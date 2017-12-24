 Пластуны привезли Вифлеемский огонь в зону проведения АТО. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В течение Новогодних и Рождественских праздников огонь будет пронесен почти по всей линии соприкосновения и передан всем подразделениям и соединением, которые защищают Украину от пророссийских оккупантов.

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"Мы бы хотели, чтобы этот Вифлеемский огонь добрался до каждого военнослужащего, который в настоящее время находится в районе АТО. Чтобы он принес добро и мир. Ведь чем больше мы делаем добра, тем мир становится лучше. Четвертый год подряд пластуны не забывают о защитниках территориальной целостности Украины. Неравнодушные ребята делают это благое дело - привозят на восток Украины Вифлеемский огонь, чтобы он всегда согревал воинов в часовнях, а также передавал теплоту сердец тех, кто ждет вас дома", - отметил один из организаторов акции Роман Орищенко.

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Напомним, что Вифлеемский огонь мира - международная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая предусматривает распространение символического огня, зажженного в месте рождения Иисуса Христа. В Украине пластуны распространяют Вифлеемский огонь с 1998 года.