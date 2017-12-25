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Все про:антисемитизм (121) Одесса (4668) синагога (19) Холокост (80) вандализм (331)

 В центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями здания музея Холокоста и бывшей синагоги. ФОТО

В центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями ряд зданий, связанных с еврейской тематикой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Таймер".

Так, от действий хулиганов пострадало здание областного архива, которое в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос".

Кроме того, оскорбительная надпись появилась на входе в музей Холокоста на ул. Большой Арнаутской. 

В одесской полиции происшедшее пока официально не комментируют.

Также смотрите: Вандалы повредили склеп еврейского праведника в Киевской области, - раввин Асман. ФОТОрепортаж

В центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями здания музея Холокоста и бывшей синагоги 01

В центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями здания музея Холокоста и бывшей синагоги 02

 

Источник: https://censor.net.ua/p3041395
 
 
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что-то я антисемитских надписей не заметил, антиеврейские - вижу, антиарабские - нет.
ведь арабы, как и евреи - семиты или евреи более семитские семиты чем арабы?

из этой провокации торчат уши срускага мира.
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Не путайте тёплое с мягким. Фундаментальная разница между арабами и евреями лежит не в биологической, а в религиозной сфере.
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я ничего не путаю, если надписи антиеврейские, то так и пишите, евреи не единственые семиты на этом шарике или пусть напишут про антииудейские, если вам так важна религия.
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Вы намеренно смешиваете религиозную, этническую и национальную принадлежности, пытаясь запутать читателей.
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правдой можно запутать?
помоему все логично......
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Среди современных евреев около половины нерелигиозны вообще.
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и что, ортодоксы вообще против г-ва Израиль, а это около 10% населения, медь месия еще не пришел.
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Кацапские выблядки демонстрируют свою гнилую русскую душу.
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Поймать,отрезать правую руку,левую ногу,выколоть один глаз, и пускай бегают.
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Заказ российского ТВ. Наверняка это уже у них в новостях.
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Обратите внимание: новость появилась на Таймере. Таймер - пророссийский говносайт. Не исключено, что они сами и нарисовали это по заказу своих кремлёвских хозяев.
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Народ, включайте мозги. Исторически в Одессе евреев (ЧИСТОКРОВНЫХ) было 30-40%. Остальные могут называть себя русскими, украинцами, но у всех коренных одесситов есть еврейская бабушка или дедушка... Одесская поговорка: а кто в Одессе не еврей? Подумайте: какой может быть антисемитизм в Одессе? Я живу в Одессе с рождения и, кроме как от приезжих, антисемитизма тут не помню. Одесса вообще город многонациональный и очень терпимый, тут главное - бизнес и удовольствия, а какой ты национальности - дело десятое или двадцатое. Настоящему одесситу просто в голову не придёт такое писать. Это заказная работа, выполненная гастролёрами.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями здания музея Холокоста и бывшей синагоги. ФОТО
 
 
 
 
 
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