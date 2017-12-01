 Судебное заседание по рассмотрению апелляции генерала Назарова перенесли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Радио Свобода в пресс-службе апелляционного суда.
Заседание, запланированное на 4 декабря, не состоится из-за того, что судья-докладчик по делу находится на больничном, уточнили в пресс-службе.
На нем стороны должны были перейти к дебатам. Родственники погибших военнослужащих на судебном заседании 27 ноября требовали "не затягивать процесс" и провести это заседание как можно быстрее. Стороны процесса попросили время для подготовки к дебатам. Новая дата заседания еще не определена.
Рассмотрение апелляции генерал-майора длится с 26 сентября. Ранее одно из заседаний переносили из-за проверки судьи.
17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в Луганской области.
На скамье подсудимых было один подозреваемый, генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к семи годам заключения, однако генерал подал апелляцию.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров.
Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
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Операция перекрытия границы за Саур-могилу провалена. Части 93- бригады, оставшись без продуктов и боезапаса, находились под огнём как со стороны раши так и со стороны боевиков. Окапывались - касками! Их не вывели обратно, а просто оставили... Ребята приняли единственно правильное решение - Что могли вывезли, а те, что не поместились - перешли через границу в рашу. И ниодна генеральская мерзость не ответила!
Назаров Обязан сесть. И надолго! Если не хватило духу застрелиться.
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" ... успешную наступательную операцию ... " Я видел каждый день результаты " успеха " , сейчас "успех" пожинает вся Украина !!!
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И не боится судья за проволочку? Есть прецендент уже. Классная метода разуверившегося народа.
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