 Гражданин, устроивший взрыв в суде Никополя, боялся, что убийцы его сына выйдут на свободу, - родственники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила "КП в Украине".
Невестка 51-летнего Руслана Тапаева, который 30 ноября бросил в здании Никопольского горсуда две гранаты, сейчас живет в Никополе. Все остальные переехали в Запорожье после того, как в феврале 2016 года был убит один из братьев большой семьи - Ризван Тапаев.
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Кроме него, у Анны на руках четверо детей, муж - Султан Тапаев отбывает срок за то, что сбил насмерть двух девушек.
"Отец вообще после случившегося потерялся, ему уже ничего не нужно было, - рассказывает невестка. - В убийстве обвинили троих, но на самом деле там было семь человек и самый главный, организатор, проходил по делу как свидетель. По моим сведеньям, он сбежал из Украины. Руслан беспокоился, что и этих троих выпустят, тем более что 3 декабря истекал очередной срок содержания их под стражей. Он не мог этого допустить. Знаете, он просто жил этими судами и верой в то, что убийц накажут".
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Анна считает, что на отчаянный шаг свекор решился именно из-за того, что опасался: убийцы Ризвана не получат должного наказания и вот-вот выйдут на свободу. И то, что заседание 30 ноября по сути так и не состоялось, сломило его. При этом женщина уверена, что его поступок никак не связан с тем, что он хотел уберечь Султана, которого один из подсудимых якобы грозился достать на "зоне".
"Это никак не связано с Султаном, он получил свой срок - 6 лет, отбывает наказание, - говорит Анна. - Его поступок был непреднамеренным, а вот Ризвана убили умышленно. Вся эта троица достаточно известна в криминальных кругах Никополя, с ними связывают и торговлю наркотиками, и оружием. Но я прошу не связывать поступок Руслана с Султаном, никто никому не угрожал, это все слухи".
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Для всей семьи Тапаевых смерть Руслана - большая трагедия. Семья осиротела - отца нет, один брат убит, второй в тюрьме. Анна говорит, что свекор был очень добрым человеком, всю жизнь проработал зоотехником, помогал всем своим детям, обожал внуков. Похоронят Руслана Тапаева на мусульманском кладбище под Днепром, там же, где покоится его убитый сын Ризван.
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Напомним, что 30 ноября в 11:20 в Никопольском районном суде во время слушания дела, произошли два взрыва. Сейчас полиция проводит экспертизы и необходимые следственные действия. По данному факту в Единый реестр внесены сведения по п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Источник: https://censor.net.ua/n464810
Гражданин, устроивший взрыв в суде Никополя, боялся, что убийцы его сына выйдут на свободу, - родственники
Супруга одного из сыновей Руслана Тапаева, который взоравл две гранаты в здании суда, Анна Шевченко считает, что на отчаянный шаг свекра подтолкнуло то, что виновные в смерти его сына могли выйти на свободу.
произошли два взрыва. Сейчас полиция проводит экспертизы и необходимые следственные действия. По данному факту в Единый реестр внесены сведения по п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).Напомним, что 30 ноября в 11:20 в Никопольском районном суде во время слушания дела,
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А на остальное, ему было плевать.
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Но проблема в том, что наши суды работают по принципу "кто больше заплатит, тот и прав".
Пример с этим мужиком, конечно так себе, но есть большая вероятность того, что в будущем другие начнут творить правосудие таким способом.
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Террор, это убийство, цель которого - напугать окружающих людей.
Мужик не людей хотел напугать, а отомстить убийце.
Способ он конечно выбрал, довольно сомнительный - могли пострадать (и пострадали) невиновные люди, но сомневаюсь, что он об этом задумывался.
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Разве не так?
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Итог - событие в Никополе.
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И только в Никополе нашелся идиот..который взорвал себя..( если бы только себя то и хер с ним),..и ни в чем не повинных людей....
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И людям не нравится именно это.
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Загиблий Батько вбитого сина ненавидів вАС злочинці у формі і кримінал.
Він СПРАВЖНІЙ Батько !
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Около 11:20 председательствующий судья Чуприна объявил перерыв до 14:00 часов в связи с неявкой одного из защитников. Люди начали выходить из зала заседания.
В этот момент Руслан Тапаев, отец погибшего парня, бросил гранату "Ф-1" в сторону подсудимых, которые находились в "клетке"."
https://www.obozrevatel.com/crime/mstitel-byil-v-poyase-shahida-stali-izvestnyi-podrobnosti-vzryiva-v-sude-nikopolya.htm
Не ищите зраду и ее не будет, хотя проще всего кричать "до коль и долой" как 100 лет назад в октябре! Стоит поинтересоваться, поискать информацию а не вести на штампы и клише - не будете выглядеть как ...
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