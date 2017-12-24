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 В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП: пассажиры травмированы. ФОТОрепортаж

В микроавтобусе находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Они получили травмы легкой и средней тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает KarpatNews со ссылкой на словацкие СМИ. Так, в пригороде Кошице столкнулись микроавтобус "Renault Master" и легковой автомобиль "Suzuki Ignis".

В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.

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По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с "Suzuki Ignis".

В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП: пассажиры травмированы 01

В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП: пассажиры травмированы 02

Источник: https://censor.net.ua/p3041256
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Словакии автобус с украинцами попал в ДТП: пассажиры травмированы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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