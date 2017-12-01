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 Политика Украины
  20242  179
Все про:Порошенко (13846) Матиос Анатолий (490) звание (130)

 Порошенко присвоил Матиосу звание генерал-полковника юстиции

матиос

Президент Украины Петр Порошенко присвоил главному военному прокурору – заместителю генпрокурора Украины Анатолию Матиосу военное звание генерал-полковника юстиции.

Об этом говорится в Указе Президента №395/2017 от 1 декабря опубликован на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Присвоить военное звание генерал-полковника юстиции генерал-лейтенанту юстиции Матиосу Анатолию Васильевичу - заместителю Генерального прокурора Украины - Главному военному прокурору", - сказано в указе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удивлен случаями отказа прокуроров от щедрых взяток: мало того, что не берут, но еще и арестовывают тех, кто предлагает, - Порошенко
Источник: https://censor.net.ua/n464778
 
   
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красавцы, сами себе медальки, звания лепят, как обезьяны, за что это курдуплю это звание, за какие достажения???
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Господа, а на месте сестры матиоса, я бы нанял киллера.
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за правильное расследование "иловайского котла"
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"Взірці" офіцерської честі... матіос, гелетей, муженко, грицак....

Барига гадає, що ці "взірці" за нього душу покладуть і живота не пошкодують...
Йолоп брехливий... Ну нехай гадає...
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я тожж так думаю, особенно когда видишь порошенковские цитаты на заборах. точно!
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Мутантам положено присваивать что-то типа "верховного Дракулы"
А не хенерал-половника.
Ошибся Барыга...
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За выдающееся научное открытие в сфере тепловидения через оконное стекло и другие строго секретные открытия, присвоить главному военному прокурору - заместителю генпрокурора Украины Анатолию Матиосу военное звание генерал-полковника юстиции. Подпись.
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А чому не генерал третього тисячоліття? Треба збільшувати масштаби.
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Дайош маршала прокурорских войск!
А вот интересно, когда по званию он будет выше министра обороны - кто кем командовать будет?
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Дык, ещё Михайло Ломоносов заметил:"Разверзлась бездна звезд полна, звездам числа нет... бездне - дна!" Как со сладкой парочки Пылюкин-Матерос писал...
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А где командующий ????? - Командует!!! Собрались мюнхаузены,блин. То "жінка 3 тисячоліття" , теперича енерал-полковник...От кавалерии,бля.
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"Проня Прокоповна має смак" (за двома зайцями)
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Поздравляю новоиспечённого генерал-фельдфельшера
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Во время майдана этот хмырь был ответственным в АП януковоща за координацию действий ментов и СБУ. Получается это он организовывал избиения и убийства на майдане. Тогда понятно, почему его оффшоренко тянет на верх. Ему нужны такие специалисты....
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Ему нужны намертво повязанные хлопцы, типа Труханова. Эти будут служить верно... за страх...
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цікаво, ще раз пишу, що в Україні залишилась радянська система присвоєння різного роду звань. вона сама по собі корупційна, тому що якщо ти лояльний до начальства, то за рік від майора будеш генерал -майором, а ні то ніколи капітан не стане майором.
У США гідна людина, яка призначається на відповідну посаду відразу отримує тимчасове звання і працює. через термін який передбачений законом, а не начальником посадовець отримує постійне звання. таким чином, виключена можливість будь -якого начальника корупційно впливати на систему присвоєня звань
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Шоб охраняв будку, бо росшатали в край. Повiсьте на него татличку: Увага! Майно РОшену охороняе злий пэс!
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Ще треба присвоїти алкопрокурору Югіку звання "фельдмаршал юстиції" і тоді я буду повністю спокійний за боротьбу з корупцією в Україні.
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Это, наверно, заслуга Матиоса за разгон журналистов, которые пытались оповестить своих читателей за вечеринку, которую устроил независимый прокурор Украины с приглашенным независимым президентом Украины и другими независимыми гражданами Украины. Может быть стоит подумать, что Украине стыдно иметь такого президента, который позорит историю Украины? И который не достоин звания Президента Украины? Простой пример: Сталин был изверг, Уничтожил тысячи граждан СССР, но война с Германией закончилась за 4 года завоеванием почти всей Европы. Война с ДНР и ЛНР тоже длится около 4-х лет, но результаты - нулевые. Вот и весь ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ Петр ПАРАШЕНКО.
