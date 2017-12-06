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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:СБУ (11912) Сумщина (501) теракт (1866) диверсия (2)

 СБУ предотвратила теракт на военном объекте в Сумской области. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили террористический акт на одном из военных объектов Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

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Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами РФ в качестве информатора. Человек, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание. По замыслу кураторов он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных Сил Украины. Взрывное устройство в эквиваленте почти двух килограм тротила должно было использоваться посредством "закладки".

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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СБУ предотвратила теракт на военном объекте в Сумской области 01
СБУ предотвратила теракт на военном объекте в Сумской области 02
СБУ предотвратила теракт на военном объекте в Сумской области 03

Источник: https://censor.net.ua/p3037695
 
   
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менты с катушек сьехали кто в армии служил не смеётся 2 кг в баночке из под ностопа???
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Вы читать умеете? Понимаете разницу между "эквивалентом массы тротила" и "тротиловой массой"? Или в вашем представлении ядерная бомба эквивалентом триста килотонн весит ровно 300 килотонн? Тротил сейчас - не более чем сравнительная единица измерения, поскольку давно уже превзойден по взрывчатой силе более компактными материалами.
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Расскажи нам что ж там за адская смесь из плутония и антиматерии, раз его эквивалент - 2 кг тротила? Зачем прятать в такой "палевной" коробке? Зачем там дополнительные аккумуляторы, если есть мобильный телефон?
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Аккумулятор мобильника недостаточен для инициации разряда взрывчатого средства - для этого нужны рассчитанные на куда бОльший ток разряда батареи. На снимке - одна из них. Далее - выдержка из тротиловых эквивалентов банальнейших взрывчатх средств:
нитроглицерин = 1,9 этиленгликольдинитрат = 2,3 (и это еще далеко не самые современные)

PS: когда беседуешь с глупцами, всегда вынужден объяснять элементарные вещи
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1 пластид
2 аккамулятор для в3рывателя
3 телефон для 3амыкания цепи
4 корпус (коробка) не имеет 3начения если нет поражающиx елементов, важно место 3акладки

так доступно?
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Я скажу больше - как раз пресловутая "палевная коробка" (в терминологии глупого юноши) - очень удачный выбор, поскольку бомба идеально замаскирована под самый привычный мусор, валяющийся у нас повсеместно. Эта коробка была бы "палевной" в какой-нибудь культурной стране, где не принято бросать тару из-под напитков себе под ноги. А в наших реалиях такая коробка - идеально подобранная для подобной цели оболочка.
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+++ Ему лишь бы высраться, на другое мозгов не хватает
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Вставить этому диверсанту его бомбу в... и - "Пущай полетает". (С)
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инсценировки еще круче чем у кацапов. ФСБУ реабилитироваться будет сложно, практически не возможно.

В стране, где СБУ совместно с ФСБ проводит операции по поимке людей, неугодных Кремлю.

В стране, где Ахметов, Медведчук, Хорошковский продолжают чувствовать себя вольготно, где "первая леди" (тут нарочитая отрыжечка) страны выступает на телеканале олигарха, затеявшего сепаратистское движение в Донецке.

В стране, где бизнес с оккупантом в "серой зоне" привел к обогащению новых мафиозных групп и нерасследованным смертям активистов.
В стране, чей президент официально, на законных (как он полагает) основаниях, ведет собственный бизнес с тоталитарным государством-агрессором.

В стране, где вместо введения прозрачных правил бизнеса и разрешительной системы (что, кстати, было в полной мере реализовано в Грузии времен Саакашвили) создана "серая зона" торговли с оккупантом, разрываемая в кровавых межусобицах между убийцами и предателями в погонах всех без исключения силовых структур.

В стране, где без суда и следствия иностранных граждан, воевавших за ее независимость выдворяют, в том числе, на территорию страны-агрессора.
В стране, где практически уничтожена свободная пресса, и редкие очаги сопротивления коррумпированным, продажным, подконтрольным олигархическим или провластным менеджерам СМИ и контролирующим их группировкам обыскиваются спецслужбами, запугиваются, выдавливаются под угрозой физической расправы.

В стране, где на третьем десятилетии "реформ" проводимых местными князьками и смотрителями фсбшной псарни отсутствует прозрачный суд и любая видимость законности, находятся люди, которые рассказывают о грехах Саакашвили?!!

Вы серьезно?!

Альо?!

Надо пощелкать пальцами перед носом или дать нашатыря понюхать?
Dolboebebi dedamoutkhan.
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не берусь утверждать правдивость сообщения, но... лучше бы подорвал? тогда и оснований для твоего гона больше было бы?
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"Плодотворная работа",а сколько объектов уже взлетело в воздух,то где они были?
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Це вони люблять - стерегти те, чого немає, та зупиняти теракти, яких і не було. Питання: чому демонстрація "ефективності роботи СБУ" співпадає з попередніми їхніми гучними пройобами?
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"двух килограм"... В мониторе закончился красный цвет? Шо за безграмотность? Пишется так - двух килограммов.
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Это вроде как общественное поручение.А основное это лакействовать у барыги а не служить народу Украины???
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Це що за нагла пиздьож?????
Що це за йобана лялька з баночки нонстопу.пакетика молока і старенької нокії?))))
МИ НЕ КАЦАПСЬКЕ БИДЛО ,ЩОБ НАС ГОДУВАТИ ДЕШЕВОЮ ЛАПШОЮ!
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лучше бы "муляж" написал, не спалился бы с автопереводом
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СБУ всячески пытаются продемонстрировать свою полезность... А где в этом СВУ поражающие элементы? Ясен пень, что баночку от нон-стопа икперды СБУ обозначат, как "оболочечное взрывное устройство". Подобная хлопушка может нанести ущерб разве что под днищем машины, либо людям в радиусе 8-10 метров (нелетальные контузии).
А СБУшники поди гордятся собой?
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Ну если верить информации, вы предотвратили новую Калиновку,кстати виновных за которую - нет.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ предотвратила теракт на военном объекте в Сумской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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