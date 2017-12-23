 С бойцом 25-й ОВДБр Алексеем Ориховским простились на Сумщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Тростянецкого горсовета.

В центре города, возле часовни состоялась гражданская панихида по погибшему воину.





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Ориховский Алексей Владимирович 1982 г.р. , проживал в селе Каменка, в 2014 году ушел добровольцем в АТО, через год перешел на контрактную службу. Находился в "горячих точках" антитеррористической операциии в Донецкой области, был командиром отделения роты огневой поддержки парашютно-десантного батальона 25-й отдельной десантной бригады, удостоен боевых наград.

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У Алексея остались мать и брат.