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Наша країна - країна неляканих ідіотів. За які такі заслуги толя-тепловізор став ген-полом? За його ідіотські заяви? Чи може за інтелект інфузорії? Що він такого нарозслідував? Ппєдро іте шляхом яника, період кравчучки та кучма він уже пройшов. А тим часом у судах підривають гранати через небажання та неспроможність судів судити, а слідства розслідувати. А придурки та виблядки з ВР ще і закон строчать , де за два підкинутих патрони строк буде більше ніж за навмисне вбивство? Тримаємо зброю чистою, вона скоро буде потрібна. І для всіляких паскудних жінок року, і алкоголіків ГПУ ім. югіка.
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Дааа......полный капец....взяточникам у нас везде двери ..открыты,правда,как записано в его диклорации- он бедный...а как это дело с фронтовиками? которые проливают кровь за этих,мягко говоря, бездельников....
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Стратегічні артзапаси ЗСУ зі складів в Н-Богданівці, Балаклії, Калинівці, вищим керівництвом (політичним і військовим) України були розкрадені, вивезені і продані на мільярди. У тому числі і дамбаським сєпарам - сєпари досі б"ють наших хлопців нашими же мінами, снарядами і градами. Бабло розділене між чиновниками у т.ч. проКУРВорами. Україна залишилася без стратегічних артзапасів і втратила здатність до тривалої війни... Звідси і генерали-матіоси: щоб не пизділи. Оштрафували якогось майора на 2.5 тис. грн. - і ковтайте, хахли, сперму та причмокуйте (а ми забезпечили себе і своїх виродків довічно). А ще - за Дебальцеве, Савур Могилу, Ілловайськ, де поклали в могилу і скалічили тисячі наших кращих синів, а сотні бездарних і продажних генералів ГШ, МО, проКУРВАтури (військової і "такої") жирують на наших шиях, космічних зарплатак та довічному державному утриманні і на нас же серуть та ржуть в саунах з блядями. Чи, може хтось відповів за мільярдні розтрати, розкрадання, жертви? Хто сидить на каторзі? Скільки украдених у народу гривень повернено до казни?
Нічого не змінилося і зміниться, поки не судити цю пиздоту всю без виключення народним судом - зібратися, тихо відслідковувати, ловити, вивозити в посадку і вішати. А гнізда - палити. Всі Майдани жилами і кров"ю робили патріоти, націоналісти, а скористалися жиди і казнокради...
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Який ти безтолковий - тобі ж сам Матіос казав - НЛО. Воно ж і гроші вивозило, і сепарам продавало.
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Еще один полководец нарисовался! Генерал это высшее воинское звание в Вооруженных Силах государства. Для того чтобы получать воинские звания это чудо должно как минимум иметь за плечами военное образование. Все остальное (в т.ч и прокурорские звания) это есть специальные звания, которые должны называться совсем по другому, напр. советник юстиции NNN ранга. Какие нахер генерал-полковники? Дуло от ствола сможет отличить?
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Он настанет, он настанет - мир великой чистоты. И людей совсем не станет, будут только лишь скоты…
Джордж Оруэлл
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Скоро і Гонтареву ПОП призведе в генералісимуси.
За рахунок бюджету (громадян України) фінансуються покидьки
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Вот такая вот она, - кадровая политика порошенко. Одна мразь мразее другой.
И звания с наградами дает то матиосу, то охендовскому. Красавцы, как на подбор.
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клоуны, в стране бардак, а они о себе заботятся, суки, одним словом.
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Этому товарисчу он дал награду, наверно, за то, что матиос знает, что такое тепловизоры.
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Может кто-то знает: как обратиться в Конгресс США, чтобы расследовали не только коррупцию Путина и его прихлебателей, но и коррупцию Порошенко вместе с его заместителями, советниками, Верховной Радой, Генеральной и Военной прокуратурой и всеми, созданными Порошенко субъектами воровства? Пройдет совсем немного времени и Украина превратится в безземельное государство без промышленности, без сельского хозяйства. Останется лишь обедневшая до крайности масса людей. Все продадут, все, что можно. Украина - это ничто. Деньги - все. И если сейчас не принимать никаких мер, нас ждет далеко не светлое будущее. Я не сепаратист, я прожил в Украине почти 60 лет. Но все эти годы ее пытались разграбить, уничтожить. И если сейчас ничего не предпринять, Украину ждут не лучшие времена.
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НУ ЩО СКАЗАТИ - ПОЗДОРОВЛЯЮ, НЕ ДАРМА Ж ДАЛИ?

