 61 коммунара" в 1984 году и должен был стать четвертым кораблем проекта 1164 ("Атлант"). В 1990 году крейсер был спущен на воду, в 1996 году его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. На разных этапах в Киеве заявляли о планах достройки либо продажи крейсера зарубежным заказчикам, включая Индию, КНР, РФ, однако эти планы так и не были реализованы. Степень готовности военного корабля оценивалась в более 90%, крейсер был частично оснащен артиллерийским и радиотехническим вооружением. По некоторым оценкам, содержание крейсера обходилось бюджету в размере около $1 млн в год.

Источник: https://delo.ua/business/nikolaevskij-sudostroitelnyj-zavod-ostanovilsja-335991/ © delo.ua
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Давай говорить проще - ни Индии, ни РФ, ни Китаю -- он оказался нахер не нужен..... Поскольку материально и морально устарел...... Ты помниш свою мобилу 10- летней давности?? Кому она нынче нахер нужна????
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Якщо в тебе немає ніякої мобілки то будеш радий будь якій залізяці! Ми зараз в тій ситуації, коли путін заблокував руками порошенка будівництво корветів і заблокує будь яке будівництво військового корабля. Тому нам потрібно негайно доводити до бойового стану крейсер та вводити його в склад ВМСУ!
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Это предприятие Укроборонпрома, аналогичное по военному
направлению с Киевский НИИ Гидроприборов Киев ул.Сурикова 3
(адрес рядом с НАБУ), так вот это НИИ рекордсмен по не выплатам
зарплаты г.Киева, в результате действий директора афериста и без-
ответственности Укрооборонпрома, Романову плевать на это,
даже Азаров в последний свой год работы заставлял
Укроборонпром отдавать долги по зарплате,этим новым
начальникам типа" всё война спишет"
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Судя по всему оно (то что держит этот плакат) от рождения без мозгов.... Около 100 рабочих "Судостроительного завода им.61 коммунара" перекрыли дорогу Николаев-Одесса, требуя выплаты зарплаты, - полиция - Цензор.НЕТ 1795
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Какая вообще может быть зарплата у коммунаров ?!!!

они там рехнулись все ?
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Ну ошибся, бывает.... Хотел написать 320,,, -- да на ноль краски не хватило... Близько 100 робітників "Суднобудівного заводу ім. 61-го комунара" перекрили дорогу Миколаїв-Одеса, вимагаючи виплати зарплати, - поліція - Цензор.НЕТ 7667 Со всяким может случиться.... Близько 100 робітників "Суднобудівного заводу ім. 61-го комунара" перекрили дорогу Миколаїв-Одеса, вимагаючи виплати зарплати, - поліція - Цензор.НЕТ 7667 Теперь у них один выход --- попроситься в Рашу,,,- как Крым..... Сразу деньги с неба посыпятся, как и Свистостопольцам -- крысчане уже замахались мешки для денег шить.... Близько 100 робітників "Суднобудівного заводу ім. 61-го комунара" перекрили дорогу Миколаїв-Одеса, вимагаючи виплати зарплати, - поліція - Цензор.НЕТ 7667 Там их уже даже куры не клюют.... Близько 100 робітників "Суднобудівного заводу ім. 61-го комунара" перекрили дорогу Миколаїв-Одеса, вимагаючи виплати зарплати, - поліція - Цензор.НЕТ 7667
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"3,2 года". Там не выплачивают зарплату с ноября 2014-го.
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Ты сам себе можеш представить работу - где тебе уже больше 3-х лет не платят денег ??? и ТЫ ПОДОЛЖАЕШ ТУДА ХОДИТЬ???? И через 10 лет будеш ходить без денег?? У тебя с умом всё в порядке????
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Ни за что не поверю, что ты так плохо знаешь своего шоколадного хозяина. Вам то они зряплату точно не задерживают. Близько 100 робітників "Суднобудівного заводу ім. 61-го комунара" перекрили дорогу Миколаїв-Одеса, вимагаючи виплати зарплати, - поліція - Цензор.НЕТ 1279
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Ты так хорошо всё знаеш,- как мне зарплату задерживают и не задерживают -- видимо вместе со мной зарплату получаеш.....
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мы не рабы - рабы немы. В смысле не разговаривают. Зарплату выплатят. 27 декабря распродажа собственности. Налетай, подешевело. Нафуй никому не нужны.
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Агенты крымля. Вот если бы работали по 20 часов в сутки как винницкие рехформаторы - то и зарплату платили бы вовремя.
Так, соя?
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коммунары вообще зарплату не должны получать
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ну вопервых че еще за камуняры???????? непереименовали????? получайте сцукко бенефициара этого завода в студию!
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Это госпредприятие. Шоколадный успокойся.
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В Одессе много переименовали?А то что переименовали,переименовали назад.
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КАК МОЖНО ТРЕБОВАТЬ ЗАРПЛАТУ, КОГДА ОФШОР НЕ НАПОЛНЕН!!!!!!!!
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Толковый словарь открываем, если мозгов нет.
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мдяяяяя 32 года это жестоко .. ........ наверно еще кооператив имени горбачева??????
