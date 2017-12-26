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 Политика Украины
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Все про:Киев (15075) ограбление (1075)

 Ограбление на Крещатике: из магазина вынесли 40 шуб и не тронули деньги. ФОТО

В Киеве на ул. Крещатик неизвестные ограбили магазин верхней одежды, скрывшись с места происшествия с 40 шубами.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что ограбление произошло около 7 часов утра. Неизвестные разбили ломом стеклянные двери в магазине, до приезда сотрудников полиции охраны успев вынести из помещения 40 шуб стоимостью до 60 тыс. грн за каждую. 

При осмотре места происшествия выяснилось, что злоумышленники не тронули другие меховые изделия и имевшиеся в кассе наличные средства. Преступникам удалось скрыться с места происшествия.

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Ограбление на Крещатике: из магазина вынесли 40 шуб и не тронули деньги 01

Источник: https://censor.net.ua/p3041442
 
 
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То оптовики заходили. Машину з грошима завтра пришлють.
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Нехочу наговаривать но если все было застраховано то єто подарок директору - при нынешних продажах Ограбление на Крещатике: из магазина вынесли 40 шуб и не тронули деньги - Цензор.НЕТ 1427
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деньги не тронули, застрахованные шубы вынесли
хороший бизнес
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Дык Новый год на носу, снегурочек же во что-то одевать нАдА... Ограбление на Крещатике: из магазина вынесли 40 шуб и не тронули деньги - Цензор.НЕТ 2722
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40 шуб це великий об'єм і навіть вага. Скільки було злочинців ?
Може конкуренти товар вилучили ? ))
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Муж, вернувшийся из командировки раньше времени, слышит шум в шкафу. Открывает дверцу - чуть не вываливается голый мужик в шубе жены.
- Ты кто такой?
- Не видишь - моль?
- А шубу куда понес?
- Дома доем.
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Прикольно. А где же всезнайки Зорян и Шкиряк с тоней Пупсом Геращенко и и надекватом Кива?????????????
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Єто не ограбление. Просто бомжи михиньі в палатках замерзли.
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Ага, вышли 24.12.2017г. типа на акцию "Кава на Хрещатику", провели рекогносцировку, а сегодня бомбанули.
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Зимы нету,зачем им шубы.В Сибирь разве что переправить.
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ищите след....только в рф ходят в шубах и в шапках-ушанках
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- Шкаф моей жены так забит шубами,-- жалуется мужчина своему приятелю,-- что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать!
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Замерзли наверное...
Мозги так точно отморозили....
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Или грузины или дамбасеры... Развелось и тех и других...
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да ладно-Михо нынче на допросе в СБУ,харош на него бочку катить .
у него даже свидетели есть-повесить это дело на него не выйдет Пограбування на Хрещатику: з магазину винесли 40 шуб і не взяли грошей - Цензор.НЕТ 6209
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якби міхові шапки покрали, то всі би одразу зрозуміли, що то був за Санта Клаус...
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Бабы наверное бы сказали... - Учитесь мужики как жену нужно любить )
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- Кто такой дипломат?
- Мужчина, способный убедить свою жену, что шуба ее полнит.
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Или - зачем тебе шуба,если пуховик теплее ? ))
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за день до ограбления:
-милый, я уже 40 лет прошу у тебя шубу на новый год!
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ага, помню как рассказывал бывший сотрудник госохраны как тикал от своего начальника и из служебной машины выкидывали на ходу палки колбасы )). Теперь это называется ,,полиция охраны,, а так те же сторожа но с оружием.
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шо це було?! формується віп-взвод баришней) для взятія)) крембля?!
чи закупи для право-охоронних органів?
до речі де вони були в такій ранній))) час? спали? чи були в долі?! Ограбление на Крещатике: из магазина вынесли 40 шуб и не тронули деньги - Цензор.НЕТ 4709
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С кем-то не рассчитались за выпитую какаву и сожранные торты "Рошен"
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Ой, яка якісна робота охоронних служб! Не нарадуєшься! А гроші беруть справно.
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- Мама, мама, давай заведем котенка, - спрашивала маленькая дочка.
- Нет, доча, ты же знаешь, у меня аллергия на мех животных, - отвечала суровая мама.
- Странно, - подумал отец, - на кошку аллергия есть, а на норковую шубу - нет.
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НУ, и чего тут странного? Люди на "всегалактическое Вече" собрались, после Нового года - а там метеослужбы похолодание обещают... Вот люди и боятся замёрзнуть... А деньги им прямо на Вече заплатят...
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Аваков скаже, шо у нас злочинність стрімко зменшується, а то була підстава з артистами львівського театру )))
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Ты кто? Моль.
А куда шубу попёр?
Дома доем....
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сепары перешли на зимнюю форму одежды Пограбування на Хрещатику: з магазину винесли 40 шуб і не взяли грошей - Цензор.НЕТ 6651
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Мож поставщики вернули свой неоплаченный товар? Пограбування на Хрещатику: з магазину винесли 40 шуб і не взяли грошей - Цензор.НЕТ 7621
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Кому то не досталось субсидий. Рева виноват, к гадалке не ходи.
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Мне интересно кто собственник/владелец данного бутика и почему не взяли бабосы...
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Так інфляція половину з"їсть, поки вони їх потратять.)))
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Выражаю по этому поводу углублённую озабоченность.

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это х.....вый БИЗНЕС (сезонность ;боится огня,салидола ,кислоты; шубы многим недоступны ; моль ; теперь еще и бомжи ч\з стекла заходят )
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наводка -- ищите в ПАЛАТОЧНОМ городке у рады.
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***
жалко девчонок - в кризис на шубу тяжело не только заработать, но и нас...кулить.
остается только воровать (ну, или то, что вы подумали)
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Из методичек порохоботов:
1. Путин украл, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины.
2. Саакашвили украл, чтобы рассчитаться с Курченко за финасирование Михо-майдана.
3. Тимошенко украла, потому что она уже 25 лет разворовывает Украину.
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как обычно, полиция быстрого реагирования
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Шукати треба в Гідромедцентрі. Мабудь знають про похолодання.
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- Все уже украдено до нас (c)
або - Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки (с)

Шото мені кажецця, шо шуби пропали не в 7 утра )) Могу вшибаться.
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Какие честные люди , взяли только то , что нужда заставила взять .)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОграбление на Крещатике: из магазина вынесли 40 шуб и не тронули деньги. ФОТО
 
 
 
 
 
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