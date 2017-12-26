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 Водитель-иностранец, находясь под действием наркотиков, сбил маму с двумя детьми в Вишневом Киевской области. ФОТО

В городе Вишневое Киевской области автомобиль выехал на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Сейчас мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области

В сообщении отмечается: "Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение у патрульных полицейских. Те решили проверить документы у водителя и пассажира автомобиля.

Однако увидев полицейских, водитель иномарки выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили служебный автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, водитель направил машину на тротуар, где и произошла трагедия.

 Двух иностранцев полицейские задержали согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленниками оказались граждане соседнего государства, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков.

Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование".

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Водитель-иностранец, находясь под действием наркотиков, сбил маму с двумя детьми в Вишневом Киевской области 01
Водитель-иностранец, находясь под действием наркотиков, сбил маму с двумя детьми в Вишневом Киевской области 02

Источник: https://censor.net.ua/p3041403
 
 
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Умеют работать оперативно, если захотят. А у Зайцевой с Харькова, пробу на наркоту только через 2 недели взяли.
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Кацапы обкурились репы! Реппа - это страшная наркота, особенно паренная!
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как я вижу - всё из за дурацки лёхких законов, за сортировки закона к персоне итд. - если бы драли по полной, то вот такие случыи уменьшилис бы вразы.
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Бляхи на машине не делают из её владельца иностранца. Или уже делают?
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Видел я негра на литовских номерах.
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Почему не говорят какое государство?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодитель-иностранец, находясь под действием наркотиков, сбил маму с двумя детьми в Вишневом Киевской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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