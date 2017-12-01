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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (575) пенсионная реформа (1027) пенсия (1649) Розенко (518)

 "Внеплановое повышение пенсий в Украине - это добрая воля власти", - Розенко

розенко

Увеличение пенсий для более 2,5 млн украинских пенсионеров составило от 1 тыс.грн и выше.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Более двух с половиной миллионов украинцев получили надбавку к пенсиям от тысячи гривен и выше. На мой взгляд, это один из прекрасных показателей проведенной реформы, такое количество людей получила такие серьезные надбавки", - сказал он.

Розенко отметил, что повышение пенсий произошло не планово - это добрая воля правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дети войны" - "выдуманная категория граждан, которой нет ни в одной стране мира", - Розенко

"Это не было просто такое регулярное автоматическое повышение пенсий, это процесс, который возник из-за того, что путем проведенных реформ и в частности повышение минимальной заработной платы до 3200 грн, мы получили дополнительный ресурс Пенсионного фонда Украины. И именно это является следствием реформ. Это, скажем так, внеплановое повышение пенсий в Украине - это добрая воля власти", - подчеркнул чиновник.

Читайте: Среднемесячная зарплата женщин в Украине составляет 80% среднемесячной зарплаты мужчин, - Розенко
Источник: https://censor.net.ua/n464849
 
   
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Какая добрая воля Жирный идиот Если бы вы твари хотя бы для понту не проиндексировали Вы суки обрезаные были бы в Гааге Намеренно платя людям пенсии менее 5 баксов в сутки Ето за гранью нищеты Пенсия 947 грн ето заведомое умерщвление милионов пенсионеров По некоторым данным их уже вымерло более полутора милионов За время вашего маланского правления Животное зажиревшее Оно с офшорником Добрую волю проявило
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Хорошо пенсию повысили госслужащим они по сорок лет просидели на своих местах разваливая страну, ментам которые вместе с бандитами разворовывали страну.Работникам которые укрепляли оборону РАШИ а на пенсию приехали жить в Украину.Директорам предприятий которые вывезли всё что могли с ввереных им заводов и фабрик.ОДНИМ СЛОВОМ ПЕНСИИ ПОВЫСИЛИ ТЕМ КТО ДОВЁЛ СТРАНУ ДО ТАКОГО СОСТОЯНИЯ.Правельной дорогой идёт свиномордая власть.
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Ментам ничего не подняли, не надо лгать. Ни ментам, ни военным, ни пожарным. Сначала должны принять закон, потом решение СНБО (?), а потом- непонятно что.
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Да не подняли пенсии ментам,военным,пожарным-согласен. Но про ментов нужно забыть-они в основном хорошо подготовились перед выходом на пенсию.А основной массе гражданских или ничего не добавили или добавили мизер,как и мне.А цены перед добавлением как поскакали и после мизерной добавки. И если бы по справедливости сделали пенсионную так сказать реформу, то что бы получал рева и т.д.за интенсивный труд.
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"Внеплановое повышение пенсий в Украине - это добрая воля власти", - Розенко. Цензор.

Другими словами - мелкая соевая взятка в надежде на лояльность
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"добрая воля власти"-это когда они без Майдана свалят с Украины...
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И заодно старых Яныковских чмошников с собой заберут. "Бо такі самі".
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Розенко вот скажите мне -- вы умный человек ????? ---- Все абсолютно цены в УКраине на товары и услуги считаются в долларах -- и это ПРАВДА 300 % --- вы с Ревой в погребе сидите и не знаете -- что с 2014 года пенсии любого пенсионера Украины по покупательской способности ОБЕСЦЕНИЛИСЬ в три раза . Я пенсионер -- купил в кредит в 2007 году Ланос в салоне и рассчитывался своей пенсией по кредиту в банке -- слава Богу рассчитался до 2014 года -- а сегодня моя пенсия уходит на квартплату и лекарство с больницей -- хорошо хоть секонд хэнд есть -- можно что то купить на жопу -- а на бензин денег уже нет даже съездить на дачу . Я к чему -- какую вы Пенсию увеличили -- вы бы мою старую вернули --которую вы с Ревой сделали в три раза меньше по покупательской способности . Кому вы глаза замыливаете --?? Только что себе -- какие вы гениальные думаете о себе --а народ о вас думает совершенно по другому .
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Так говорить могут нелюди которые обокрали народ загнали людей в нищету бросили косточку и еще совести хватает такое говорить.Хари уже в экран телевизора не вмещаются.Верните людям те пенсии которые они заработали.А то только и знают то на попередников сворачивать или на войну.Пора уже задуматься о будущем пора сухари заготавливать.На всех мест не хватит удрать за границу.
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А мені цікаво хто голосує за партію "Солідарність", яка по рейтингук займає 2 місце.

Покажіть мені тих ідійотів.
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И еще.Это не ваша воля, тоже мне вершители судеб,это ваша работа и обязанность,за которую вам с налогов народа ,не понятно с каеого,платят огромые зарплаты
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Потвора , побійся БОГА , не порушуй Заповіді ГОСПОДНІ !!!!!!
Про яке підвищення ти тут верзеш ??
Пенсія Військового - Чорнобильця
Як була , так і залишилась 1 482 грн.
Міцного тобі здоров"я , та щастя
Щоб шишка і не вставала вже ніколи ...........
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Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. Об этом сказано в исследовании аудиторской компании Ernst & Young о рисках мошенничества в этих регионах.
При этом в 2015 году Украина в этом рейтинге занимала седьмое место.
старание будкостроителей сще не завершено.
скоро будем и первые в мире по коррупции нищите.

Кравчук: До влади прийшли люди, які мають до Майдану таке відношення, як я - до сонячного затемнення
Після Революції Переваги до влади в Україні прийшли люди, які не мають ніякого стосунку до подій під час Євромайдану.
Про це заявив перший президент Леонід Кравчук під час дискусії на тему «Український референдум: уроки історії для майбутнього»,
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Оно разжирело до того, что уже изволило одолжение народу делать, забыв при этом, что он слуга. Понесло "господ".
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О великі і всемогутні Боги, небожителі з вулиці Грушевського! Падаємо ниць і благоговійно трепещемо перед Вашою милістю! Ми готові зросити свої грішні голови сечею з Ваших золотих унітазів, як Святою Водою, в знак шани за подачку нам, псам смердячим!!!
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Розенко отметил, что повышение пенсий произошло не планово - это добрая воля правительства.
Источник: https://censor.net.ua/n464849
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Ага, значит за прошедшие почти 10 лет не повышение пенсий было планово?
Никакое повышение и не планировалось!
Просто правительство почему-то подобрело и решило повысить пенсии.
А если бы не было этой "доброй воли" (с перепугу), то и дальше ничего не видели бы, несмотря на инфляцию и рост цен.
А когда же, Вы правительство, планово хотели поднять пенсии? В 2030 году?
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за счет украинских налогоплательщиков? поросенки, бегите уже в ростов к вашему шефу януковичу, оставьте Украину в покое..
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вот это харю наело розенко на госслужбе..
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то у нынешней власти такой дрескод.
щоковына на плечах.
других не ПРинимают.
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Власть Парашенко это банда. Банду геть.
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Ну, соєві підсмоктувачі - сашидришьчятікі, ґиґісвамі - чого затихли? Пакрашьчєння ж прийшло від бариг!
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в чому рехформи від ю2власті ?
тільки в подорожчані всього
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дык и подорожание - не реформа, и увеличение пенсий - не реформа. Все эти поднятия компенсируются инфляцией. И инфляция - тоже не реформа. Тут скудоумие на лицо уже. Тупик.
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Ну не знаю, может кому и тысячу, но кого не спрошу добавили 100-200 грн. Зато всем прислали письмо с указаниями как все должны любить великого Гройсмана за эту невиданную щедрость.
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На 40грв письмо не присылали падлюки..
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як цих розенків,рева,та іншу владну мерзоту земля носить ??
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Дебилы вонючие, вы раскрутили такой маховик инфляции, что это «повышение» только вам в задницу бы засунуть.
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Легко пройдёт, лучше засунуть то, что было до повышения, чтобы почувствовали..
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Да вместе с осиновым колом сподручнее будет.
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Вот врет! Моей маме (83 года) добавили аж 75 грн. У нее стажа непрерывного 33 года. Чтоб ты так жил, как она!
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"Внеплановое повышение пенсий в Украине - это добрая воля власти", - Розенко, это не добрая воля власти, это злая воля власти и геноцид, если была пенсия 143 доллара, а после вашего осовременивания и повышения пенсия стала 60 долларов. Сейчас в телевизоре сказали, что цены на продукты в этом году выросли на 90%, а до Нового года вырастут ещё на 17%. Хоть бы продукты были продуктами - Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ).

В Польше молоко на 25% дешевле чем в Украине.
Из чего вы делаете молочные продукты, если с 1991 года, по данным украинского Госстата, численность крупного рогатого скота уменьшилась почти в семь раз - с 24 млн до 3 млн голов?
Из чего вы делаете колбасу, если сало стоит 120 грн. за килограмм?
Мрази, жратвой деформированные до безобразия !!!
"Щодо багатьох речей ми зволікаємо до останньої хвилини. Мріємо, щоб сталося, але робити цього ніхто не хоче. Як правило, все відбувається випадково: зачепилося за якусь дрібницю і розростається - і вже не можна зупинити. Цікаво, що дуже багато палаців у Криму побудували за рік до початку Першої світової війни. Тихо було, спокійно, добре. Так само і громадяни, які звели свої палаци в Кончі-Заспі, думають, що вони зустрінуть у них старість. Але не слід забувати, що різати панів - це наша народна традиція. Головне - дочекатися часу «ікс»."
Именно резать, а не вешать и стрелять.
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моій матері на 100% мені на 140%..хто як працював..тому так і добавили..і не треба скиглити..мало ім!!!В мене теж сусідка плаче..мало ій додали..так вона все життя на свіжій копійчіні в ресторані пропрацювала,,бабла було немерено".але зарплатня маленька...
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шоб ти здох, кнур вікормлений, очкатий кондом за твоє підвищення в 50 гривень.
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Ні ціх офшорних потвор Тільки вішати й перед повішенням відбивати чи відрізати яйця і руки Тких нелюдів як ці соєві іудеї Світ не бачив
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При Януковиче средняя пенсия в Украине была 250 долларов, при Порошенко она стала 120 долларов. Добрая воля тут безусловно есть, мог бы и все забрать. А вот повышения нету.

"Внеплановое повышение пенсий в Украине - это добрая воля власти", - Розенко - Цензор.НЕТ 2529
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Розенко-Брыхоненко,ну зачем делать такие громкие заявления?! Ведь значительно боЛЬшая часть не получила обещанных ОНОВЛЭННЫХ пенсий. Я,например,отработал 47лет на НКЭМЗ(Новая Каховка),из них 40лет эл.6го разряда. Добавка 593гр45коп. До копеек высчитали-молодцы.100$ я так и не получаю. до 2014 получал 151$......у тебя конечно жизнь удалась, брюхо выросло прилично....обувь наверное носишь без шнурков.....РАСТИ дальше...
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По 1+1 какое-то кино идёт вместо "Сватов", Порошенко должно понравиться.
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о, спасибо, милостивый господин
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Кто сколько наворовал: удобный сервисНа просторах интернета обнаружена эта страница, где сведены воедино данные из деклараций всех чиновников по их валютным сбережениям.У Труханова, который никогда не работал официально за серьезную зарплату, задекларировано 530,000 долларов - и это лишь небольшая часть реальных доходов мэра.

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Сколько искал а так и не нашёл, кому на 1000 подняли! Может они отчитались, что на 1000 подняли, а на самом деле 100-200гр, а разницу в карман положили! Или это повышение мёртвым душам сделали!!!! Или тем, кого они на Даунбасе разводят на пенсию.
Подозрительно! Пенсия-Ротердам!

Вот по этому и не делают перепись населения, вскроются все гнидники!
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мне 4000 добавили.... матери 1500...кто на вредности и хорошо зарабатывал, тем хорошо добавили
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ублюдок консервный, он пенсам милость оказал, моск у дятла жиром зарос
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Как мне остопистели эти потомственные жидобольшевики...
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Такое ощущение, что кто-то там сверху завод свой продал и видя тяжелую жизни пенсионеров - раздал из своего кармана, облаготетельствовал! Теперь вот хвастается добрым поступком!
Или аттракцион невиданной щедрости с "внеплановой раздачей" был все же из народного кармана? Так надо писать, что народ Украины внепланово оплатил пенсионерам, а где-то теперь планово не хватит.
Клоуны!
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Скорее бы уже это правительство сдохло от ожирения...
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"добрая воля власти" -?

У чиновников государства, кого граждане содержат, не добрая воля, а обязанности.

Статья 3 Конституции Украины Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

Добрая воля может быть только у граждан - терпеть и дальше этих чиновников.
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Шоб вы сдохли за добавленных 40 грв!!!
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Поэтому денег никакие нормальные страны этой власти и не дают. Все деньги раскидывают на подачки и разворовывают а рабочие бегут из Украины.
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нет это 3.14здец! пора забрасывать гранатами!
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«досягнення» БУДКОБУДІВНИКІВ До порошенка средняя пенсия в Украине была 250 долларов, при Порошенко она стала 120 долларов. Оце і є зажити по новому. Те ж і з зарплатою. А ціни стали в декілька разів вищі.
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Прикольно. ЦІ ПОЦИ уявляють себе ГАСПАДАМІ.... Кинули ЖЕБРАКУ деньгу , КЛАНЯЙТІСЬ.
Виродки з ВИВЕРНУТОЮ ПСИХОЛОГІЄЮ.
Це вони СЛУГИ , котрих тимчасово НАЙНЯЛИ РОЗПОРЯЖАТСЯ МАЙНОМ І КОШТАМИ .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Внеплановое повышение пенсий в Украине - это добрая воля власти", - Розенко
 
 
 
 
 
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