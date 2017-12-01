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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
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 Найденные у "агента Катерины" в Козине дома и элитные автомобили ей не принадлежат, - Сытник

сытник

Престижные автомобили и частные дома, обнаруженные у Екатерины Сикорской ("агент Катерина") в элитном поселке Козине, не принадлежат ей.

Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник, информирует Цензор.НЕТ

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"Имущество не принадлежит Екатерине, а принадлежит даже не близким родственникам, а другим лицам", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что раскрывать информацию о членах семьи "агента Катерины" нельзя из соображений их безопасности.

Ранее пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Сотрудники ГПУ во время обысков по месту жительства агента НАБУ Екатерины Сикорской изъяли документы с грифом "ограничения доступа" и тетради о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ.

Кроме того, по словам Сарган, Сикорской и близким членам ее семьи принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили "Мазератти", "Лексус" и два "Порше Кайен".Источник: https://censor.net.ua/n464794
 
   
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Это твое мнение...версия НАБУ совершенно другая. Иностранная компания обратилась в ГМС для легализации своих работников в Украине. Агент НАБУ выступал посредником в этом деле и пытался узнать как можно легализовать этих работников. Заместитель главы ГМС Дина Пимахова предложила нелегальный способ получения вида на жительство и потребовала 30 тыс долл.
Ее бы и взяли на этой взятке, если бы СБУ не предупредило и не организовало свою операцию.
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хммм то есть уголовка которую открили в сентябре по заявлению ентой мадам что ей суют взятку и реальная взятка в конце ноября енто конечно же фуфло
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нет, идиот походу вы. 99% уголовных дел по взятках, направляемых следователями самого ГПУ, именно так и происходит, но Югу это не беспокоит.
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бля ну ти клоун ей богу одно дело когда заявитель простой гражданин которий пишет заяву что с него требуют взятку - и гражданка кторая два месяца сует енту самую взятку - Ю - ЮРРИЗД
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А кому принадлежит, может мне? Вы че там нас за идиотов держите. Скоро наши пули будут вашей голове принадлежать
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Вы идиот? Почитайте законодательство. Правоохранители могут даже левый предприятия создавать с целью расследования, а вы про какие то машины и дома. Надо будет агента внедрить к инопланетянам, у него окажется и космический крейсер.
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Да похоже, что идиот вы, если верите в сказки о "прикрытии". Какое прикрытие, когда она является участником судебного процесса? Но ваш ход мыслей мне нравится: теперь любой хапуга будет работать "под прикрытием". А НАБУ будет и дальше вешать лапшу и просерать выделенные им средства.
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она агент под прикрытим и выглядеть должна соответствүюще и нахер с ней никто говорить не будет если она нищебродной представится и в гпу это знают но хотят свои протиоправные действия обелить
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Ага, така собі "поліцейська з Беверлі Хілз".
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Возможно это была постановка, а возможно, это просто воровка, со стороны неизвестно и гадать тут нечего, если нет соответствующих доказательств, значит есть все основания ее подозревать, так как у нас везде воруют.
Если НАБУ такие профи, то нужно было сразу даказать ГПУ, тогда и утечки информации не было бы.Тут Сытник виноват и судя по случившемуся это не профи, а аматор.
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да знает гпу сбу о том что там все задокументировано но вонь пустить надо
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порошенка похоже более Трампа и у нужника не дождётся
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И люди, принявшие и исполнившие это решение, должны понести жесткую ответственность…

Когда Ассанж обнародовал секретную переписку между Госдепом США и его дипломатическими представительствами по всему миру, чем поставил под угрозу жизни агентов американской разведки и их источников, решение о его уголовном преследовании было принято мгновенно.
Об этом сегодня пишет в ФБ популярный публицист, сооснователь образовательных курсов Prometheus Иван Примаченко.
Хотя у демократов и республиканцев были разные взгляды на национальную безопасность, а также различные оценки на счет деятельности собственных правоохранительных и разведочных органов, они были едины в одном. Тот, кто публикует фамилии секретных агентов США, является врагом американской безопасности.
Разглашение Генеральной прокуратурой фамилий тайных агентов НАБУ это даже по украинским меркам беспрецедентное событие.
И дело даже не в том, что это разглашение государственной тайны. И не в том, что в общественном сознании возникают сомнения: ГПУ в этой ситуации защищает закон или прогнившую коррупционную систему? И как бы странно это не прозвучало, но дело даже не в том, что сеть тайных агентов НАБУ дерзко и публично разваливает организация, которая с преступлениями сама должна бороться.
Речь здесь вообще не о НАБУ. Тайные агенты работают не только для НАБУ, но и для СБУ и полиции. И эта агентура является важным инструментом для работы всей правоохранительной системы и обеспечения безопасности страны.
Когда одна из главных правоохранительных организаций позволяет себе публиковать фамилии тайных агентов и ставит их жизнь под угрозу, это не атака на другую правоохранительную структуру - это прямая атака на безопасность Украины.
И люди, принявшие и исполнившие это решение, должны понести жесткую ответственность. Политика не может препятствовать национальной безопасности.
***
Как заявил сегодня на пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник, Служба безопасности Украины и Генпрокуратура предприняли диверсию против Бюро.
По его словам, они преследовали цель сорвать все операции НАБУ, которые проводились под прикрытием, и им это удалось
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Вчера говорил - и сегодня скажу. Агентов у нас, всевозможных, ДО ФУЯ (по-иному "полковники" - похоже - не понимают), а вот - реально - на выхлопе: ЗЕРО!!!!! Эти гебешные игры в сексотов - неподсудных!!!! - еще с сэсэсэра известны, не один из них не сел не за какое преступление, потому что сексот, они жили и спали с лучшими женщинами в тепле, в лучших домах, всегда были при деньгах, - но ссср розвалился, как колос на глиняных ногах, хотя количество сексотов зашкаливало (1 штук на 509 лохов). Пора в Украине прекращать эти игры и реально вести борьбу с себе подобными "неприкасаемыми".
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Это наш менталитет на генном уровне, каждый хочет задарма и подешевше. Как у лишнехромосомных имперское величие, так у нас на@би и обмани ближнего или же он об@ебет тебя и возрадуется. А там сразу рядом кум, сват, брат и вся родня, как же без них, а то шо ж люди про мене скажуть. Диагноз : только Пиночет поможет Украине.
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Значит надо национализировать. и так будет с каждым козлом который будет нарушать законы Украины.
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а по какому праву сбу раскрыло данные по спецагенту?
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Тримайся Артеме! Скоро шпигун Жирна Пєдра з шоблою вшивих луценок сядуть на довічне з конфіскацією. А Україна буде успішною.
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Мерлезо́нський балет в 16 актах полювання на дроздів.
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Спалился Сытник и ждет его судьба первого польского борцуна с коррупцией - за аналогичеые действия дали ему 5 лет и он их отсидел .
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Главное шобы потом судом мистера Линча не судили бы соевою шоблу .
Народ уже на взводе ... и ему нет никакого дела до "рекомендаций венецианской комиссии" .
Колы уже заточенны , фонари уже выбранны . Достаточно одной искры и потом пусть соевая шобла и её холуи не верещать про то , шо они всё по закону делали и соблюдали регламент .
На кол сажают без всякого регламента и сажать будут как соевых , так и рыгов , других хуйлососов .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНайденные у "агента Катерины" в Козине дома и элитные автомобили ей не принадлежат, - Сытник
 
 
 
 
 
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