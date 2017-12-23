 Десантники в зоне проведения АТО отработали безпарашутную высадку с вертолета. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Применение оборудования "Адаптер-М1" во время высадки десанта наиболее эффективно на местности, рельеф которой не позволяет вертолету совершить посадку, во время чрезвычайных ситуаций или при высадке на ограниченные участки, такие как крыша здания, палуба корабля, частично заминированные участки местности и т.п.









Всего за время треннировки десантники сделали несколько сотен спусков по специальному канату с использованием комплекта бортового оборудования "Адаптер-М1".



