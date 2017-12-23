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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Десантники в зоне проведения АТО отработали безпарашутную высадку с вертолета. ФОТОрепортаж

В районе проведения антитеррористической операции военнослужащие одной из отдельных аэромобильных бригад отработали действия при высадке десанта с вооружением с вертолета Ми-8 с помощью комплекта бортового оборудования "Адаптер-М1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Применение оборудования "Адаптер-М1" во время высадки десанта наиболее эффективно на местности, рельеф которой не позволяет вертолету совершить посадку, во время чрезвычайных ситуаций или при высадке на ограниченные участки, такие как крыша здания, палуба корабля, частично заминированные участки местности и т.п.

Десантники в зоне проведения АТО отработали безпарашутную высадку с вертолета 01
Десантники в зоне проведения АТО отработали безпарашутную высадку с вертолета 02
Десантники в зоне проведения АТО отработали безпарашутную высадку с вертолета 03
Десантники в зоне проведения АТО отработали безпарашутную высадку с вертолета 04

Всего за время треннировки десантники сделали несколько сотен спусков по специальному канату с использованием комплекта бортового оборудования "Адаптер-М1".

Десантники в зоне проведения АТО отработали безпарашутную высадку с вертолета 05
Десантники в зоне проведения АТО отработали безпарашутную высадку с вертолета 06

Источник: https://censor.net.ua/p3041223
 
 
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без парашюта, но беспарашютная! Уже по 2 ошибки в одном слове, куда катится этот мир?
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При написании "з" и "с" в них общее правило следующее: "з" пишется на конце интересующей нас морфемы, если следующая приставка или корень начинается со звонкой согласной либо с гласной; а "с" - перед глухой согласной. Эту формулу проще всего заучить следующим образом: звонкая со звонкой, глухая с глухой.

Звонкие согласные - это "р", "н", "м", "л", "й", "з", "ж", "д", "г", "в", "б". Глухие - "щ", "ч", "ц", "х", "с", "ш", "т", "к", ф", "п".
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ааа. я думал вы о его коментарии. заголовок вообще не читал
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это у кацапов наверное 6-7 клас. у нас в украинском языке такого правила нет.
вы или неграмотный коцап, или если украинец то молчите
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Вообще то русский язык считается наиболее сложным.В нём исключений из правил больше всего.Чуть ли на каждое правило есть исключение.
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А знаете, почему? Потому что "русский" язык", фактически, не "язык", а компиляция из многих языков, не то что одной языковой группы, а вообще, разных языковых семей... Основа и порядок формирования понятий, словосочетаний и предложений, в большинстве своём - "славянские", а "наполнение" - "угрофинское" и "тюркское"... А там языки по-иному формировались... Приходится "подгонять", адаптировать". От этого и "исключения из правил". Кроме того, судя по количеству так называемых "составных понятий", то есть, понятий, именующих тот или иной предмет или явление, состоящий из имени существительного"+ "имя прилагательное", а не специального термина, "язык" этот находится только в стадии формирования... Примеры: в украинском - "кажан", в русском - "мышь летучая", в укр. - "нерозень", в рус. - "утка серая", в "укр. - "тарпан", в рус. - "конь Пржевальского"... К тому же огромный пласт иностранных слов, взятых, практически, в неизменном виде, а не "переплавленных" в котле родного языка... Укр., ольск. - Слуква, в рус. - "вальдшнеп"(фр. - "лесной кулик").
Ещё, "маленький", но объёмный пример "богатости" русского языка", взятый из "Толковых словарей":
Понятия, именующие "зимнюю непогоду с ветром и снегом":
Украинские: Русские:
1.Метелиця 1. Метелица (укр.)
2. Заметіль 2. Метель
3. Завірюха 3. Завирюха, завируха (укр., беларус.)
4.Хуртовина 4. Буран (тюрк.)
5. Хурделиця, хурделя, хурдига 5. Пурга (народы Севера, угро-фин.группы)
6. Хуртовина 6. Вьюга
7. Хугавиця 7. Заметь
8. Віхола 8. Виялица, веялица, вьялица
9. Хуга 9. Ветер (?!)
10. Хвища 10. Позёмка
11. Завія 11. Потасовка (?!)
12. Сніговій 12. Драка (?!)
13. Сніжниця 13. "Блиццарт" - (ну, точно - "славянское")
14. Заметільниця
15. Замета, заметь
16. Кушпела, кушпіль
17. Шаруга
18. Кура, курява.
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вот и нефиг его изучать и им пользоваться в Украине. нужно себе жизнь упрощать а не усложнять
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"хирург" безграмотный, включая семерых лайкнувших "хирургу": правильно = беспарашютная, а не безпарашютная. Десантники в зоні проведення АТО відпрацювали безпарашутну висадку з вертольота - Цензор.НЕТ 3424
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Нельзя .Ты ужо большой .Можешь не поместиться ........
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Выкинули 15 аватаров с вертолета, они приземлились на 4 лыпы и они еще эти хватаются
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Пересмотрел три раза даже одной лыпы не увидел. Вообще деревьев нет, если честно - степь кругом, какие нах, лыпы?

