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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАБУ (1983) ГПУ (8318) Луценко (6770)

 НАБУ опровергло заявления Луценко о работе бюро и конфликте с ГПУ: "Содержат ложную информацию". ФОТО

Ряд заявлений Луценко о НАБУ не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, размещенном во вторник в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня во время брифинга и впоследствии с парламентской трибуны Генеральный прокурор озвучил ряд заявлений, которые содержат ложную информацию о НАБУ. Чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции публикуем опровержение", - написали в пресс-службе и разместили соответствующие слайды.

НАБУ опровергло заявления Луценко о работе бюро и конфликте с ГПУ: Содержат ложную информацию 01
НАБУ опровергло заявления Луценко о работе бюро и конфликте с ГПУ: Содержат ложную информацию 02
НАБУ опровергло заявления Луценко о работе бюро и конфликте с ГПУ: Содержат ложную информацию 03
НАБУ опровергло заявления Луценко о работе бюро и конфликте с ГПУ: Содержат ложную информацию 04

Источник: https://censor.net.ua/p3037683
 
   
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    юГик все больше погружается в выгребную яму, выкопанную его шоколадным хозяином.
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    а может проще-каждый видит свою проблему по своему....
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    Саакашвілі агент ФСБ НАБУ спростувало заяви Луценка про роботу бюро і конфлікт з ГПУ: "Містять неправдиву інформацію" - Цензор.НЕТ 3885 а Луценко Гетьман..
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    ДА ОН И НЕ ВІЛАЗИЛ С ЄТОЙ ВЫГРЕБНОЙ ЯМЫ...
    КУМ ДА КУМА - ГЛАВНЫЕ СОУЧАСТНИКИ БАРЫГИ В ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯХ...
    кем алкаголик и его жена проститутка были до прокурорства?
    главари в Блоке Патриотов Панамы... - сборище недобитых педерастов из Партии Рыгов...
    МЕРЗАВЦЫ...
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    прежде чем кого то обвинять в проституции, подумайте есть ли у вас 100% факты, а то такой же брехней попахивает, Вы же не он, не правда ли
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    Если руководитель проводит отбор кадров на государственные должности основываясь на личной преданности и игнорируя профессионализм - дело труба, и вопрос времени где, когда и в каком масштабе эта труба проявится.
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    А шо там кукурікнуть рошеновські пєтухі по цьому поводу?
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    Та ніііі, вони вже на гілках по Саакашвілі сруть так що тут їх майже немає
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    Если говорить с уверенным лицом то обязательно поверят даже лжи
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    а чому алкаш не розповідає про форум в США по поверненню активів - який створили спеціально для України і на який ніхто від України не приїхав?
    Невже барига і його алкаш мають дохід від украдених ПР бандою грошей?
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    Я не знаю точно "ху из ху", но Киевский торт на Рошене превратили в ...авно.
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    вот заметка дорожного контроля смотрим все я вам это вчера говорил что видос с Саакашвили смонтирован ...ну как агент курченка снимает видос а потом видос показывает Юга всей стране ...ох и дибилы тупорылые
    https://www.youtube.com/watch?v=s-iGHMal4Ms
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    Норм он за день наврал ,,! Кто ему ещё верит то...
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    От цей хенеральний ніби прокурор?! Знов вас пане Юріє понесло! Що немає вже зупину? От коли спливе назовні ВСЕ що наробив за час свого головування?! Нема страху? Не вважаєте що люди спроможні докопатись до "вшанованих вами та вашими підопічними" справ? Помилка, пане Юрію!
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    Генпрокурор делов на делал за последнию неделю на 10 лет Тюрмы минимум .
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    нашли развлекаловку - вместо того, чтоб бороться за закон - борятся друг с другом. Луценко может расскажет, в чем смысл его действий? НАБУ завалить или уйти с Генпрокурора? Первое - глупость, второе - пиши заявление.
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    Взгляните в целом на работу генпрокуратуры после назначения Луценко. Это полный провал. Ни одно громкое дело не доведено до конца, ни один серьезный преступник не посажен.
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    Василий Осадчий13 часов назад
    Киностудия "ПОРОШОК-кино" а также "Грициак-Таврический-фильм" при содействии губошлёпа Гандона Геращенко и террористов братьев-близнецов Шкиряка и Зоряна, представила на суд зрителей вторую серию научно-фантастического фильма "Михо - агент Кремля"﻿
    https://www.youtube.com/watch?v=s-iGHMal4Ms
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    Так юрик таки брехло.
    Пора уже прекращать практику зеков назначать на гос должности.
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    юик за последние три дня совсем потерял контроль своей белки
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    Луценко это заслуженный пиzдабол Украины,поэтому его и взяли в команду президента,не по профессиональным же навыкам коих у него ноль целый куй десятых
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    Все просто: Югик внял совету врачей и бросил бухать, но...подсел на кокс НАБУ спростувало заяви Луценка про роботу бюро і конфлікт з ГПУ: "Містять неправдиву інформацію" - Цензор.НЕТ 3946 Хотя судя по последним высказываниям Хенерального - скорее всего на ЛСД
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    Вибачте, тут люди питають, чому забув про Матіоса? Ще раз вибачаюсь, просто не зовсім до тексту, але дійсно, до теми. Таки Матіос є серед інших (разом з цим же Луценком юГой, порошенко-вальцманом, тигіпко, медведчуком, шуфричем, тетеруком, новинським і ще багато ким) всі ці панове прямо, або посередньо (чітко це усвідомлюючи і виявляючи власну ініціативу!) виконують функції агентів ФСБ росії!
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    Набу можно не оправдываться.Соя уже так завралась,что даже если захотят вдруг сказать правду,то им рассмеются в лицо)))
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    как бы чоколадные уроды , во главе с шеф поВОРом не упирались, но Вашингтонский обком им мозги вправит ,с указанием пути на нары безальтернативным КакЛегам
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    rad‏ @radRenewed

    Дуже дивно, що "жінка третього тисячоліття" (жінка казла) тюнингує пику у Пітері під час війни, а антикорупційний Майдан фінансує чомусь курченко та ФСБ...
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    А он попросту соврал! Поздравляю вас, гражданин, соврамши! (с)
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    мне пох михо...но методичка юрика по нему совпадает на 1000проц с мнеием пескова. а цэ уже нонсенс.
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    С каждым днем все страшнее открывать Цензор и узнавать такую "правду" от людей, которые еще 4 года назад призывали посадить януковича за узурпацию власти, а сегодня сами по фальсификациям и репрессиям переплюнули того самого януковича, захарченко, лукашку.... и всю ту банду.
    Один человек нашелся, который хочет и в состоянии поднять народ с громким напоминаем нашему ворью про их обещания и с требованиями их выполнить.
    Всего-навсего ---- выполнить то, что они орали с пеной у рта, чтоб прийти к власти!!!
    А сейчас вся репрессивная машина задействована против него. Все мыслимые и немыслимые фальсификации, провокации, террор - все против одного человека, который осмелился тыкнуть им в морду, что они ОБМАНЩИКИ и ВОРЬЕ!!!
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    В стране устроили межведомственную войну,а не борьбу с коррупцией.
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    Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНАБУ опровергло заявления Луценко о работе бюро и конфликте с ГПУ: "Содержат ложную информацию". ФОТО
     
     
     
     
     
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