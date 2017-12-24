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 23 декабря от пули вражеского снайпера погиб воин 54-й ОМБр Олег Шевченко. ФОТО

Вчера, 23 декабря, от выстрела вражеского снайпера погиб военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады 29-летний Олег Шевченко, житель города Лозовая Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лозовского горсовета.

23 декабря от пули вражеского снайпера погиб воин 54-й ОМБр Олег Шевченко 01

Шевченко погиб возле села Луганское в Донецкой области. С 2015 года Олег проходил службу по контракту в 54-й ОМБр.

Источник: https://censor.net.ua/p3041300
 
 
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Спи спокійно, козаче. Вклоняємось до землі в глибокій шані і подяці.. Свинособаки за все заплатять..
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....


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Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.

Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою завжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркою всміхаюсь..

Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...

Я завжди поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши тепло на серці..
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Каждый день Украина хоронит своих Героев, боль и слезы, вечная память, царствие небесное, семье и родным соболезную, здоровья им выдержать это испытание. А на первый план в стране уже празднование, вот только горькое...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия23 декабря от пули вражеского снайпера погиб воин 54-й ОМБр Олег Шевченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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