 Порошенко вручил Аде Роговцевой премию имени Довженко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.



В сообщении отмечается: "Очень рад этой замечательной возможности засвидетельствовать свое уважение Актрисе от Бога, большой украинке, прекрасной женщине - Аде Роговцевой.



Работы Ады Николаевны в театре и кино - гордость и слава нашей культуры, ее золотой фонд.



Большое уважение вызывает и гражданская позиция. Ловил каждое слово, когда 2014 слышал ее выступления в регионах. Но куда громче говорят ее дела. Ада Роговцева поддерживает наших героев - защитников Отечества, греет их теплом своего горячего и искреннего сердца.



Рад вручить Аде Роговцевой государственную премию имени Довженко за 2017 год. Формально - "за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства". А неформально - просто за то, что Украина любит".



Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко присудил Аде Роговцевой премию им. Довженко







Читайте на "Цензор.НЕТ": Ада Роговцева просит не слать ей цветы в больницу, а отправить деньги на лекарства бойцам