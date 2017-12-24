 В канун Рождества по новому стилю на Софийской площади отпраздновали Святой вечер. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В 17:00 состоялся праздничный концерт. Кроме этого, на главной рождественской сцене страны предстоятели церквей провели молитву за Украину.
Во время празднования секретарь СНБО Александр Турчинов поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю.
Напомним, 16 ноября народные депутаты внесли в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Рождество 25 декабря и исключили из этого перечня выходной день 2 мая.
Неужто зрада была фальстартом?
https://youtu.be/PHX60ioZNO0
на ёлке нет висящего петрухи...
Он же памятник - кто ж его посадит!
треба Київському Патріархату це визнати офіційно, і пішли собі москалики по своєму "особливому" путю
По григорианскому-25дек-Рождество,1янв-новый год
Так правильно.А то абсурд какой то был-новый год по одному Рождество-по другому стилю.
А на Софиевской было классно!!! Умеют люди праздновать.
Коляда вже з 23 грудня пішов на нове Коло!
"пир во время чумы" примерно так переводится чтобы проще
про клоунаду и игру на людском горе, лживом патриотизме, брехне в общем
Цього року 21 грудня з 16 години 29 хвилини Сонце почало зріст. "Народження" і зріст Сонця - і є КОЛЯДА.
В традиції предків, коли не було таких точних технологій, люди бачили стояння Сонця в одному положенні на протязі трьох днів, і вважалось, що старе Коло вже завершено, а нове ще не настало, тому в цей проміжок в три дні було ні-Кола, тобто ніякого Кола, і люди самі утворювали, водили, кола, в якості допомоги Богам в народинах нового Кола, де череда Богів знов йшла по Колу....
Коли ні-Кола, то ми-Коло.
От і вся "таємниця". По астрономічному точному часу - Коляда вже йде. В ТРАДИЦІЙНОМУ вигляді, Коляда почнеться 23 грудня, завтра!
КОЛЯДУЙМО КОЛЯДУ! Допомагаймо Богам нашим, Батькам споконвічним!
Тільки ті "боги" так само ... обхезались коли їх викорінювали, замінюючи кривославієм, як потім Яхве перед червонодупими упирами. Але нічого - вірянам по суті байдуже в що вірити, чи то в монстра-Яхве, чи то в шматок дерева. Головне побільше жреців розвести і баєчок зліпити(вкрасти у інших).
Якщо це розвод - стусанів жрецям і забули. А не "вірити бо наше". Вон, "братья" жеруть помиї з телевізора "бо їхні" - особливо допомагає це їм?
Или допустить чтобы веруна собака укусила, поставить сбоку шприц с противоядием и ту же книгу, напомнив притчу и призвав горячо помолиться и все тут же пройдет))) Та что - у слова "лицемерие" есть более мощный заменитель чем "РЕЛИГИЯ"??
Кто любит смеяться над попами - книга Таксила "Забавное Евангелие".
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https://www.e-reading.club/book.php?book=55647
А те що "спасла" - деякі піднімали машини в крит. ситуації, так що... "спасла", ясне діло, не сама ж людина має запас резервів, а це ж книжечка "спасла", он як...
"Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их … побей их камнями до смерти" (Второзаконие 13:6-10)
«Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: «пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали»: то разыщи, исследуй и хорошо расспроси; и если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча» (Втор. 13:12-15).
Добре що все це брехня і шкода що багато овець(там так написано!) вірять в ці лицемірні, до того ж в більшості своїй стирені казочки.
!!!!!!!!!!!