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 Под Славянском после столкновения с автомобилем перевернулся автобус с 25 пассажирами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате ДТП под Славянском (Донецкая область) перевернулся автобус с 25 пассажирами, 3 человека пострадали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город автомобиль "Приора" столкнулся с автобусом "Эталон", от чего последний слетел с дороги и перевернулся.

Под Славянском после столкновения с автомобилем перевернулся автобус с 25 пассажирами, - Нацполиция 01

За рулем машины находилась женщина 1956 года рождения. Она доставлена ​​в больницу. В автобусе на момент аварии находилось 25 пассажиров. Пострадал водитель, получивший царапины лица, и девочка 2011 г.р. - медики диагностировали у нее ушибы.

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Под Славянском после столкновения с автомобилем перевернулся автобус с 25 пассажирами, - Нацполиция 02
Под Славянском после столкновения с автомобилем перевернулся автобус с 25 пассажирами, - Нацполиция 03

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Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Источник: https://censor.net.ua/p3041303
 
 
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Скорее,автобус столкнулся с Тазом.А не Таз с автобусом
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Проклятые евробляхи! Когда их уже заборонять никто не в курсе?
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Оба на бляхах. Оба! А вот если б еще и по мудрому решению Авакяна скорость снизили до пятидесяти с першого грудня, а не с нового года, то трагедии можно было избежать. Да да Під Слов'янськом після зіткнення з автомобілем перекинувся автобус із 25 пасажирами, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8346
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Судя по тому, как аваков после каждого ДТП пропихивает нужные ему законы - запретят пассажирам ездить в автобусах или приорам по дорогам или еще какую-нибудь ахинею придумают.
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При въезде в город автомобиль "Приора" столкнулся с автобусом "Эталон"
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Это кто с кем столкнулся? легковушке всю жопу ровненько ликвидировали, как будто догнали на бешеной скорости
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може крутануло приору с бабушкой на скользкой дороге,вот и вьехала задом в эталон
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зписали) інформацію з того старого протокола про мента - голова валялась на дорозі; нога лежала на дорозі і тп...
одним словом інформативні і фотки і опис!
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Скорее всего, эта приора заглохла посреди дороги и бабуля вызвала помощь, дожидаясь в машине. Водитель же автобуса в снежную погоду и белый цвет автомобиля, видимо, не разглядел...можно было бы включить в приоре аварийку, но для женщин это очень сложно
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Нет у нас автобусов на бляхах а приора тем более и в помине
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По мнению аваковых, гройсманов, розенок и прочих рошенок - у нас есть все, кроме коррупции.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Славянском после столкновения с автомобилем перевернулся автобус с 25 пассажирами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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