 Главную новогоднюю елку доставили на Софийскую площадь в Киев. ФОТОрепортаж

Соответствующие фото опубликовали организаторы новогодних праздников в Киеве Folk Ukraine, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Пока вы летаете во сне, наша зеленая красавица уже прибыла в Киев. Это была длинное, трогательное и наполненное магией путешествие. Спасибо всем, кто сопровождал новогоднее дерево в столицу и заботился о его безопасности", - говорится в сообщении.

2 декабря на Ивано-Франковщине срубили 100-летнюю ель для Нового года в Киеве. Сообщалось, что главную новогоднюю елку в Киеве украсят 3,6 км неоновых гирлянд.











