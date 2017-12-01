 Еврокомиссия не выплатит Украине третий транш финпомощи в 600 млн евро, - заявление (обновлено)

Согласно обнародованному в пятницу на сайте Еврокомиссии сообщению, Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС, однако четыре обязательства, связанные с третьим и окончательным траншем программы в настоящее время остаются невыполненными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На этом фоне Комиссия не может выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, завершить меры, которые были выполнены в рамках текущей программы", - говорится в заявлении.
Кроме того, как отмечается, Европейская комиссия готова рассмотреть вопрос о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине при условии активизации реформ.
"Комиссия готова оценить важность дальнейших программ макрофинансовой помощи, и если сочтет это оправданным, готова предоставить предложения по новой программе в начале 2018 года. Нужно провести экономическую оценку, в том числе необходимости во внешнем финансировании", - подчеркнули в Еврокомиссии,
При этом в ЕК добавили, что решающее значение будут иметь усиление импульса реформ со стороны Украины и противодействие внутреннему давлению, целью которого является отмена политики проведения важных реформ.
В заявлении также отмечается, что любое предложение будет подлежать одобрению Европейским парламентом и Советом ЕС в соответствии с нормативной законодательной практикой.
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Еврокомиссия начала процесс передачи Украине помощи в 600 млн евро
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а если ОНИ вернут украденное - выплатит
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Українці платитимуть за опалення навіть влітку
https://gazeta.ua/articles/economics/_ukrayinci-platitimut-za-opalennya-navit-vlitku/803676
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В Україні здорожчає хліб - експерт сказав, коли і на скільки.
http://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20170926-v-ukrayini-zdorozhchaye-hlib-ekspert-skazav-koly-i-na-skilky/
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Комуналка у 2018 році подорожчає на 20%
http://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20171002-komunalka-u-2018-rotsi-podorozhchaye-na-20/
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Ну ось і дочекався Офшоренко від Євросоюзу "коммюніке" про макрофінансову допомогу і грошей. Все правильно, злодіям ніхто грошей не дає, хай звертаються до Ліги сексуальних реформ.
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Барыга, Логопед, Югик-алкоголик?
КТО???
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Только кушать просит...
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Поддерживаете?
Пусть вывозят?
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Порохоботи розуміють, що у тому транші була і їх зарплата в тому числі
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Запрет на вывоз кругляка оссобенно умиляет… Вы, госпада хорошие, бережете леса ЕС а украина должна пилить свои и поставлять вам кругляк?!Верное решение!Вместо денег, который разворуют, лучше получить вооружение.
А гроши, коли так потрибни, можливо сыскати в офшорах барыжной влади.
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Если серьезно, интересы Украины по всем вопросам должна отстаивать только настоящая украинская власть. ЕС возьмет столько сколько такая власть ей позволит. Народная власть. Только так Украина станет своей в семье европейских народов. Народов осознающих себя и свою силу. Сильных и свободных.
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http://blogi.co.ua/2017/11/30/video-tak-bude-z-kozhnim-vorogom-ukra/
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Давно говорил что кагал в нашей стране строит ту же малоросию, которую хочет пуйло - только со своими бандитами, и правом на вышиванку и мову для населения.
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