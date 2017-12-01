Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.
В сообщении отмечается: "Очень рад этой замечательной возможности засвидетельствовать свое уважение Актрисе от Бога, большой украинке, прекрасной женщине - Аде Роговцевой.
Работы Ады Николаевны в театре и кино - гордость и слава нашей культуры, ее золотой фонд.
Большое уважение вызывает и гражданская позиция. Ловил каждое слово, когда 2014 слышал ее выступления в регионах. Но куда громче говорят ее дела. Ада Роговцева поддерживает наших героев - защитников Отечества, греет их теплом своего горячего и искреннего сердца.
Рад вручить Аде Роговцевой государственную премию имени Довженко за 2017 год. Формально - "за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства". А неформально - просто за то, что Украина любит".
Порошенко вручил Аде Роговцевой премию имени Довженко. ВИДЕО
Президент Украины Петр Порошенко вручил актрисе Аде Роговцевой государственную премию имени Довженко за 2017 год.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.
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Карл Густав Маннергейм о нападении дохлого СССР на Финляндию 30 ноября 1939 года.
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Ада Роговцева НАСТОЯЩАЯ УКРАИНКА, Женщина с большой буквы.
А вы - долбодятлы хоть уср...тесь!!!
(кстати, я не парохобот).
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сумочкой своей самочки в поллимона служит самому нищему народу Европы...
ешь свой соевый шоколад молча!
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Японию в 1905 году
Германию в 1919 году
Испанию в 1936-39гг
Финляндию в 1940 году и в 1945 году
Германию в 1945 году
Венгрию в 1956 году
Чехословакию в 1968 году
Польшу в 1980 году
Японию в 1945 году победила но Мирный Договор не подписан до сих пор..
Странно правда?
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дружыще, а можно по-подробнее о "пабеде" русссских над Японией в 1905м.....!
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Кто такая?Никогда не слышал.
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Я прошу передать всем казакам РАБссии,что эта война не против РАБссии, это война краснопузой нечисти захватившей РАБссию...
Прав ли был генерал-лейтенант русскай армии,кавалер Железного Креста Вермахта?
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Взагалі, нам вже давно час переглянути власне ставлення до тих, кого срашка та комуняцька влада вважали і називали ворогами та зрадниками.
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Но что б это тебе донести,мне нужен возраст.Если до 21 го-смысла нет.25-28,есть надежда.30-33-ты на пути к выздоравливанию.35-38-ты знаешь поавду,но прикидываешься.39-41-для меня уже сложней,но думаю,что ты знаешь правду,но боишься в неё верить.42+ с таким инением-ты потеря для общества и благополучия Украины.
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Ви неперевершена актриса, прекрасна жінка, чуйна людина, Патріот і гідний Громадянин України! Ви стали взірцем для багатьох українців.
Дякую!
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Финразведка США активно собирает данные о зарубежных активах т.н. «российской элиты» (путинских воров, их семей, любовниц, детей, жён, родственников и пр.).
В Кремлем с тревогой отмечают, что американцы развернули небывалую активность в странах Европы и ряде других государств.
Запросы по фигурантам «черного списка» финразведки США сыплются тысячами. Связано это с тем, что в начале следующего года будет оглашен новый санкционный список, пишет СМИ.
«Речь идет о работниках госкомпаний, чиновниках, их близких и дальних родственниках и т. д. Это десятки тысяч россиян», - рассказал собеседник агентства РБК. Такая активность напрямую связана с подписанным президентом США Дональдом Трампом 4 августа 2017 года законом о санкциях против России, предложенным американскими конгрессменами. Касается он в первую очередь сбора данных о ключевых политических фигурах и олигархах, т.е. о ближайших подельниках Путина и членов его банды.
Как уже сообщала ранее, министерство финансов США по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарем США не позднее 180 дней после принятия закона должно предоставлять соответствующим комитетам конгресса открытый Доклад о путинских ворах, т.н. «олигархах» и полугосударственных организациях России (т.е. разного рода подчикистских структур).
В нем должны быть представлены данные о ключевых членах банды Путина и т.н. «олигархах»; уровень их близости к Путину и другим членам правящей чекистской банды; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявлены зарубежные компании, аффилированные с этими лицами».
По сути к 31 января 2018 года должен быть подготовлен отчет обо всех сколько-нибудь значимых российских «политиках, бизнесменах и чиновниках». В открытом документе будут отражены данные об их активах, в том числе и зарубежных.
В дальнейшем доклад будет только дополняться новыми сведениями и именами. Все эти имена окажутся в новом санкционном списке, который может насчитывать до 50 тысяч граждан России.
По мнению экспертов, которые уже высказались по поводу нового закона, не исключено, что впоследствии зарубежные счета, находящиеся под юрисдикцией стран, поддерживающих санкции против России, могут быть заморожены.
Активы могут быть и конфискованы как имущество, нажитое на преступные или незаконные доходы. Такой опыт имеется, например, у испанских властей, которые обернули в доход государства имущество чекистской «русской мафии», обвиняемой в отмывании денег.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Так пойдет ?
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а за пукина7 НУ, ЧЕСТНО..А?
а жа витьку-шапкокрада?
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Это заслуженная награда от Украины,а не от ... !!!
Здоровья
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