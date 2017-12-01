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 Украинцы тратят на гаджеты 2 миллиарда гривен в месяц

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Украинцы не жалеют денег на гаджеты. Так, за первые десять месяцев текущего года в Украине продано более 4,5 млн мобильных телефонов общей стоимостью порядка 16 млрд гривен и свыше 350 тыс. планшетных компьютеров на сумму около 1,5 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает интернет-ресурс "Актуально".

Самыми востребованными среди украинцев являются телефоны Samsung - почти каждый третий проданный телефон (29%). Вторые по популярности - телефоны от Apple (15%). Смартфоны от Huawei в Украине пользуются почти таким же спросом, как и iPhone - 13% от всех проданных телефонов.

По статистике средняя стоимость телефона в Украине составляет 3500 грн. При этом за "айфоны" покупатели готовы платить существенно больше - в среднем iPhone стоит свыше 16 тыс. грн. Благодаря высоким ценам на свои гаджеты, компания Apple, с долей рынка в 15%, получила 34% от всех потраченных украинцами на телефоны денег.

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Что касается ноутбуков, то прогнозируемого еще несколько лет назад вытеснения их планшетными компьютерами не произошло. "Таблетки" заняли отдельную нишу устройств и продаются примерно в равных количествах с мобильными компьютерами, но стоят существенно дешевле. Всего с начала года на мобильные компьютеры украинцы потратили около 4 млрд гривен, что почти в три раза больше, чем на планшеты.

Чаще всего, по данным компании MOYO.ua, граждане покупают планшетные компьютеры компаний Lenovo, Samsung и Asus. При этом, практически все проданные "таблетки" работают под управлением ОС Android. Для работы с Windows украинцы выбирают ноутбуки от Asus, Dell и Lenovo.


Источник: https://censor.net.ua/n464782
 
 
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    и шо? на шоколад надо было тратить??
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    6 млн. в год? То есть в среднем 1 мобильный в 6-7 лет? Не верю.
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    та написали уже в комментах... это статистика не самой крупной сети MOYO в Украине.
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    Нет, это якобы продажи по всей Украине, а не только MOYO.
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    40 (или около того) / 6 (из расчета 4,5 за 9 месяцев)
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    нафига бабушкам сенсорный гаджет? моя кнопочным достала. минус 10-13 млн. пенсионеров... дети идут в счет? короче, не корректно так считать как по мне. у меня кнопочный гаджет 6 лет уже не потому-что не могу себе позволить, сенсорный брал моторолу отдал ребенку играться...
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    я например себе никогда не покупал гаджета. Когда жена покупает новый, я забираю ее "старый" донашивать, мне хватает с головой.
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    У детей лучше мобильные, чем у взрослых. Молодежь меняет мобильные ежегодно, а бабушкофоны не вечные - лет на 6 может и хватит, но потом все равно менять надо.
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    а еще 50% доходов тратят на еду, нет ни пенсий, ни страховок, ни накплений
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    Гаджеты не являются первой необходимость. Раз тратят деньги на херню значит на еду более, чем хватает. Или эти украинцы дибилы, живущие впроголодь, но с гаджетами.
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    есть еще один вариант. Что это впечатления и выводы неполноценные. В настоящее время в так как есть устроенном социуме гаджет зачастую определяет статус владельца, поэтому и возникает искусственно созданная необходимость новые модели приобретать. Поэтому, да, порой за счет ограничений в питании, но украинцы вынуждены делать те же глупости, которые делают и другие, даже менее ограниченные в средствах люди
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    Не впечатления и выводы неполноценные, а люди, покупающие смартфоны и машины ради мнимого статуса.
    Вынуждены? И что же их вынуждает, кроме собственного идиотизма и комплексов?
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    у тебя то, как, статус не мнимый? Где и как его заработал-то, что всех осудил?
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    Взагалі,в статті сказано,що 40мільйонів українців,включаючи немовлят і 90річних,стратили 2мільярди.Тобто по 50 гр.на чоловіка(правильно я нулі списала?).Одже в рік тратиться 600гр на чоловіка,а це означає,що в сім'я з 4 чоловік(2400гр.),не купить собі найдешевшого телефона.
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    По-перше, в статті сказано що це 2 мільярди на місяць і тільки по мережі MOYO.
    По-друге, дуже багато людей не потребують гаджетів. Я наприклад не купував собі за все життя жодного. Коли дружина купує новий, я забираю в неї її старий і мені цього вистачає. І так багато хто робить. Для дитини теж купувати щось немає сенсу, тому що загубить все одно, тож даємо стареньке "доношувати".
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    Этой статьей надо тыкать в морду "зрадофилам" которые ноют про геноцид и вымирание от голода.
    И это еще не привели статистику по отдыху за границей, и по автомобилям.
    Летом только из Борисполя по 40 полных самолетов в день!!!! летало на моря, там Турция, Египет, Кипр и т.п. Пассажиропоток в целом вырос примерно на 15% за год.

    А на Цензоре как обычно толпа "пенсионеров" из Ольгино все каменты засирают что на хлеб не хватает.
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    Извините, $4 в месяц (2 млрд. грн. / население Украины) в среднем на новый мобильный это много и признак райской жизни?
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    а где в статье написано про райскую жизнь?
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    Не надо передергивать. Написано, что вовсе не голодаем, как некоторые плачут.
    Есть большая разница между "не на последнее небось мобилку покупают" и "да это уже райская жизнь".
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    смотри ка какие богатые украинцы
    Тут с моторолкой v3 ходишь второй десяток лет , все собрать на приличный телефончик не могу
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    ......не говорите про ЭТО , москалям !!! подохнут от ЗАЗДРОЩЕЙ ))))))
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    Кто-то,вероятно хотел бы,чтобы не 40 самолетов в день убывало на куроту, а 40 похоронных автобусов на кладбище из-за недоедания? Вместо гаджетов-боярышник?
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    Украинцы продвинутые люди: тратят деньги на перспективные вещи,
    а не на водку и докторскую колбасу.
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    Можна інакше написати умову задачі:якщо кожен украінець(40мілн.),тратячи по 50гр.в місяць(2мільярди),захоче мати іPhon,який коштує 16тис.гр.,то скільки часу йому потрібно,щоб його сплатити?Відповідь:26 років.І не треба про «зраду» і москалів.В даному випадку,це елементарна арифметика.
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    Деньги есть! Можно вводить обязательный налог на воздух.

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    2.000.000.000 / (4*1.000.000 * 27) мега затраты $$ да? :D

    очередной шоколадный популизм.
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    Если покупают гаджеты, то это не значит, что стали жить лучше. Смартфон многим людям заменяет и стационарный комп, так как многим нужно просто посидеть вконтаче, полазить по интернетам (этим вашим), пообщаться по вайберу. У людей компам по 10 лет, а телефон стоит намного дешевле компа и выполняет многие нужные функции. То есть купил телефон звонить - вот тебе ещё и мини комп.

    А тут уже пороховские комменты типа люди багатеют и по-привычке жалуются. Посмотрите на пенсии людей и средние зарплаты, а также не забудьте о курсе доллара.
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    Цензор решил рекламу устроить этим производителям телефонов?
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    Еще можно выложить ,что украинцы едят,пьют,какую мебель покупают, телевизоры ,пылесосы,стиралки,посудомойки,презервативы и т.д. и т.п.Заодно и прорекламировать производителей.
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    Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинцы тратят на гаджеты 2 миллиарда гривен в месяц
     
     
     
     
     
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