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 Пластуны привезли Вифлеемский огонь в зону проведения АТО. ФОТО

Украинские скауты-пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В течение Новогодних и Рождественских праздников огонь будет пронесен почти по всей линии соприкосновения и передан всем подразделениям и соединением, которые защищают Украину от пророссийских оккупантов.

Пластуны привезли Вифлеемский огонь в зону проведения АТО 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Пластуны передали Порошенко Вифлеемский огонь мира. ФОТОрепортаж

 

Пластуны привезли Вифлеемский огонь в зону проведения АТО 02

"Мы бы хотели, чтобы этот Вифлеемский огонь добрался до каждого военнослужащего, который в настоящее время находится в районе АТО. Чтобы он принес добро и мир. Ведь чем больше мы делаем добра, тем мир становится лучше. Четвертый год подряд пластуны не забывают о защитниках территориальной целостности Украины. Неравнодушные ребята делают это благое дело - привозят на восток Украины Вифлеемский огонь, чтобы он всегда согревал воинов в часовнях, а также передавал теплоту сердец тех, кто ждет вас дома", - отметил один из организаторов акции Роман Орищенко.

Также смотрите: Вифлиемский огонь в зале, кольцо Жанны Д'Aрк и ужесточение наказаний за неправильную парковку, - день работы ВР 21 декабря. ФОТОрепортаж

Напомним, что Вифлеемский огонь мира - международная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая предусматривает распространение символического огня, зажженного в месте рождения Иисуса Христа. В Украине пластуны распространяют Вифлеемский огонь с 1998 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3041292
 
 
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як бы ты мени показав ковбасу або сало а такого добра я богато бачив Пластуны привезли Вифлеемский огонь в зону проведения АТО - Цензор.НЕТ 7835
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Хохолъ? В чем твое вЯличие?
Граф Петр Шувалов - основатель Ижевска.
Калашников Михаил Тимофеевич надеюсь знаешь

Галина Кулакова - родилась 29 апреля 1942 в деревне Логачи Воткинского р-а УАССР. Одна из сильнейших лыжниц мира. Четырехкратная чемпионка и четырехкратный призер Зимних олимпийских игр. Девятикратная чемпионка и девятикратный призер чемпионатов мира.
Томара Тихонова - родилась 13 июня 1964 в деревне Кавалево Кезкого р-а УАССР. Олимпийская чемпионка в эстафете 4*5 км и в гонке на 20 км, серебряный призер в гонке на 5 км(1988), чемпионка мира в эстафете 4*5 км в Австрии(1985) и в Италии(1991), гонке на 10 км в Финляндии(1989).
Русский композитор Петр Ильич Чайковский, тоже удмуртЪ

Назови великих земляков, и перестань задницу лопухом вытирать.
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Two Step From Hell,кацапсина, больше не закусывай боярышник мухоморами!

чем москальные свиньи могут гордиться?
тем, что весь советский автопром это жалкая копия западных авто: "Победа"-опель капитан, жигули-фиат,волга-копия форда,даже "знаменитый" автомат Калашникова изобрел немец Хуго Шмайсер,единственное на что способны кацапы -это петух из говна:
Пластуни привезли Вифлеємський вогонь у зону проведення АТО - Цензор.НЕТ 4848
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100 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ УКРАИНЦЕВ В МИРЕ: НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
https://miridei.com/sucess-ideas/successful-stories/50_izvestnyh_ukraintsev/
© miridei.com
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Не надо стивен воз
Не надо Макса левчина
Не надо Поддубного,он русский,родился в РИ
Кличко в Казахстане родились Казахи
Вирастюк и шевченко, зачет
С Бубкой пролет, донеюцкий он, не хочет украинцем
быть
Подкопаева по определению, хохлушка, подк
пипец
Бессонова, клочкова... Они в МСК живут
Не охота твой бред читать.
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ну так и назвался вяликим удмуртом. зачем название проклятой пиндосскоой студии взял?
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Ты помнишь фильм "Служили два товарища"? Сейчас мало кто о нем вообще знает.
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Фразу слышал, но откуда не знаю, я кино не смотрю с 80-х годов.
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А где в новости кому-то голую бабу показывают, чтоб подобные фразы цитировать?
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Это я к тому, что лучше бы эти ползуны тушенки нормальной привезли, а не хрень всякую. Мне всё нужно разжовывать?
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Ну я выше свой пост вытер, так как не в тему получилось. Прошу прощения.

