 НАБУ опровергло заявления Луценко о работе бюро и конфликте с ГПУ: "Содержат ложную информацию". ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, размещенном во вторник в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Луценко: НАБУ само рассекретило имя и место жительства "агента Катерины"

"Сегодня во время брифинга и впоследствии с парламентской трибуны Генеральный прокурор озвучил ряд заявлений, которые содержат ложную информацию о НАБУ. Чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции публикуем опровержение", - написали в пресс-службе и разместили соответствующие слайды.







