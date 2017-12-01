 Антикоррупционные структуры вышли за рамки разумной конкуренции, - Порошенко

Об этом он заявил во время брифинга в Генеральной прокуратуре Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Они (антикоррупционные структуры) вышли за рамки разумной конкуренции, которая в меру нужна везде, потому что конкуренция, в том числе между правоохранительными органами, является двигателем прогресса. Шума и перья столько, что порой действо напоминает какой-то латиноамериканский карнавал. Общество ждет войны с коррупцией и другими видами преступности, а не войны компроматов. Я как президент точно вместе с обществом", - отметил Порошенко.
Напомним, в НАБУ заявили о срыве спецоперации по выявлению коррупционных схем в миграционной службе после задержания сотрудника бюро, который работал под прикрытием, при попытке дать взятку. В Генпрокуратуре ответили заявлением, что сотрудники НАБУ не могли провоцировать чиновника на дачу взятки.
29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.
НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.
А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.
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- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!
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Ещё бы! Главный защитник коррупции Петя Оффшорный!
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Зрозумілі штрихи, які б стимулювали незалежних (некорумпованих) українців вийти на Майдан для зміни системи керування країною. Штрихів багато. От тільки один з них.
В чому криється "могутність" АП? Для чого взагалі існує АП? Ця організація всюди, у всіх розвинених країнах, має статус консультативної служби при президенті. Тобто, ніякої ЗАКОННОЇ діяльності, окрім прес-служби і консультацій АП не має. Прес-служба і консультації - ВСЕ. Ніяких наказів державним структурам.
Наведу один з багатьох прикладів - став відомий факт, що непомітний загалу зам. голови АП Горащенков, через смс і без будь-яких документів, неофіційно, надсилає накази НАЗК...
НАЗК - орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Якщо хто не в курсі. І от, якийсь клерк щось наказує цьому ДЕРЖАВНОМУ органу якими то смсками... Маразм? Ні. У всьому світі це називається - ЗЛОЧИН. УЗУРПАЦІЯ.
Тобто, по аналогії, усе те збіговисько непомітних "клерків" займається там ТИМ ЖЕ САМИМ - ручним керуванням інституціями ДЕРЖАВНОСТІ, тобто одна особа керує через таких "посередників"... Здогадайтесь з одного разу - яка?
А давайте по простому назвемо цей орган - ОСЕРЕДОК СМОТРЯЩИХ. І тоді стане всім зрозуміло, по ЯКОМУ ПРИНЦИПУ ПОБУДОВАНА СТРУКТУРА ВЛАДИ. По принципу організованого злочинного угрупування. ХІБА НІ?
Хочу нагадати українцям прізвища керівників цього смотрящого "органа" пахана (президента). На цих прізвищах клейма вже ніде ставити. Кушнарьов. Табачник. Литвин. Медведчук. Льовочкін. Клюєв. Ложкін....
Не прийшов чи вже час українцям відмовитись від бандитської системи керування країною? Не прийшов чи час українцям позбутись організованого злочинного угрупування, яке узурпувало над ними, українцями, владу, і тримає цілу націю в стані "терпіл", "лохів", по "поняттям" цих злочинців?
Українцям варто замислитись над своїм положенням і майбутнім своїх нащадків. Чи бажають вони дітям передати такий ганебний "спадок"? Ті, хто цього не бажає, будуть приходити на всі Майдани, хто б їх не скликав, проти цієї МАФІЇ.
А наразі склалась така ситуація, що без Майдану, без участі прогресивної частини українського суспільства, така злочинна система може законсервуватись надовго, та ще й в небезпечній формі симбіоза з москальською мафією.
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1 декабря, в День работников прокуратуры, президент Украины Петр Порошенко вручил генпрокурору Юрию Луценко флаг с новой эмблемой ГПУ. Во время этой церемонии генпрокурор опустился на колени перед гарантом страны, дабы принять этот дар.
Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать и была при этом, преимущественно, саркастичной.
В сети уже появились мемы на эту тему, где флаг заменен долларовой купюрой или клетчатым пледом, или даже пакетом магазина экономкласса «АТБ».
Подробности здесь
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После Революции Достоинства к власти в Украине пришли люди, которые не имеют никакого отношения к Майдану, к Украине и к народу Украины. Это не украинцы по, не патриоты по духу и им глубоко наплевать на страну.
Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук на круглом столе относительно всеукраинского референдума 1991 года, передает Gazeta.ua.
По его словам, Майдан в Украине должен продолжаться, «пока к власти не придут идеологи».
«Прошло четыре года. Мы даже не знаем, кто же был главным врагом этого Майдана и перестрелял людей, которые стояли за независимую Украину. Более того, уже забываем об этом Майдане. Его начинали одни люди, к власти пришли другие. Они к Майдану имеют такое отношение, как я - к солнечному затмению», - сказал Кравчук.
Экс-президент считает, что требования Майдана не воплощаются в жизнь, поскольку те, кто его начинал и провозглашал высокие идеи, «передали его в другие руки».
«Ничего нельзя забывать. Майдан продолжается», - сказал Кравчук.
В свою очередь Виктор Ющенко заявил, что майданное отребье превратило Украину в Африку в центре Европы.
По словам экс-президента Украины, Украину разрушили окончательно.
По словам Ющенко достичь уровня жизни как при «злочынной владе» Януковича страна сможет не раньше 2032 года.
Экс-президент подчеркнул, что «рошеновские» превратили Украину в африканскую страну в центре Европы.
Также Ющенко подчеркнул, что Украину сотрясет еще не один Майдан, поскольку украинцам в буквальном смысле нечего будет есть:
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