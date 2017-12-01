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 Политика Украины, За рубежом
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 Еврокомиссия не выплатит Украине третий транш финпомощи в 600 млн евро, - заявление (обновлено)

ес евросоюз

Европейская комиссия не перечислит третий транш макрофинансовой помощи Украине в размере EUR600 млн в рамках утвержденной в 2015 году программы, однако готова предоставить предложения по новой программе после экономической оценки и состояния реформ в стране.

Согласно обнародованному в пятницу на сайте Еврокомиссии сообщению, Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС, однако четыре обязательства, связанные с третьим и окончательным траншем программы в настоящее время остаются невыполненными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этом фоне Комиссия не может выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, завершить меры, которые были выполнены в рамках текущей программы", - говорится в заявлении.

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Кроме того, как отмечается, Европейская комиссия готова рассмотреть вопрос о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине при условии активизации реформ.

"Комиссия готова оценить важность дальнейших программ макрофинансовой помощи, и если сочтет это оправданным, готова предоставить предложения по новой программе в начале 2018 года. Нужно провести экономическую оценку, в том числе необходимости во внешнем финансировании", - подчеркнули в Еврокомиссии,

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При этом в ЕК добавили, что решающее значение будут иметь усиление импульса реформ со стороны Украины и противодействие внутреннему давлению, целью которого является отмена политики проведения важных реформ.

В заявлении также отмечается, что любое предложение будет подлежать одобрению Европейским парламентом и Советом ЕС в соответствии с нормативной законодательной практикой.Источник: https://censor.net.ua/n464786
 
   
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Облом а бабки вже розділили , під ялиночку саме те було б.
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что значит не? выплатит?
а если ОНИ вернут украденное - выплатит
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Петя(рило) обов"язово звинуватить у всіх гріхах "юлькунакаблукахікалясці" і за допомогою чужих рук щей наживе,як справжній "патріот"на цій біді...
Українці платитимуть за опалення навіть влітку
https://gazeta.ua/articles/economics/_ukrayinci-platitimut-za-opalennya-navit-vlitku/803676

....................
В Україні здорожчає хліб - експерт сказав, коли і на скільки.
http://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20170926-v-ukrayini-zdorozhchaye-hlib-ekspert-skazav-koly-i-na-skilky/

..................
Комуналка у 2018 році подорожчає на 20%
http://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20171002-komunalka-u-2018-rotsi-podorozhchaye-na-20/

Еврокомиссия не выплатит Украине третий транш финпомощи в 600 млн евро, - заявление - Цензор.НЕТ 7775
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спасибо, что не дали! Получает их только барыга и его друзья, а отдавать нам (или тем, кто тут останется).
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Деньги есть -у депутан, судей, прокурв,чинуш разного уровня-только они не хотят инвестировать их в Украину.Наконец лекализация бурштьіна,спирта и других ресурсов под вопросом.Правильно что не дают, все равно раздерибанят.
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Еврокомиссия не выплатит Украине третий транш финпомощи в 600 млн евро, - заявление.

