 Офицер 25-й ОВДБр Юрий Золотарев умер от ран в больнице им. Мечникова в Днепре. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Четверо суток врачи Мечникова боролись за жизнь нашего Героя, но боевое осколочное ранение головы 20 декабря было несовместимым с жизнью", - сообщила на своей странице в Фейсбук советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа .
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Вечная память Герою, искренние соболезнования семье.
также она вела себя в 2007 году когда добилась от Ющенко перевыборов в Раду, Ющенко долго сопротивлялся.
Ублюдки! Каждый день убитые,а все пытаетесь форумчан уговорить не критиковать вашу сволочь шоколадно-путлеровскую
Не раскачивай лодку,а путлернападет!
Так вот он,уже как три года напал.
В глаза убитых на фото всмотритесь. Это ведь и ваша вина.
Чтоб вы обосрались мерзавцы.
Вот зайди на топик про Руслан и посмотри как с десяток хохлов,под разными флагами,поют ему дифирамбы. Я специально их пометил.
Ни ОДНО здесь нет!
Их не интересуют убитые украинцы. Эти сволочи,даже соболезнование не выскажут.
За то всех обзывают кацапами.....
Правильно девчонки пишут! По КАЖДОМУ убитому защитнику Украины,должен обьявлять траур!
НО!!!! А как же тогда торговать с партнерами? Ну вот с этими,которые на их бабло убили ПАТРИОТА Украины?!
Как же надоело,хоть сам в окопы лезь. Так слепой уже почти! Да и кардиостимулятор под надзором держать надо. Племянники уже три года постоянно туда мотаются,так мои женщины места себе не находят.