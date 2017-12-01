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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 НАБУ вело дело по Госмиграции в сотрудничестве с ФБР: было неприятно слышать месседжи от американских коллег из-за произошедшего, - Сытник

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что дела о незаконной добыче янтаря и о возможной коррупции в Государственной миграционной службе Украины проводились НАБУ в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.

"Мне кажется немного странной позиция Генеральной прокуратуры, когда операция по "янтарному делу" называется "идеальной", и такая же операция с использованием тех же ресурсов, тех же самых способов, методов, а кроме того и одна и вторая операции проводились совместно с ФБР США. И, честно говоря, мне было неприятно слышать месседжи от наших американских коллег по поводу того, что произошло за последние два дня", - сказал А.Сытник на брифинге в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, НАБУ не намерено останавливаться в своей деятельности, потому что "во-первых, у нас работают молодые амбициозные люди, которые стремятся достичь целей, которые мы поставили перед собой".

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А.Сытник поблагодарил Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) за поддержку в этой ситуации и отметил, что это был единственный орган, который поддержал НАБУ.

По убеждению директора НАБУ, структура и в дальнейшем будет работать успешно, четко придерживаясь закона.

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"Если бы в нашей деятельности была бы политическая составляющая, то положение сейчас было бы намного хуже. Рецепт нашей дальнейшей работы это аполитичность, неизбирательность и соблюдение закона. Это три гарантии, которые мы постоянно доносим нашим сотрудникам и то, что будет спасать нас и в дальнейшем", - подчеркнул А.Сытник.

Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой. НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ. А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря.

Около года назад в рамках расследования о нелегальной добыче янтаря на нардепа вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

Агент НАБУ передала также 7,5 тыс долларов для депутата Полякова за изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Всего с ноября 2016 и по 19 июня 2017 специальный агент НАБУ вручила посредникам шесть взяток на сумму 311 тыс. долларов США за посредничество в решении ряда вопросов, связанных с добычей янтаря в Украине.



Источник: https://censor.net.ua/n464791
 
   
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звиняюсь за вапрос,а вам не кажется,что эта недолугая влада - это позор украинского народа?
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Та ви не звіняйтесь,чого ж там...Ви,наскільки я можу розуміти,представляєте Швейцарську конфедерацію.Так от-сидіть там,з гномами,якщо ви розумієте,про що я,та і не пиздіть про укранський народ...Там теж шоколад не із гірших...та і повітря,Женевське озеро,знову ж таки...
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Порошенко, Луценко, Гриценко, Авакоценко, Гроймасенко та всі шоколадні перевертні, на вихід,щоб не сказати грубіше.
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Какая же пидорасня у власти, всё больше ахуеваю
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Здравия всем! А вот это уже очень интересно! Закономерность какая то! Помните когда Наливайченко передал дело прокуроров в ФБР- его уволили. Теперь Сытник очевидно пытались с ФБР очистить хотя бы одно министерство- опять сдача! О чем говорят эти факты? Думайте сами и делайте самостоятельные выводы!
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Порохатому виблятку тепер остаточно закрита дорога у ЄС та США.
Буде шастать по армєніям, туреччинам та бульбожопіям вітатися з місцевими кадафами
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ФБР через НАБУ наблизилось до "художеств" однотурового, і той кинув у бій всі сили - плокулола югу, і друзяку яроша - сбушника грицака... Обидва "дєятєля" навряд переграють ФБР, не той геть рівень... І це добре, бо зарвався однотуровий архістратіг не по дитячі, гадає себе тут чи не фюрером.
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Не зря Трамп избегает любых встреч с Порошенко...ни один нормальный человек не будет вести дела с патологическим вором и барыгой.
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так пусть сольёт ФБР всё, что знает о украинской коррупции с фактами и доказательствами. Особенно касательно первых лиц.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ вело дело по Госмиграции в сотрудничестве с ФБР: было неприятно слышать месседжи от американских коллег из-за произошедшего, - Сытник
 
 
 
 
 
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