Ну ось і дочекався Офшоренко від Євросоюзу "коммюніке" про макрофінансову допомогу і грошей. Все правильно, злодіям ніхто грошей не дає, хай звертаються до Ліги сексуальних реформ.
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А кто ответит перед страной за потерянное бабло?
Барыга, Логопед, Югик-алкоголик?
КТО???
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...а хіба хтось , в них , вимагає відповіді ?
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Увы, биомасса молчит.
Только кушать просит...
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Отчего же просит?! Кормит!!!! Бензин НЕЗАМЕТНО перешагнул планку полного идиотизма - 30 грн за литр. Все малчат. Наверное, нравится кормить барыг, а самим в дерьме плавать. И это только бензин.
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Порох ,сволочь ,цену на нефть поднимает иподнимает
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начало войны рошеновских фирм сбу и генпрокуратуры против НАБУ обнулили 600 лимонов украинскому народу...
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Лбнулили, верно. Но не народу, а грязной, мутное пене вверху.
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И вы думаете, что они прижмут, наконец, олигархов - казнокрвдов- взяточников? Да ни в жизнь. Недостающие деньги они опять возьмут с нас в виде повышения цен на все и на роттердам с плюсом - в частности
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Возьмут. И на ротердам, и на попенгаген. А как не взять, если все с рук сходит?
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це нарід ранком з'їв бутерброт спішить на роборту , а барижні прокидаються і вже знають що будуть красти , а коли вже нізвідки , тоді і ротердам і тарифи виникають в буйних головах
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На хрена Украине эти деньги !? Денег в стране полно. Надо только чиновников, прокуроров, судей, ментов , налоговиков и депутатишек поставить к стенке и пусть выкупают свою пулю по прейскуранту. И ахметку, кучму .... с компанией не забыть. Денег будет, что сами фонду сможем отдалживать.
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один из этих пенделей - разрешение на вывоз леса-кругляка.
Поддерживаете?
Пусть вывозят?
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Разом з вами кацапами-підарами порохоботами, нехай усе що завгодно вивозять - воно того варте.
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Всем по моему пох. 600 млн больше-меньше....мне фиолетово.
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Ну, типа, да - какая разница, сколько млн. € распилят рыхварматары во главе с харантом?
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Ета фсьо правакация, ані раскачівают лодку
Порохоботи розуміють, що у тому транші була і їх зарплата в тому числі
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шо то мне опять хочется вспомнить - а на сколько хорошо быть страной с тактическим ЯО и средствами его доставки - вот хочется и все - ну раз всем плевать на подписанные документы ,по чему нам бы так же не сделать))
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Шо, думаешь, можно было бы попужать эвропу, шоб раскошелились? Как-то у индейцев мысли с северокорейцами сходятся, не находишь?
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Було б усе просто - було б не цікаво .Навіть кацапи надали коректніший переклад ще однієї сьгоднішньої новини про 600млн.евриків . Читаємо ВВС :Для отримання грошей Україна мала здійснити кроки для збільшення прозорості у сферах менеджменту державних фінансів, запустити реформи державного управління та судів, просунутись у реформуванні енергетичного сектору та покращити бізнес-клімат. Читаємо ІНТЕРФАКС : Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС. Среди них - важные меры по повышению прозрачности управления государственными финансами; запуск судебной и административной реформ; продвижение текущих реформ в энергетических секторах, улучшение бизнес-среды, упрочение систем социальной защиты. Вместе с тем Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ, проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.
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Убираем воров от власти - получаем инвестиции. Не убираем - живем и дальше в совковом паханате. Иногда кажется что европейцы устали от подмигиваний и намёков. Им так и хочется крикнуть - "уберите этих скотов и все у вас получится!"... Но они продолжают манерничать, а украинский народ продолжает бедствовать.
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Так звана макрофінансова допомога насправді є кредитом, який треба повертати з відсотками. Головна вимога ЄС відновлення експорту лісу. Україна перетворилася на колонію ЄС. Ми експортуємо сировину в обмін на готову продукцію. При цьому нашу переробну промисловість систематично знищують. Оскільки готова продукція коштує завжди дорожче від сировини, Україна має постійний дефіцит зовнішньоторговельного балансу, що призводить до девальвації гривні та необхідності постійно залучати іноземні кредити.
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Вот это суки порохоботавские и вские жопо лизалки нашей "суки с вами власти" и есть наше с "В"ами предзначение! .............Сука ЖИДЫ У ВЛАСТИ!!!! НА ХУЙ С ПАПЕРТИ!!!
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Ааааааа! Рятуйте!!! Эвропа нас колонизуе! Зныщует переробну прмышленность, заставляет землю продавать, лес экспортировать, вышиванки не покупает! Шо робыть? Закроемось, браття, у своей сторонци, отгородимся от клятых эвропейцев, ничего у них не берем и им ничего не дадим! Хай там здохнуть без нашого лису. Треба срочно повертатысь до тайожной спилки, им наш лес нахер не нужен - своего девать некуда. Ото заживем, браття!
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В резолюции ЕС написано "nehuy krast"' our bablo"
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Який жаль! А що красти будуть? Знову тарифи полізуть угору і дальші будуть знищувати націю.
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Четыре требования, которые Украина не выполнила: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.
Запрет на вывоз кругляка оссобенно умиляет… Вы, госпада хорошие, бережете леса ЕС а украина должна пилить свои и поставлять вам кругляк?!Верное решение!Вместо денег, который разворуют, лучше получить вооружение.
А гроши, коли так потрибни, можливо сыскати в офшорах барыжной влади.
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Лес кругляк...который так бережет барыжная власть. Я даже видел как Петр Лексеич нацепил кругляк на свою барыжную харю. Полнейший кругляк! Сбережем же лес-кругляк, сбережем шоколадного идола!
Если серьезно, интересы Украины по всем вопросам должна отстаивать только настоящая украинская власть. ЕС возьмет столько сколько такая власть ей позволит. Народная власть. Только так Украина станет своей в семье европейских народов. Народов осознающих себя и свою силу. Сильных и свободных.
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То есть на остальное - похер? Хомячки на зищите леса? Этот сраный лес контрабасом везут в Европу эшелонами под видом дров. А когда ЕС предлагает государству Украина навести порядок в этом вопросе, легализвать экспорт, ввести квоты, налоги и т.п., раздается неистовый вой патрыйотов. ГоспАда, да не пилите вы свои леса! Хер на них! Но если везете - делайте это официально, легально, с уплатой пошлин. А то лес, о котором вы печетесь, вырубают бесконтрольно под корень гектарами. Но если процесс начать контролировать, вырубку ограничивать, а экспорт регулировать, то очень у многих патриётаф заработок сойдет на нет. Но хомячки лес защищают, остальное их ниипёт.
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Кто-нибудь сомневается, что это объективная оценка "реформам" ?
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Деньги барыге, которые он разворуют и коммуналку повысит под это дело. Да в жопу такого президента вместе с правительством.
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В тему необходимости построения настоящего местного самоуправления, вместо фейковой децентрализации от АП. Саакашвили поддержал граждан Смелы и в городе появилось тепло. Саакашвили поддержал граждан Конотопа и в городе появилось свет на улицах. Семенихин выражает личную благодарность Михаилу Саакашвили.