Но действительно нужно разжёвывать. Ну вот лично я не видел данного фильма, потому просто среагировал на Ваш коммент, как на под..бки украинцев на счёт сала.
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***
Коли ти сядеш за Різдвяний стіл,
Щоби спожити ці дари Господні,
Згадай за тих, хто в люту заметіль
Орду московську стримує на Сході...

Молись за них і їхніх матерів,
Чия кутя окроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...

Проси у Бога - ворога спинить!
Щоб Він гармати замовчати змусив.
Щоб воїни відчули хоч на мить
Великий день Народження Ісуса.
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Ага, і всі хто вмирали з голоду теж просили хліба. Але той хто не вміє сам заробляти гроші, хоч і всемогутній, наклав на них з пробоєм. А Онуфрій ще й обісрав їхню пам.ять. А в кожній хаті ж був "красний кут"...
Або німці - захищали всю Європу від сатаністів, твердили що "гот міт анс", а братья-крестияни їх розбомбили і на пару з ордами варварів - неслабо так геноциднули.

Офігєть - просіть-просіть, буде вам так дано що кров.ю ригнете. Христануті це ті ж самі ватники - жеруть взаємновиключні факти та ще й гавкають на тих, хто дивується як так можна оскотинитись.
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Ловушки, ямы на моем пути.
ИхБог расставил. И велелидти.
И все предвидел! И меня оставил!
И судит! Тот, кто не хотел спасти!
О. Хаям
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Говорят, без Бога легче жить.
Спорить я не буду. Может быть...
Ведь без Бога - широка дорога,
Можешь всё, что хочешь ты творить.

Можешь красотой своей хвалиться
И себя всё больше украшать.
И к богатству, к почестям стремиться,
И своей ты плоти угождать.

Но настанет с жизнью час расстаться...
Ты о чём подумаешь тогда?
О наживе? Почестях? Богатстве?
Бога, вспомнишь ты, наверняка…

Страшно будет перед дверью смерти
Одному тогда тебе стоять.
Ты без Бога жил на этом свете
И без Бога будешь умирать.

Выбирать ты должен сам дорогу!
Я лишь об одном хочу сказать:
Может быть и легче жить без Бога,
Тяжело без Бога... умирать.
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огонёк с джавелинами?
кто хочет поспорить на 100 долларов что минимум в ближайшие десятилетия мира на Донбассе не будет?, и не будет он часть Украины, я просто говорю, мне всё равно чем он бы был)
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Это много- 10 лет. И останется Украиной.
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а это да, тут трудно будет)) не подумала, ну ладно вы с кем-нибудь другим по спорте, я с другими
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В Краматорске, Славянске мир а это тоже Донбасс, на той трети где орки мира не будет.
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"буков" скоро мира не будет для тебя) тоже, я говорю про мир в Украине в целом
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и у нас в центре и везде, ..
но только прочувствовав это многие поймут
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и не будет он часть Украины, я просто говорю, мне всё равно чем он бы был)

Сомневаюсь... 17 млрд. кредита не для того дали, чтоб кто-то пользовался Украиной.
По экономике РФ не потянет соревноваться с ЕС или с США. Поэтому карта бита и РФ надо "тихо шелестеть" Украина на данный момент вообще страна под внешним управлением Мое мнение.
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...... Що тут казати... 21 століття на дворі. А дітей вчать вірити у сивого діда на облаці і якогось поганця з рогами під землею. Возити якісь вогні віфлеємські.

