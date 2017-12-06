 Утро в лагере под Радой после противостояния активистов и правоохранителей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что приблизительно было снесено около 7-10 палаток. На данный момент люди пытаются навести порядок и вернуть разрушенное к прежнему состоянию.











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