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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:НАБУ (1104) Евросоюз (11554) САП (616) Мингарелли (117) НАПК (537)

 Мы благодарны за создание НАБУ, НАПК и САП, а теперь дайте им автономность и ресурсы для исполнения заданий, - Мингарелли

мингарелли

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли подчеркивает необходимость предоставления автономности для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Мы благодарны правительству и президенту за создание НАБУ, НАПК и САП. Вы молодцы, а теперь, пожалуйста, дайте этим учреждениям автономность и ресурсы для исполнения своих заданий, иначе в них нет пользы", - сказал Х.Мингарелли, выступая на Гражданской ассамблее: "Smart реформы" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул, что НАБУ должно сохранить свою автономию, чтобы "на них не наезжали представители других органов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, - НАБУ

Х.Мингарелли добавил, что НАПК должно быть обеспечено надлежащими инструментами для проверки е-деклараций.
Источник: https://censor.net.ua/n464777
 
   
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все страны живут с кредитами. Не знал, Димон ?
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Звідки? Це ж щось читати треба, окрім Цензора.
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але не у всіх країнах влада користується " цими кредитами виключно в своїх інтересах...
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А в чиїх?
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в інтересах країни всієї, вкладаючи гроші в розбудову економіки як для прикладу Польща, як для прикладу Туреччина (яка доречі вже погасила навіть борги перед мвф)...
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правильно - много стран
весь вопрос - как эти кредиты используются, под какой % берутся
и главный ВОПРОС - не растаскиваются ли эти кредиты властью по карманам
сечёшь ?
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А святой отец? - подумал он, ехидствуя. - Дурак, - дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды. - Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию - дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо!? А?! (с)
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Красиво сказано! Типа "мы благодарны мавру, только какого хрена он еще здесь?"
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а теперь дайте им автономность и ресурсы для исполнения заданий
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Сначала пусть законы выучат
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А закон один - не трогать кодло, которому ты шестеришь за долю малую.
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Как вы задолбали.. По себе судишь?
Просто есть улитки типа тебя с односложным мышлением и есть существа посложнее, с мозгом.
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Похоже даже у европейцев терпение закончилось .
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как же тут не охренееш......
полное зазеркалье - европейцы должны следить за украинской воровитой властью, шоб она действовала в интересах ГОСУДАРСТВА УКРАИНА, а не воровала и крышевала воровство.
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За создание НАБУ и САП, да, благодарны. А вот за создание НАПК во главе с корчак, которая создавалась как прикрытие коррупционеров при власти, а не для реальной борьбы с ними - однозначно нет! Не благодарны. Посмотрим, какой еще антикоррупционный суд наши барыги создадут. Если снова ручной и карманный - тогда мы запустим суды Линча. Берегись, властьимущая быдлоэлита, народное терпенье не безгранично. Спросите у януковищей. Так что лучше сами стройными рядами в камеры с конфискацией
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Набу специально создает "дела" которые не могут пройти суд.
Агент катерина не имела право давать взятку, а значит это не доказательство для суда.
Открой глаза, могирини
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А имела ли право замглавы Госмиграции обсуждать сумму вознаграждения в виде взятки ?
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а может она не сумму взятки обсуждала, а схему раскрывала? Может она информатор.
Слова - это не преступления, если это не разглашение государственной тайны.
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Надо всем этим НАБУ, НАПК и САП еще зарплаты доходы поднять.
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Феєричний зашквар НАБУ Мы благодарны за создание НАБУ, НАПК и САП, а теперь дайте им автономность и ресурсы для исполнения заданий, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 9528🙂 Ситник орендує приміщення у фірми з російським корінням, тому він і не хоче перевірки незалежними аудиторами. Бо там кримінал !

Мы благодарны за создание НАБУ, НАПК и САП, а теперь дайте им автономность и ресурсы для исполнения заданий, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 6215
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Они наверно хотят нас на бабки поставить. Набу будет клепать дела, антикоррупционный суд говорить виновен, а потом по еспч эти граждане будут вышибать с Укрины бабки и не выжавать граждан как уже не выдали онищенко.
Хитро придумали
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Минстец, перелогинься, ты спалился.
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минстець, почему Онищенка не выдали?
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сделают из НАБУ репрессивный орган, они и так уже с катушек слетают нарушая закон.
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Хто і що їм має дати, конкретно.
І ще- НАБУ має діяти згідно законодавства України. Це тобі ясно, Мінгареллі?
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Мент, вы для начала сами начните законы соблюдать.
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Не многовато ли вас двоих с DI GI на одной ветке?
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Мингарели, ресурсы может ты дашь, а мы будем благодарны.
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Зря волнуетесь господин хороший. Им уже начали предоставлять автономию. В тюремных камерах.
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а шо это нам за такого разговорчивого евроватника прислали????
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в колонии назначили ручное управление
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"дать автономность и ресурсы"...мужик охренел... а заносить хто будет? выборы на носу.
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Мингарели наивен как ребенок. Если завести уголовные дела на всех членов НАПК, НАБУ, САП и т.п. - то им можно будет предоставлять какую угодно автономность, самостоятельность и правомочность - все они будут уже совершенно безобидны Елки-палки, детский сад, да и только с этими наивными европейцами и американцами...
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вони всі на заході такі наівні. а в снд всі такі розумні і хитрі.
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"ще сім (7 !!!) секретних агентів НАБУ під різним прикриттям зникли з поля зору"
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ну так це було в заяві НАБУ...й можливо таким чином НАБУ пробує захистити своїх
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Що саме було в заяві? Пряму мову, будь-ласка.
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Скажи,крестоносець, для тебе головне - баблосики іудині? Блін! Лярву ловлять на "торгах" суми хабаря, а винні не розенбляді, а агенти, які цих розенблядєй викривають. В тебе є совість, коли ти заперечуєш ОЧЕВИДНЕ? Чи ти, в "долє"? Ось скажи, чому обшуки проходять не в хабарників а в агентів?

Семен Семенченко
3 ч ·

ГПУ заявляє про обшуки у "агента НАБУ Катерини". Розсекречує її дані, прикриваючи все це казуїстикою про "провокацію хабара". Лощених дядь і тьоть з вищого корупційного світла лякає що НАБУ змогло залучити до своїх лав талановитих людей, змогло навчити їх працювати як ФБР в США.
Звичайно ніяка це не провокація хабара. Провокація - це коли за рядовим державним службовцям з мізерною зарплатою у якого дитина хвора на рак ходять і спокушають його великою сумою. Зарплатня у різних пані типу цей "жертви провокації" такі що пересічному українцеві цілий рік можна прожити. І це не кажучи про колосальні тіньові "доходи".
У мене, є фото попередніх "бідних сиріток", "жертв провокацій" таких агентiв НАБУ, як "агент Катерина". Катерина Сікорська. Розенблата ви знаєте. Генерал Павловський, обвинувачений НАБУ в розкраданні сотень мільйонів гривень на закупівлю палива для армії теж відомий багатьом. Фото агента Катерини, у мене немає. Впевнений, що дуже скоро, зусиллями злочинців з ГПУ, це фото буде у всiх. І ще я чомусь впевнений, що багато українців скажуть що "агент Катерина" набагато більш підійде для номінації "жінка третього тисячоліття" ніж дружини президента і генерального прокурора. Як i жінки - снайпери, жiнки - волонтери, жiнки- добровольцi.
"Агент Катерина" - такий же Народний герой України як і вони. Герой боротьби на внутрішньому фронті. А корупціонери з ГПУ і адміністрації президента нехай базікають що завгодно. Їх час скоро закінчиться. А час таких як Катерина Сікорська тільки починається.
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Слова Семенченко- це не пряма мова НАБУ.
Скажи- тобі правда цікава та доля України- чи якийсь Гришин-Семенченко з Криму?
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Крестоносець, якби мене не хвилювала доля України, я б тут виступав би на твоєму боці. А Семенченко? Семенченко і під його керівництвом батальон "Донбас", звільняли моє рідне місто на луганщіні. Не ти, не прошенко з луценком і гелетеем, а саме "Донбас" і Семенченко. А далі, роби висновки.
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Зробивa- тобі Семенченко важливіший. Буває...
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Не вмієш програвати- не лізь сперечатися. Там немає жодного слова про сім секретних агентів.
А твій перехід на особистості лише підтверджує твій програш.
Чи добре це для України (ситуація з НАБУ)? Впевнений, що ні.
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Тримай ще: \\\ -..."Крім того, з вечора 29 листопада на зв'язок не виходять сім працівників НАБУ, які виконували оперативне завдання з документування епізоду за участі першого заступника голови ДМСУ. Їхнє місцезнаходження наразі невідоме", - заявили в Бюро....\\\

Мы благодарны за создание НАБУ, НАПК и САП, а теперь дайте им автономность и ресурсы для исполнения заданий, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 3247

Home / Україна / НАБУ заявило про диверсію з боку Генпрокуратури й СБУ. У Бюро обшуки, затримані ще сім агентів

НАБУ заявило про диверсію з боку Генпрокуратури й СБУ. У Бюро обшуки, затримані ще сім агентів від admin о 30/11/2017 10:36




Генеральна прокуратура та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України.
Про це йдеться в заяві НАБУ, оприлюдненій 30 листопада, з приводу затримання агентів Бюро напередодні.
"29 листопада, під час документування одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби України, оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям. За інформацією НАБУ, йому інкримінують провокацію хабара.
Насправді ж, на переконання НАБУ, відбулася спланована диверсія щодо працівників Бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, реалізована Службою безпеки та санкціонована Генеральним прокурором України", - йдеться в заяві.
"Її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (а саме здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботу детективів НАБУ, а й завербували цю особу (першу заступницю голови ДМСУ Діну Пімахову - "Н") для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро", - заявляє прес-служба Бюро.
НАБУ і САП неодноразово попереджали про ризики для оперативної роботи у зв'язку з відсутністю в Національного антикорупційного бюро права на автономне прослуховування - наразі Бюро може лише використовувати ресурси Служби безпеки України на підставі ухвали суду на прослуховування тієї чи іншої особи, нагадали в НАБУ.
За інформацією НАБУ, "наразі плануються затримання та арешти ще трьох детективів Бюро під прикриттям, керівника другого підрозділу детективів, а також керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
"Крім того, з вечора 29 листопада на зв'язок не виходять сім працівників НАБУ, які виконували оперативне завдання з документування епізоду за участі першого заступника голови ДМСУ. Їхнє місцезнаходження наразі невідоме", - заявили в Бюро.
Інформація, поширена на сайті Державної міграційної служби України ввечері 29 листопада, про те, що "агент НАБУ" нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першому заступнику ДМСУ "великі суми хабарів", не відповідає дійсності, заявляють в Бюро.
"Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання "заохочення" у сумі 30 тисяч доларів США: спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України.
З моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ", - сказано в заяві Бюро.
"З усією відповідальністю заявляємо, що детективи Національного бюро ніколи не провокували жодного з посадовців ДМСУ до отримання хабара, враховуючи прокурорський нагляд особисто керівництвом САП", - наголосили в Бюро.
Крім того, сказано в заяві, директор Національного бюро та керівник САП мають намір вранці 30 листопада зустрітися з Генеральним прокурором України, "оскільки наразі є підстави вважати, що Юрій Луценко, санкціонуючи дії своїх підлеглих та працівників СБУ щодо детективів НАБУ, не був повністю обізнаний з деталями спецоперації та результатами НСРД" (негласні слідчі розшукові дії - "Н").
У заяві Національного антикорупційного бюро не згадано, що в НАБУ 29 листопада відбулися обшуки
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Усе це читав- тому й сказав, що згадка про сім секретних агентів- дешева маніпуляція.
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Крестоносець, я з соєвими агентами-шістками не граю. Що з тобою, рабом, про щось сперечатись. Тобі, шістці, що напишуть, те й кажеш. Ти - не дурак. За хвилину міг би сам переконатися, що 29.11.17р. на звязок не вийшло СІМ агентів НАБУ. Ти ж тут просто дрищеш. Не даром і погоняло в тебе тут - "ДРИЩАТИК".
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думаю гуглом не важко покиристуватись, якщо "пропустили" брифінг
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Был пайет такой себе тоже умничал. И где?
Наворовал и свалил.
А нам жить.
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Джеффри Росс Пайетт- американский дипломат.
Посол Соединённых Штатов Америки на Украине (3 августа 2013 - 18 августа 2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8

Что он наворовал? Только конкретно? Ленiнську Кузню?
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спроси у консульских сотрудникофф что наворовал - деньги а как там вообще красиво визу в США продавали и круто продавали в свое время пока пару офицеров не сдали всех
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Так пойди купи! Это же так просто. Лично посол продавал? Значит нашлись таки честные американские офицеры в отличии от Украины.
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в консульстве и посольстве работают американские офицери наша тока охрана посольства..
Если честно то купил би но било поздно их реально разогнали всех(американци не панькаются) кроме двух которие сдали всю малину
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Значит система устийчива и способна к самоочищению, не так как в Украине. Президент , ГПУ и СБУ- крышиватели коррупции.
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ти забиль голову ВР, міністра МВД, голову РНБО, голову ГФС, НАБУ САП, ДБР, ну всих всих .....
От я не розумію з якого такого дива НАБУ де працюють бувші ГПУ-шніки стало вдруг ну суперчесними....
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Согласен. Досрочные выборы президента, потом Рады и после этого полная перезагрузка власти до конца 2018 года.
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в канаде - у вас просто дичайшая корупция канада разваливается на глазах
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Олигархи не дают работу а забирают ее, коррупция это деньги, где больше денег там больше коррупции, нынешнее состояние страны результат политических игр за власть олигархов Украины, пока они у власти ничего не будет, страной должен управлять средний класс а не кучка негодяев. Отодвинуть этих людей без потрясений можно, если уничтожить их один за одним. Эти люди (олигархи), они не имеют традиций, одни находятся у власти другие борются за власть, цвет их знамен не имеет значения, у них одна вера, одна идеология и один Бог - деньги. Или мы уничтожим их или они уничтожат нас, все просто.
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Два стецька всю ветку загадили своими методичками про все кто петю в его дерьмо мокает плохие)))Вы уже шпарьте,что лучше системы чем в параше и хуйла нету))))Скоро барыга будет только до мынску ездить,да с босом своим поедет в мацкву брататься)))Достал уже запад)))
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Порошенко имитирует борьбу с коррупцией, а по сути он её возглавляет и главные коррупционные органы - СБУ, ГПУ и АП
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А новые чего забыли? Или думаете старые кадры работающие в новом НАБУ не коррумпированы? И то, что Бюро закрывает дела на Кононенко, Гонтареву, махинации Коломойского с Приватом это не преступление? Наверняка ж просто с Сытником договорились, у нас ведь так прокуроры на свои дома и машины зарабатывают.
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В ЕС наивные? В НАБУ,САП, НАЗК работают такие же коррупционеры, как и везде. Носки для НАБУ за 300 грн. и отсутствие коррупции в покупке квартиры Лещенко тому подтверждение. А ресурсов они жрут больше всех.
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- Лещенко, звідки у вас кошти на таку квартиру?
- я агент НАБУ
- а як щодо квартири Заліщук?
- вона теж
- агент?
- так
- ясно
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Не наївні і все вони розуміють. Але іншого шляху як витісняти паскудне-поганим а погане-задовільним немає. Це тільки кретини-противсіхи можуть чекати ангела небесного в бюлетені, а якщо немає там ангела - то вони протипсіхи.
А в ЄС знають як ці зміни робляться, вони все це вже мають в своїй історії.
Крок за кроком, крок за кроком, повільно і тяжко, але головне щоб у правильному напрямку.
Тому так, дайте автономію НАБУ і САП і нехай працюють.
а потім наступний крок буде. а потім ще один.
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В ЕС та північній америці не наївни.
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Та дають же. Он i агента Катерину вже допросили, вместо Пимаховой и Розенблята.
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ага, только агент Катерина оказалась не из простых - хатка в элитном посёлке под Киевом и 4 люксовых авто в личном автопарке.
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Какое состояние у Пимаховой и РОзенблата?
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А вам не приходило в голову, что вся возня "агентов НАБУ" вокруг именно Миграционной службы - могла быть связана с кейсом Саакашвили?
Ведь это Миграционная служба, по сути, инициировала процесс лишения его гражданства.
Да и "агенты", насколько я понял, подчинялись другу Саакашвили - замдиректору НАБУ Углаве...
P.S. Порадовало, что агенты пользуются корочками телеканала "Интер"...
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а если не дадут, им автономность и ресурсы для исполнения заданий, санкциями, санкциями, точечными адресными санкциями (эти свиньи будут визжать, но побегут в нужном направлении, если их лопатой по рылу, по рылу, по рылу........)
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а що зараз заважає антикорупціонерам взяти за зябри ту ж Гонтарєву? або Коломойського, або ще когось із крупних фігур?
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на набу потратили в 5 раз більше, ніж вони відпрацювали. поки що збиткова структура.
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Нам треба антикорупційні органи. Але об'єктивні і аполітичні. а ми дожились до того, що Бюро відверто називають політичним інструментом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы благодарны за создание НАБУ, НАПК и САП, а теперь дайте им автономность и ресурсы для исполнения заданий, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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