 В следующем году 1,3 тыс. семей военнослужащих получат новое жилье, - Гройсман

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В следующем году в рамках этого бюджета на оборону и безопасность 1,3 тыс. семей военнослужащих получат новое жилье", - сказал глава правительства.
"Наша идеология заключается в том, что украинский воин должен быть обеспечен и должен быть очень хорошо оснащенным", - добавил Гройсман. К
1 декабря Гройсман сообщил, что оборонный бюджет Украины на 2018 год составит 165 млрд грн, или 5% ВВП.
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- Вы что, хотите революции?!
- Нет, ну что вы! Я хочу деспотизма, рабства, побольше коррупции и круглосуточного вранья.
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Після Революції Переваги до влади в Україні прийшли люди, які не мають ніякого стосунку до подій під час Євромайдану.
Про це заявив перший президент Леонід Кравчук під час дискусії на тему «Український референдум: уроки історії для майбутнього»,
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Протягом 2014-2015 років НАК «Нафтогазу» виплатили на 100 мільярдів гривень більшу компенсацію, ніж вони вказали у фінансовому звіті. Відтак заяви про те, що саме населення загнало «Нафтогаз» у борги, є примітивною маніпуляцією.
Про це заявив міністр з питань ЖКГ у 2007-2010 роках, голова «Спілки власників житла України» Олексій Кучеренко Сама по собі монетизація - це абсолютно нормальний інструмент, який в нормальних країнах діє. Так, у Польщі 2% людей отримують монетизовані субсидії, у Литві - 5-7%, і механізм скрізь працює злагоджено. Натомість українські можновладціНатомість він розповів, що НАК «Нафтогаз України» два дні тому подав проект свого фінансового плану на наступний рік, де було зазначено про чергове зростання ціни на газ.
«У фінансовому плані «Нафогазу» вже передбачене зростання ціни на газ на 17%, зростання свого прибутку до 35 мільярдів, і зростання заробітної платні для свого штату у 2,5 рази. Тому НАК «Нафтогаз України» - це посередник, який має бути ліквідований», - наголосив екс-міністр ЖКГ.
Також він підкреслив, що із 2014 року в українцях почали виховувати комплекс провини, мовляв саме населення загнало «Нафтогаз» в борги. Однак, за словами експерта, це примітивна маніпуляція.
«Аудитори перевірили фінансовий стан «Нафтогазу» за 2014-2015 роки, де було зафіксовано, що «Нафтогаз» просив компенсацію розміром у 13 і 17 мільярдів, тобто загалом 30 мільярдів гривень. Натомість їм із державного бюджету виплатили 130 мільярдів, а зайвих 100 мільярдів просто розкрали», - заявив Олексій Кучеренко. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/12/02/eksministr_zhkg_na_kompensatsii_naftogazu_bulo_rozkradeno_100_mlrd_grn_1218033
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При этом в 2015 году Украина в этом рейтинге занимала седьмое место.
старание будкостроителей сще не завершено.
скоро будем и первые в мире по коррупции нищите.
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