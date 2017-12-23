EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
  5271  99
Все про:осквернение (29) Павлоград (52) памятник (1694) вандализм (328)

 В Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО. ФОТОрепортаж

В Павлограде на Днепропетровщине вандалы испачкали краской памятники на могилах бойцов АТО.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер Анна Третьяк-Желиховская, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром обнаружили, что на центральном кладбище города по ул. Шутя на Аллее памяти наших павших ребят вандалы-сепары закрасили баллоном краски портреты и информацию на семи гранитных памятниках бойцов АТО. В том числе Петра Карташова, Владимира Милосердова, Андрея Михайленко, Дениса Каменева, Сергея Тафийчука", - написала волонтер.

В Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Вандалы в Одессе облили краской закладной камень на месте будущего памятника погибшим воинам АТО. ФОТО


В Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО 02
В Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО 03
В Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО 04

Также смотрите: Вандалы зарисовали краской памятную доску в честь Героя Украины, журналиста Василия Сергиенко в Запорожье. ФОТО

В Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО 05

Источник: https://censor.net.ua/p3041206
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Казламордий мір лише так може самостверджуватись. Не розвинутою економікою, не науковими досягненнями, не взаємоповагою. Лише постійними крадіжками, окупаціями чужих територій і перетворенням їх у срач.
 показать весь комментарий
 
 
сущность казломордых гадить везде и на все!
 показать весь комментарий
 
 
ага. больше же некому. в каждом городе, доме, подъезде куча совкодрочеров!
 показать весь комментарий
 
 
если бы на госуровне шла НЕПРИМИРИМАЯ, ЖЕСТОКАЯ борьба с МАЛЕЙШИМИ проявлениями сепаратизма - такое бы не было возможно с такой регулярностью.
но так как шобла шоколадного батона хочет удержать власть и награбленное ЛЮБОЙ ценой - потерей территорий и смертями патриотов, то происходящее не вызывает уже удивление.
получается, что НАРОД Украины столкнулся с проблемой начала 2014г - он должен защищать себя САМ, не надеясь на помощь государственной машины, которая, кроме как репрессиями против СВОЕГО народа ничем не занимается.
 показать весь комментарий
 
 
В Павлограде очень много сепарни. Нынче вотчина ахметова.
 показать весь комментарий
 
 
надо писать не вандалы а ватные ублюдки ! вандалы - это те которые лифты портят или памятники на кладбищах - а это кремляди и провокаторы недорезанные - которых нас постоянно просят "услышать"
 показать весь комментарий
 
 
открытое попустительство сепарне даёт свои плоды..
 показать весь комментарий
 
 
якщо тітушкі-вбивцю дали 2 роки умовно - про що можна говорити ?! В Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО - Цензор.НЕТ 5700
 показать весь комментарий
 
 
Тим часом Національний корпус ганяє по Києву коміністів-пенсіонерів, Порошенко пьє на майдані "каву", а Газоносные площади на Полтавщине отдадут окружению Авакова - источники
 показать весь комментарий
 
 
Пока закона не будет, чтоб за подобные деяния на десятку можно было бы уехать - ничего не изменится
 показать весь комментарий
 
 
Вата. Одновнеменно с одесской буянит. Ничего, найдут еще они свое наказание.
 показать весь комментарий
 
 
что-то не поймали ни одного. потужность реформ впечатляет
 показать весь комментарий
 
Почему, ловили и неоднократно. Только соевая власть и прокурватура сепаров отпускает а того кто их ловил судят по законам как самых жестоких маньяков и убийц.
 показать весь комментарий
 
 
Надо этих п..сов по месту казнить.Издеваться над могилами павших,могут только п..сы.
 показать весь комментарий
 
 
Бог все видит!
паскудить на кладбище - ауру на несколько поколений портить...
(не удивляйтесь потом, гаденыши)
 показать весь комментарий
 
 
Они не просто гадёныши, это трусливое племя ублюдков, которые и на могиле своих родных отпляшут если понадобится.
 показать весь комментарий
 
 
если их диды вертухаили в лагерях, вылизывали джугашвили, выслуживались в заградотрядах, стучали на соседей "куда нужно".... то внуки такие же
 показать весь комментарий
 
