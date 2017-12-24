 Пластуны привезли Вифлеемский огонь в зону проведения АТО. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В течение Новогодних и Рождественских праздников огонь будет пронесен почти по всей линии соприкосновения и передан всем подразделениям и соединением, которые защищают Украину от пророссийских оккупантов.
"Мы бы хотели, чтобы этот Вифлеемский огонь добрался до каждого военнослужащего, который в настоящее время находится в районе АТО. Чтобы он принес добро и мир. Ведь чем больше мы делаем добра, тем мир становится лучше. Четвертый год подряд пластуны не забывают о защитниках территориальной целостности Украины. Неравнодушные ребята делают это благое дело - привозят на восток Украины Вифлеемский огонь, чтобы он всегда согревал воинов в часовнях, а также передавал теплоту сердец тех, кто ждет вас дома", - отметил один из организаторов акции Роман Орищенко.
Напомним, что Вифлеемский огонь мира - международная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая предусматривает распространение символического огня, зажженного в месте рождения Иисуса Христа. В Украине пластуны распространяют Вифлеемский огонь с 1998 года.
Граф Петр Шувалов - основатель Ижевска.
Калашников Михаил Тимофеевич надеюсь знаешь
Галина Кулакова - родилась 29 апреля 1942 в деревне Логачи Воткинского р-а УАССР. Одна из сильнейших лыжниц мира. Четырехкратная чемпионка и четырехкратный призер Зимних олимпийских игр. Девятикратная чемпионка и девятикратный призер чемпионатов мира.
Томара Тихонова - родилась 13 июня 1964 в деревне Кавалево Кезкого р-а УАССР. Олимпийская чемпионка в эстафете 4*5 км и в гонке на 20 км, серебряный призер в гонке на 5 км(1988), чемпионка мира в эстафете 4*5 км в Австрии(1985) и в Италии(1991), гонке на 10 км в Финляндии(1989).
Русский композитор Петр Ильич Чайковский, тоже удмуртЪ
Назови великих земляков, и перестань задницу лопухом вытирать.
чем москальные свиньи могут гордиться?
тем, что весь советский автопром это жалкая копия западных авто: "Победа"-опель капитан, жигули-фиат,волга-копия форда,даже "знаменитый" автомат Калашникова изобрел немец Хуго Шмайсер,единственное на что способны кацапы -это петух из говна:
https://miridei.com/sucess-ideas/successful-stories/50_izvestnyh_ukraintsev/
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Не надо Макса левчина
Не надо Поддубного,он русский,родился в РИ
Кличко в Казахстане родились Казахи
Вирастюк и шевченко, зачет
С Бубкой пролет, донеюцкий он, не хочет украинцем
быть
Подкопаева по определению, хохлушка, подк
пипец
Бессонова, клочкова... Они в МСК живут
Не охота твой бред читать.
Но действительно нужно разжёвывать. Ну вот лично я не видел данного фильма, потому просто среагировал на Ваш коммент, как на под..бки украинцев на счёт сала.
Коли ти сядеш за Різдвяний стіл,
Щоби спожити ці дари Господні,
Згадай за тих, хто в люту заметіль
Орду московську стримує на Сході...
Молись за них і їхніх матерів,
Чия кутя окроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...
Проси у Бога - ворога спинить!
Щоб Він гармати замовчати змусив.
Щоб воїни відчули хоч на мить
Великий день Народження Ісуса.
Або німці - захищали всю Європу від сатаністів, твердили що "гот міт анс", а братья-крестияни їх розбомбили і на пару з ордами варварів - неслабо так геноциднули.
Офігєть - просіть-просіть, буде вам так дано що кров.ю ригнете. Христануті це ті ж самі ватники - жеруть взаємновиключні факти та ще й гавкають на тих, хто дивується як так можна оскотинитись.
ИхБог расставил. И велелидти.
И все предвидел! И меня оставил!
И судит! Тот, кто не хотел спасти!
О. Хаям
Спорить я не буду. Может быть...
Ведь без Бога - широка дорога,
Можешь всё, что хочешь ты творить.
Можешь красотой своей хвалиться
И себя всё больше украшать.
И к богатству, к почестям стремиться,
И своей ты плоти угождать.
Но настанет с жизнью час расстаться...
Ты о чём подумаешь тогда?
О наживе? Почестях? Богатстве?
Бога, вспомнишь ты, наверняка…
Страшно будет перед дверью смерти
Одному тогда тебе стоять.
Ты без Бога жил на этом свете
И без Бога будешь умирать.
Выбирать ты должен сам дорогу!
Я лишь об одном хочу сказать:
Может быть и легче жить без Бога,
Тяжело без Бога... умирать.
кто хочет поспорить на 100 долларов что минимум в ближайшие десятилетия мира на Донбассе не будет?, и не будет он часть Украины, я просто говорю, мне всё равно чем он бы был)
но только прочувствовав это многие поймут
Сомневаюсь... 17 млрд. кредита не для того дали, чтоб кто-то пользовался Украиной.
По экономике РФ не потянет соревноваться с ЕС или с США. Поэтому карта бита и РФ надо "тихо шелестеть" Украина на данный момент вообще страна под внешним управлением Мое мнение.
Ну, то хай возять.
Сатана(найжорстокіший, найстрашніший і т.д.) - 10, частина з яких - на пару з Яхве.(не мільйонів... одиниць. тобто як пальців на парі кінцівок)
Тварюки ломлять психіку вже з дит.садка. Те ж саме що краснодупі кати.
Витягнув з ряси запальничку і каже - це віфлеємський вогонь!...
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Если от пророссийских, то сепаратистов. Тогда АТО =" внутригражданский конфликт с поддержкой России" ( Меркель, 2015, дам ссылку на немецкие СМИ).
Если от российских, то тогда оккупантов. Тогда АТО = "война с Россией". Аллё, гараж! Украина в состоянии войны с Россией?
С 2014 как-то в терминах определитесь, гибридно-властные...
Прикольно на зборищі в Нікеї - раз і заборонили вірити в реінкарнацію. Тупо розводять стадо овець, як "там" і написано - раби, вівці, стадо. Шкода що тоді слова "бидло" не було, бо і тим обізвали би віруючі маси.
по-новомуяк годинник на клешні нечистивця КірГуна.
Правильно, главная задача любой религии держать трудящихся в нужном для власти состоянии.
А хто раніше розпластається, пастор, чи ви?...
не указана дата рождения Христа.
Это потом эту дату подвели под рождение Христа,
чтобы люди забыли что они в этот день праздновали
день рождения(воскрешения)нового Солнца.(Коляда).
Краще б вони привезли грілки та сала з хлібом!...
Як подивлюсь на пастора так і згадую бравого солдата Швейка...
Та і взагалі - освятив один російську ракету,а вона булькнула в океан...
Істину говорите, істину!
Та да,хто за гроші. хто за Батьківщину,кому нікуди дітись - заповідь " не убий" тут не діє...
Виникає питання для чого ті заповіді,які вподовж 2000 років ні хто не виконує?