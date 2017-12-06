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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей. ФОТОрепортаж

В результате ночного противостояния жителей палаточного городка под ВР и полицейских, которые пришли с целью найти объявленного накануне в розыск лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили, были снесены несколько палаток.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения. ВИДЕО+ФОТО

Сообщается, что приблизительно было снесено около 7-10 палаток. На данный момент люди пытаются навести порядок и вернуть разрушенное к прежнему состоянию.

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Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей 09
Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей 10
Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей 11
Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей 12
Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей 13
Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей 14

Смотрите также: Я остаюсь в лагере. Я им не сдамся, - Саакашвили на митинге под ВР. ВИДЕО

Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей 15
Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей 16
Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей 17
Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей 18
Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей 19

Источник: https://censor.net.ua/p3037707
 
 
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А бе-бе-бетман вже зняв новий пентхауз? Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей - Цензор.НЕТ 6006
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Вижу палатки неустанно протестуют день и ночь
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Только не противостояния с полицией, а после нападения вооруженных ментов из Лугандона. Там был сплошной "беркут" из донецкой и луганской областей.
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А тем временем почти незамеченной прошла новость о том, что после перехода на латиницу власти Казахстана следующим шагом намерены прекратить вещание российских каналов уже в декабре 2017 года.
По информации "Правового медиа-центра", казахстанский телезритель сегодня отдает предпочтение именно российским телеканалам: казахстанское телевидение не может составить им конкуренцию. Медиа-юрист Гульмира Биржанова считает, что казахстанский телезритель сегодня находится под влиянием российской пропаганды.
Официальной же причиной называют новое увеличение стоимости прав за ретрансляцию, передает currenttime.tv.
Восток - дело тонкое. Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей - Цензор.НЕТ 6786
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Цензор продажная контора. Ухожу отсюда навсегда - тут смердит. Бутусов оказался продажным мудаком. Трахайте теперь друг друга, тролли парашенковские. Недолго осталось вам.
Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей - Цензор.НЕТ 7814
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ну да, нагнали нулевок из шоколадной бото-фабрики, теперь людей меншість. ))
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Тем временем в Коростене депутаты жрут икру на глазах у инвалидов, которым дали булочки с чаем на концерте, посвящённом дню инвалида:

https://www.facebook.com/alibasov/posts/1544455045643498?pnref=story
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Порошенко і його олігархічна кодла ікри вже нажерлися ?
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а Європі не дуже народ ту ікру поважає а в нас це така міра достатку ще з совка
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Ось це і показує рівень цих депутатів, які хизуються перед людьми так ницо.
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он в аппартаментах картоху печет и тюлькой зажирает, а у нас просит чаю с бутербродами. А то что в ресторанах был неоднократно заснят на видео, так то все подстава и фейки от "кагтавого".
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а шоколадки где не патриотично ...пху на них ржачь был бы если это в рашке
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А я дивлюсь вирує Майдан! Хто хоче поспорити на 1000 грн цо через неділю Шакаашвілі буде в буцюгарні?
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"дело" Саакашвили ведет бывший пр-р АТО кулик ,сепар и друг жилина, это он финансировал титушек в Харькове и не только, это он засадил Колмогорова на 13 лет, его дело уже год лежит в суде и не рассматривается, он на крючке у гпу...шоб вы понимали
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А где мессия был?)) Опять в отеле ночевал?)) Етить-колотить. Порох хоть тоже брехло, но, мля, Миша - это звиздец. И люди за него жопу рвут. Когда они начнут головой думать, а не сраками. Систему надо строить, а не царьков на трон нести, а затем думать, как его снести. Трындец..
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Истерички продолжают истерить "уйду я с этого Цензора!!!". Пора создавать картотеку уходящих в тысячупятисотый раз. 😀. Не хватает нервов и терпения дождаться лайков, уходите и не позорьтесь. 😥.
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У нас всякие были претенденты в президенты и президенты. На костылях, инвалидных креслах, дважды судимые, подозреваемые, но еще не было, чтобы по крышам за ними гонялись. Рост явно на лицо.
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он шляпа заныкалась аж из Яворийского полигона вещает.....
расказывает как бороться с рашкой а тем временем липецкая фабрика платит честно налоги в российский бюджет -что б офицеры фсб вовремя получали зарплаты



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А це тяне на "звіряче побиття протестувальників злочинною пандою"? Чи так можна було писати лише про події 2013-14 років?
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Шото я не вижу замезших трупов, скрученных скотчем и проволокой и людей с разбитыми головами и пулевыми ранениями.

Вижу потоптанный бомжатник, имитирующий Майдан.
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Кода у оппозиции нет народной поддержки, она обречена на жалкое существование.
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и шо? этот алень еще бегает? Аваков ты чем занимаешься? обеспечь с*ка спокой граждан
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Цензор перешел с борща на мацу, одни жиды на сайте
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