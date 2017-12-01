 Суд в Испании рассматривает запрос об экстрадиции Онищенко, - прокурор

Об этом стало известно в заседании Соломенского суда, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам прокурора САП Андрея Перова, суд 13 ноября применил к Александру Онищенко меру пресечения в виде условного освобождения. Суд Испании обязал Онищенко первого числа каждого месяца отмечаться в суде, который рассматривает экстрадицию или по месту жительства.
Если Онищенко не явится в испанский суд это может послужить основанием для обьявления его в розыск в странах ЕС.
Антикоррупционная прокуратура узнала о решении суда только 16 ноября после получения письма из Посольства Испании.
1 декабря Соломенский суд принял жалобу адвоката Онищенко на ходатайство НАБУ об экстрадиции из Испании. Судья Ирина Усатова вынесет решение в понедельник в 10.00.
Адвокат Онищенко Олег Ищенко считает, что НАБУ не имело права направлять запрос в Испанию. Прокурор Перов заявил, что запрос отправила ГПУ, а НАБУ подготовила ходатайство. В итоге стороны спорили об английском переводе слова "ходатайство". Адвокат настаивал, что "ходатайство" НАБУ в английском варианте переводится как запрос.
Как известно, Александру Онищенко сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч. 4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины, санкциями статьи которых предусмотрен максимальный срок лишения свободы до 15 лет.
13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.
НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.
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А ось як Ломаченко готується до одного з своїх найголовніших поєдинків! Молодець!!!
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Если его экстрадируют в Украину, то луценко его завтра выпустит. А послезавтра, порох вернёт ему всё - шо испанцы у его арестовали.
Знаем мы такие "фишки", шоколадные...
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