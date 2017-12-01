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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
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Все про:НАБУ (1104) ГПУ (1625) Сарган (165) Сикорская Екатерина (агент Катерина) (3)

 В ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche, - Сарган

сарган

Сотрудники ГПУ во время обысков по месту жительства агента НАБУ Екатерины Сикорской изъяли документы с грифом "ограничения доступа", тетради о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ и т.д.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Так, по словам Сарган, во время обыска по месту жительства агента Екатерины Сикорской в ​​с. Козин в частном доме были изъяты документы с грифом "ограничения доступа", тетради с секретной информацией о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, которые обрабатывались при отсутствии у агента Екатерины допуска к гостайне.

"Результаты следственных действий СБУ и ГПУ, проведенных обысков свидетельствуют о фактическом игнорировании руководством НАБУ законодательства в сфере соблюдения государственной тайны.

Привлекает особое внимание и частная жизнь агента НАБУ Екатерины Сикорской. Ей и близким членам ее семьи на праве собственности принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили "Мазератти", "Лексус" и два "Порше Кайен", приобретенные в последнее время", - написала пресс-секретарь ГПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провели обыск у "агента Катерины" - сотрудницы НАБУ Екатерины Сикорской, - Сарган

По словам Генпрокурора Юрия Луценко, "агент Катерина" проходила в "янтарном деле" Розенблата-Полякова, а потом консультировала другого агента НАБУ - Сергея Титенкова или Боярского, - который предлагал взятки первому заместителю председателя государственной миграционной службы Дине Пимаховой. Вместе с тем, сам Луценко заявил, что эти два дела о взятках это "совершенно разные плоскости", поскольку в случае с Розенблатом-Поляковым "агент Екатерина" просила нардепов совершить законные действия, а они попросили за это взятку, тогда как агент Титенков просил Пимахову совершить незаконные действия. По словам Генпрокурора первый случай - это "коррупция", а второй - "провокация".

Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой. НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ. А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.


В ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche, - Сарган 01В ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche, - Сарган 02Источник: https://censor.net.ua/n464787
 
   
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А кандітєрскай фабрікі в ліпєцкє і рахунків в панамі часом не знайшли?
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Так це лише початок кар'єри борцунки з корупцією
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Ну звісно, а у НАБУ вона працює задля розваги.
5анал вже дійшов до твого мозку
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задля того навіщо йдуть в держшарашки
сумніваюсь, чи в тебе був мозок
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три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили "Мазератти", "Лексус" и два "Порше Кайен"



