 Под Славянском после столкновения с автомобилем перевернулся автобус с 25 пассажирами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город автомобиль "Приора" столкнулся с автобусом "Эталон", от чего последний слетел с дороги и перевернулся.
За рулем машины находилась женщина 1956 года рождения. Она доставлена в больницу. В автобусе на момент аварии находилось 25 пассажиров. Пострадал водитель, получивший царапины лица, и девочка 2011 г.р. - медики диагностировали у нее ушибы.
Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
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Это кто с кем столкнулся? легковушке всю жопу ровненько ликвидировали, как будто догнали на бешеной скорости
одним словом інформативні і фотки і опис!