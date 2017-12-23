 В Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер Анна Третьяк-Желиховская, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром обнаружили, что на центральном кладбище города по ул. Шутя на Аллее памяти наших павших ребят вандалы-сепары закрасили баллоном краски портреты и информацию на семи гранитных памятниках бойцов АТО. В том числе Петра Карташова, Владимира Милосердова, Андрея Михайленко, Дениса Каменева, Сергея Тафийчука", - написала волонтер.

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