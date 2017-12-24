 Под Славянском после столкновения с автомобилем перевернулся автобус с 25 пассажирами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город автомобиль "Приора" столкнулся с автобусом "Эталон", от чего последний слетел с дороги и перевернулся.

За рулем машины находилась женщина 1956 года рождения. Она доставлена ​​в больницу. В автобусе на момент аварии находилось 25 пассажиров. Пострадал водитель, получивший царапины лица, и девочка 2011 г.р. - медики диагностировали у нее ушибы.

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Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".