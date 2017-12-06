 СБУ предотвратила теракт на военном объекте в Сумской области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован спецслужбами РФ в качестве информатора. Человек, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание. По замыслу кураторов он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных Сил Украины. Взрывное устройство в эквиваленте почти двух килограм тротила должно было использоваться посредством "закладки".
Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.
Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
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нитроглицерин = 1,9 этиленгликольдинитрат = 2,3 (и это еще далеко не самые современные)
PS: когда беседуешь с глупцами, всегда вынужден объяснять элементарные вещи
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2 аккамулятор для в3рывателя
3 телефон для 3амыкания цепи
4 корпус (коробка) не имеет 3начения если нет поражающиx елементов, важно место 3акладки
так доступно?
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В стране, где СБУ совместно с ФСБ проводит операции по поимке людей, неугодных Кремлю.
В стране, где Ахметов, Медведчук, Хорошковский продолжают чувствовать себя вольготно, где "первая леди" (тут нарочитая отрыжечка) страны выступает на телеканале олигарха, затеявшего сепаратистское движение в Донецке.
В стране, где бизнес с оккупантом в "серой зоне" привел к обогащению новых мафиозных групп и нерасследованным смертям активистов.
В стране, чей президент официально, на законных (как он полагает) основаниях, ведет собственный бизнес с тоталитарным государством-агрессором.
В стране, где вместо введения прозрачных правил бизнеса и разрешительной системы (что, кстати, было в полной мере реализовано в Грузии времен Саакашвили) создана "серая зона" торговли с оккупантом, разрываемая в кровавых межусобицах между убийцами и предателями в погонах всех без исключения силовых структур.
В стране, где без суда и следствия иностранных граждан, воевавших за ее независимость выдворяют, в том числе, на территорию страны-агрессора.
В стране, где практически уничтожена свободная пресса, и редкие очаги сопротивления коррумпированным, продажным, подконтрольным олигархическим или провластным менеджерам СМИ и контролирующим их группировкам обыскиваются спецслужбами, запугиваются, выдавливаются под угрозой физической расправы.
В стране, где на третьем десятилетии "реформ" проводимых местными князьками и смотрителями фсбшной псарни отсутствует прозрачный суд и любая видимость законности, находятся люди, которые рассказывают о грехах Саакашвили?!!
Вы серьезно?!
Альо?!
Надо пощелкать пальцами перед носом или дать нашатыря понюхать?
Dolboebebi dedamoutkhan.
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Що це за йобана лялька з баночки нонстопу.пакетика молока і старенької нокії?))))
МИ НЕ КАЦАПСЬКЕ БИДЛО ,ЩОБ НАС ГОДУВАТИ ДЕШЕВОЮ ЛАПШОЮ!
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А СБУшники поди гордятся собой?
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