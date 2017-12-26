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 Дом Петра Ющенко: суды оставляют брату экс-президента особняк рядом с Майданом. ФОТО

Суд отказал в иске заместителя прокурора Киева о признании недействительным дополнительного соглашения к инвестиционному договору, по которому компания брата экс-президента Ющенко смогла выкупить нежилой дом по пер. Т.Шевченко / пер.Михайловскому 18/19а в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает"Судебный репортер" со ссылкой на постановление Высшего хозяйственного суда от 4 декабря, которым суд отказал в жалобе прокурора.

В 2005 году, когда Виктор Ющенко стал президентом, ООО "Титан-Инвест" его брата Петра стало победителем конкурса по привлечению инвесторов к реконструкции или реставрации вышеупомянутого дома площадью 511,6 кв.м.

В 2006 Главное управление коммунальной собственности КГГА, КП "Дирекция реставрационно-восстановительных работ" и "Титан-Инвест заключили инвестиционный договор. По условиям договора, после реконструкции 600 кв.м. здания должны были перейти в коммунальную собственность, а остальные получал инвестор.

Дом Петра Ющенко: суды оставляют брату экс-президента особняк рядом с Майданом 01

В 2009 стороны заключили дополнительное соглашение к инвестдоговору, которым предусмотрели, что инвестор может оформить дом в собственность, просто оплатив его стоимость - 5,8 млн грн. В дальнейшем "Титан-Инвест" приватизировал дом, не передавая долю в коммунальную собственность.

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По мнению прокурора, дополнительным соглашением были изменены условия конкурса по привлечению инвесторов, а также фактически отчуждено коммунальное имущество без проведения приватизации.

Прокуратура судится о признании недействительной этой сделки еще с декабря 2012 года. Дело рассматривалось судами неоднократно.

В апреле 2013 Хозяйственный суд Киева признал сделку недействительной. В ноябре 2015 "Титан-Инвест" обратился с апелляцией на это решение. В ноябре 2016 апелляционный суд вынес решение в  пользу инвестора. Но в феврале 2017 ВХСУ решение отменил и направил дело на новое рассмотрение в апелляционный суд. В марте 2017 "Титан-Инвест" повторно выиграл апелляцию. В мае ВХСУ снова отменил решение апелляции и направил дело в апелляционный суд.

В сентябре 2017 коллегия Киевского апелляционного хозсуда согласилась, что сделка не соответствует законодательству.

Но в то же время суд отказал в иске о признании сделки недействительной из-за пропуска прокурором срока исковой давности (3 года). Суд решил, что этот срок истек еще в марте 2012,

Оснований для возобновления прокурору срока исковой давности суд не увидел.

Параллельно прокуратура судится о признании недействительным свидетельства о праве собственности на дом. В апреле 2017 Хозсуд Киева в иске прокурора отказал. Прокуратура подала апелляцию на это решение, но производство было приостановлено до решения дела о признании недействительным дополнительного соглашения, о котором говорилось выше.

Источник: https://censor.net.ua/p3041418
 
 
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Лично от тебя - ці руки не за кого не голосували!
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ну чо, лохи?!
помните: Ю-щ-щ-щен-ко-о-о-о!
Банду Геть !
и прочее?!
а все банально просто - недвигу из вашей собственности под себя подмять.
Так и с фабриками и заводами было. самое жирные куски - под себе, а остальное на металл порезали.
но вы же не рабы, правда?!
покажут очередную херню по зомбоящику ивы побежите как стадо баранов свергать очередного не угодного правителя которого же и сами избрали....
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Не надо путать выкуп и реставрацию полуразрушенного домика и воровство заводов. Я внизу привел пример еще двух полуразрушенных особняков на том же Михайловском переулке. Выкупай и реставрируй. Кто тебе мешает? Ющенко хоть что-то полезное делает для города и для страны. А большинство только языком по клаве бла-бла-бла.
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Это очередная кацапская подстилка под левым флажком. Заспамить нахрен - и всего делов)
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Всем критиканам хочу сказать, что на Михайловском переулке остались еще и другие полуразрушенные дома. Берите реставрируйте. Потом хорошо продадите или в аренду будете сдавать.

Вот например, на углу Михайловского переулка и улицы Аллы Тарасовой:

https://ibb.co/dGnREm

Берите реставрируйте. Хуле вы на Ющенко напали. Он хоть что-то полезное делает. А вы, дебилы, только в интернетах все обгавкиваете.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДом Петра Ющенко: суды оставляют брату экс-президента особняк рядом с Майданом. ФОТО
 
 
 
 
 
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