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 В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 24 декабря, возле главной елки страны на Софийской площади впервые состоялось празднование Святого вечера по новому стилю.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В 17:00 состоялся праздничный концерт. Кроме этого, на главной рождественской сцене страны предстоятели церквей провели молитву за Украину.

 В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 01
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 02
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 03
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 04
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 05

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать шесть дней


В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 06
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 07
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 08
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 09

Во время празднования секретарь СНБО Александр Турчинов поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю.

В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 10

В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 11
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 12
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 13
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 14
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 15
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 16
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 17
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 18
В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер 19

Напомним, 16 ноября народные депутаты внесли в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Рождество 25 декабря и исключили из этого перечня выходной день 2 мая.

Источник: https://censor.net.ua/p3041293
 
 
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Ой? А что с ёлочкой?
Неужто зрада была фальстартом?
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Всех православных западного обряда с Рождеством! Мира и удачи.
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Католики это не православные.
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Румыны, например, тоже православные, а празднуют Рождество завтра.
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Православные греки тоже празднуют сегодня.
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Сегодня празднует большинство православных, кроме постсовка.
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Ольга Мартынюк b6557456 - праздновать 7-го это дебилизм... Почитайте уже что нибудь по теме что ли...., или посмотрите.... Вот это видео к примеру...

https://youtu.be/PHX60ioZNO0
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вообще-то такие слова не нужно использовать в этой теме, я ничего против не имею, что нужно праздновать 25, но уже привычка и ее трудно искоренить, если бы к этому пришли раньше, то все бы уже давно перешли на 25 декабря, кроме РПЦ
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Ольга Мартынюк b6557456- я применил самое мягкое слово к заблудшим еретикам или диким совкам.... Но блин..., просто выводит из себя эта дремучая отсталость привитая некоторым народам немытыми, жирными московскими попами...
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нельзя рубить с плеча, не сразу все будет так, пол-страны еще будут праздновать Рождество 7 числа, это центр, восток и юг и не все будут, где больше храмов и церквей УПЦ московского патриархата.
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Как хорошо, что никакой Саакашвили не испортил украинцам праздник штурмами концертных залов, елок и детских садов. Заметили, как тихо проходят выходные без Карлсона? В канун католического Рождества на Софийской площади отпраздновали Святой вечер - Цензор.НЕТ 9754
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А кстати, почему он не в тюрьме?
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Резонный вопрос. Надеюсь, власть исправит это недоразумение.
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Саакашвили - твой кошмарный сон, что лепишь его к делу и не к делу?
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Это я у ваших научился. Любите Порошенко лепить к каждой новости.
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И где ты здесь хоть что-то про Порошенко увидел? Ану покажи.
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А ты на хронологию посмотри - ты первый начал.
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Меня эти детсадовские разборки, кто первый начал, не интересуют. Не хотел бы он писать про Порошенко, то и не писал бы. И я бы его не мог заставить. Напередодні католицького Різдва на Софійській площі відсвяткували Святий вечір - Цензор.НЕТ 1131
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А кстати, почему он не в тюрьме?

Он же памятник - кто ж его посадит!
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Методичку и тут всунул.Работа не отпускает)))
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ты был на джазовом концерте соя-йожачок-джаз?
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чего йолка такая страшная( то вообще ёлка или столб гирляндами обкрутили(
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на ёлке нет висящего петрухи...
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Никто не мешает повесить всем тем, кто его уже третий год вешает в интернете. Вот с реализацией хотелок как-то...
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Слово КАТОЛИЧЕСКОЕ Рождество не парвильное. Сегодня Рождество которое отмечают ВСЕ христиане, за малым исключением некотрых ортодоксальных православных.
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Сегодня Рождество по Григорианскому календарю.
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сегодня Рождество по календарю, по которому мы живем!
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Сегодня Свят вечер, но по сути уже празднуют. И да, мы живём по Григорианскому календарю. Даже в Мечетях сверяют лунный календарь с Григорианским.
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я как раз уже тоже ПРАЗНДУЮ! Сижу за столом...
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Вітаю всіх з Різдвом зо Григоріанським календарем!
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Игорь Д - не правда - мы живем по Григорианскому, а отмечаем по Юлианскому... Получается полный бардак и по датам и по смыслам... Вот греки и то отмечают сегодня... Седьмого января отмечают только дикие московиты и те кто прилепился к ним....
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Только московиты ухитрились засунуть Новый год на пост.
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та це й православне Різьдво теж! просто мацковський пархат колись вирішив не переходити на грегоріанський
треба Київському Патріархату це визнати офіційно, і пішли собі москалики по своєму "особливому" путю
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Это не католическое Рождество.Весь цивилизованный мир празднует 25го.По юлианскому календарю-7янв Рождество,14янв-Новый год
По григорианскому-25дек-Рождество,1янв-новый год
Так правильно.А то абсурд какой то был-новый год по одному Рождество-по другому стилю.
А на Софиевской было классно!!! Умеют люди праздновать.
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З святом Коляди, сварожичі!
Коляда вже з 23 грудня пішов на нове Коло!
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meneh, meneh, tekel, upharsin..
"пир во время чумы" примерно так переводится чтобы проще
про клоунаду и игру на людском горе, лживом патриотизме, брехне в общем
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Треба трохи роз'яснити, бо багато кому не дуже зрозуміло, що ж є Коляда насправді.
Цього року 21 грудня з 16 години 29 хвилини Сонце почало зріст. "Народження" і зріст Сонця - і є КОЛЯДА.
В традиції предків, коли не було таких точних технологій, люди бачили стояння Сонця в одному положенні на протязі трьох днів, і вважалось, що старе Коло вже завершено, а нове ще не настало, тому в цей проміжок в три дні було ні-Кола, тобто ніякого Кола, і люди самі утворювали, водили, кола, в якості допомоги Богам в народинах нового Кола, де череда Богів знов йшла по Колу....
Коли ні-Кола, то ми-Коло.
От і вся "таємниця". По астрономічному точному часу - Коляда вже йде. В ТРАДИЦІЙНОМУ вигляді, Коляда почнеться 23 грудня, завтра!
КОЛЯДУЙМО КОЛЯДУ! Допомагаймо Богам нашим, Батькам споконвічним!
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А, ОК.
Тільки ті "боги" так само ... обхезались коли їх викорінювали, замінюючи кривославієм, як потім Яхве перед червонодупими упирами. Але нічого - вірянам по суті байдуже в що вірити, чи то в монстра-Яхве, чи то в шматок дерева. Головне побільше жреців розвести і баєчок зліпити(вкрасти у інших).
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Тому й треба людям самим ставати в КОЛО і бути ЄДНИМИ... Не спокушатись на чари чужинські. Мати СВОЄ коріння і культуру, віру і традицію.
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А то не одна сатана стара віра і скрєпославіє? Скільки волхвів і простих чекали шо яяяк нагряне Перун, яяяк дасть пенделя князьку Володі, а Ярило яяяк залупить бурею та газовою атакою... вийшло те ж саме що і пізніше: Яхве vs Комуністи - 0:1
Якщо це розвод - стусанів жрецям і забули. А не "вірити бо наше". Вон, "братья" жеруть помиї з телевізора "бо їхні" - особливо допомагає це їм?
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Вот любому верующему дать писанину, ну, книгу с байками, напомнить о вере и горчичном зерне. И поставить сбоку палку, впустив во двор бешеную собаку. Он станет молиться и просить чтобі "всемогущий" отогнал собаку, или возьмет палку, а сборником с байками хорошо если не запустит в четвероногое? Потом вестимо пойдет в церковь, стыдливо "забыв" как именно он спасся от пса.

