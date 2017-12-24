 23 декабря от пули вражеского снайпера погиб воин 54-й ОМБр Олег Шевченко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лозовского горсовета.
Шевченко погиб возле села Луганское в Донецкой области. С 2015 года Олег проходил службу по контракту в 54-й ОМБр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лозовского горсовета.
Шевченко погиб возле села Луганское в Донецкой области. С 2015 года Олег проходил службу по контракту в 54-й ОМБр.
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.
Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою завжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркою всміхаюсь..
Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...
Я завжди поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши тепло на серці..