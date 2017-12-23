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 Общество, Фоторепортаж
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 С бойцом 25-й ОВДБр Алексеем Ориховским простились на Сумщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 декабря, на Аллее Героев города Тростянец Сумской области состоялось прощание с погибшим бойцом 25-й отдельной воздушно - десантной бригады Алексеем Ориховским, который погиб в ночь на 21 декабря в районе села Каменка Донецкой области во время обстрела наших позиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Тростянецкого горсовета.

В центре города, возле часовни состоялась гражданская панихида по погибшему воину.

С бойцом 25-й ОВДБр Алексеем Ориховским простились на Сумщине 01
С бойцом 25-й ОВДБр Алексеем Ориховским простились на Сумщине 02

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С бойцом 25-й ОВДБр Алексеем Ориховским простились на Сумщине 03
С бойцом 25-й ОВДБр Алексеем Ориховским простились на Сумщине 04

Ориховский Алексей Владимирович 1982 г.р. , проживал в селе Каменка, в 2014 году ушел добровольцем в АТО, через год перешел на контрактную службу. Находился в "горячих точках" антитеррористической операциии в Донецкой области, был командиром отделения роты огневой поддержки парашютно-десантного батальона 25-й отдельной десантной бригады, удостоен боевых наград.

С бойцом 25-й ОВДБр Алексеем Ориховским простились на Сумщине 05

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С бойцом 25-й ОВДБр Алексеем Ориховским простились на Сумщине 06
С бойцом 25-й ОВДБр Алексеем Ориховским простились на Сумщине 07
С бойцом 25-й ОВДБр Алексеем Ориховским простились на Сумщине 08

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У Алексея остались мать и брат.

Источник: https://censor.net.ua/p3041228
 
 
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....


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Україна платить життями кращих людей за свою Незалежність. Після цієї війни обов'язково буде пам'ятник з іменами усіх загиблих.
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Каждый день - это просто невыносимо... Вечная память, царствие небесное.
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Вічна пам"ять тобі, Козаче..
Схиляю голову в жалобі..
На колінах дякую Тобі, Олексію, за мирне небо над моїм містом..
Мої найщиріші співчуття рідним та близьким Героя.
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как тяжко.......когда уходят полные сил МУЖЧИНЫ, из-за карлика московского..жесть.......
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Цензор.НЕТФотоОбществоС бойцом 25-й ОВДБр Алексеем Ориховским простились на Сумщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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