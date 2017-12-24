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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, Фоторепортаж
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 Офицер 25-й ОВДБр Юрий Золотарев умер от ран в больнице им. Мечникова в Днепре. ФОТО

Сегодня, 24 декабря, в больнице имени Мечникова в Днепре от полученных в зоне АТО ранений скончался офицер 25-й отдельной воздушно - десантной бригады Юрий Золотарев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Офицер 25-й ОВДБр Юрий Золотарев умер от ран в больнице им. Мечникова в Днепре 01

"Четверо суток врачи Мечникова боролись за жизнь нашего Героя, но боевое осколочное ранение головы 20 декабря было несовместимым с жизнью", -  сообщила на своей странице в Фейсбук советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа .

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: 22 декабря на Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Петр Михайлюк. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3041307
 
 
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Боже мой, сколько погибших за последнюю неделю, уже просто не могу это пережить, а что делать родным...
Вечная память Герою, искренние соболезнования семье.
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А Пидрошенко "Новогоднее перемирие" . С такими перемириями через лет 5 на том свете половину наших солдат будет. Они же им нормально ответку дать не могут, перемирие артиллерию выпускать нельзя. Зато на наших тренируются как в тире.
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за декабрь уже 19 погибших, в 3 раза больше раненых, Путин же вывел войска из Сирии, привез гумконвои - надо же их всех куда-то девать. а Саака с Тимохой, Соболевым и Наемом хороводы водят, ни слова на ТВ шоу об этом Тимоха не сказала. Ей все выборы, выборы, перевыборы...
также она вела себя в 2007 году когда добилась от Ющенко перевыборов в Раду, Ющенко долго сопротивлялся.
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А пособники убийц,в виде шоколадных тварей Медведчука и Липецкого Засранца,тут раздувают фейковые усвпехи своих кумиров.
Ублюдки! Каждый день убитые,а все пытаетесь форумчан уговорить не критиковать вашу сволочь шоколадно-путлеровскую
Не раскачивай лодку,а путлернападет!
Так вот он,уже как три года напал.
В глаза убитых на фото всмотритесь. Это ведь и ваша вина.
Чтоб вы обосрались мерзавцы.
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Светлая память всем воинам, отдавшим жизнь в войне с рашизмом! Земля пухом...
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В стране нужно вводить траур пока Путинские войска не покинут Украину а барыга на всю морду сообщает что будет два дня праздновать - скотина и ему эти смерти защитников государства по барабану.Цинизм высшей меры!
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Вічна пам'ять Герою! Смерть кацабам!
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За кожним загиблим воїном необхідно вводити обов'язковий траур, як мінімум у тому районі, області, звідки він. Із забороною всіх розважальних підприємств. Так буде доходити до деяких , що йде війна. А то, по ТБ одна розважальна реклама і свято наближається. А це свято у інших як раз і можливе, тому що і цей боєць загинув, і інші багато вже не повернуться. Офіцер 25-ї ОПДБр Юрій Золотарьов помер від ран у лікарні ім. Мечникова в Дніпрі - Цензор.НЕТ 402
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По типу тих, що були сьогодні на Майдані.
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Сегодня на Фокусе один немчик написал "сейчас американцы дадут оружие украинцам и начнется настоящая бойня. Украинцы и русские перебьют один одного и в итоге американцы добьются своих корыстных целей"
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Що можна сказати, якщо про трагедію Іловайська іноземці досі не знають. Барига - шпигун, і це стало зрозуміло вже тоді, три троки тому. І лише громадянське суспільство може виправити цю помилку, спочатку визнавши її. Визнати помилку, причипивши на одяг емблему негайної відставки добре відомого пройдисвіта і дострокових президнтських. Поки наші військові тримають на Сході Небо на плечах.
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Да не шпион он. Он просто продажная Липецкая мразь,имеющая свой бизнес в стране=агрессоре.
Вот зайди на топик про Руслан и посмотри как с десяток хохлов,под разными флагами,поют ему дифирамбы. Я специально их пометил.
Ни ОДНО здесь нет!
Их не интересуют убитые украинцы. Эти сволочи,даже соболезнование не выскажут.
За то всех обзывают кацапами.....
Правильно девчонки пишут! По КАЖДОМУ убитому защитнику Украины,должен обьявлять траур!
НО!!!! А как же тогда торговать с партнерами? Ну вот с этими,которые на их бабло убили ПАТРИОТА Украины?!
Как же надоело,хоть сам в окопы лезь. Так слепой уже почти! Да и кардиостимулятор под надзором держать надо. Племянники уже три года постоянно туда мотаются,так мои женщины места себе не находят.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОфицер 25-й ОВДБр Юрий Золотарев умер от ран в больнице им. Мечникова в Днепре. ФОТО
 
 
 
 
 
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