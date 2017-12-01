 В ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.
Так, по словам Сарган, во время обыска по месту жительства агента Екатерины Сикорской в с. Козин в частном доме были изъяты документы с грифом "ограничения доступа", тетради с секретной информацией о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, которые обрабатывались при отсутствии у агента Екатерины допуска к гостайне.
"Результаты следственных действий СБУ и ГПУ, проведенных обысков свидетельствуют о фактическом игнорировании руководством НАБУ законодательства в сфере соблюдения государственной тайны.
Привлекает особое внимание и частная жизнь агента НАБУ Екатерины Сикорской. Ей и близким членам ее семьи на праве собственности принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили "Мазератти", "Лексус" и два "Порше Кайен", приобретенные в последнее время", - написала пресс-секретарь ГПУ.
По словам Генпрокурора Юрия Луценко, "агент Катерина" проходила в "янтарном деле" Розенблата-Полякова, а потом консультировала другого агента НАБУ - Сергея Титенкова или Боярского, - который предлагал взятки первому заместителю председателя государственной миграционной службы Дине Пимаховой. Вместе с тем, сам Луценко заявил, что эти два дела о взятках это "совершенно разные плоскости", поскольку в случае с Розенблатом-Поляковым "агент Екатерина" просила нардепов совершить законные действия, а они попросили за это взятку, тогда как агент Титенков просил Пимахову совершить незаконные действия. По словам Генпрокурора первый случай - это "коррупция", а второй - "провокация".
Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой. НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ. А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.
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Провели обыск у "агента Катерины" - сотрудницы НАБУ Екатерины Сикорской, - Сарган
Найденные у "агента Катерины" в Козине дома и элитные автомобили ей не принадлежат, - Сытник
ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ и отпустила его, - Сарган
"Третий раз, специально для пресс-секретаря Генпрокурора, сообщаем, что задержанный 19 мая не работает в НАБУ, - в бюро опубликовали скан-копии. ДОКУМЕНТ
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5анал вже дійшов до твого мозку
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сумніваюсь, чи в тебе був мозок
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агент 007 должен выглядить прилично :D
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2. Взагалі розкриття агентів під прикриттям є злочин у любій країні, незалежно хто це допустив. Такі справи мают вирішуватись під грифом "таємно" у закритих судах. Який придурок після розкритих двох агентів під прикриттям НАБУ погодиться працювати на оперативні органи. Відомо, що більше половини злочинів, особливо тяжких та скоєних злочинними угрупованнями розкриваються за допомогою агентурного апарату. Сьогодні мало того, що знищили агентурний апарат поліції (міліції), так вони взялись уже за НАБУ. Де ж тоді візьмуться результати в роботі оперативних служб. І так розкриття злочинів опустилось нижче плінтуса. Тож валіть і дальше цю роботу пане Луценко і К.
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судье дали 5 лет.
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Похоже для нас это единственный выход...
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В конце брифинга Сытнику кричали "молодец".
https://www.youtube.com/watch?v=K71tG2KLN50
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Але якщо серйозно, то нажаль в нашій зарегульованій, законтрольованій держсистемі, корупція - це стабілізуючий фактор... ну нереально виконати більше 1,5млн українських законів...
Отже є 2 шляхи: 1) Насильницький - розстрілювати, вбивати, силою заставляти виконувати ті мракобісні закони... 2) Мирний шлях. Зробити з України ОФШОР, з мінімальними, зрозумілими податками та мінімальною бюрократією...
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The Washington Times об Украине: при Порошенко ситуация с корупцией стала еще хуже, чем при Януковиче
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Обратите внимание, обыск проводился не у укравшей в МО Украины 160 миллионов гривен на топливе, ни у бриллиантовой подельнице, ни у правой руки сепара Вилкула, не у участнице дела рюкзаковича, а у агента НАБУ! У той самой, которая вывела на чистую воду Розенбляда!
Люди, что происходит?
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Негайна відставка Порошена. Лайно має бути в унітазі.
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Ну а о рассекречивании спец. агента (как и любого сов.секретного сотрудника) - это ни в какие ворота.Это очень серьезно,-это государственное преступление !
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А что самое "смешное", что даже если предположить, что дойдет хоть какое то дело до суда, там его и размажут по всей тарелочке с золотой каемочкой наши судьи, которые еще ни разу нас не подводили.
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Я конечно себе сразу язык отрежу, но чувствую скоро начну орать Янукович....
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аркашка коршун...
такие есть украинцы????
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по-перше: це всплило одразу після того, як засвітилось відео з Пімаховою;
по-друге: чомусь не висвітлюють, офіційні декларації, свідоцтва чи витяги із прав власності;
по-третє: чомусь мені здається, що Ситника до чогось готують...можливо, як кандидата в президенти від БПП?
Якась награнна ситуація, хоча можливо і насправді НАБУ так глибоко почала промивати кишечник у СБУ і ГПУ і тих хто за ними...))
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Але на мою думку у СБУ та ГПУ більше шансів перевести все на свій манер, тому, що можливостей більше... це і прослушка, це і можливості блокування певних дій тощо))
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НИЧЕГО ДРУГОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ , ЧТОБЫ ЕЁ ПОБОРОТЬ , ТОЛЬКО КИТАЙСКИЙ ОПЫТ !
https://www.youtube.com/watch?v=bqCGWIWTDks
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майор..
но они такие неповоротливые, пока раскачаются....
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а потому никуя токого не будет, НЕ ДОДЕжТИСЯ, морды кацапские
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О_о?
А можно уточнить? Дома были в правом кармане или в левом? Мазер в джинсах мой, проверьте пожалуйста что б не в песке был! Она обещала в песочнице не играться!
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, куда пропали три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три. куртки три дома в Козине
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Такое впечатление, что в администрации президента и в СБУ ранее выдавались паспорта за бабки, т.е. был налажен бизнес.
Может и не только бизнес. Таким образом кому-то давали возможность покинуть страну, а кому-то незаметно въехать.
Вспомните хотя бы 2 последних случая:
1.Необычайно быстрая выдача паспорта иностранцу, который покушался на мужа Окуевой?
Которого она подстрелила.
2. Задержание Розенбляда в самолете, который собирался уже вылетать в Германию.
У того тоже оказались свежие паспорта. Откуда так быстро?
Видать НАБУ очень близко подошла к этому каналу - вот и переполох у Порошенко и как следствие - реакция СБУ и Прокуратуры.
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- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!
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Правда когда игра надоест, игроки нажмут кнопку "Exit".
А вот у статистов такой кнопки нет.
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