http://blogi.co.ua/2017/11/30/video-tak-bude-z-kozhnim-vorogom-ukra/
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Ну что господа рехворматоры? Рука кремля насовала вам в карманы взяток, да настроила маетностей, а потом подставила перед Европкой? Небось теперь тоже услышим про гейропу и загнивающий запад как и рашкостанцы?
Давно говорил что кагал в нашей стране строит ту же малоросию, которую хочет пуйло - только со своими бандитами, и правом на вышиванку и мову для населения.
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Барыги ,ещё парочку, Роттердам+, в очередь сукины дети , оффшоры , москва - швея , импичмент , абырвалг , за что боролись ?
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Майже як Янукович. Лишилось валютний фонд України на Кубань пакувати. Треба чекати, що й з наступною допомогою виникнуть проблеми, якщо не зразу, то значно скоріше, аніж з цьогорічною.
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не дают транш?, та может оно и к лучшему, хер их знает, что они там требовали за "рехформы".. лес, земля, языковой закон?
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Як нагадали у ЄС, на даному етапі програма макрофінансової допомоги для Києва становить €12,8 млрд. Однак третій транш у сумі €600 млн був заблокований з боку ЄС через невиконання Україною деяких умов, включаючи заборону на експорт деревини" вільний ринок землі , і + польша і венгрія блокує хочуть відміни освітньої реформи ! доречі в кого память нкоротка минулий транш теж переносили хотіли лісу ! тому істерики припиніть
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по поводу леса-всё верно...тут возражений нет...хотя нелегально рубят вовсю...
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короче-нам,вернее власти дали понять-или изменения и реформы на самом деле.борьба с коррупцией ,или фиг а не деньги...Влада как-то лоханулась-пострадает народ...Вива Президенту-рехворматору...(пустозвону)...
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ФУУХ, на 600 млн. меньше наши дети отдавать будут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕврокомиссия не выплатит Украине третий транш финпомощи в 600 млн евро, - заявление (обновлено)
 
 
 
 
 
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