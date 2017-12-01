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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1028) мораторий (127) Порошенко (13846) проверка (498)

 Я уверен, что мы продлим мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что мораторий на проверку государственными органами малого и среднего бизнеса будет продлен на следующий, 2018 год.

"Я уверен, что мы вместе с премьер-министром, Кабинетом министров, на именно малый и средний бизнес мораторий на проверки продлим. По крайней мере, я предлагаю проанализировать это", - сказал П.Порошенко на встрече бизнеса и власти с участием президента в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, необходимо активизировать реформирование контролирующих органов.

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Президент напомнил, что действующий мораторий на осуществление проверок бизнеса контролирующими органами прекращает свое действие с 1 января 2018 года.

"Реформирование органов (контролирующих. - Ред.) не завершено, и полчища работников контролирующих органов, не только силовиков, сейчас на низком старте, ждут, когда этот мораторий завершится. Они устали без работы, проголодались по взяткам", - сказал П.Порошенко.

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Как сообщалось, в ноябре 2016 года Верховная Рада 235 голосами приняла законопроект №3153 от 18 сентября 2015 года "Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", в ходе слушаний которого продлила мораторий на осуществление госорганами значительного количества плановых проверок субъектов хозяйствования до конца 2017 года.
Источник: https://censor.net.ua/n464769
 
   
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маленькі рошенчики не входять до переліку середнього та малого бізнесу.
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как знать... Епицентр с виду тоже один супермаркет...
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Эпицентр - не фирменный магазин по продаже исключительно продукции собственного изготовления
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- Ничего, ничего, либер фатер Конрад Карлович Михельсон ! Святое дело! Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. (с)
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Ветераны АТО заблокировали мэрию Львова и требуют отставки Садового.
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где прочитать можно ? ну или посмотреть ?
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Понятно, какие-то подставные тутушки, а не атошники.
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если они не из личной охраны вомбата Насіння, то однозначно подставные
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После "йди" потрибно мат. А то как детское.
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Та шо таке ? У него сегодня рот не закрывается !
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Другими словами - будем душить ещё сильнее.
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прекращает свое действие с 1 января 2018 года - Готовьтесь и с Новым годом! Отработают все и вся за пропущенное время.Поиздержались-с!
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"Проголодались по взяткам". В какой нормальной стране президент такое скажет ?
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Согласен, пусть лучше проверят как рост числа магазинов "Рошен" по всей стране подозрительно совпал с началом президентства Порошенко.
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Шоколадной камарилье нужно хотя бы на год забыть о малом и среднем бизнесе.
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А ти забудь про українські сайти !
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"Они устали без работы, проголодались по взяткам"

Порохатый как бы намекает, что начнутся взятки. И для него это так же обыденно как снег зимой.
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а снос МАФов это не проверка - это кранты. Люди все-таки свои деньги вкладывали...Будем торговать с балконов...
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ну так "перевіряти не можна" а "знищити" - запросто
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Брехня Жирного Офшора вже його не врятує від довічного терміна ув'язнення(з конфіскацією).
Відставка. Дострокові президентські. Негайно.
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Чего проверять?Кроме как у тебя бизнеса не осталось.
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тут надо решать - проверять на пожарную безопасность - не дай бог опять шо то загориться с жертвами
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...и полчища работников контролирующих органов, не только силовиков, сейчас на низком старте, ждут, когда этот мораторий завершится. Они устали без работы, проголодались по взяткам...



это говорит президент
это говорит... президент???
занавес
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у малого и среднего бизнес пересохло в горле и сжались булки в очередной раз
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Надо поднять потолок объема выручки для единого налога по упрощенной системе по малому бизнесу с 5млн. грн. до 50 млн. грн. в год, что соответствует объемам малого бизнеса в более развитых странах. При этом для предотвращения злоупотреблений,надо связать объемы выручки с обязательным минимальным количеством легально работающих работников на этом предприятии. Например при выручке в год с 5млн. до 10 млн. -20 чел., с 10млн. до 20млн. - 35 чел., с 20млн.грн. до 30 млн. -60 чел. и.т.д. Если людей меньше на предприятии,хотя бы на одного человека, то предприятие лишается права на работу по упрощенной системе. Потолка по максимальному количеству людей на предприятии нге должно быть,главное ,чтобы предприятие выплачивало им зарплату не меньше минимальной по закону..При такой системе мошенничество с открытием новых фейковых фирм потеряет смысл, тогда надо выплачивать полностью на всех людей налоги,что экономически делает эти схемы невыгодными. До 5 млн. выручки должно действовать нынешнее законодательство по упрощенной системе. Это создаст условия для быстрого развития нормального малого бизнеса в Украине, с выплатой им налогов и максимальным увеличением рабочих мест.
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Нардеп Е.Мураев на телеканале NewsOne назвал Евромайдан "государственным переворотом". Студию в знак протеста против этих слов покинули 5 нардепов.

1. Через неделю, 06.12.2017, Окружной административный суд г.Киева должен рассмотреть дело о запрете "Партии регионов" и отмене ее государственной регистрации. По данным группы ИС, экс-регионалы будут реагировать - планы проведения акций протеста пока обговариваются, но информационное сопровождение уже пошло, деньги из РФ на это дело поступают. Мураев и прочие экс-регионалы (в какие бы партии «за життя» они сейчас не кутались), как видим, яростно их отрабатывают.2. Почему януковичские балаболки типа Мураева на четвертом году после победы Майдана могут безнаказанно делать подобные публичные заявления - для меня загадка. Это вопрос к нашим правоохранителям и спецслужбам.3. Коллегам по ВР: если не хотите выглядеть по-дурацки, просто не ходите на эфиры подобных каналов. Я в свое время коротко и внятно объяснил гостевым редакторам NewsOne, что не буду принимать участие в их антиукраинских паноптикумах, больше они меня не тревожат. Отчего эти паноптикумы существуют - см. п. 2. Рыги зашевелились нешуточно
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Отчего зашевелились? Путин дал приказ- к президентским выборам в России власть в Украине должна контролироваться его людьми. Вот и стараются отморозки.
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Так більшість у Порошенко. Чому Юга - генелальний плокулол не вносить в Раду подання на Мураєва? Стаття за "антидержавну діяльність" і до бабульки не ходи.
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"МИ"- звучить... треба ще - " и прочая і прочая"...
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Лучше бы дали добро на ввоз бусиков с европы - кровь малого бизнеса...
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Брехня Жирного Офшора вже його не врятує від довічного терміна ув'язнення(з конфіскацією).
Відставка. Дострокові президентські. Негайно.
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взятки напк, судтьям и пгокугогам - это какой вид бизнеса?
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Як би і добра справа. а ви українці їжте що попало яке попал і де попало.
бо ми бізнес робимо. Головне прикритись благими намірами.......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ уверен, что мы продлим мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, - Порошенко
 
 
 
 
 
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