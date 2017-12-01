 "Мы слишком много сделали, чтобы сейчас это не довести до конца", - Сытник о коррупции в Госмиграции

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник 1 декабря во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Почему мы начали работу с апреля 2017 года именно в направлении Государственной миграционной службы? Потому что в стране, которая воюет, является недопустимым свободный доступ к получению паспорта гражданина. Это может быть использовано как врагом, так и представителями спецслужб других государств. Мы видели, какая вакханалия там происходит, поэтому начали эту операцию", - пояснил директор НАБУ с чего все началось и почему НАБУ взялось за коррупцию в ГМС.
По словам директора Бюро, заявление первого заместителя председателя ГТС о том, что якобы ее провоцируют на взятку, была лишь формальной причиной вмешательства в деятельность НАБУ со стороны других правоохранительных органов. На самом деле она стала поводом для незаконного уголовного преследования сотрудников Бюро, а также получения санкций на обыски конспиративных помещений.
Причиной сложившейся ситуации, Артем Сытник назвал утечку информации из-за отсутствия у НАБУ права на автономное снятия информации с каналов связи.
"Я не питаю иллюзий о том, что парламент в ближайшее время примет закон, который наделит НАБУ правом на прослушивание. Но все увидели, как это для нас важно", - отметил Артем Сытник.
По мнению директора, последние события показали готовность определенных групп влияния сделать все, чтобы остановить антикоррупционную реформу в Украине. "Мы максимально приблизились к созданию Антикоррупционного суда. Все эти диверсии свидетельствуют о чувстве близкого наказания. Это - не война между правоохранительными органами, это - противостояние реформе", - подчеркнул Артем Сытник.
Наконец Директор Национального бюро поблагодарил всех работников, детективам под прикрытием и специализированной антикоррупционной прокуратуре за работу. "С такой командой мы имеем все шансы продолжать борьбу и дальше добиваться результатов. Мы не остановимся, потому что слишком много сделали, чтобы не довести это до конца ", - акцентировал Артем Сытник.
Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.
НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.
А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.
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Ведь это Миграционная служба, по сути, инициировала процесс лишения его гражданства.
Да и "агенты", насколько я понял, подчинялись другу Саакашвили - замдиректору НАБУ Углаве...
P.S. Порадовало, что агенты пользуются корочками телеканала "Интер"...
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Но гастроли Мишико заканчиваются, шаз "на шариках улетит" херой на коксе...
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"На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, нас ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес"
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