агент 007 должен выглядить прилично :D
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Щедрі єсмь антикорупційні плоди правового поля
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1. Сьогодні завдання генпрокуратури та СБУ опустити агента "Катерину", після чого видавити з неї свідчення, що вона провокативними методами отримала інформацію у бурштиновій справі. Слідуючий етап - відбілювання на цій підставі основних фігурантів бурштинової справи Розенблата та Полякова. До цього Поляков уже дуже багато зробив для компроментації НАБУ. А це все коштує неабияких грошей.
2. Взагалі розкриття агентів під прикриттям є злочин у любій країні, незалежно хто це допустив. Такі справи мают вирішуватись під грифом "таємно" у закритих судах. Який придурок після розкритих двох агентів під прикриттям НАБУ погодиться працювати на оперативні органи. Відомо, що більше половини злочинів, особливо тяжких та скоєних злочинними угрупованнями розкриваються за допомогою агентурного апарату. Сьогодні мало того, що знищили агентурний апарат поліції (міліції), так вони взялись уже за НАБУ. Де ж тоді візьмуться результати в роботі оперативних служб. І так розкриття злочинів опустилось нижче плінтуса. Тож валіть і дальше цю роботу пане Луценко і К.
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У всі часи завдань у правопохєронних органів було всього 2: основне можна викласти коротко як "грабуй награбоване", інше (в наші часи факультативно) - захист "золотого батона" від плебсу. А ця возня лише прояв загострення конкуренції за віджимаєме бабло.
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почему власть утаивает когда пройдет марш коррупционеров по Хрещатику
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судились еврей и армянин
судье дали 5 лет.
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Судя по всему единственный вариант победить коррупцию в Украине, дать ФБР США право проводить расследования, оглашать подозрения, осуществлять задержания и арест, а все дела передавать в Лондонский суд, туда, где так любят судится олигархи. Других вариантов нет, так как наша зажравшаяся элита уже поднадоела своим затянувшимся спектаклем, когда власть имущие по очереди играют роли, то они власть, то оппозиция, хватит, достали.
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А що в США корупція подолана? Там все те саме, як у нас.
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а ты здоровый не умняк... и умняк не здоровый..
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Не кажіть, шановний! За вловживання знімають з посади і президента, і суддів. До вязниць ідуть і депутати (недоторканості немає), і губернатори. Не кажучи про мерів та ін. Головне - немає кругової поруки, і порушення ефективно викриваються, бо всі твердо знають, що так НЕ МОЖНА робити. Ось в чому різниця.
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и только на мацковии всё в рамках закона ?
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у меня предложение прогрессивнее: НАБУ ищет коррупционеров, а какие то неизвестные дядьки на первом же заседании суда ЗАКАТЫВАЮТ 2-3 гранаты Ф-1. Эфективность доказанная в суде Никополя. И уже никто не подаёт бесконечных апеляций и нет бесконечных смен адвокатов и переносов.
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К этому все идет , только сам зря погиб. Надо было килеров нанять , давно пора всю эту шваль уголовно-судейско-ментовско-прокурорско-правящую физически ликвидировать. Еще при Януковиче до тошноты надоели эти фразы - а вы в суде докажите (судья кум, сват, брат , просто прикормлен или выполняет указания властей) а теперь продолжается та же канитель - докажите в суде что вы предупредили коррупционера о даче взятки не менее чем за три дня до самой дачи , иначе это не будет считаться законным!!?? Зае-ли дебилы ,дождетесь и гранат в окно и пуль в лоб , жаль только что при этом пострадает некоторое количество невинных людей, но тут возникает вопрос морали - что лучше 40 миллионов в говне и с поломанной жизнью из-за 10 тыс моральных уродов или 11 тыс трупов одна тысяча из которых невинных и 39989000 людей которые живут после этого в нормальной стране в которой выполняются законы! Покажите мне хоть одну демократию ,которая в период своего становления обошлась без крови , в том числе и невинных.
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Напомнил старый анекодт: А давайте объявим войну Америке и сразу капитулируем?..
Похоже для нас это единственный выход...
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Брифинг Артема Сытника. Цель руководителей государства и СБУ с ГПУ - остановить антикоррупционную реформу в Украине, срыв всех операций, которые проводило НАБУ, получение информации про агентурную сеть НАБУ.
В конце брифинга Сытнику кричали "молодец".


https://www.youtube.com/watch?v=K71tG2KLN50



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Треба створювати анти-анти-анти-анти-....анти-корупціонерів...)))
Але якщо серйозно, то нажаль в нашій зарегульованій, законтрольованій держсистемі, корупція - це стабілізуючий фактор... ну нереально виконати більше 1,5млн українських законів...

Отже є 2 шляхи: 1) Насильницький - розстрілювати, вбивати, силою заставляти виконувати ті мракобісні закони... 2) Мирний шлях. Зробити з України ОФШОР, з мінімальними, зрозумілими податками та мінімальною бюрократією...
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Какое ж мудачье работает в сбу и гпу. Умножили на ноль работу единственного антикоррупционного органа в стране
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Не работает, а получают зряплату! И еще орут, что надо еще добавить оклады!
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Одні антикорупціонери зловили інших антикорупціонерів за корупцію.
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Гниє з голови.Але ж як смердить!(С)

The Washington Times об Украине: при Порошенко ситуация с корупцией стала еще хуже, чем при Януковиче

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"Все великолепно сделано, иначе бы мы Крым никогда не вернули, и Донбасс. Мы все вернем благодаря такому, как Порошенко", - сказал лидер ЛДПР. - Это наш агент, наш родной, с Лубянки, человек. Он все правильно делает. И я рад, что во главе Украины - дорогой, горячо любимый мною Петр Алексеевич Порошенко". http://www.dsnews.ua/politics/zhirinovskiy-poroshenko-vse-pravilno-delaet-video--28112017202400

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Какое же оно мерзкое ...шоколадное ничтожество
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В ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche, - Сарган

