EN|RU|UK
Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
  3069  35
Все про:земля (1406) Порошенко (13846) земельная реформа (81) кадастр (16)

 Нельзя говорить о запуске рынка земли без 100% оцифровки земельного кадастра, - Порошенко

порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что запуск рынка земли будет отложен еще минимум на год.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Пока не удалось прорвать оборону популистов, которые неистово противодействуют свободному обороту земли сельскохозяйственного назначения, но я хочу подчеркнуть принципиально свою политическую позицию: я за рынок земли", - заявил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон о "Маски-шоу стоп"

Он считает, что пока нужно заниматься сопутствующей работой, такой как наполнение электронного земкадастра. "Послушайте, 25 лет занимались тем, чтобы создать земельный кадастр и сумели сделать только больше половины. Ни о каком запуске рынка без того, что существует 100% оцифровки земельного кадастра, мы говорить не можем", - сказал президент.

Порошенко поручил завершить эту работу за один год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Внесение законопроекта об обороте сельхозземли откладывается: идет разработка механизма возможного финансирования при покупке земли, - Минагропрод

"Мы сделаем сейчас решающий шаг в правильно направлении, если наполненность электронного Государственного земельного кадастра доведем с нынешних около 60%... Я ставлю задачу, чтобы за год они это закончили", - цитирует Порошенко Итерфакс-Украина.Источник: https://censor.net.ua/n464767
 
 
    Комментировать
    Сортировать:
    в виде дерева
    по дате
    по имени пользователя
    по рейтингу
    Совет форумчанПравила форума
     
    Кругляк продать. Землю продать. Деньги вернуть западным банкам как проценты за обслуживание долга. Ничего нового, так поставили раком много стран.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    пока не было продажи земли ее уже всю раздеребанили, а лохам - мораторий
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Починати продаж потрібно станом на 91-й рік, але ж у людей немає грошей.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    У людей є земельні паї, але немає права їх продавати і купувати. Вони мають право тільки за копійки або мішок сіна здавати в оренду земельним олігархам, які зараз роблять із землею, що хочуть.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Скільки зараз коштує земля при такому зубожінні? Копійки.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Саме тому і потрібен ринок, щоб земля набула реальної ринкової ціни, а не тої, яку зараз диктують власникам паїв корумповані чиновники і олігархи.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Надо еще не забывать про кадастр.
    Из недавнего - один и тот же участок и кладбище и земля АТО-кам.
    А сколько людей сейчас по судам доказывают, что их земля - их. Причем с документами.
    Просто залезли в Кадастр, и пошалили. Я вообще подозреваю, что доступ к базам кадастра или открытый, или там пароль "12345".
    С момента его создания - столько скандальных случаев вмешательства, что думаешь - его для отъема земли и создавали.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Так и с квартирами мошеничество. Может запретить продажу квартир?
    А с машинами ...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    говорить нет, возможно, а делать будете.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Покупайте землю - ведь ее уже больше никто не производит.(с) Твен
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    А хто купуватиме ту землю коли у людей немає грошей? Ну маладєц!
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    как с недрами (по закону - низзя! а по жизни.... мона и нуна!)
     показать весь комментарий
    Ответить
    комментарий отмечен как спам  
     
    Ни о каком запуске рынка земли без 100% деолигархизации, мы говорить не можем.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Так шо, не будет в этом году в Раде очередных протестов против моего права продать свою землю ?
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Земля - это всё , что осталось у Украины .
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Осталось у чиновников Украины - потому, что они безраздельно ею владеют и ни за что не отвечают.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Земля отличная жаль дуракам досталась!Ведь продадут гады!
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Ни о каком запуске рынка земли без 100% оцифровки земельного кадастра, мы говорить не можем.я всё здам оптом.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    рыночная экономика без рынка это как колбаса без мяса.............вид есть толку нет........если нет рынка земли можно нашару эксплуатировать ресурсы страны недопуская эфективных собственников которые будут туже аренду платить в разы больше
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    недопуская эфективных собственников которые будут туже аренду платить в разы больше

    Криворож стальпродали сначалаза 4 а потом за 24 млрд.
    Не вижу я толковых собственников - в основном воры, мошенники и проходимцы. Видно по зарплатам в Украине.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    какой рынок, какая оцифровка, если АТОвцам дают земельные участки прямо на свежих кладбищах!? Где, спрашивается, наши "дорогие" ОРГАНЫ ПРАВОПОРЯДКА?
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЭТОМУ УБЛЮДКУ ПРОДАВАТЬ ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ !!!
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Порошенко вирішив потоптатися по електоральному полю радиКалів, батьківщини, самонемочі і жопоблока.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    пока есть агрохолдинги с сверхприбылью, не будет никакого рынка земли.
    только аренда за 10 литров масла и мешок зерна в год, без вариантов.
    и будут всякие разные объяснения почему нет, типа оцифровка не закончена или надо еще 100500 законов принять и т.п.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    а хто може купляти землю ???

    80 % населення України які вже навіть харчуються погано??????
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    ідея має сенс але не в жидівському виконанні.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Карочь...все реформы только с другим презом...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    оцифровывать безусловно надо для скорости обработки данных.
    но как это изменит коррпц. составляющую?

    очередные полуреформы 145?
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Учите иврит и идиш.Устроитесь на работу.
     показать весь комментарий
    Ответить
    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНельзя говорить о запуске рынка земли без 100% оцифровки земельного кадастра, - Порошенко
     
     
     
     
     
     вверх