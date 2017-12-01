 Найденные у "агента Катерины" в Козине дома и элитные автомобили ей не принадлежат, - Сытник

Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник, информирует Цензор.НЕТ
"Имущество не принадлежит Екатерине, а принадлежит даже не близким родственникам, а другим лицам", - заявил он.
При этом он подчеркнул, что раскрывать информацию о членах семьи "агента Катерины" нельзя из соображений их безопасности.
Ранее пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Сотрудники ГПУ во время обысков по месту жительства агента НАБУ Екатерины Сикорской изъяли документы с грифом "ограничения доступа" и тетради о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ.
Кроме того, по словам Сарган, Сикорской и близким членам ее семьи принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили "Мазератти", "Лексус" и два "Порше Кайен".
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Ее бы и взяли на этой взятке, если бы СБУ не предупредило и не организовало свою операцию.
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Если НАБУ такие профи, то нужно было сразу даказать ГПУ, тогда и утечки информации не было бы.Тут Сытник виноват и судя по случившемуся это не профи, а аматор.
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Когда Ассанж обнародовал секретную переписку между Госдепом США и его дипломатическими представительствами по всему миру, чем поставил под угрозу жизни агентов американской разведки и их источников, решение о его уголовном преследовании было принято мгновенно.
Об этом сегодня пишет в ФБ популярный публицист, сооснователь образовательных курсов Prometheus Иван Примаченко.
Хотя у демократов и республиканцев были разные взгляды на национальную безопасность, а также различные оценки на счет деятельности собственных правоохранительных и разведочных органов, они были едины в одном. Тот, кто публикует фамилии секретных агентов США, является врагом американской безопасности.
Разглашение Генеральной прокуратурой фамилий тайных агентов НАБУ это даже по украинским меркам беспрецедентное событие.
И дело даже не в том, что это разглашение государственной тайны. И не в том, что в общественном сознании возникают сомнения: ГПУ в этой ситуации защищает закон или прогнившую коррупционную систему? И как бы странно это не прозвучало, но дело даже не в том, что сеть тайных агентов НАБУ дерзко и публично разваливает организация, которая с преступлениями сама должна бороться.
Речь здесь вообще не о НАБУ. Тайные агенты работают не только для НАБУ, но и для СБУ и полиции. И эта агентура является важным инструментом для работы всей правоохранительной системы и обеспечения безопасности страны.
Когда одна из главных правоохранительных организаций позволяет себе публиковать фамилии тайных агентов и ставит их жизнь под угрозу, это не атака на другую правоохранительную структуру - это прямая атака на безопасность Украины.
И люди, принявшие и исполнившие это решение, должны понести жесткую ответственность. Политика не может препятствовать национальной безопасности.
***
Как заявил сегодня на пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник, Служба безопасности Украины и Генпрокуратура предприняли диверсию против Бюро.
По его словам, они преследовали цель сорвать все операции НАБУ, которые проводились под прикрытием, и им это удалось
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Народ уже на взводе ... и ему нет никакого дела до "рекомендаций венецианской комиссии" .
Колы уже заточенны , фонари уже выбранны . Достаточно одной искры и потом пусть соевая шобла и её холуи не верещать про то , шо они всё по закону делали и соблюдали регламент .
На кол сажают без всякого регламента и сажать будут как соевых , так и рыгов , других хуйлососов .
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