 Мы благодарны за создание НАБУ, НАПК и САП, а теперь дайте им автономность и ресурсы для исполнения заданий, - Мингарелли

"Мы благодарны правительству и президенту за создание НАБУ, НАПК и САП. Вы молодцы, а теперь, пожалуйста, дайте этим учреждениям автономность и ресурсы для исполнения своих заданий, иначе в них нет пользы", - сказал Х.Мингарелли, выступая на Гражданской ассамблее: "Smart реформы" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также подчеркнул, что НАБУ должно сохранить свою автономию, чтобы "на них не наезжали представители других органов".
Х.Мингарелли добавил, что НАПК должно быть обеспечено надлежащими инструментами для проверки е-деклараций.
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Настоятельно призываем Украину провести достоверную проверку е-деклараций, - заявление США, Канады и ЕС по случаю Дня борьбы с коррупцией
Чтобы обеспечить прозрачное, безопасное и процветающее будущее, борьбой с коррупцией должен заниматься каждый, - глава Консультативной миссии ЕС
Дискуссии о макрофинансовой помощи Украине еще продолжаются, - Мингарелли
ЕС может не дать Украине 600 млн евро помощи в том числе из-за полностью проваленной проверки e-деклараций, - Егор Соболев
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весь вопрос - как эти кредиты используются, под какой % берутся
и главный ВОПРОС - не растаскиваются ли эти кредиты властью по карманам
сечёшь ?
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Просто есть улитки типа тебя с односложным мышлением и есть существа посложнее, с мозгом.
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полное зазеркалье - европейцы должны следить за украинской воровитой властью, шоб она действовала в интересах ГОСУДАРСТВА УКРАИНА, а не воровала и крышевала воровство.
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Агент катерина не имела право давать взятку, а значит это не доказательство для суда.
Открой глаза, могирини
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Слова - это не преступления, если это не разглашение государственной тайны.
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зарплатыдоходы поднять.
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Хитро придумали
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І ще- НАБУ має діяти згідно законодавства України. Це тобі ясно, Мінгареллі?
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Семен Семенченко
3 ч ·
ГПУ заявляє про обшуки у "агента НАБУ Катерини". Розсекречує її дані, прикриваючи все це казуїстикою про "провокацію хабара". Лощених дядь і тьоть з вищого корупційного світла лякає що НАБУ змогло залучити до своїх лав талановитих людей, змогло навчити їх працювати як ФБР в США.
Звичайно ніяка це не провокація хабара. Провокація - це коли за рядовим державним службовцям з мізерною зарплатою у якого дитина хвора на рак ходять і спокушають його великою сумою. Зарплатня у різних пані типу цей "жертви провокації" такі що пересічному українцеві цілий рік можна прожити. І це не кажучи про колосальні тіньові "доходи".
У мене, є фото попередніх "бідних сиріток", "жертв провокацій" таких агентiв НАБУ, як "агент Катерина". Катерина Сікорська. Розенблата ви знаєте. Генерал Павловський, обвинувачений НАБУ в розкраданні сотень мільйонів гривень на закупівлю палива для армії теж відомий багатьом. Фото агента Катерини, у мене немає. Впевнений, що дуже скоро, зусиллями злочинців з ГПУ, це фото буде у всiх. І ще я чомусь впевнений, що багато українців скажуть що "агент Катерина" набагато більш підійде для номінації "жінка третього тисячоліття" ніж дружини президента і генерального прокурора. Як i жінки - снайпери, жiнки - волонтери, жiнки- добровольцi.
"Агент Катерина" - такий же Народний герой України як і вони. Герой боротьби на внутрішньому фронті. А корупціонери з ГПУ і адміністрації президента нехай базікають що завгодно. Їх час скоро закінчиться. А час таких як Катерина Сікорська тільки починається.
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Скажи- тобі правда цікава та доля України- чи якийсь Гришин-Семенченко з Криму?
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https://censor.net.ua/video_news/464788/sbu_sorvala_vse_operatsii_nabu_pod_prikrytiem_eto_amoralno_sytnik_video
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А твій перехід на особистості лише підтверджує твій програш.
Чи добре це для України (ситуація з НАБУ)? Впевнений, що ні.
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Home / Україна / НАБУ заявило про диверсію з боку Генпрокуратури й СБУ. У Бюро обшуки, затримані ще сім агентів
НАБУ заявило про диверсію з боку Генпрокуратури й СБУ. У Бюро обшуки, затримані ще сім агентів від admin о 30/11/2017 10:36
Генеральна прокуратура та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України.
Про це йдеться в заяві НАБУ, оприлюдненій 30 листопада, з приводу затримання агентів Бюро напередодні.
"29 листопада, під час документування одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби України, оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям. За інформацією НАБУ, йому інкримінують провокацію хабара.
Насправді ж, на переконання НАБУ, відбулася спланована диверсія щодо працівників Бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, реалізована Службою безпеки та санкціонована Генеральним прокурором України", - йдеться в заяві.
"Її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (а саме здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботу детективів НАБУ, а й завербували цю особу (першу заступницю голови ДМСУ Діну Пімахову - "Н") для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро", - заявляє прес-служба Бюро.
НАБУ і САП неодноразово попереджали про ризики для оперативної роботи у зв'язку з відсутністю в Національного антикорупційного бюро права на автономне прослуховування - наразі Бюро може лише використовувати ресурси Служби безпеки України на підставі ухвали суду на прослуховування тієї чи іншої особи, нагадали в НАБУ.
За інформацією НАБУ, "наразі плануються затримання та арешти ще трьох детективів Бюро під прикриттям, керівника другого підрозділу детективів, а також керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
"Крім того, з вечора 29 листопада на зв'язок не виходять сім працівників НАБУ, які виконували оперативне завдання з документування епізоду за участі першого заступника голови ДМСУ. Їхнє місцезнаходження наразі невідоме", - заявили в Бюро.
Інформація, поширена на сайті Державної міграційної служби України ввечері 29 листопада, про те, що "агент НАБУ" нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першому заступнику ДМСУ "великі суми хабарів", не відповідає дійсності, заявляють в Бюро.
"Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання "заохочення" у сумі 30 тисяч доларів США: спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України.
З моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ", - сказано в заяві Бюро.
"З усією відповідальністю заявляємо, що детективи Національного бюро ніколи не провокували жодного з посадовців ДМСУ до отримання хабара, враховуючи прокурорський нагляд особисто керівництвом САП", - наголосили в Бюро.
Крім того, сказано в заяві, директор Національного бюро та керівник САП мають намір вранці 30 листопада зустрітися з Генеральним прокурором України, "оскільки наразі є підстави вважати, що Юрій Луценко, санкціонуючи дії своїх підлеглих та працівників СБУ щодо детективів НАБУ, не був повністю обізнаний з деталями спецоперації та результатами НСРД" (негласні слідчі розшукові дії - "Н").
У заяві Національного антикорупційного бюро не згадано, що в НАБУ 29 листопада відбулися обшуки
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Наворовал и свалил.
А нам жить.
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Посол Соединённых Штатов Америки на Украине (3 августа 2013 - 18 августа 2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8
Что он наворовал? Только конкретно? Ленiнську Кузню?
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Если честно то купил би но било поздно их реально разогнали всех(американци не панькаются) кроме двух которие сдали всю малину
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От я не розумію з якого такого дива НАБУ де працюють бувші ГПУ-шніки стало вдруг ну суперчесними....
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- я агент НАБУ
- а як щодо квартири Заліщук?
- вона теж
- агент?
- так
- ясно
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А в ЄС знають як ці зміни робляться, вони все це вже мають в своїй історії.
Крок за кроком, крок за кроком, повільно і тяжко, але головне щоб у правильному напрямку.
Тому так, дайте автономію НАБУ і САП і нехай працюють.
а потім наступний крок буде. а потім ще один.
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Ведь это Миграционная служба, по сути, инициировала процесс лишения его гражданства.
Да и "агенты", насколько я понял, подчинялись другу Саакашвили - замдиректору НАБУ Углаве...
P.S. Порадовало, что агенты пользуются корочками телеканала "Интер"...
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