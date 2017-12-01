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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
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 "Мы слишком много сделали, чтобы сейчас это не довести до конца", - Сытник о коррупции в Госмиграции

артем сытник набу

Сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины своими действиями сорвали не только конкретную спецоперацию НАБУ по разоблачению коррупционной схемы в Государственной миграционной службе Украины, но и еще как минимум три операции, которые осуществляет подразделение офицеров под прикрытием. Однако, несмотря на многочисленные попытки, ГПУ и СБУ не достигли цели по получению информации о агентурную сеть Бюро и не смогли запугать его сотрудников.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник 1 декабря во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Почему мы начали работу с апреля 2017 года именно в направлении Государственной миграционной службы? Потому что в стране, которая воюет, является недопустимым свободный доступ к получению паспорта гражданина. Это может быть использовано как врагом, так и представителями спецслужб других государств. Мы видели, какая вакханалия там происходит, поэтому начали эту операцию", - пояснил директор НАБУ с чего все началось и почему НАБУ взялось за коррупцию в ГМС.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ сорвала все операции НАБУ под прикрытием. Это аморально, - Сытник. ВИДЕО

По словам директора Бюро, заявление первого заместителя председателя ГТС о том, что якобы ее провоцируют на взятку, была лишь формальной причиной вмешательства в деятельность НАБУ со стороны других правоохранительных органов. На самом деле она стала поводом для незаконного уголовного преследования сотрудников Бюро, а также получения санкций на обыски конспиративных помещений.

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Причиной сложившейся ситуации, Артем Сытник назвал утечку информации из-за отсутствия у НАБУ права на автономное снятия информации с каналов связи.

"Я не питаю иллюзий о том, что парламент в ближайшее время примет закон, который наделит НАБУ правом на прослушивание. Но все увидели, как это для нас важно", - отметил Артем Сытник.

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По мнению директора, последние события показали готовность определенных групп влияния сделать все, чтобы остановить антикоррупционную реформу в Украине. "Мы максимально приблизились к созданию Антикоррупционного суда. Все эти диверсии свидетельствуют о чувстве близкого наказания. Это - не война между правоохранительными органами, это - противостояние реформе", - подчеркнул Артем Сытник.

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Наконец Директор Национального бюро поблагодарил всех работников, детективам под прикрытием и специализированной антикоррупционной прокуратуре за работу. "С такой командой мы имеем все шансы продолжать борьбу и дальше добиваться результатов. Мы не остановимся, потому что слишком много сделали, чтобы не довести это до конца ", - акцентировал Артем Сытник.
Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ хотела получить информацию об агентурной сети НАБУ, но эта цель так и не была достигнута, - Сытник

Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.

А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

Источник: https://censor.net.ua/n464825
 
   
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15 тис. зелених? що це є?! як слонку дробинка. Національне Бюро має такими крупними фігурами, як Гонтарєва, займатись
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ви мене вибачте, але детектив, який ховається в картонній коробці - ну, це ні в які ворота на входить
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А вам не приходило в голову, что вся возня "агентов НАБУ" вокруг именно Миграционной службы - могла быть связана с кейсом Саакашвили?
Ведь это Миграционная служба, по сути, инициировала процесс лишения его гражданства.
Да и "агенты", насколько я понял, подчинялись другу Саакашвили - замдиректору НАБУ Углаве...
P.S. Порадовало, что агенты пользуются корочками телеканала "Интер"...
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Не удивлюсь, ведь Сытник любит включать ответку, когда начинают прессовать его или его дружков, он не умеет честно работать, он просто использует НАБУ в своих личных целях
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Такое может "не прийти в голову только тем", у кого головы нет.
Но гастроли Мишико заканчиваются, шаз "на шариках улетит" херой на коксе...
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Поки стаття про провокацію підкуп не є декриміналізованою, такі речі мають каратись. тому тут агенти і ті, хто організовував операцію явно мають відповісти по закону...
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Да ни хера тебе не дадут сделать. Если до Геращенка присоединился Луценко и СБУ то дело дохлое, скорее тебя снимут.
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До свидания, наш ласковый Миша! Закрытие гастролей

"На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, нас ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Мы слишком много сделали, чтобы сейчас это не довести до конца", - Сытник о коррупции в Госмиграции
 
 
 
 
 
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