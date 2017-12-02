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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, Экономика
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 В следующем году 1,3 тыс. семей военнослужащих получат новое жилье, - Гройсман

гройсман

В 2018 году 1,3 тыс. семей военнослужащих ВСУ получат новое жилье.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В следующем году в рамках этого бюджета на оборону и безопасность 1,3 тыс. семей военнослужащих получат новое жилье", - сказал глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военнослужащие за три года получили более 5 тыс. квартир, - Порошенко

"Наша идеология заключается в том, что украинский воин должен быть обеспечен и должен быть очень хорошо оснащенным", - добавил Гройсман. К

1 декабря Гройсман сообщил, что оборонный бюджет Украины на 2018 год составит 165 млрд грн, или 5% ВВП.

Смотрите также: "Бюджет-2018 - это бюджет приоритетов необходимостей людей", - Гройсман. ВИДЕО
Источник: https://censor.net.ua/n464861
 
 
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    Хорошая мотивация, что бы за Вас продолжали воевать. Генерал и полковникам квартиры, а добровольцам автомат и передок.
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    Сергей Петрухин, кацап, не за вас, а против вас рашистких гнид!
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    Это про тебя?

    - Вы что, хотите революции?!
    - Нет, ну что вы! Я хочу деспотизма, рабства, побольше коррупции и круглосуточного вранья.
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    Кравчук: До влади прийшли люди, які мають до Майдану таке відношення, як я - до сонячного затемнення
    Після Революції Переваги до влади в Україні прийшли люди, які не мають ніякого стосунку до подій під час Євромайдану.
    Про це заявив перший президент Леонід Кравчук під час дискусії на тему «Український референдум: уроки історії для майбутнього»,
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    Против рашистких гнид - волонтеры помощь собирали и собирают до сих пор, покупают прицелы, теплое белье, ездят в госпитали с лекарствами. Стесняюсь спросить, квартиры пойдут семьям добровольцев и рядовым, сражающимся на нулевке, или генералам с полковниками, нулевку видящими на карте? Как думаешь?
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    Бросили 450 км границ,оставили земли оккупанту,а в замен новое жилье.А может сначала земли от оккупантов освободить и людей из неволи?
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    Мимик Re, кацапездол, то есть плебей, раб, вор и лжец, ты зачем себе Украинский флаг прицепил, можешь обхяснить?
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    Сколько Гройсман бабла отымеет на своих стройках. 1,3 тыс. квартир у себя купит за бюджетные средства. Военнослужащие тут как раз в тему.
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    Екс-міністр ЖКГ: На компенсації «Нафтогазу» було розкрадено 100 млрд грн
    Протягом 2014-2015 років НАК «Нафтогазу» виплатили на 100 мільярдів гривень більшу компенсацію, ніж вони вказали у фінансовому звіті. Відтак заяви про те, що саме населення загнало «Нафтогаз» у борги, є примітивною маніпуляцією.
    Про це заявив міністр з питань ЖКГ у 2007-2010 роках, голова «Спілки власників житла України» Олексій Кучеренко Сама по собі монетизація - це абсолютно нормальний інструмент, який в нормальних країнах діє. Так, у Польщі 2% людей отримують монетизовані субсидії, у Литві - 5-7%, і механізм скрізь працює злагоджено. Натомість українські можновладціНатомість він розповів, що НАК «Нафтогаз України» два дні тому подав проект свого фінансового плану на наступний рік, де було зазначено про чергове зростання ціни на газ.
    «У фінансовому плані «Нафогазу» вже передбачене зростання ціни на газ на 17%, зростання свого прибутку до 35 мільярдів, і зростання заробітної платні для свого штату у 2,5 рази. Тому НАК «Нафтогаз України» - це посередник, який має бути ліквідований», - наголосив екс-міністр ЖКГ.
    Також він підкреслив, що із 2014 року в українцях почали виховувати комплекс провини, мовляв саме населення загнало «Нафтогаз» в борги. Однак, за словами експерта, це примітивна маніпуляція.
    «Аудитори перевірили фінансовий стан «Нафтогазу» за 2014-2015 роки, де було зафіксовано, що «Нафтогаз» просив компенсацію розміром у 13 і 17 мільярдів, тобто загалом 30 мільярдів гривень. Натомість їм із державного бюджету виплатили 130 мільярдів, а зайвих 100 мільярдів просто розкрали», - заявив Олексій Кучеренко. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/12/02/eksministr_zhkg_na_kompensatsii_naftogazu_bulo_rozkradeno_100_mlrd_grn_1218033
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    ну вот пусть 1,3 тыс. семей тебя и выбирает, всё раскидывает льготы и квартиры великий винницкий экономист
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    0,13 миллиона смотрелось бы еще внушительней, двоечник с базара
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    Вова, ты сначала дай, а потом рассказывай, балабол.
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    Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. Об этом сказано в исследовании аудиторской компании Ernst & Young о рисках мошенничества в этих регионах.
    При этом в 2015 году Украина в этом рейтинге занимала седьмое место.
    старание будкостроителей сще не завершено.
    скоро будем и первые в мире по коррупции нищите.
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ следующем году 1,3 тыс. семей военнослужащих получат новое жилье, - Гройсман
     
     
     
     
     
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