Ну, то хай возять.
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А тут давали картинку - Яхве(наймилостивіший, найдобріший і.т.д.) - 2 з хвостом мільйони, тільки прямих жертв.
Сатана(найжорстокіший, найстрашніший і т.д.) - 10, частина з яких - на пару з Яхве.(не мільйонів... одиниць. тобто як пальців на парі кінцівок)
Тварюки ломлять психіку вже з дит.садка. Те ж саме що краснодупі кати.
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Yuriy Smith Так віруючі самі нічого не читали,їм можна все що завгодно говорити.
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Возити якісь вогні віфлеємські.

Витягнув з ряси запальничку і каже - це віфлеємський вогонь!...
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кстати, уже спорила и выигрывала, первый раз в 2014, так что , если кто серьёзно относится
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В течение Новогодних и Рождественских праздников огонь будет пронесен почти по всей линии соприкосновения и передан всем подразделениям и соединением, которые защищают Украину от пророссийских оккупантов
===============
Если от пророссийских, то сепаратистов. Тогда АТО =" внутригражданский конфликт с поддержкой России" ( Меркель, 2015, дам ссылку на немецкие СМИ).

Если от российских, то тогда оккупантов. Тогда АТО = "война с Россией". Аллё, гараж! Украина в состоянии войны с Россией?

С 2014 как-то в терминах определитесь, гибридно-властные...
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манипуляции с огнем и масонский лейбл на куртке в виде трилистника лилии какое отношение к христианству имеет? прост спрашиваю.
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Это ирландский символ, в христианстве - символ Триединого Божества. Если Святой Патрик был масоном............то тогда конечно. Пластуни привезли Вифлеємський вогонь у зону проведення АТО - Цензор.НЕТ 6359
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Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл, основатель скаутов, чей символ и есть трилистник, никоим образом не ирландец. А как раз член масонства шотландского обряда. Да и рисунок лилии уж никак не ирландский.
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гм, и еще, в целях просвещения, это т.н. "бурбонская лилия", по французски "флёр-де-лис", а ирландский Seamróg, англ. Shamrock, вообще не так выглядит....
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Выглядеть он может сейчас как угодно, в основе, в христианстве трилистник - символ Триединого Божества. Свастика третьего рейха тоже имеет корни ещё в периоде палеолита и имела совсем другой смысл. То, что Гитлер выбрал именно эту форму для своей партии не может перечеркнуть всю историю существования свастики.
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а "вифлеемский огонь" где упомянут в Библии? и не надо мне про символы христианства, я и сам христианин....
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лучше бабок дайте пластуны подыхать за петрушку не охота
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говорят, это всё брехня, грандиозная брехня - религия,что аллах что папа Иисуса, католики же не как ивреи они и того и другого признают или только ево папу? общем эта брехня была в чём то нужна кому-то, в чём то вредила кому-то, ну как всегда
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А то не одна сатана? Попи ващє сперли в єгиптян всі свої "воскресіння", "третій день", "дєвствєнность" та ін. Хулі думати над чимось новим?
Прикольно на зборищі в Нікеї - раз і заборонили вірити в реінкарнацію. Тупо розводять стадо овець, як "там" і написано - раби, вівці, стадо. Шкода що тоді слова "бидло" не було, бо і тим обізвали би віруючі маси.
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бывает за добычу чистого благородного или как назвать священного! огня люди давят друг друга как при посадке в маршрутку) только ещё активнее, а де гром и молния за это неподобство
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Ага, особливо в мусульманському світі - в Мецці. А то шо підривають сотнями в мечетях то як добрий день, рядове явище.
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Вифлеем. Бейт-Лахм (араб. بيت لحم‎, Дом мяса). Бейт-Лехем ( ивр. ‏בֵּית לֶחֶם‏‎, Дом хлеба). Город на Западном берегу реки Иордан. Расположен в 8 км. от центра Иерусалима и фактически с ним граничит. Страна - Палестинская автономия. Официальный язык - арабский. Национальный состав - палестинские арабы. Согласно Евангелию, здесь родился Иисус Христос. Согласно Библии здесь же родился царь Израиля и Иудеи Давид. (Википедия).
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Ну і? Мені там десь де той Віфлеєм і хто звідти родом. Точно одне - придуманий персонаж не звідти. Він "родом" з єгипетської(як мінімум) міфології. А єгипетські жреці були майстерними випасачами худоби... храми ломились від золота. Це підтверджується і зараз - байки старі, та діють по-новому як годинник на клешні нечистивця КірГуна.
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общем эта брехня была в чём то нужна кому-то, в чём то вредила кому-то, ну как всегда

