 Украинцы тратят на гаджеты 2 миллиарда гривен в месяц

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает интернет-ресурс "Актуально".
Самыми востребованными среди украинцев являются телефоны Samsung - почти каждый третий проданный телефон (29%). Вторые по популярности - телефоны от Apple (15%). Смартфоны от Huawei в Украине пользуются почти таким же спросом, как и iPhone - 13% от всех проданных телефонов.
По статистике средняя стоимость телефона в Украине составляет 3500 грн. При этом за "айфоны" покупатели готовы платить существенно больше - в среднем iPhone стоит свыше 16 тыс. грн. Благодаря высоким ценам на свои гаджеты, компания Apple, с долей рынка в 15%, получила 34% от всех потраченных украинцами на телефоны денег.
Что касается ноутбуков, то прогнозируемого еще несколько лет назад вытеснения их планшетными компьютерами не произошло. "Таблетки" заняли отдельную нишу устройств и продаются примерно в равных количествах с мобильными компьютерами, но стоят существенно дешевле. Всего с начала года на мобильные компьютеры украинцы потратили около 4 млрд гривен, что почти в три раза больше, чем на планшеты.
Чаще всего, по данным компании MOYO.ua, граждане покупают планшетные компьютеры компаний Lenovo, Samsung и Asus. При этом, практически все проданные "таблетки" работают под управлением ОС Android. Для работы с Windows украинцы выбирают ноутбуки от Asus, Dell и Lenovo.
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Вынуждены? И что же их вынуждает, кроме собственного идиотизма и комплексов?
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По-друге, дуже багато людей не потребують гаджетів. Я наприклад не купував собі за все життя жодного. Коли дружина купує новий, я забираю в неї її старий і мені цього вистачає. І так багато хто робить. Для дитини теж купувати щось немає сенсу, тому що загубить все одно, тож даємо стареньке "доношувати".
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И это еще не привели статистику по отдыху за границей, и по автомобилям.
Летом только из Борисполя по 40 полных самолетов в день!!!! летало на моря, там Турция, Египет, Кипр и т.п. Пассажиропоток в целом вырос примерно на 15% за год.
А на Цензоре как обычно толпа "пенсионеров" из Ольгино все каменты засирают что на хлеб не хватает.
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Есть большая разница между "не на последнее небось мобилку покупают" и "да это уже райская жизнь".
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Тут с моторолкой v3 ходишь второй десяток лет , все собрать на приличный телефончик не могу
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а не на водку и докторскую колбасу.
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очередной шоколадный популизм.
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А тут уже пороховские комменты типа люди багатеют и по-привычке жалуются. Посмотрите на пенсии людей и средние зарплаты, а также не забудьте о курсе доллара.
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