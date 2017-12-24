 Показательные соревнования инвалидов-ветеранов АТО "Сила нации" прошли в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерсва обороны.
Участники соревнований - 22 воина из разных регионов Украины, которые получили тяжелые ранения в зоне АТО, продемонстрировали присутствующим силу воли и стремление к полноценной жизни даже после тяжелого увечья, которое они получили в боях за Родину.
Во время соревнований спортсмены демонстрировали свои достижения в выполнении гимнастических упражнений, тяжелой атлетике, применении спортивных тренажеров.
Хай ВАША СИЛА ВОЛІ ТА НАПОЛЕГЛИВІСТЬ буде прикладом всім!
нет-нет!
инвалиды в раде заседают
а это Герои, с безграничными возможностями!!!