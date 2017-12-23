 22 декабря на Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Петр Михайлюк. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Золочів.нет".

Вчера, 22 декабря, в районе поселка Старый Айдар Станично - Луганского района Луганской области погиб 43-летний Петр Михайлюк, военнослужащий 80-й отдельной десантно - штурмовой бригады, житель Золочевского района Львовской области.

Как сообщили в Золочевском РВК, прапорщик Михайлюк погиб при минометном обстреле в результате ранения в шею.

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