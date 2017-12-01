 НАБУ вело дело по Госмиграции в сотрудничестве с ФБР: было неприятно слышать месседжи от американских коллег из-за произошедшего, - Сытник

"Мне кажется немного странной позиция Генеральной прокуратуры, когда операция по "янтарному делу" называется "идеальной", и такая же операция с использованием тех же ресурсов, тех же самых способов, методов, а кроме того и одна и вторая операции проводились совместно с ФБР США. И, честно говоря, мне было неприятно слышать месседжи от наших американских коллег по поводу того, что произошло за последние два дня", - сказал А.Сытник на брифинге в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, НАБУ не намерено останавливаться в своей деятельности, потому что "во-первых, у нас работают молодые амбициозные люди, которые стремятся достичь целей, которые мы поставили перед собой".
А.Сытник поблагодарил Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) за поддержку в этой ситуации и отметил, что это был единственный орган, который поддержал НАБУ.
По убеждению директора НАБУ, структура и в дальнейшем будет работать успешно, четко придерживаясь закона.
"Если бы в нашей деятельности была бы политическая составляющая, то положение сейчас было бы намного хуже. Рецепт нашей дальнейшей работы это аполитичность, неизбирательность и соблюдение закона. Это три гарантии, которые мы постоянно доносим нашим сотрудникам и то, что будет спасать нас и в дальнейшем", - подчеркнул А.Сытник.
Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой. НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ. А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.
19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря.
Около года назад в рамках расследования о нелегальной добыче янтаря на нардепа вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.
Агент НАБУ передала также 7,5 тыс долларов для депутата Полякова за изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.
Всего с ноября 2016 и по 19 июня 2017 специальный агент НАБУ вручила посредникам шесть взяток на сумму 311 тыс. долларов США за посредничество в решении ряда вопросов, связанных с добычей янтаря в Украине.
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Буде шастать по армєніям, туреччинам та бульбожопіям вітатися з місцевими кадафами
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