 В центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями здания музея Холокоста и бывшей синагоги. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Таймер".
Так, от действий хулиганов пострадало здание областного архива, которое в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос".
Кроме того, оскорбительная надпись появилась на входе в музей Холокоста на ул. Большой Арнаутской.
В одесской полиции происшедшее пока официально не комментируют.
ведь арабы, как и евреи - семиты или евреи более семитские семиты чем арабы?
из этой провокации торчат уши срускага мира.
помоему все логично......