 Показательные соревнования инвалидов-ветеранов АТО "Сила нации" прошли в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерсва обороны.

Участники соревнований - 22 воина из разных регионов Украины, которые получили тяжелые ранения в зоне АТО, продемонстрировали присутствующим силу воли и стремление к полноценной жизни даже после тяжелого увечья, которое они получили в боях за Родину.

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Во время соревнований спортсмены демонстрировали свои достижения в выполнении гимнастических упражнений, тяжелой атлетике, применении спортивных тренажеров.





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