 Порошенко присвоил Матиосу звание генерал-полковника юстиции

Об этом говорится в Указе Президента №395/2017 от 1 декабря опубликован на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Присвоить военное звание генерал-полковника юстиции генерал-лейтенанту юстиции Матиосу Анатолию Васильевичу - заместителю Генерального прокурора Украины - Главному военному прокурору", - сказано в указе.
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Порошенко закрытым указом присвоил генеральские звания антикоррупционному прокурору, начальнику личной охраны и замам генпрокурора, - "Зеркало недели"
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Барига гадає, що ці "взірці" за нього душу покладуть і живота не пошкодують...
Йолоп брехливий... Ну нехай гадає...
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А не хенерал-половника.
Ошибся Барыга...
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А вот интересно, когда по званию он будет выше министра обороны - кто кем командовать будет?
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У США гідна людина, яка призначається на відповідну посаду відразу отримує тимчасове звання і працює. через термін який передбачений законом, а не начальником посадовець отримує постійне звання. таким чином, виключена можливість будь -якого начальника корупційно впливати на систему присвоєня звань
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Нічого не змінилося і зміниться, поки не судити цю пиздоту всю без виключення народним судом - зібратися, тихо відслідковувати, ловити, вивозити в посадку і вішати. А гнізда - палити. Всі Майдани жилами і кров"ю робили патріоти, націоналісти, а скористалися жиди і казнокради...
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Джордж Оруэлл
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За рахунок бюджету (громадян України) фінансуються покидьки
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И звания с наградами дает то матиосу, то охендовскому. Красавцы, как на подбор.
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ПОЗДОРОВЛЯЮ З СОТНЯМИ ЗАТРИМАНИХ АКТИВІСТІВ ТА ВЕТЕРАНІВ АТО, ЗА ВСІ ТІ СПРАВИ ЯКІ НЕ РОЗКРИТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МАЙДАНУ, ЗА СОТНІ СЕПАРАТИСТІВ ЯКІ ВІЛЬНО СОБІ ХОДЯТЬ ПО УКРАЇНІ, ЗА ЗАСЕКРЕЧЕНІСТЬ ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ТА СТАТКІВ.
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Злодій тупо підгодовує своїх собак
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Палатки «За імпічмент» з'явилися вже у 200 містах України та розповсюджуються з шаленою швидкістю! З усієї країни ми отримуємо пропозиції допомоги розповсюдження інформаційних матеріалів. Це те саме фантастичне відчуття, немов весь народ об'єднується навколо одної спільної мети!
Рівень протидії влади просто зашкалює. Палатки, які відправляли Новою поштою викрадали, банери з надписом Імпічмент підміняли на старі ковдри, активістам почали погрожувати, СБУ відкриває кримінальні провадження… це просто якийсь сюрреалізм, таке враження, що машина часу перенесла нас у 2014.
Нешанована владо, схаменіться, імпічмент - це недовіра народу одній конкретній людині, ми не раби, ми маємо право на свою думку!
Приєднуйтесь до нас 3 грудня, в Києві, о 12:00 у парку Шевченка, ми здатні все змінити!
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