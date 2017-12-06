 НАБУ опровергло заявления Луценко о работе бюро и конфликте с ГПУ: "Содержат ложную информацию". ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, размещенном во вторник в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня во время брифинга и впоследствии с парламентской трибуны Генеральный прокурор озвучил ряд заявлений, которые содержат ложную информацию о НАБУ. Чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции публикуем опровержение", - написали в пресс-службе и разместили соответствующие слайды.
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КУМ ДА КУМА - ГЛАВНЫЕ СОУЧАСТНИКИ БАРЫГИ В ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯХ...
кем алкаголик и его жена проститутка были до прокурорства?
главари в Блоке Патриотов Панамы... - сборище недобитых педерастов из Партии Рыгов...
МЕРЗАВЦЫ...
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Невже барига і його алкаш мають дохід від украдених ПР бандою грошей?
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https://www.youtube.com/watch?v=s-iGHMal4Ms
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Киностудия "ПОРОШОК-кино" а также "Грициак-Таврический-фильм" при содействии губошлёпа Гандона Геращенко и террористов братьев-близнецов Шкиряка и Зоряна, представила на суд зрителей вторую серию научно-фантастического фильма "Михо - агент Кремля"
https://www.youtube.com/watch?v=s-iGHMal4Ms
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Пора уже прекращать практику зеков назначать на гос должности.
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Дуже дивно, що "жінка третього тисячоліття" (жінка казла) тюнингує пику у Пітері під час війни, а антикорупційний Майдан фінансує чомусь курченко та ФСБ...
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Один человек нашелся, который хочет и в состоянии поднять народ с громким напоминаем нашему ворью про их обещания и с требованиями их выполнить.
Всего-навсего ---- выполнить то, что они орали с пеной у рта, чтоб прийти к власти!!!
А сейчас вся репрессивная машина задействована против него. Все мыслимые и немыслимые фальсификации, провокации, террор - все против одного человека, который осмелился тыкнуть им в морду, что они ОБМАНЩИКИ и ВОРЬЕ!!!
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