 В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП: пассажиры травмированы. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает KarpatNews со ссылкой на словацкие СМИ. Так, в пригороде Кошице столкнулись микроавтобус "Renault Master" и легковой автомобиль "Suzuki Ignis".

В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На границе со Словакией на несколько километров растянулись очереди из автомобилей, - Слободян

По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с "Suzuki Ignis".