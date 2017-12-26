 Дом Петра Ющенко: суды оставляют брату экс-президента особняк рядом с Майданом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает"Судебный репортер" со ссылкой на постановление Высшего хозяйственного суда от 4 декабря, которым суд отказал в жалобе прокурора.
В 2005 году, когда Виктор Ющенко стал президентом, ООО "Титан-Инвест" его брата Петра стало победителем конкурса по привлечению инвесторов к реконструкции или реставрации вышеупомянутого дома площадью 511,6 кв.м.
В 2006 Главное управление коммунальной собственности КГГА, КП "Дирекция реставрационно-восстановительных работ" и "Титан-Инвест заключили инвестиционный договор. По условиям договора, после реконструкции 600 кв.м. здания должны были перейти в коммунальную собственность, а остальные получал инвестор.
В 2009 стороны заключили дополнительное соглашение к инвестдоговору, которым предусмотрели, что инвестор может оформить дом в собственность, просто оплатив его стоимость - 5,8 млн грн. В дальнейшем "Титан-Инвест" приватизировал дом, не передавая долю в коммунальную собственность.
По мнению прокурора, дополнительным соглашением были изменены условия конкурса по привлечению инвесторов, а также фактически отчуждено коммунальное имущество без проведения приватизации.
Прокуратура судится о признании недействительной этой сделки еще с декабря 2012 года. Дело рассматривалось судами неоднократно.
В апреле 2013 Хозяйственный суд Киева признал сделку недействительной. В ноябре 2015 "Титан-Инвест" обратился с апелляцией на это решение. В ноябре 2016 апелляционный суд вынес решение в пользу инвестора. Но в феврале 2017 ВХСУ решение отменил и направил дело на новое рассмотрение в апелляционный суд. В марте 2017 "Титан-Инвест" повторно выиграл апелляцию. В мае ВХСУ снова отменил решение апелляции и направил дело в апелляционный суд.
В сентябре 2017 коллегия Киевского апелляционного хозсуда согласилась, что сделка не соответствует законодательству.
Но в то же время суд отказал в иске о признании сделки недействительной из-за пропуска прокурором срока исковой давности (3 года). Суд решил, что этот срок истек еще в марте 2012,
Оснований для возобновления прокурору срока исковой давности суд не увидел.
Параллельно прокуратура судится о признании недействительным свидетельства о праве собственности на дом. В апреле 2017 Хозсуд Киева в иске прокурора отказал. Прокуратура подала апелляцию на это решение, но производство было приостановлено до решения дела о признании недействительным дополнительного соглашения, о котором говорилось выше.
помните: Ю-щ-щ-щен-ко-о-о-о!
Банду Геть !
и прочее?!
а все банально просто - недвигу из вашей собственности под себя подмять.
Так и с фабриками и заводами было. самое жирные куски - под себе, а остальное на металл порезали.
но вы же не рабы, правда?!
покажут очередную херню по зомбоящику ивы побежите как стадо баранов свергать очередного не угодного правителя которого же и сами избрали....
Вот например, на углу Михайловского переулка и улицы Аллы Тарасовой:
https://ibb.co/dGnREm
Берите реставрируйте. Хуле вы на Ющенко напали. Он хоть что-то полезное делает. А вы, дебилы, только в интернетах все обгавкиваете.