Или допустить чтобы веруна собака укусила, поставить сбоку шприц с противоядием и ту же книгу, напомнив притчу и призвав горячо помолиться и все тут же пройдет))) Та что - у слова "лицемерие" есть более мощный заменитель чем "РЕЛИГИЯ"??

Кто любит смеяться над попами - книга Таксила "Забавное Евангелие".
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https://www.e-reading.club/book.php?book=55647
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пусть тогда перенесут окончательно Рождество на 25.12 вместо 07.01, но вернут выходной 02.05! Зачем нам два Рождества?
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Щиро вiтаю всiх зiсвятом РIЗДВА ХРИСТОВА.ХАЙ ЩАСТИТЬ НАМ УКРАIНЦI!!!!
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Юрий,вы не корректный пример привели."Книга с байками"как вы глумливо называете Библию,спасла не только от собак,но и от пьянства,наркомании,многих пороков,изменила жизнь миллионов.Многие великие люди называли ее Книгой Книг.Не смейтесь над тем,до чего не доросли.
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Вона тільки в сортирі "спасе". Може щось і є таке, але в біблії - байки. І це факт. Навіть Ірод, три роки як похований, якось ганяв Ісу і його батьків. Як?? Якщо так нахабно брешуть в елементарному - за кого вони приймають тоді стадо?
А те що "спасла" - деякі піднімали машини в крит. ситуації, так що... Напередодні католицького Різдва на Софійській площі відсвяткували Святий вечір - Цензор.НЕТ 8236 "спасла", ясне діло, не сама ж людина має запас резервів, а це ж книжечка "спасла", он як...
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Олено, вибачте, та ця книжечка про ізраіль, про іудею, про іудеїв, про їх життя, їх міста, їх устрій і традиції, про їх правителів.... Там нічого про ваших предків не написано... Ну а про якогось ісуса христоса, то й взагалі вигадано, бо нема ніяких історичних підтверджень, які б вказували на існування такої особи, тим більш - царя іудейського, як ствердує цей комікс двохтисячолітньої давнини......
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Спасительные примеры из Библии:
"Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их … побей их камнями до смерти" (Второзаконие 13:6-10)
«Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: «пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали»: то разыщи, исследуй и хорошо расспроси; и если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча» (Втор. 13:12-15).
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"всіх вітаю" - братани, а якщо хтось би тут написав - вітаю з д.н. Лєніна усіх? Скольки смороду було би? А це ж те саме що і ви зараз - нахура "всіх" вітати з святом того хто спокійно палив цілі міста і народи, топив, вирізав безліч немовлят через одного лише фараона, якого налякати - як підняти пір.їну??

Добре що все це брехня і шкода що багато овець(там так написано!) вірять в ці лицемірні, до того ж в більшості своїй стирені казочки.
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Всех с праздником Коляды-рождением нового Солнца,
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Отличная живая елка, именно такая и должна быть в центре столицы! Хорошо, что отказались от бездушных металлических конусов. А тем, кто переживает за срубленное дерево, надо понять, что эта елка так или иначе была бы срублена при санитарной вырубке из-за своего возраста. Зато сколько радости теперь она принесет детям.
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Вот КТОТО верит что кацапы уйдут из украины своими ногами? Они Рождество умудрились перегадить - все бухают в пост . Так что пора менять январь на 25 декабря. А кацапов выносить из Украины вперед ногами желательно в цинке, щоб не воняли
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"цензор", с таким же успехом вы можете называть 1 января, католическим Новым годом.
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95% верующих христиан празднуют Рождество 25 декабря.Но есть 5% особо продвинутых адептов для которых подполковник КГБ Гундяев есть наместник Бога на Земле, а святой путлер пророк его, отмечают Рождество 7 января. Спроси назвать их имена апостолов, так больше 3-х никто не скажет, но все за веру.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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