 Водитель-иностранец, находясь под действием наркотиков, сбил маму с двумя детьми в Вишневом Киевской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области

В сообщении отмечается: "Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение у патрульных полицейских. Те решили проверить документы у водителя и пассажира автомобиля.

Однако увидев полицейских, водитель иномарки выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили служебный автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, водитель направил машину на тротуар, где и произошла трагедия.

Двух иностранцев полицейские задержали согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленниками оказались граждане соседнего государства, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков.

Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование".

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