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Обратите внимание, обыск проводился не у укравшей в МО Украины 160 миллионов гривен на топливе, ни у бриллиантовой подельнице, ни у правой руки сепара Вилкула, не у участнице дела рюкзаковича, а у агента НАБУ! У той самой, которая вывела на чистую воду Розенбляда!
Люди, что происходит?
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Бидло однотурове обрало лайно нам на голову і це лайно вже у рота затікає.
Негайна відставка Порошена. Лайно має бути в унітазі.
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причём обыск проводится ПОСЛЕ ТОГО КАК У ПРОКУРАТУРЫ УЖЕ НЕТ ФУНКЦИЙ СЛЕДСТВИЯ УЖЕ НЕДЕЛЮ ПО ЗАКОНУ!!!
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Почему -то мало кто вспоминает об этом. Ну ладно, генпрокурор - дебил,но ведь остальные есть же умные, с юридическим образованием,которые должны были напомнить им об этом ?!
Ну а о рассекречивании спец. агента (как и любого сов.секретного сотрудника) - это ни в какие ворота.Это очень серьезно,-это государственное преступление !
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Порошенков со своими подельниками сделал выбор.Теперь слово за народом Украины.Майдан во время войны это не самый лучший вариант.НО впереди выборы на которых народ может дать оценку этим мудакам.Сытник как профессионал скромно умолчал о том кто стоит за этим подлым предательством.Но все уже давно знают ху из ху.Однотуровый с раскладушкой поедет в Ростов в гости к одному прохвесору.БПП-НАУЙ.
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Мда, смотрю в НАБУ тоже люди из Системы работают. Сынок регионала, теперь еще одна "нищебродка" с парком машин.
А что самое "смешное", что даже если предположить, что дойдет хоть какое то дело до суда, там его и размажут по всей тарелочке с золотой каемочкой наши судьи, которые еще ни разу нас не подводили.
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ОПЯТЬ "ПОДСТАВА", КТО ТО ПРЕДНАМЕРЕННО ПЕРЕПИСАЛ ТРИ ДОМА, ПОДБРОСИЛ МИЛЛИОНЫ ГРИВЕН, ЧТО БЫ ПОТОМ ПОДСТАВИТЬ.
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Надо было не три дома, а пять для большего эффекта приписать - один в Испании с бассейном (можно было фотку прицепить) - все равно же никто не проверит - и мощи можно было бы с золотым батоном ... - не качественный материал
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Насколько я понял, МилкиВей в компании с картавым и иже с ними пошли во все тяжкие...
Я конечно себе сразу язык отрежу, но чувствую скоро начну орать Янукович....
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порошенко и его шобла пробрехались по чёрному
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в чем, зайка? коршун, бля
аркашка коршун...
такие есть украинцы????
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Гарна версія захисту у СБУ та іже з нею ГПУ)) Дивно, але є маленькі дрібнички:
по-перше: це всплило одразу після того, як засвітилось відео з Пімаховою;
по-друге: чомусь не висвітлюють, офіційні декларації, свідоцтва чи витяги із прав власності;
по-третє: чомусь мені здається, що Ситника до чогось готують...можливо, як кандидата в президенти від БПП?
Якась награнна ситуація, хоча можливо і насправді НАБУ так глибоко почала промивати кишечник у СБУ і ГПУ і тих хто за ними...))
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Тільки час все розставить на поличках.
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Судячи з усього, йде якась вистава, по типу, хто кого більше налякає записами (НАБУшні вже можуть бути вилучені, а може і знищені)...
Але на мою думку у СБУ та ГПУ більше шансів перевести все на свій манер, тому, що можливостей більше... це і прослушка, це і можливості блокування певних дій тощо))
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Операція з прикриття Розенблата проведена блискуче. Хто ж тепер повіре, що він таки взяв хабар у 200 тис. зелених.
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УКРАИНЦЫ ! НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ПЕРЕНИМАТЬ ОПЫТ КИТАЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ !
НИЧЕГО ДРУГОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ , ЧТОБЫ ЕЁ ПОБОРОТЬ , ТОЛЬКО КИТАЙСКИЙ ОПЫТ !
https://www.youtube.com/watch?v=bqCGWIWTDks
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"нашли 3 дома..." в косметичке рылись? Вы зачем туда явились, ослы? Дома и машины искать? Начните тогда с иванющенко.
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давно уже надо было с тебя начать,
майор..
но они такие неповоротливые, пока раскачаются....
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Вам тварям ублюдкам корупционерам никаких законов не нужно = вы их ублюдки всё равно купите = вас тварей сабак блядь вонючих нужно вылавливать и уничтожать ,
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Фу, какое говно это наше СБУ. Вонючее, подлое и мстительное. Вывалили все о Екатерине, фамилию, где живет и т.д. Разрабатывать миллиардных коррупционеров и входить к ним в доверие очевидно, должна была грязная бомжиха в ватнике? Приезжать на встречи в урядовые кварталы и дорогие кабаки на попутной фуре? Что с раскрытием убийства Окуевой, пида-расы? Что с предупреждением и раскрытием взрывов, похищений и побегов наших разведчиков, военных и пограничников в Мордор? Где мордой в землю высокопоставленные кацапские инструкторы и командиры лугандонского войска? Где разгром конспиративных квартир и резидентур ФСБ в Украине? Где высылка "дипломатов" из кацапских посольства и консульств? Вместо этого вы охотитесь за НАБУ, потому что сцыте за свой контрабас на фронте, в портах и на западной границе и бабло от которого идет на самый верх. Сцыте за вашу гэбэшную монополию быть самыми главными в разборках. Обосрав понятие профессиональной этики, не говоря уже о начисто отсутствующей у вас порядочности и морали, вы палите на всю страну и далеко за ее пределы агентуру параллельной оперативной службы, за что должны стоять перед военным трибуналом. Никчемные вы и беспомощные гандоны, превратившиеся под крышей генерального алкоголика-пгокугога во внутриполитическую охранку и это во время войны.
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А от цікаво,у цієї лярви є доступ до інформаці з грифом "таємно" та "цілком таємно? "І вона розуміє,що за розголошення такої інформації їй буде...хоча,про що я,нічого їй,пляттт,не буде..До пори,до часу....як і її шефу...Тільки він буде в Менській колонії, хліборізом,а вона в Харкові,Йюлю замінить..
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как обычно....пи*дешь петиных шавок
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Если на дом президента упадет метеорит и первый скоропостижно испарится, многие скажут спасибо метеориту...
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а особенно - твой босс вова куйло,
а потому никуя токого не будет, НЕ ДОДЕжТИСЯ, морды кацапские
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Жирна Пєдра - негайна відставка. Шобла Пєдри - довічне з конфіскацією
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це ця катя насосала у розенблята? хароший агєнт...у них всі такі?
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>В ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche
О_о?
А можно уточнить? Дома были в правом кармане или в левом? Мазер в джинсах мой, проверьте пожалуйста что б не в песке был! Она обещала в песочнице не играться!
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А меня же, Зинаида Михайловна, . после проведения обысков, Собака с милицией приезжала!

