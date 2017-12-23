 22 декабря на Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Петр Михайлюк. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Золочів.нет".
Вчера, 22 декабря, в районе поселка Старый Айдар Станично - Луганского района Луганской области погиб 43-летний Петр Михайлюк, военнослужащий 80-й отдельной десантно - штурмовой бригады, житель Золочевского района Львовской области.
Как сообщили в Золочевском РВК, прапорщик Михайлюк погиб при минометном обстреле в результате ранения в шею.
Вічна пам'ять Воїну!
І зима не зима
і війна не війна
Назбирала смертей
як зерно на жнива
Натрусила нам сліз
мов травневим дощем
Для війни - це каприз
і вона хоче ще!!!
І відважні доньки
і найкращі з синів
від'їжджають на Схід
у обійми війни…
У обіймах зими,
там де грім канонад,
за посадкою - ворог,
а в окопі... був брат!
Співчуття рідним та близьким..
Почему в это время у меня за стеной подонки с Донбасса ржук и визжат, бухают и спать не дают вот уже которую ночь в течении ТРЕХ лет?
Я ничего с ними не могу сделать!!! Они с...ать на нас хотели! Они тут хозяева жизни! Нигде не работают, живут за счет льгот и т.д.
Куда я могу обратиться за помощью? Кто может им сказать, как себя вести в гостях.
Я бы на них внимания и не обратила - пусть бы жили (квартиранты они), если бы их не было слышно! А в связи с тем, что ОНИ удрали - двое из них мужики по 43 года!!! Удрали оттуда, где гибнут парни с моего города в том числе, я не могу больше всего этого выдержать!! Полиция мало чем помогает.
там тобі допоможуть
Это не сводки о дорожных ДТП, где человеки обуяные понтами и дерзостью, от них же и гибнут . Здесь другое...
И так, почти четыре года... Сколько ещё? Год? Пять? Десять?
По данным сегодняшнего дня цифра гораздо больше, увы......
Ты мне похож на провокатора.
Какая херня, блин??? Оглянись вокруг!
И не тыкаЙ МНЕ!!
И насебя в зеркало не забудь посмотреться. Провокатор - ТЫ!!!
Валера? Это ты?
Ты делишь людей на категории, что я в принципе не приемлю. Я не фанат "донецких", и понимаю шо там проживал (-ет) не самый лучший контингент.
Но до войны мы как-то с этим мирились и не особо замечали. А щас, когда эти люди (в силу разных причин) попали под "раздачу" - мы с радостью и наслаждением вешаем на них всех собак, которых токо можем упоймать! Я их не защищаю, но истина дороже.
А в других регионах Украины уже поизводили всех местных моральных уродов? Остались токо донецкие?
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....
Низько поклоніться
за упокій його душі,
Богу помоліться
Дивишся на цивільні фото.. Такі ж самі хлопці, яких бачиш поруч, які працюють разом з тобою, які їздять на море, ходять по вулицях, магазинах, відвідують кафе і кінотеатри.. Дивишся, і розумієш, що ніколи більше саме цей хлопчина не піде з дітками погуляти, не заїде в гості до мамусі, не обніме батька, не поцілує дружину..... Був такий самий, як і мільйони хлопців навколо.. А став Героєм!! Загинув за свою землю, за свою родину, за мою родину, за моє мирне небо над моїм домом, за наш спільний дім, за Україну.... Дуже боляче.. Просто душа навпіл рветься....
Господи!!! я ненавиджу цю прокляту війну.........
Схиляю голову..... і плачу...
Мы не забудем тебя... И все вспомним им.