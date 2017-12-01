 Нельзя говорить о запуске рынка земли без 100% оцифровки земельного кадастра, - Порошенко

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Пока не удалось прорвать оборону популистов, которые неистово противодействуют свободному обороту земли сельскохозяйственного назначения, но я хочу подчеркнуть принципиально свою политическую позицию: я за рынок земли", - заявил президент.
Он считает, что пока нужно заниматься сопутствующей работой, такой как наполнение электронного земкадастра. "Послушайте, 25 лет занимались тем, чтобы создать земельный кадастр и сумели сделать только больше половины. Ни о каком запуске рынка без того, что существует 100% оцифровки земельного кадастра, мы говорить не можем", - сказал президент.
Порошенко поручил завершить эту работу за один год.
"Мы сделаем сейчас решающий шаг в правильно направлении, если наполненность электронного Государственного земельного кадастра доведем с нынешних около 60%... Я ставлю задачу, чтобы за год они это закончили", - цитирует Порошенко Итерфакс-Украина.
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Из недавнего - один и тот же участок и кладбище и земля АТО-кам.
А сколько людей сейчас по судам доказывают, что их земля - их. Причем с документами.
Просто залезли в Кадастр, и пошалили. Я вообще подозреваю, что доступ к базам кадастра или открытый, или там пароль "12345".
С момента его создания - столько скандальных случаев вмешательства, что думаешь - его для отъема земли и создавали.
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А с машинами ...
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По Конституции продажа земли запрещена.
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Криворож стальпродали сначалаза 4 а потом за 24 млрд.
Не вижу я толковых собственников - в основном воры, мошенники и проходимцы. Видно по зарплатам в Украине.
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только аренда за 10 литров масла и мешок зерна в год, без вариантов.
и будут всякие разные объяснения почему нет, типа оцифровка не закончена или надо еще 100500 законов принять и т.п.
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80 % населення України які вже навіть харчуються погано??????
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но как это изменит коррпц. составляющую?
очередные полуреформы 145?
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