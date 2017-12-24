 В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В 17:00 состоялся праздничный концерт. Кроме этого, на главной рождественской сцене страны предстоятели церквей провели молитву за Украину.











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Во время празднования секретарь СНБО Александр Турчинов поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю.



















Напомним, 16 ноября народные депутаты внесли в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Рождество 25 декабря и исключили из этого перечня выходной день 2 мая.