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КАК МОЖНО ТРЕБОВАТЬ ЗАРПЛАТУ, КОГДА ОФШОР НЕ НАПОЛНЕН!!!!!!!!
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це ще 1 1234 рехворма - не дати зарплату рабам!
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А дорогу-то зачем перекрывать???? Создавать невинным людям неудобства...Они что - не знают где находится офис их хозяина????
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Каким невинным людям?Они уже тем виновны,что выбрали петю.
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Слухай,,,- --- Пидор Пидоров..... Ты о презумпции невиновности когда-нибудь краем уха слышал ??? Или привык только лозунги орать --- " НАШ ПУТИН --САМЫЙ ПУТИНИСТЫЙ В МИРЕ !!!"
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Так сначала 61-го коммунара нужно накормить и их детей, а они за зарплатой, хапуги!
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всі робочі без зарплати що перекрили дорогу ахєни кремля і шатуни!
І взагалі бігом на роботу а то хутін нападе на вас
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Зарплату выплатят. 27 декабря распродажа собственности, аукцион. Налетай, подешевело. Нафуй никому не нужны.
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Мабуть завод готовят к прихватизации Близько 100 робітників "Суднобудівного заводу ім. 61-го комунара" перекрили дорогу Миколаїв-Одеса, вимагаючи виплати зарплати, - поліція - Цензор.НЕТ 2232
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в Николаеве уже нечего прихватизировать в судостроении.По указанию карлика все заводы уже давно под гнидой новинским,обанкрочены и готовы к порезке на металлолом.
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Судя по внешнему виду и возрасту энтих работников -- там работнички ещё те....... Незаменимые..... Типа - чтобы дома не сидеть.....
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Судя по внешнему виду,они уж точно не хуже пети.
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61 комунара
23 серетаря райкому
84 працівники обкому
124 розкуркульники горкому
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На новых корветах - фрегатах уже рассейские газотурбины стоят. Все 61 коммунар, идут лесом. Пилить на железки.
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Всего 3 года без зарплаты работают, и уже улицы перекрывают? Проплаченные титушки. Агенты кремля. Алкаши, зеки и бомжи. Аваков всю правду о вас народу расскажет. Близько 100 робітників "Суднобудівного заводу ім. 61-го комунара" перекрили дорогу Миколаїв-Одеса, вимагаючи виплати зарплати, - поліція - Цензор.НЕТ 6909
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А кто такой коммунар,это как космонавт? Близько 100 робітників "Суднобудівного заводу ім. 61-го комунара" перекрили дорогу Миколаїв-Одеса, вимагаючи виплати зарплати, - поліція - Цензор.НЕТ 3741
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У Порошенка задача - розвалить чим більше,а всі тендери забрать собі.
На військові кораблі до 2020 року буде виділено до 30 млрд гривень - все пішло на Петіну кузню. Порошенко - це мародер.
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В годы Второй мировой войны у Сталина и его окружения были все заводы, фабрики и даже области,куда не глянешь завод им Сталина и тд, главное чтобы у нас всё врагу не досталось. Близько 100 робітників "Суднобудівного заводу ім. 61-го комунара" перекрили дорогу Миколаїв-Одеса, вимагаючи виплати зарплати, - поліція - Цензор.НЕТ 290
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А, ну если Сталин воровал - то пусть и Парашка ворует.
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Показательно. Дегенерат-индустрия не жалуется на задержки зарплат. Из каждой щели точат рекламы кардашьян, дакотаджонсон, ратажопски, звиздокаминских, оляполяково, дашаастафьево, киzяки, соседовых и прочая нечисть. Журналяди стадами летают в Рим, чтобы размножить очередное дегенерат-шоу от фемен. А на зарплаты заводу, который по логике вещей, в военное время должен ковать оборону страны и быть загруженным на 200%, - денех нет. Не то что премий и надбавок, а даже нищих зарплат. Такой он, иудолиберальный театр.
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Мне понятна боль Igor L, т.к. когда то работал на этом заводе. Однако не могу с ним согласится по поводу перспектив завода. Хочу сказать, что перспектив никаких. Завод морально и физически устарел еще до распада союза и сейчас, когда в мире судостроение в упадке и более молодые и технически оснащенные заводы в том же Николаеве простаивают без заказов, даже госзаказ на катера не смог бы его спасти. Надо было давно принять решение о закрытии завода и передачи его территории городу. К сожалению, это единственно правильное решение. Вопрос только в том насколько правильно насквозь продажный горсовет сможет распорядиться этой обширной территорией в центре города.
Это ООЧЕНЬ большой вопрос.
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Совсем наглость потерял. Мало им что Гройсман постоянно повышает зарплату, так хотят чтобы ее еще и платили.
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кто такой 61-гокомунара ?
навреное видный был человек, раз его именем назвали предприятие
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Кабмин обязал ДК "Укроборнпром" выплатить задолженность по зарплате сотрудникам судноремонтного завода, но Гендиректор ДК УОП - пидар Р. Романов хочет "убить" завод и "распилить" на металоллом.
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значит уголовное дело на вашего Романова уже должно быть открыто!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОколо 100 рабочих "Судостроительного завода им.61 коммунара" перекрыли дорогу Николаев-Одесса, требуя выплаты зарплаты, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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