 В Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер Анна Третьяк-Желиховская, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром обнаружили, что на центральном кладбище города по ул. Шутя на Аллее памяти наших павших ребят вандалы-сепары закрасили баллоном краски портреты и информацию на семи гранитных памятниках бойцов АТО. В том числе Петра Карташова, Владимира Милосердова, Андрея Михайленко, Дениса Каменева, Сергея Тафийчука", - написала волонтер.
но так как шобла шоколадного батона хочет удержать власть и награбленное ЛЮБОЙ ценой - потерей территорий и смертями патриотов, то происходящее не вызывает уже удивление.
получается, что НАРОД Украины столкнулся с проблемой начала 2014г - он должен защищать себя САМ, не надеясь на помощь государственной машины, которая, кроме как репрессиями против СВОЕГО народа ничем не занимается.
паскудить на кладбище - ауру на несколько поколений портить...
(не удивляйтесь потом, гаденыши)
Я вашего ПЕЦУ еще по первому майдану определил!
В Шепетівці щось страшне... Бюджетників везуть на #кава_на_Хрещатику
ХфотоХфакт
05:51 - 23 груд. 2017
Соєвый барІга завіз у Шепетівку індусів, щоб завтра видати їх за воїнів АТО на акції #кава_на_Хрещатику.
а тоді вже переходити на "побутовий" рівень - карати дрібню сєпарню і підкацапників .
Чтобы у них руки поотсыхали😡😡
А так - это только мелкое хулиганство
Енто тот же беня только на фукву Фе.
У свинособак - убитых закапывают в безымянные могилы и считают потери цифрами.
Орда.
И они, мрази, смеют осквернять памятники ушедших в Вальхаллу украинцев...
Найти. И. Повесить.
Неужели их нельзя найти? И за это должна быть статья под десятку минимум