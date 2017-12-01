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 Гражданин, устроивший взрыв в суде Никополя, боялся, что убийцы его сына выйдут на свободу, - родственники

суд никополь

Супруга одного из сыновей Руслана Тапаева, который взоравл две гранаты в здании суда, Анна Шевченко считает, что на отчаянный шаг свекра подтолкнуло то, что виновные в смерти его сына могли выйти на свободу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила "КП в Украине".

Невестка 51-летнего Руслана Тапаева, который 30 ноября бросил в здании Никопольского горсуда две гранаты, сейчас живет в Никополе. Все остальные переехали в Запорожье после того, как в феврале 2016 года был убит один из братьев большой семьи - Ризван Тапаев.

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Кроме него, у Анны на руках четверо детей, муж - Султан Тапаев отбывает срок за то, что сбил насмерть двух девушек.

"Отец вообще после случившегося потерялся, ему уже ничего не нужно было, - рассказывает невестка. - В убийстве обвинили троих, но на самом деле там было семь человек и самый главный, организатор, проходил по делу как свидетель. По моим сведеньям, он сбежал из Украины. Руслан беспокоился, что и этих троих выпустят, тем более что 3 декабря истекал очередной срок содержания их под стражей. Он не мог этого допустить. Знаете, он просто жил этими судами и верой в то, что убийц накажут".

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Анна считает, что на отчаянный шаг свекор решился именно из-за того, что опасался: убийцы Ризвана не получат должного наказания и вот-вот выйдут на свободу. И то, что заседание 30 ноября по сути так и не состоялось, сломило его. При этом женщина уверена, что его поступок никак не связан с тем, что он хотел уберечь Султана, которого один из подсудимых якобы грозился достать на "зоне".

"Это никак не связано с Султаном, он получил свой срок - 6 лет, отбывает наказание, - говорит Анна. - Его поступок был непреднамеренным, а вот Ризвана убили умышленно. Вся эта троица достаточно известна в криминальных кругах Никополя, с ними связывают и торговлю наркотиками, и оружием. Но я прошу не связывать поступок Руслана с Султаном, никто никому не угрожал, это все слухи".

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Для всей семьи Тапаевых смерть Руслана - большая трагедия. Семья осиротела - отца нет, один брат убит, второй в тюрьме. Анна говорит, что свекор был очень добрым человеком, всю жизнь проработал зоотехником, помогал всем своим детям, обожал внуков. Похоронят Руслана Тапаева на мусульманском кладбище под Днепром, там же, где покоится его убитый сын Ризван.

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 Напомним, что 30 ноября в 11:20 в Никопольском районном суде во время слушания дела, произошли два взрыва. Сейчас полиция проводит экспертизы и необходимые следственные действия. По данному факту в Единый реестр внесены сведения по п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Источник: https://censor.net.ua/n464810
 
   
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Суд лична, стал ответом на коррупцию. В принципе это логичное развитие событий, на тот разгул и судебный произвол коррупции что творится в стране.
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Око за око! Один з головних заповітів, який встановлює рівновагу добра-зла, для гоїв ВИКРЕСЛЕНО. Тому ми так і живемо, в кривому світі...
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Почему он судью не взорвал не понятно. Лутше бы мразоту судейскую корумпированую одной гранатой, а такую же тварь прокурора другой гранатой.С ними тварями только так и осталось "разговаривать".
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А потім тобі в чорну пащеку засунути у саму горлянку і висмикнути чеку. Ти звідки знаєш шо суддя корумпований, чи ти у нас Бох?
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Всю эту подноготную когда -то вскрыл Саша Белый(Музычко), пусть нецивилизованно, но показал на весь "белый свет" кто чего стоит. Прокурора, хоть и молодого, но уже зажравшегося, и открывавшего дела только когда дадут бабало на лапу. И показал(Белый) чего стоит этот прокурор, наложивший от страха, и имеющий жалюгидный вид, когда в "народной " манере приказали возбудить дело ,которое им игнорировалось. Жалко забытых героев. ПС как то пропустил это мимо себя,ведь их был "гайдук".
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капец ,какую бучу о херойстве папаши ,который из за своего сынка-наркоторговца посторонних людей покалечил,поднимают
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Он думал о том, что наш честный суд, просто выпустит бандитов на свободу.
А на остальное, ему было плевать.
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он думал,что выпустят бандитов,замочивших бандита - при этом он покалечил посторонних людей...круто)а может бы этому идиоту потом их,своих обидчиков, где нибудь, без других людей, взорвать надо было,если бы вдруг их выпустили?Но судя по его детям - один наркотой промышлял,другой людей по пьяне убил на дороге - папашка свой мозг не сильно напрягал
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Это его дело.
Но проблема в том, что наши суды работают по принципу "кто больше заплатит, тот и прав".
Пример с этим мужиком, конечно так себе, но есть большая вероятность того, что в будущем другие начнут творить правосудие таким способом.
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Правосудие..?? Таким способом..?? Правосудие с помощью террора..??
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Это не террор.
Террор, это убийство, цель которого - напугать окружающих людей.
Мужик не людей хотел напугать, а отомстить убийце.
Способ он конечно выбрал, довольно сомнительный - могли пострадать (и пострадали) невиновные люди, но сомневаюсь, что он об этом задумывался.
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Террор...это средство достижения цели....цели могут быть какие угодно.....
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А если Зайцеву (малолетняя убийца из Харькова), оправдают и освободят из под стражи (вполне реальное развитие событий), застрелит родственник ее жертвы, это тоже террор?
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На белый террор отвечают красным террором.
Разве не так?
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А за погибших и покалеченных при этом ни в чем не повинных людей....тоже нужно будет террором отвечать..или как вы себе представляете дальнейшее развитие событий..??
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Я написал, что продажная судебная власть, положила ..уй на правосудие в Украине.

