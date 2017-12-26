 Жителям Верхнеторецкого к новогодним праздникам временно упрощен режим пересечения линии разграничения, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Для жителей Верхнеторецкого к новогодним праздникам временно упростили режим пересечения линии разграничения. Жители прифронтового поселка Верхнеторецкое получили возможность в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения для того чтобы попасть на оккупированную территорию - к родным, близким или в больницу в Ясиноватую и другие населенные пункты. Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан навстречу людям, учитывая их насущные потребности. До недавнего времени населенный пункт находился в серой зоне. Сейчас поселок полностью контролируется Вооруженными Силами Украины. Наши военнослужащие рассказали, что пересекать линию соприкосновения разрешено временно, в пешем порядке. Автомобильный транспорт здесь не пропускают", - говорится в сообщении.

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"Жители Верхнеторецкого и близлежащих сел преимущественно идут на временно оккупированную территорию, чтобы посетить близких и родных. Некоторые работают на местных предприятиях и тому подобное. Интенсивность пересечения растет 5 и 20 числа каждого месяца, когда люди идут на украинскую сторону для того, чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты, - говорит военнослужащий по имени Дмитрий. Он также подчеркнул, что местные жители положительно оценили такое решение. Ведь в каждой второй семье Верхнеторецкого на временно оккупированной территории родня, работа, недвижимость и т.п."

В дальнейшем, пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины - через контрольные пункты въезда - выезда (КПВВ).

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