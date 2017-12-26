 Ограбление на Крещатике: из магазина вынесли 40 шуб и не тронули деньги. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что ограбление произошло около 7 часов утра. Неизвестные разбили ломом стеклянные двери в магазине, до приезда сотрудников полиции охраны успев вынести из помещения 40 шуб стоимостью до 60 тыс. грн за каждую.

При осмотре места происшествия выяснилось, что злоумышленники не тронули другие меховые изделия и имевшиеся в кассе наличные средства. Преступникам удалось скрыться с места происшествия.

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