 Враг обстрелял из минометов наши позиции возле Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Сегодня, как и несколько дней подряд, эпицентром вооруженной нестабильности остается Луганское направление. Здесь, еще в начале суток, враг выпустил более двух десятков мин различных калибров по нашим опорным пунктам у Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского.
Кроме оружия, запрещенного минского соглашениями, захватчики осуществляли провокации с использованием вооружения БМП неподалеку Зайцево и Лозового. Вблизи Крымского и Желтого противник нарушал перемирие с применением гранатометов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов и автоматов обстреливали подступы к Каменке, а на Приазовье, из гранатометов и легкого пехотного вооружения, - опорные пункты у Водяного.
В общем, от полуночи, российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня".
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Вам сложно найти человека, который отличает миномет от пушки?
Зачем опускать планку аутентичности. Ваше СМИ - одно из ключевых, работайте профессионально, а не проффесионально плз.
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І прописати це окремим пунктом в мінському договорняку.
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