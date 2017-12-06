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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Главную новогоднюю елку доставили на Софийскую площадь в Киев. ФОТОрепортаж

На Софийской площади в Киеве в ночь на 6 декабря начали устанавливать главную елку страны.

Соответствующие фото опубликовали организаторы новогодних праздников в Киеве Folk Ukraine, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Пока вы летаете во сне, наша зеленая красавица уже прибыла в Киев. Это была длинное, трогательное и наполненное магией путешествие. Спасибо всем, кто сопровождал новогоднее дерево в столицу и заботился о его безопасности", - говорится в сообщении.

2 декабря на Ивано-Франковщине срубили 100-летнюю ель для Нового года в Киеве. Сообщалось, что главную новогоднюю елку в Киеве украсят 3,6 км неоновых гирлянд.

Главную новогоднюю елку доставили на Софийскую площадь в Киев 01
Главную новогоднюю елку доставили на Софийскую площадь в Киев 02
Главную новогоднюю елку доставили на Софийскую площадь в Киев 03
Главную новогоднюю елку доставили на Софийскую площадь в Киев 04
Главную новогоднюю елку доставили на Софийскую площадь в Киев 05
Главную новогоднюю елку доставили на Софийскую площадь в Киев 06

Источник: https://censor.net.ua/p3037678
 
 
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думаєш, люди встигнуть до 19 грудня прикрасити йолку шокоригами?
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Вот, если еще и на софийку нищеброды гадить полезут, киевляне точно начнут организовываться, шоб вышвырнуть их из города.
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ЙОЛКУ ПРИВЕЗЛИ! Пора винницким БАРЫГАМ собираться в Ростов или Мухосранск!
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Йолка в Києві - кінець барижній кодлі офшорних "олігархів".
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До того времени как она осыпется.., шоколадный должен быть уже под судом... Традиция..., и по времени калька.... Главную новогоднюю елку доставили на Софийскую площадь в Киев - Цензор.НЕТ 6024
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найбільш товсту гілку зарезервуйте для панамського порося.
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У зрадафилов кацапских,при виде йолки пробуждается воображение.
Теперь кремлевские троли будут обсасывать тему йолки ?))) твари.
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Главное шоб дятел сракашвили на йолку не полез.
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Загубили такое дерево. Ради чего? В наше время, неужели нельзя искусственную ель ставить?
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загубили?! вы вообще в курсе, что старые деревья в лесу обязательно рубят, так же и старые деревья в саду.... и у нас достаточно красивых елей, чтобы раз в году порадовать детей и взрослых, при этом так гораздо дешевле. После праздников ее распилят и все пойдет в дело - ветки в зоопарк, дерево на обогрев, а искусственную - плати за саму елку, за установку, за разборку и целый год платить за хранение...
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Понабігало в коменти "ікологів". В Україні, звідки масово в ЄС вивозять ліс, вирубуючи Карпати, в кожній хатині повинна стояти жива ялинка, а не пластмасова фігня. Пластмасову фігню щоб зробити потрібно так забруднити екологію, що і 10 живих ялинок не допоможуть. А щоб її утилізувати (пластмасову) взагалі мовчу
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якесь неподобство - взяти та зрубати старе дерево. У Дортмунді, де, як стверджують, найбільша ялинка, декілька ялинок прилаштовують на спеціальну конструкцію, що складається враження, що то одна велика ялинка. І так не тільки у Дортмунді.
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ББП+НФ готовьтесь, нужны украшения на елку.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиГлавную новогоднюю елку доставили на Софийскую площадь в Киев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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