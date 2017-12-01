 Я уверен, что мы продлим мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, - Порошенко

"Я уверен, что мы вместе с премьер-министром, Кабинетом министров, на именно малый и средний бизнес мораторий на проверки продлим. По крайней мере, я предлагаю проанализировать это", - сказал П.Порошенко на встрече бизнеса и власти с участием президента в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, необходимо активизировать реформирование контролирующих органов.
Президент напомнил, что действующий мораторий на осуществление проверок бизнеса контролирующими органами прекращает свое действие с 1 января 2018 года.
"Реформирование органов (контролирующих. - Ред.) не завершено, и полчища работников контролирующих органов, не только силовиков, сейчас на низком старте, ждут, когда этот мораторий завершится. Они устали без работы, проголодались по взяткам", - сказал П.Порошенко.
Как сообщалось, в ноябре 2016 года Верховная Рада 235 голосами приняла законопроект №3153 от 18 сентября 2015 года "Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", в ходе слушаний которого продлила мораторий на осуществление госорганами значительного количества плановых проверок субъектов хозяйствования до конца 2017 года.
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https://www.youtube.com/watch?v=TGXcJ5hNr8Y
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Порохатый как бы намекает, что начнутся взятки. И для него это так же обыденно как снег зимой.
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Відставка. Дострокові президентські. Негайно.
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это говорит президент
это говорит... президент???
занавес
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1. Через неделю, 06.12.2017, Окружной административный суд г.Киева должен рассмотреть дело о запрете "Партии регионов" и отмене ее государственной регистрации. По данным группы ИС, экс-регионалы будут реагировать - планы проведения акций протеста пока обговариваются, но информационное сопровождение уже пошло, деньги из РФ на это дело поступают. Мураев и прочие экс-регионалы (в какие бы партии «за життя» они сейчас не кутались), как видим, яростно их отрабатывают.2. Почему януковичские балаболки типа Мураева на четвертом году после победы Майдана могут безнаказанно делать подобные публичные заявления - для меня загадка. Это вопрос к нашим правоохранителям и спецслужбам.3. Коллегам по ВР: если не хотите выглядеть по-дурацки, просто не ходите на эфиры подобных каналов. Я в свое время коротко и внятно объяснил гостевым редакторам NewsOne, что не буду принимать участие в их антиукраинских паноптикумах, больше они меня не тревожат. Отчего эти паноптикумы существуют - см. п. 2. Рыги зашевелились нешуточно
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Відставка. Дострокові президентські. Негайно.
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бо ми бізнес робимо. Головне прикритись благими намірами.......
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