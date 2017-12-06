 Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сообщается, что приблизительно было снесено около 7-10 палаток. На данный момент люди пытаются навести порядок и вернуть разрушенное к прежнему состоянию.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сообщается, что приблизительно было снесено около 7-10 палаток. На данный момент люди пытаются навести порядок и вернуть разрушенное к прежнему состоянию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По информации "Правового медиа-центра", казахстанский телезритель сегодня отдает предпочтение именно российским телеканалам: казахстанское телевидение не может составить им конкуренцию. Медиа-юрист Гульмира Биржанова считает, что казахстанский телезритель сегодня находится под влиянием российской пропаганды.
Официальной же причиной называют новое увеличение стоимости прав за ретрансляцию, передает currenttime.tv.
Восток - дело тонкое.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/alibasov/posts/1544455045643498?pnref=story
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
расказывает как бороться с рашкой а тем временем липецкая фабрика платит честно налоги в российский бюджет -что б офицеры фсб вовремя получали зарплаты
Ответить
Ответить
Ответить
Вижу потоптанный бомжатник, имитирующий Майдан.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить