 "Внеплановое повышение пенсий в Украине - это добрая воля власти", - Розенко

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
"Более двух с половиной миллионов украинцев получили надбавку к пенсиям от тысячи гривен и выше. На мой взгляд, это один из прекрасных показателей проведенной реформы, такое количество людей получила такие серьезные надбавки", - сказал он.
Розенко отметил, что повышение пенсий произошло не планово - это добрая воля правительства.
"Это не было просто такое регулярное автоматическое повышение пенсий, это процесс, который возник из-за того, что путем проведенных реформ и в частности повышение минимальной заработной платы до 3200 грн, мы получили дополнительный ресурс Пенсионного фонда Украины. И именно это является следствием реформ. Это, скажем так, внеплановое повышение пенсий в Украине - это добрая воля власти", - подчеркнул чиновник.
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Часть пенсионеров получит повышенные пенсии не в октябре, а в ноябре, - Розенко
Процесс осовременивания пенсий будет регулярным, - Розенко
Кабмин сможет осовременить пенсии с 1 октября, даже если Рада примет законопроект позже, - Розенко
"Мы должны вводить европейские механизмы пенсионного обеспечения", - Розенко
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Другими словами - мелкая соевая взятка в надежде на лояльность
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Покажіть мені тих ідійотів.
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Про яке підвищення ти тут верзеш ??
Пенсія Військового - Чорнобильця
Як була , так і залишилась 1 482 грн.
Міцного тобі здоров"я , та щастя
Щоб шишка і не вставала вже ніколи ...........
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При этом в 2015 году Украина в этом рейтинге занимала седьмое место.
старание будкостроителей сще не завершено.
скоро будем и первые в мире по коррупции нищите.
Кравчук: До влади прийшли люди, які мають до Майдану таке відношення, як я - до сонячного затемнення
Після Революції Переваги до влади в Україні прийшли люди, які не мають ніякого стосунку до подій під час Євромайдану.
Про це заявив перший президент Леонід Кравчук під час дискусії на тему «Український референдум: уроки історії для майбутнього»,
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Источник: https://censor.net.ua/n464849
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Ага, значит за прошедшие почти 10 лет не повышение пенсий было планово?
Никакое повышение и не планировалось!
Просто правительство почему-то подобрело и решило повысить пенсии.
А если бы не было этой "доброй воли" (с перепугу), то и дальше ничего не видели бы, несмотря на инфляцию и рост цен.
А когда же, Вы правительство, планово хотели поднять пенсии? В 2030 году?
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щоковына на плечах.
других не ПРинимают.
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тільки в подорожчані всього
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В Польше молоко на 25% дешевле чем в Украине.
Из чего вы делаете молочные продукты, если с 1991 года, по данным украинского Госстата, численность крупного рогатого скота уменьшилась почти в семь раз - с 24 млн до 3 млн голов?
Из чего вы делаете колбасу, если сало стоит 120 грн. за килограмм?
Мрази, жратвой деформированные до безобразия !!!
"Щодо багатьох речей ми зволікаємо до останньої хвилини. Мріємо, щоб сталося, але робити цього ніхто не хоче. Як правило, все відбувається випадково: зачепилося за якусь дрібницю і розростається - і вже не можна зупинити. Цікаво, що дуже багато палаців у Криму побудували за рік до початку Першої світової війни. Тихо було, спокійно, добре. Так само і громадяни, які звели свої палаци в Кончі-Заспі, думають, що вони зустрінуть у них старість. Але не слід забувати, що різати панів - це наша народна традиція. Головне - дочекатися часу «ікс»."
Именно резать, а не вешать и стрелять.
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Подозрительно! Пенсия-Ротердам!
Вот по этому и не делают перепись населения, вскроются все гнидники!
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Или аттракцион невиданной щедрости с "внеплановой раздачей" был все же из народного кармана? Так надо писать, что народ Украины внепланово оплатил пенсионерам, а где-то теперь планово не хватит.
Клоуны!
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У чиновников государства, кого граждане содержат, не добрая воля, а обязанности.
Статья 3 Конституции Украины Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.
Добрая воля может быть только у граждан - терпеть и дальше этих чиновников.
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Виродки з ВИВЕРНУТОЮ ПСИХОЛОГІЄЮ.
Це вони СЛУГИ , котрих тимчасово НАЙНЯЛИ РОЗПОРЯЖАТСЯ МАЙНОМ І КОШТАМИ .
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