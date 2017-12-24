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 Показательные соревнования инвалидов-ветеранов АТО "Сила нации" прошли в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе прошел очередной этап показательных соревнований инвалидов-ветеранов АТО "Сила нации".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерсва обороны.

Участники соревнований - 22 воина из разных регионов Украины, которые получили тяжелые ранения в зоне АТО, продемонстрировали присутствующим силу воли и стремление к полноценной жизни даже после тяжелого увечья, которое они получили в боях за Родину.

Показательные соревнования инвалидов-ветеранов АТО Сила нации прошли в Одессе 01

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Показательные соревнования инвалидов-ветеранов АТО Сила нации прошли в Одессе 02
Показательные соревнования инвалидов-ветеранов АТО Сила нации прошли в Одессе 03

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Показательные соревнования инвалидов-ветеранов АТО Сила нации прошли в Одессе 04

Во время соревнований спортсмены демонстрировали свои достижения в выполнении гимнастических упражнений, тяжелой атлетике, применении спортивных тренажеров. 

Показательные соревнования инвалидов-ветеранов АТО Сила нации прошли в Одессе 05
Показательные соревнования инвалидов-ветеранов АТО Сила нации прошли в Одессе 06

Смотрите: "Это внутренняя мотивация, которая придает тебе сил", - ветераны АТО об участии в Марафоне морской пехоты США. ВИДЕО


Показательные соревнования инвалидов-ветеранов АТО Сила нации прошли в Одессе 07

Источник: https://censor.net.ua/p3041295
 
 
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Молодці Хлопці! Так тримати!Успіхів!
Хай ВАША СИЛА ВОЛІ ТА НАПОЛЕГЛИВІСТЬ буде прикладом всім!
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разве это инвалиды?
нет-нет!
инвалиды в раде заседают
а это Герои, с безграничными возможностями!!!
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Вот на таких патриотах Украина держится.Низкий поклон Вам.
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родненькие наши Герои,благослови Вас Господь!
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Цензор.НЕТФотоОбществоПоказательные соревнования инвалидов-ветеранов АТО "Сила нации" прошли в Одессе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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