 В центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями здания музея Холокоста и бывшей синагоги. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Таймер".

Так, от действий хулиганов пострадало здание областного архива, которое в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос".

Кроме того, оскорбительная надпись появилась на входе в музей Холокоста на ул. Большой Арнаутской.

В одесской полиции происшедшее пока официально не комментируют.

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