И хотелось бы уточнить кто такие они ещё эти, которые у вас там за что-то хватаются?
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не мешай. Только начало забирать.
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с каждым днем все круче, все профессиональнее . Мы гордимся вами.!
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Тяжело в учебе, легко в бою! Десантники удачи вам! Мочите сепаров!
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Молодцы. Любая тренировка это хорошо. С каждой такой тренировкой растёт профессионализм и укрепляется оборона .Пулемётные установки интересные такие.
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безпарашутную

==
а почему не беСпарашЮтную?
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Ну типа б-п,г-т, д-т,ж-ш, з-с, ... и так далее.Парные глухие и звонкие.
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В українській версії цензора написано вірно: "...безпарашутну висадку..." - кацапську версію не читаю, але має бути: "...беСпарашЮтную высадку...".А взвгалі то замість французького терміну "парашут"(російською - парашют) в українській є на мою думку вдала відповідповідність - "спадохрон", те ж стосуєтьмся і терміну "вертоліт" - вдаліше "гвинтокрил" або "гелікоптер" цей термін запровадив їх розробник Сікорський.
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І навіщо "собачиться"? Іноземні слова, проварившись у мовному котлі іншої нації, набувають ознак адаптації. Французький "парашют", в Україні став "парашутом", "парфюм" став "парфумами" (однак "парфюмерія" не стала "парфумерією")... Ви ще згадайте ім"я "Іван"! Чи "Яків"! Фр. - "Жан", "Жак", англ. - "Иоанн", "Иаков", исп. -"Хуан", "Хулио", нім. - "Иоганн". А все почалося з еврейського - "Ионаханна"...
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не, у мериканцев таких нету. Это древние, как говно мамонта, но надежные четырехствольные пулеметы. По центру в гондоле стоит ЯкБ 12,7 а по бокам два ГШГ 7,62.
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Граждане, а вы что, сидя на бес... черт... дьявол и прочем шаровом контенте, не рыгнув ни копья на содержание редакционной службы, всерьез считаете, что вам должны подавать "вылизанные" тексты? В таком разе о событиях вчера прочтете завтра. Устроит?
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хіба адміни пишуть статті? адміністрування це керівництво, регулювання, управління.
тобі аби когось потролити.
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Мені це нецікаво. Скандалістів намагаюсь не чіпати.
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что вы от них хотите, модераторами могут работать только ограниченные во всём люди, может они и статьи копипастят, тут или копипаста к тому же через гугл переводчик частенько или если и бывают авторские статьи то разряда "защита дЕплома журнаглиста"
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Я очень скоро уже будут висеть за спиной американские джавелин и из ихтамнетов будут делать мобильные крематории😋
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кидайте их так в пенопласте (правильна? пенопласте с одной с) а то столько шуму из правописания
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тут форум диванних філологів влаштували Десантники в зоні проведення АТО відпрацювали безпарашутну висадку з вертольота - Цензор.НЕТ 851
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Узбагойтесь . на цензаре тексты статей пишут гастсрбайтеры - таджыки, за деньгу малую
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), конечно, сами россияне побрезгуют, вот гады
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Неужели больше новостей нету. Давайте еще репортаж как великие десантники умеют чистить старенькие автоматы какашникова. Пока десантники катаются на вертолетах, показывают как они быстро умеют бегать и лазят по канатам враг методично и не спеша расстреливает наших солдат из минометов и артиллерии. Вы лучше бы их стрелять научили и хоть что то посовременней вооружили. Ато как 70 лет назад армию проходили так ничего и не изменилось. Чего от армии ожидаь когда хенералы 60-ти летние которые и войны никогда не видели до сих пор руководят
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Вас еще не пускают поруководить, или уже не пускают поруководить?
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А может это называется "штурмовое десантирование" или "десантирование штурмовым способом"?

Дбл, бл...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДесантники в зоне проведения АТО отработали безпарашутную высадку с вертолета. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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