, куда пропали три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три. куртки три дома в Козине
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Отчего такой переполох у Прокуратуры подконтрольной Порошенко?
Такое впечатление, что в администрации президента и в СБУ ранее выдавались паспорта за бабки, т.е. был налажен бизнес.
Может и не только бизнес. Таким образом кому-то давали возможность покинуть страну, а кому-то незаметно въехать.
Вспомните хотя бы 2 последних случая:
1.Необычайно быстрая выдача паспорта иностранцу, который покушался на мужа Окуевой?
Которого она подстрелила.
2. Задержание Розенбляда в самолете, который собирался уже вылетать в Германию.
У того тоже оказались свежие паспорта. Откуда так быстро?
Видать НАБУ очень близко подошла к этому каналу - вот и переполох у Порошенко и как следствие - реакция СБУ и Прокуратуры.
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- Она всё украла! (ОНА=Юлия Тимошенко)
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!
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Агент - 007 сосе тихо. Ви думаєте до Розенблата, господаря янтарного бізнесу так просто зайти навіть по рекомендації? Вона його розробляла рік і була плотно в тємі от по ходу і намутила собі "трішечки", і судячи по тому як ця справа розвалюється,вона консультує не тільки своїх. Хатка в кончі від 250000 у.е. бідненька на відшибі, навіть в ЦРУ супер агент так не заробляє
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А как гпу могла проводить обыск если уже лишена возможности проводить следственные действия закон нарушают
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Это все больше похоже на крутую MMORPG игру которую гении сумели создать в реальности.
Правда когда игра надоест, игроки нажмут кнопку "Exit".
А вот у статистов такой кнопки нет.
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ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ , ЧТО КОГО НИ ПОСТАВЬ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ , МЗДУ БРАТЬ БУДЕТ ЛЮБОЙ ! А ГДЕ ВЫХОД ИЗ ЭТОГО ПАСКУДСТВА ? ГОВОРЯТ , ЧТО КИТАЙСКИЙ РЕЦЕПТ НЕ ПОМОЖЕТ , МОЛ УБИВАЙТЕ , ВСЕХ НЕ ПЕРЕБЬЁТЕ , МЗДА ПОБЕДИТ ! КАКОЙ ВЫХОД , НАРОД ??????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche, - Сарган
 
 
 
 
 
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