 Офицер 25-й ОВДБр Юрий Золотарев умер от ран в больнице им. Мечникова в Днепре. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Четверо суток врачи Мечникова боролись за жизнь нашего Героя, но боевое осколочное ранение головы 20 декабря было несовместимым с жизнью", - сообщила на своей странице в Фейсбук советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа .

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