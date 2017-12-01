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 Враг обстрелял из минометов наши позиции возле Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского, - штаб АТО

ато

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Сегодня, как и несколько дней подряд, эпицентром вооруженной нестабильности остается Луганское направление. Здесь, еще в начале суток, враг выпустил более двух десятков мин различных калибров по нашим опорным пунктам у Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского.

Кроме оружия, запрещенного минского соглашениями, захватчики осуществляли провокации с использованием вооружения БМП неподалеку Зайцево и Лозового. Вблизи Крымского и Желтого противник нарушал перемирие с применением гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов и автоматов обстреливали подступы к Каменке, а на Приазовье, из гранатометов и легкого пехотного вооружения, - опорные пункты у Водяного.

В общем, от полуночи, российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник укрепляет позиции и планирует переброску техники под н.п. Гольмовский, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n464828
 
 
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А де обіцяна адекватна відповідь??? Чи як завжди чоколядне замирення !!!))
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Тебе Муженко должен докладывать лично?
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Для цього є речники , але до того мают бути адекватні відповіді!!! Вояки ЗСУ , це що якісь терпіли , хлопчаки для побиття !!)))
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Мы соблюдаем Минские соглашения! Никто не будет говорить, что и сколько улетело к боевикам.
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Тримати народ в депресняке вкрай нерозумно !!!)))
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Намного приятней было б знать что мы - не терпилы! И после очередного обстрела нашими бойцами был вырезан очередной блокпост руснявых подчистую. Уничтожен склад ГСМ. Выведен из строя десяток танков и ЗРК Стрела........
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Приятней было бы смотреть кадры,снятые украинскими журналистами, разбитой колонны гиркина,направлявшаяся раннее в Донецк. Которая нарвалась на засаду украинских защитников. И кадры документалистики,в которой с мигающей цифрой 18 +,показывали бы изуродованный труп "стрелкова".
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Вспомните как шиколядный п..дорас обещал вернуть арту на передовую если что...впрочем это одно из миллиона обещаний кремлевского агента и брехуна. И сколько тысяч положили сепары наших из за этого ублюдка?
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Брехати , для патологичного брехуна , це норма !!!)))
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та ничего ребята...зато мы русского газа прокачали рекордные об'емы!
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Вопрос редакции.

Вам сложно найти человека, который отличает миномет от пушки?
Зачем опускать планку аутентичности. Ваше СМИ - одно из ключевых, работайте профессионально, а не проффесионально плз.
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Сейчас начнут недалекие граждане ныть на меня "диванный вояка" "иди в военкомат" и прочую ...туфту писать, но я выскажусь. Если бы был адекватные ответы на нападения при котором потери у них каждый раз были намного больше чем у нас, то думаю количество желающих "пострелять по хохлам" быстро бы уменьшилось. А так можно десятилетия в войнушку гуляться.
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Рівняти з землею. кожного разу...позицію з якої вели вогонь.
І прописати це окремим пунктом в мінському договорняку.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг обстрелял из минометов наши позиции возле Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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