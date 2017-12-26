 Ограбление на Крещатике: из магазина вынесли 40 шуб и не тронули деньги. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".
Отмечается, что ограбление произошло около 7 часов утра. Неизвестные разбили ломом стеклянные двери в магазине, до приезда сотрудников полиции охраны успев вынести из помещения 40 шуб стоимостью до 60 тыс. грн за каждую.
При осмотре места происшествия выяснилось, что злоумышленники не тронули другие меховые изделия и имевшиеся в кассе наличные средства. Преступникам удалось скрыться с места происшествия.
хороший бизнес
Може конкуренти товар вилучили ? ))
- Ты кто такой?
- Не видишь - моль?
- А шубу куда понес?
- Дома доем.
Мозги так точно отморозили....
у него даже свидетели есть-повесить это дело на него не выйдет
- Мужчина, способный убедить свою жену, что шуба ее полнит.
-милый, я уже 40 лет прошу у тебя шубу на новый год!
чи закупи для право-охоронних органів?
до речі де вони були в такій ранній))) час? спали? чи були в долі?!
- Нет, доча, ты же знаешь, у меня аллергия на мех животных, - отвечала суровая мама.
- Странно, - подумал отец, - на кошку аллергия есть, а на норковую шубу - нет.
А куда шубу попёр?
Дома доем....
жалко девчонок - в кризис на шубу тяжело не только заработать, но и нас...кулить.
остается только воровать (ну, или то, что вы подумали)
1. Путин украл, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины.
2. Саакашвили украл, чтобы рассчитаться с Курченко за финасирование Михо-майдана.
3. Тимошенко украла, потому что она уже 25 лет разворовывает Украину.
або - Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки (с)
Шото мені кажецця, шо шуби пропали не в 7 утра )) Могу вшибаться.