 
Найти и подвесить за одно место этих нелюдей.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сколько на форуме любителей шоколада, а сколько скрытых, которые не светятся, и не удивлюсь, если завтра будет много преданного народа и тем более все на халяву
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Саша Крест) Плющит у того кто сводит людей! Чего не помогли пети опросы "Центр Разумкова" решил бюджетников свести, думаешь пети это поможет.
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю- в цьому я від вас кардинально відрізняюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно ты от меня отличается, славу богу что Я могу отличить очевидное от невероятное!
Я вашего ПЕЦУ еще по первому майдану определил!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Саша Крест) На пеца примувал овоча, после ющера?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Саша Крест) ты еще допиши что Я финансировал партию овоща? Да еще при овоще не было тысяча вдов, Крым и Донбасс был в составе Украине, был в составе Украине, с этим не ты, не пеца, нечего поделать не сможете! Так говорит 80% населения Украины!
 показать весь комментарий
 
Шкварки News‏ @ShkvarkiUAЧитатиЧитати @ShkvarkiUAБільше
В Шепетівці щось страшне... Бюджетників везуть на #кава_на_Хрещатику
ХфотоХфакт У Павлограді вандали забруднили фарбою пам'ятники на могилах загиблих воїнів АТО - Цензор.НЕТ 1240
У Павлограді вандали забруднили фарбою пам'ятники на могилах загиблих воїнів АТО - Цензор.НЕТ 517505:51 - 23 груд. 2017
 показать весь комментарий
 
 
В Шепетівці живуть індуси? Не знав. Невже там літо?
 показать весь комментарий
 
 
Alarm!!! Alarm!!!

Соєвый барІга завіз у Шепетівку індусів, щоб завтра видати їх за воїнів АТО на акції #кава_на_Хрещатику.
 показать весь комментарий
 
 
Знайти цю москальську наволоч і... Прикопали москаля край дороги...!
 показать весь комментарий
 
 
И что? Так бана боишься? Ты кроме как в интернете больше жизни не знаешь, чи откуда такой страх перед баном?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не варто витрачати час не кацапських порохоботів - ігнор і спам - от їхня доля ! ..))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ой боюсь, боюсь... У Павлограді вандали забруднили фарбою пам'ятники на могилах загиблих воїнів АТО - Цензор.НЕТ 25
 показать весь комментарий
 
пока такая власть это безобразие и дальше будет продолжатся
 показать весь комментарий
 
 
даже если этих тварей поймать, суд их отпустит. если - наказать, суд даст исполнителям 10-15 лет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
отже - починати треба із суддів і взагалі всіх владоможців ...
а тоді вже переходити на "побутовий" рівень - карати дрібню сєпарню і підкацапників .
 показать весь комментарий
 
 
І з кого за чотири роки особисто ти почав, пустобріх?
 показать весь комментарий
 
тiльки так, але по справжньому, не бачу iншого шляху

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а іншого і нема , тільки , з початку , знати конкретно - ким їх замінити ? А потім можна і замінити ...
 показать весь комментарий
 
У нас такое государство ? В поймали на передовую , убегает застрелили . Смотришь и поубавилось красителей . У нас так . То воевали теперь не слышно . А клава выдерживает .
 показать весь комментарий
 
 
Не ужели у погибших нет родственников, словите и разорвите публично!
 показать весь комментарий
 
 
Ну что сказать: только подлецы и трусы на такие "подвиги" способны.........
Чтобы у них руки поотсыхали😡😡
 показать весь комментарий
 
 
а шо вы хотелі..воруют всє..нема часу на всяку мєлочь
 показать весь комментарий
 
Цензор, это сделали не вандалы, а гораздо хуже, гораздо!
 показать весь комментарий
 
 
на могилы КацаПсинских Неизвестных Зольдатен россут..и совсем Скоро...,осталось недолго...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вати скрізь вистачає , але не треба забувати про ФСБ(У) - відчувається їхній почерк !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хотел бы я видеть последствия если бы они, эти диверсанты, вымазали витрины магазина "Рошена"
А так - это только мелкое хулиганство
 показать весь комментарий
 
 
Завтра немало таких"маляров" соберут(ся) на кофхве соевое..поддержать штаны Офшорному.
 показать весь комментарий
 
 
припомню я вам и ГУЛАГ и Карелию,и замученого деда в 1951 году...ШАКАЛЫ КРАСНОЖОПЫЕ...
 показать весь комментарий
 
 
я ничего не забыл Р,ЮССКАЯ ПАДАЛЬ..и фамилии помню...всех ПОМНЮ...........ПОМНЮ СЦУКИ....
 показать весь комментарий
 
Руки щоб відсохли тій мразоті. От просто відсохли і все.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не люблять люди героїв.................. чомусь.............
 показать весь комментарий
 
