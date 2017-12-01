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 Судебное заседание по рассмотрению апелляции генерала Назарова перенесли

назаров

В апелляционном суде Днепропетровской области отложили заседание по рассмотрению апелляционной жалобы генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняют в служебной халатности в связи с гибелью 49 украинских военных в сбитом сепаратистами самолете Ил-76

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Радио Свобода в пресс-службе апелляционного суда.

Заседание, запланированное на 4 декабря, не состоится из-за того, что судья-докладчик по делу находится на больничном, уточнили в пресс-службе.

На нем стороны должны были перейти к дебатам. Родственники погибших военнослужащих на судебном заседании 27 ноября требовали "не затягивать процесс" и провести это заседание как можно быстрее. Стороны процесса попросили время для подготовки к дебатам. Новая дата заседания еще не определена.

Рассмотрение апелляции генерал-майора длится с 26 сентября. Ранее одно из заседаний переносили из-за проверки судьи.

Также читайте: Следующее заседание суда по делу генерала Назарова назначено на 4 декабря

17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в Луганской области.

На скамье подсудимых было один подозреваемый, генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к семи годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров.

Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные эксперты Лукьянчук и Пахольченко, подписавшие заключение о причинах гибели Ил-76, были уволены из ВСУ путем сокращения

Источник: https://censor.net.ua/n464844
 
 
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    А чи буде суд над Муженко чи Галатеєм ???)))
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    помните этот сюжет по ТВ: "Славянск: Докладывает министр обороны Гелетей..."
    Назначить министром обороны контролера ВОХРы - это дно!

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    Ярчайший представитель тех ,кто в случае войны с парашей,будет управлять войсками,героями,при этом мечтая о кителе от хуйла.Это генштабовская элыта,за которую петя держится до последнего,это те ,кто во время майдана отдал 25 бригаде грузиться в эшелоны и ехать в Киев.Да люди,это они.
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    Вранье. Генерал Назаров именно тот человек, который провел успешную летнюю наступательную операцию 2014 года, в ходе которой были освобождены значительные территории Донецкой и Луганской областей. Я теперь уже не сомневаюсь, что именно за это его и судят.
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    Ну поведайте нам про эти"операции".
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    Нет проблем. А вы точно украинец? Не с Донбасса, не с Крыма, что такую чушь пишете?
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    Вот арта АТО на момент назначения генерала Назарова начальником штаба и до начала летней наступательной операции.

    Судебное заседание по рассмотрению апелляции генерала Назарова перенесли - Цензор.НЕТ 7352
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    А вот карта по состоянию на 20 августа 2014 года, когда наступление украинских войск было прервано вторгшимися российскими БТГ.

    Судебное заседание по рассмотрению апелляции генерала Назарова перенесли - Цензор.НЕТ 1019
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    Первый вопрос.Чего флаг пособника парашенцев и врага по факту Украины.И второй вопрос и самый главный.Вы изучали историю второй мировой войны?
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    Костя, ти не правий, вибач що втручаюсь !!!)))
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    В чем пиши.Я откріт к нормальному диалогу.
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    Відносно прапора цеї сябровки , принаймні!!! )))
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    Если бы историю последней войны изучал,то не кидал бы мне эти карты. Там тоже стрелки и карты рисовали,а итог бывший совок потерял больше всех людей.А у хенералов это стрелки и карты ,а это горе многим семьям.
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    Самолёт сбит 14 июня 2014 года.
    Операция перекрытия границы за Саур-могилу провалена. Части 93- бригады, оставшись без продуктов и боезапаса, находились под огнём как со стороны раши так и со стороны боевиков. Окапывались - касками! Их не вывели обратно, а просто оставили... Ребята приняли единственно правильное решение - Что могли вывезли, а те, что не поместились - перешли через границу в рашу. И ниодна генеральская мерзость не ответила!
    Назаров Обязан сесть. И надолго! Если не хватило духу застрелиться.
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    Нова ., твой мерзавец побоялся потерять генеральскую должность , НЕ стал возражать и отправил солдат на заведомую смерть !!!! Я был в 2014 г. в тех краях , я видел
    " ... успешную наступательную операцию ... " Я видел каждый день результаты " успеха " , сейчас "успех" пожинает вся Украина !!!
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    Судебное заседание по рассмотрению апелляции генерала Назарова перенесли.....судья на больничном....
    И не боится судья за проволочку? Есть прецендент уже. Классная метода разуверившегося народа.
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    Такое ощущение, что родственники только ждут денег в компенсацию и больше их ничего не волнует. Ни разу не слышала, чтоб кого-то в принципе интересовало, нашел ли Матиос тех сепаров, которые стреляли в самолет, и узнал ли он, как ПЗРК попало к ним. Абсолютно никого такая "ерунда" не интересует. Виноват один украинский генерал, больше никто и украинцев не беспокоит это.
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    Если из-за чьей-то халатности произошел пожар, то обвинять надо огонь или того, проявил халатность?
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    Самолет был подорван из-за того, что шла война, а не из-за чьей-то халатности. Даже если они имела место, хотя довольно странно требовать исполнения инструкций мирного времени в условиях войны, так как сама война - это постоянный риск для жизни, то это не основная и не главная причина гибели десантников. За время войны Украина потеряла несколько самолетов, в том числе с человеческими жертвами, почему никто не расследует остальные случаи?
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    То есть если командир сознательно пошлет своих солдат на минное поле в надежде, что авось никто на мину не наступит, то в случае чего виноваты будут мины.
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    Ви абсолютно праві, ці родичі чекають півмільйонних виплат, верещать на камеру, а потім жують цукерки з пиріжками. Бридко!
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    Нагадує те як кобили Троєщинської мамця репетувала !!)))
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    каких денег родственники ждут, имейте совесть, они ждут своих сыновей, но это уже невозможно...
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    Это она за свое кощунство над горем матерей деньги зарабатывает
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    Кощунство - врать и распространять ложь. Если бы вы следили за темой с самого начала, то знали бы, что тема исков и материальной компенсации постоянно поднимается родственниками. У них есть претензии ко всем, но они ни разу не просили найти реальных убийц, подбивших самолет.
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    Вы отмазываете путина. Осталось сказать, что в Украине гражданская война.
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    НОВА , как говорят в Одессе " ЗАКРОЙ РОТ " , чтобы я не говорил грубых слов и кто твой генерал и кто ты .
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    хенарал, блять , угробил хлопцев, выродок
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