Правильно, главная задача любой религии держать трудящихся в нужном для власти состоянии.
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А я подумал что это какие-то ползающие мракобесы.
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не, то как бы да но с противоположной стороны, не такие но другие
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чую я сегодня тоже буду пластуном..

А хто раніше розпластається, пастор, чи ви?...
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В Закарпатье в ресторане есть блюдо " Линия Арпада" - это сало свежее, сало соленое, сало копченое. . Украинцы молодцы
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Краще би влаштували збір коштів серед солдатів, на кілька десятків храмів, та і попи нерідко їздять на передостанніх моделях машин, а то і взагалі на якихось тойотках сраних, як лохи якісь. Настільки важко працюють... моляться за те щоби у всіх усе було і тоді нахер та релі.. ой, моляться за те щоб ми стали більш смиренні, духовні, вчилися прощати і несли побільше баблішка, а то на Московщині віряни багатші, несуть багато = більше молитв = сильніша армія. Так шо... не хочете програти - марш до бородатих мущинок в сукнях, в золоті та з кадилом.
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Ни в Библии ,ни в каких древнезаветных книгах
не указана дата рождения Христа.
Это потом эту дату подвели под рождение Христа,
чтобы люди забыли что они в этот день праздновали
день рождения(воскрешения)нового Солнца.(Коляда).
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А в католицизмі що святкували? Під що дату підвели?
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Пластуны привезли Вифлеемский огонь в зону проведения АТО. ФОТО

Краще б вони привезли грілки та сала з хлібом!...
Як подивлюсь на пастора так і згадую бравого солдата Швейка...
Та і взагалі - освятив один російську ракету,а вона булькнула в океан...
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Цей вогонь так допомагає українцям, як мертвій бабі кадило. 2000 років дурять людей і живуть, як бомки на коровах і конях.
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Цей вогонь так допомагає українцям, як мертвій бабі кадило.

Істину говорите, істину!
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А почему вифлеемский огонь доставляют не те кому это положено(священо служители) а какие то непонятные личности в камуфляже? Неужели, священо служители сейчас, ходят в камуфляже?
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А как это, христиане между собой рубятся?
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Да и всю свою историю христиане, мусульмане и иудеи благополучно друг друга выпиливали.
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А как это, христиане между собой рубятся?

Та да,хто за гроші. хто за Батьківщину,кому нікуди дітись - заповідь " не убий" тут не діє...
Виникає питання для чого ті заповіді,які вподовж 2000 років ні хто не виконує?
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якая разница, главное пустить новость на парашном ресурсе про то что какие -то бараны привезли на хир нужный там вифлеемский огонь, (как будто его там раньше не было))) цензор.нет вы дождётесь..
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Сказки для детей и взрослых: Дед Мороз. Минские соглашения. Вифлеемский огонь.
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Даже на такой ветке умудрились срач устроить. Пластуни привезли Вифлеємський вогонь у зону проведення АТО - Цензор.НЕТ 535
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Цензор.НЕТФотоОбществоПластуны привезли Вифлеемский огонь в зону проведения АТО. ФОТО
 
 
 
 
 
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