Норд Ост говорите,??7Беслан...площадь Минутка в Грозном???? ню. нюю.... КАЦАКРЫСЫ...всё у вас будя нармалёк.... У Павлограді вандали забруднили фарбою пам'ятники на могилах загиблих воїнів АТО - Цензор.НЕТ 1732
 показать весь комментарий
 
люмпени вже істерику вчиняють. Значить добряче ми їх за горлянку тримаємо
 показать весь комментарий
 
"Маляры",сепары,рыгня знают, что ИХНИЙ през Педро их в беде не бросит: и будит у их фсе в шикаладку..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А нічого, що цей "през" - результат "майдану"?................... У Павлограді вандали забруднили фарбою пам'ятники на могилах загиблих воїнів АТО - Цензор.НЕТ 6897
 показать весь комментарий
 
Сразу видно чья власть и чьи мусора действуют. Например как Беню не критиковали соевые, но при нем в Днепре был порядок и тишина и ниодна сепарская гнида не посмела высунуть свой нос. Как только Беню Барыга выгнал из страны так сразу титушня поднялась не только в Днепре а и во всем регионе и соседних областях.
 показать весь комментарий
 
 
На месте твоего бени теперь филатов.

Енто тот же беня только на фукву Фе.
 показать весь комментарий
 
С чего ты взял что Беня моя? Я с беней кофе в Амстердаме не пил. Спроси у своего Йугика. Или спроси у своего Барыги который Бене выплатил больше 140 миллиардов из нищего бюджета Украины за обанкротившийся никому не нужный приватбанк.
 показать весь комментарий
 
В чём разница между миром Запада и евразийской свинособачьей ордой? Абсолютно разное отношение к памяти погибших в войнах. Свободные люди чтят каждого героя. "Никто не забыт" - это не пустые слова. Имя каждого погибшего сохранено и прославлено.
У свинособак - убитых закапывают в безымянные могилы и считают потери цифрами.
Орда.
И они, мрази, смеют осквернять памятники ушедших в Вальхаллу украинцев...
Найти. И. Повесить.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы вместо барыги был патриот Украины, то всех донбасских отправил бы на разминирование полей.
 показать весь комментарий
 
 
Ссыкливые внучата сталинских стукачей... Паскудить на кладбище? За ноги - и об угол дома.
 показать весь комментарий
 
 
донбасяне а кто еще .позвали Хуйла к себе домой ,а сами к нам сьебнули
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Треба с*ці Грицаку цією краскогю залити рота. Бл*дь, нічого, падла, не робить окрім того що оберігає Шоколадну ср*ку.
 показать весь комментарий
 
 
вандалы, титушня, отморозки, недобитые рашистские прихвостни правят бал в этой стране, их не судят, если и хватают, то сразу отпускают, демонстративно и нагло, плюя в лицо обществу, которое обливаясь кровью и потом пытается отстоять это гребаное государство...увы, это реванш прорашистских бандитов в слабой стране, которая не может ни защитить своих граждан, не обеспечить им достойную жизнь...
 показать весь комментарий
 
 
Гопота на дозу зарабатывает... А вот найти кто заказывает этот вандализм это проблема...
 показать весь комментарий
 
 
"Ваты" и цыган в Павлограде большинство, поэтому неудивительно...
 показать весь комментарий
 
 
Москалей можно отличить по тому, что они предпочитают воевать либо с мёртвыми, либо стоя за женщинами и детьми. Шакалы трусливые.
 показать весь комментарий
 
 
Вони вже прокляті...час покаже,таке невидимий світ не пробачає чи ти вата чи куплений за боярку бомж-тітушня...
 показать весь комментарий
 
 
Нічого святого. Таких треба відловлювати і без суду і слідства на гіляку.
 показать весь комментарий
 
 
У Павлограді, внаслідок міграційніх процесів, досить багато донецько-луганського ватяного шобла, що знайшло притулок в структурах ДТЕК. Фактично, це п'ята колона кремля в промисловому районі України. Хто на таке здатний, висновок робіть самі.
 показать весь комментарий
 
 
Как смотреть в глаза после этого родителям и детям погибших ребят.
Неужели их нельзя найти? И за это должна быть статья под десятку минимум
 показать весь комментарий
 
 
Этих тварей, надо вешать на этих самих памятниках, которые они их испоганили. И это будет справедливо, и другим не повадно...
 показать весь комментарий
 
немічні виродки.. Тільки невдахи та трусливі шакали "воюють" з пам"ятниками.!
 показать весь комментарий
 
Найти бы "художников" и им нитрокраской c болончика опрыскать глаза, что бы ох-ли от "кайфа"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх