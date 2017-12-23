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 22 декабря на Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Петр Михайлюк. ФОТО

Вчера в Луганской области погиб 43-летний боец 80-й отдельной десантно - штурмовой бригады Петр Михайлюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Золочів.нет".

Вчера, 22 декабря, в районе поселка Старый Айдар Станично - Луганского района Луганской области погиб 43-летний Петр Михайлюк, военнослужащий 80-й отдельной десантно - штурмовой бригады, житель Золочевского района Львовской области.

22 декабря на Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Петр Михайлюк 01

Как сообщили в Золочевском РВК, прапорщик Михайлюк погиб при минометном обстреле в результате ранения в шею.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Военнослужащий 25-й бригады Алексей Орихивский погиб на Донбассе 21 декабря. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/p3041218
 
 
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Яценюка задержали в аэропорту Женевы 22 декабря на Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Петр Михайлюк - Цензор.НЕТ 7975
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Бо нібито по запиту расєї, тому й шкірится.
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Через 10 хв. відпустили. Тіль от звідки в цього роботяги-камікадзе гроші по Швейцаріях шастати..?
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Ну вот на-я эта твоя новость в этой теме, если она и так уже раскрыта отдельно на цензоре ,тебе что лишь бы сунуть что то куда нет необходимости ,задумайся,ведь не умно,а скорее ехидно, поэтому и засунули тебя в спам люди,не безразличные к судьбам воинов героев
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кожне таке повідомлення пече мені душу і розриває свідомість.
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когда дети барыг там погибать начнут?
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так дети кремлевских барыг тоже не погибают кацап
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Вечная память и царствие небесное Герою, искренние соболезнования семье и родным.
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Думаю , что десяток обезьян уже ждут в очереди на кремацию .
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Горіть у пеклі, москалі!
Вічна пам'ять Воїну!
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***
І зима не зима
і війна не війна
Назбирала смертей
як зерно на жнива
Натрусила нам сліз
мов травневим дощем
Для війни - це каприз
і вона хоче ще!!!
І відважні доньки
і найкращі з синів
від'їжджають на Схід
у обійми війни…
У обіймах зими,
там де грім канонад,
за посадкою - ворог,
а в окопі... був брат!
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Надо помочь семье . "Цензор" раньше предлагал .
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Земля тобі пухом, друже...
Співчуття рідним та близьким..
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До каких пор это скотство будет продолжаться? Почему гибнут те парни, которые к данному региону никаким боком не относятся?
Почему в это время у меня за стеной подонки с Донбасса ржук и визжат, бухают и спать не дают вот уже которую ночь в течении ТРЕХ лет?
Я ничего с ними не могу сделать!!! Они с...ать на нас хотели! Они тут хозяева жизни! Нигде не работают, живут за счет льгот и т.д.

Куда я могу обратиться за помощью? Кто может им сказать, как себя вести в гостях.
Я бы на них внимания и не обратила - пусть бы жили (квартиранты они), если бы их не было слышно! А в связи с тем, что ОНИ удрали - двое из них мужики по 43 года!!! Удрали оттуда, где гибнут парни с моего города в том числе, я не могу больше всего этого выдержать!! Полиция мало чем помогает.
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звернись у лігу сексуальних реформ
там тобі допоможуть
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Вдумайтесь!!!! Мы каждый день теряем своего (своих) на войне!
Это не сводки о дорожных ДТП, где человеки обуяные понтами и дерзостью, от них же и гибнут . Здесь другое...
И так, почти четыре года... Сколько ещё? Год? Пять? Десять?
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Цитирую Илья Буяновский - географический журналист из Перми (он бывал у нас в городе 2017-03-09 ): стенд с фотографиями погибших в АТО. Небольшой Кировоград потерял больше 120 человек, в процентном отношении даже больше, чем Днепропетровск. Не знаю точно, какие здесь базируются части, но это определённо один из самых пострадавших от войны украинских городов за пределами Донбасса.
По данным сегодняшнего дня цифра гораздо больше, увы......
22 грудня на Луганщині загинув воїн 80-ї ОДШБр Петро Михайлюк - Цензор.НЕТ 7809
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Ты херню мелешь уже в двух комментах. Какие-то дибилы тебе ещё и лайкают.
Ты мне похож на провокатора.
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Цензор ограничил наши права видеть - кто есть кто. Ничего! Мы и без этого во всём разберёмся.
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Это Вы - мне ЭТО говорите???
Какая херня, блин??? Оглянись вокруг!
И не тыкаЙ МНЕ!!
И насебя в зеркало не забудь посмотреться. Провокатор - ТЫ!!!
Валера? Это ты?
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Обращаюсь как хочу. Себе кланяться, кстати, тоже не прошу. Так вот.
Ты делишь людей на категории, что я в принципе не приемлю. Я не фанат "донецких", и понимаю шо там проживал (-ет) не самый лучший контингент.
Но до войны мы как-то с этим мирились и не особо замечали. А щас, когда эти люди (в силу разных причин) попали под "раздачу" - мы с радостью и наслаждением вешаем на них всех собак, которых токо можем упоймать! Я их не защищаю, но истина дороже.
А в других регионах Украины уже поизводили всех местных моральных уродов? Остались токо донецкие?
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Кава на Хрещатику
22 грудня на Луганщині загинув воїн 80-ї ОДШБр Петро Михайлюк - Цензор.НЕТ 4193
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....


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сейчас штаб АТО даст адекватный ответ, как всегда, пустым балабольством.
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Як прийдете на могилу
Низько поклоніться
за упокій його душі,
Богу помоліться
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Вічна пам'ять. Співчуття рідним та близьким героя.
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Як боляче..
Дивишся на цивільні фото.. Такі ж самі хлопці, яких бачиш поруч, які працюють разом з тобою, які їздять на море, ходять по вулицях, магазинах, відвідують кафе і кінотеатри.. Дивишся, і розумієш, що ніколи більше саме цей хлопчина не піде з дітками погуляти, не заїде в гості до мамусі, не обніме батька, не поцілує дружину..... Був такий самий, як і мільйони хлопців навколо.. А став Героєм!! Загинув за свою землю, за свою родину, за мою родину, за моє мирне небо над моїм домом, за наш спільний дім, за Україну.... Дуже боляче.. Просто душа навпіл рветься....
Господи!!! я ненавиджу цю прокляту війну.........
Схиляю голову..... і плачу...
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кули тут писать!!если славный ,,КЛЫЧКО"от слова ,,на клык" кацапам в угоду такие заявления делает:Владимир Кличко поделился мнением об отношениях между Украиной и Россией .?????окуеть!!оказывается!!мы и дальше ,,братские народы"и в который раз!!укры!!(кацапам ненавистные!!должны!!простить!! и понять!!)вопрос!! вы епнутые??или епанутые!!?? 22 грудня на Луганщині загинув воїн 80-ї ОДШБр Петро Михайлюк - Цензор.НЕТ 1280
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P.S.я немец!!но вырос в украине!!мне покуй на кацапов!!но эт не повод для того чтоб понимать епанутых украинцев!! 22 грудня на Луганщині загинув воїн 80-ї ОДШБр Петро Михайлюк - Цензор.НЕТ 962 22 грудня на Луганщині загинув воїн 80-ї ОДШБр Петро Михайлюк - Цензор.НЕТ 4842
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Покойся с миром, дорогой Брат...
Мы не забудем тебя... И все вспомним им.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия22 декабря на Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Петр Михайлюк. ФОТО
 
 
 
 
 
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