ПОЗДОРОВЛЯЮ З СОТНЯМИ ЗАТРИМАНИХ АКТИВІСТІВ ТА ВЕТЕРАНІВ АТО, ЗА ВСІ ТІ СПРАВИ ЯКІ НЕ РОЗКРИТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МАЙДАНУ, ЗА СОТНІ СЕПАРАТИСТІВ ЯКІ ВІЛЬНО СОБІ ХОДЯТЬ ПО УКРАЇНІ, ЗА ЗАСЕКРЕЧЕНІСТЬ ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ТА СТАТКІВ.
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Это ж сколько битв в черной пещере с черными неграми он выиграл! Великий стратег и непревзойденный тактик! У меня иногда возникает такое впечатление что всех кого Пэетя наградил или назначил на ответственную государственную должность необходимо срочно отлавливать и уничтожать вместе с семьями... Клоака...
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Следующие звание, которое бывший рыг даст бывшему рыгу, будет генерал армии юстиции шоле?
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Естественно - верно служит пес- барбос, нужно еще дать Луценко
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Чтоб не плакал, что не его назначили главой ГРБ.
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При парашенці цій країні триндець. І ми того варті.... . Один сучий потрох нагороджує ще більшого потроха. І ви знаєте, насправді є за що. Звісно, з точки зору парашенки. Сама реальна і єдина загроза для злочинної діяльності парашенківського злодійського шобла -добробати, повністю розпорошені, оббріхані, скомпроментовані, і хто не загинув у котлах, сидять сьогодні по тюрмах. Думаєте чия то заслуга? Правильно, хенерал-підпольника Матійоба. Саме того виродка, завдяки "діяльності" якого, країна лишилася більше половини артилерійських запасів. І за шо нікого не покарано.
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панамські генерали та адмірали _навіщо ви в Україні ?
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Когда будут вешать шоколадных ублюдков звания их не спасут
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а чего сразу не маршала? за то что никто не сидит?
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Барыга поощрил свого ХВЫЛЫНА .За склады боеприпасов, за КОТЛЫ ,за червей в жратве солдат ,за гнилые миномёты и боеприпасы . ЭТО = ПИПЕЦ, Пановэ ! Такого дерьма НЕТУ НЕ В ОДНОЙ СТРАНЕ МИРА .Пановэ ! Вы розумиетэ, що це робытьця ?????
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ВАЛЬЦМАН=ТЕБЯ ЭТО НЕ СПАСЁТ, ГНИДА!!!!!!!!!!!1
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Бездарный юрист и такой же генерал-полковник.
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Урод уродові звання присвоїв! Ворон ворону око не виклює, а юдей юдеєві пейси не вирве.
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Глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь! А. Матиос
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Будущий маршал юстиции и почётный тепловизор. Ё#аный стыд...
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і це за 3 роки війни такі досягнення?
Злодій тупо підгодовує своїх собак
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А скоко это звание стоит? Плохо с деньгами у фабрики К. Маркса?
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Из страны смердит, как из сортира.
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это сложно комментировать без мата..
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сынку футболку "расея" на йолку прикупил ?
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поздравляю! чем больше генералов тем сильнее страна!
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Це якась помилка, йому ж повинні були дати звання генерал-тепловізора.
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По всій країні піднімається протестна хвиля Марш за імпічмент
Палатки «За імпічмент» з'явилися вже у 200 містах України та розповсюджуються з шаленою швидкістю! З усієї країни ми отримуємо пропозиції допомоги розповсюдження інформаційних матеріалів. Це те саме фантастичне відчуття, немов весь народ об'єднується навколо одної спільної мети!
Рівень протидії влади просто зашкалює. Палатки, які відправляли Новою поштою викрадали, банери з надписом Імпічмент підміняли на старі ковдри, активістам почали погрожувати, СБУ відкриває кримінальні провадження… це просто якийсь сюрреалізм, таке враження, що машина часу перенесла нас у 2014.

Нешанована владо, схаменіться, імпічмент - це недовіра народу одній конкретній людині, ми не раби, ми маємо право на свою думку!
Приєднуйтесь до нас 3 грудня, в Києві, о 12:00 у парку Шевченка, ми здатні все змінити!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко присвоил Матиосу звание генерал-полковника юстиции
 
 
 
 
 
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