Итог - событие в Никополе.
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Тысячи дел слушаются в украинских судах ...и тысячи выносится решений.....
И только в Никополе нашелся идиот..который взорвал себя..( если бы только себя то и хер с ним),..и ни в чем не повинных людей....
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Тысячи дел, слушаются по принципу: кто больше заплатит, а не по Закону.
И людям не нравится именно это.
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просто в украинцев рабский менталитет...над ними издеваются властьимущие, а они все терпят
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НЕ БРЕШІТЬ ...Він НЕ боявся ......
Загиблий Батько вбитого сина ненавидів вАС злочинці у формі і кримінал.
Він СПРАВЖНІЙ Батько !
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Это жирное быдло, ценящие свои ничтожные жизни и жизни своих выблядков выше чего на свете, даже не поняли, не прочувствовали ту бездну народной ненависти, которая сжимается, сжимается, копится.. Не доходит до этих барыг, что можно пожертвовать своей жизнью, чтоб хоть как-то то восстановить справедливость, когда адекватно, когда-то нет, но потенциальная энергия сжатой пружины никуда не денется- она рванет! Где и когда- пока неизвестно. Но рвать будет! Бойтесь, мрази, за себя и за того " парня"!
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Сжимается и сжимается..Смотри сфинктр не порви от нестримої люті до "барижної влади", хвороблива..
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люди говорят,шо бандитская семейка...чеченцы,сбежавшие из Чечни...
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я тоже сам наказал обидчика дочери. теперь он инвалид.
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Слоган : Каждому зрадоипанату делающему из маньяка -самоубийцы борца с "барижним режимом" -в окно дома по гранате.
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Думаешь защитникам барыг в окно не полетят?
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А вона вже в нас полетіла : три невинні людини в сулі вже скалічено. Ти мабуть проспав новину. Ви не тільки гранатами розкидуватись погрожуєте але і вішати погрожуєте, і не ховаючись..Так от, той хто це починає і про це мріє чомусь вважає шо гранта шо шибениця їх оминуть. Тому твоє питання доречне поставить саме зрадойопам..
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Так называемые родственники погибших на Майдане тихо сосут.
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Молодец, настоящий мужчина. Пример достойный подражания. Люди потеряли веру в правосудие, которое поголовно продажно. И вершат правосудие по своему. Это правильно до тех пор, пока суд не станет справедливым.
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Обстоятельства произошедшего в Никополе. Наркоторговля!?. Затягивание процесса защитниками. Но судья, в данном случае поступил по закону - "
Около 11:20 председательствующий судья Чуприна объявил перерыв до 14:00 часов в связи с неявкой одного из защитников. Люди начали выходить из зала заседания.
В этот момент Руслан Тапаев, отец погибшего парня, бросил гранату "Ф-1" в сторону подсудимых, которые находились в "клетке"."
https://www.obozrevatel.com/crime/mstitel-byil-v-poyase-shahida-stali-izvestnyi-podrobnosti-vzryiva-v-sude-nikopolya.htm

Не ищите зраду и ее не будет, хотя проще всего кричать "до коль и долой" как 100 лет назад в октябре! Стоит поинтересоваться, поискать информацию а не вести на штампы и клише - не будете выглядеть как ...
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