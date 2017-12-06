 СБУ предотвратила теракт на военном объекте в Сумской области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

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Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами РФ в качестве информатора. Человек, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание. По замыслу кураторов он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных Сил Украины. Взрывное устройство в эквиваленте почти двух килограм тротила должно было использоваться посредством "закладки".

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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