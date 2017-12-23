 Десантники в зоне проведения АТО отработали безпарашутную высадку с вертолета. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Применение оборудования "Адаптер-М1" во время высадки десанта наиболее эффективно на местности, рельеф которой не позволяет вертолету совершить посадку, во время чрезвычайных ситуаций или при высадке на ограниченные участки, такие как крыша здания, палуба корабля, частично заминированные участки местности и т.п.
Всего за время треннировки десантники сделали несколько сотен спусков по специальному канату с использованием комплекта бортового оборудования "Адаптер-М1".
Звонкие согласные - это "р", "н", "м", "л", "й", "з", "ж", "д", "г", "в", "б". Глухие - "щ", "ч", "ц", "х", "с", "ш", "т", "к", ф", "п".
вы или неграмотный коцап, или если украинец то молчите
Ещё, "маленький", но объёмный пример "богатости" русского языка", взятый из "Толковых словарей":
Понятия, именующие "зимнюю непогоду с ветром и снегом":
Украинские: Русские:
1.Метелиця 1. Метелица (укр.)
2. Заметіль 2. Метель
3. Завірюха 3. Завирюха, завируха (укр., беларус.)
4.Хуртовина 4. Буран (тюрк.)
5. Хурделиця, хурделя, хурдига 5. Пурга (народы Севера, угро-фин.группы)
6. Хуртовина 6. Вьюга
7. Хугавиця 7. Заметь
8. Віхола 8. Виялица, веялица, вьялица
9. Хуга 9. Ветер (?!)
10. Хвища 10. Позёмка
11. Завія 11. Потасовка (?!)
12. Сніговій 12. Драка (?!)
13. Сніжниця 13. "Блиццарт" - (ну, точно - "славянское")
14. Заметільниця
15. Замета, заметь
16. Кушпела, кушпіль
17. Шаруга
18. Кура, курява.
И хотелось бы уточнить кто такие они ещё эти, которые у вас там за что-то хватаются?
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а почему не беСпарашЮтную?
тут подробнее. Интересны пулеметы в гондолах. Американские штоле?
тобі аби когось потролити.
Дбл, бл...