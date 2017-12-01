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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1028) закон (2294) Порошенко (13846)

 Порошенко подписал закон о "Маски-шоу стоп"

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Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее парламентом закон "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования", который называют закон "маски-шоу стоп!".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время диалога бизнеса и власти в пятницу в Киеве и подписал закон.

"Как сразу же в нашей среде? Очень просто: о запрете маски-шоу. Мы тогда использовали с вами тогда такую терминологию и мы с вами это (разработали и приняли закон. - Ред.) сделали. И я хотел бы сегодня в вашем присутствии в этот торжественный момент подписать этот исторический документ", - сказал П.Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о законе "Маски-шоу стоп": Это фундаментальная защита бизнеса, которая работает в США и Европе

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу и в целом закон №7275 "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" 16 ноября 312 голосами.

Источник: https://censor.net.ua/n464763
 
   
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    Какой, его? Можно узнать когда "маски шоу" приходили в ларек или маленький магазин?
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    Не знаю, кто то еще использует твой ник?
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    В мене такого бізнесу немає. Не по адресі.
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    Останній раз- у 2005. Адресою помилилися. До друзів- приходили.
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    А че тогда радуешься? Они сейчас либо на котрабас, либо на игровые автоматы приходят...
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    Якби ж то... приклади по IT-ішникам сам знайдеш?
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    нет, не знаю. Что бы ты понимал, применение спец.подразделения санкционирует лично начальник областного управления полиции с ведома областного прокурора. На таком уровне, "шантропа" интерес не представляет.
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    Я розумів? Ще й тебе навчу!
    З "шантропою" справ не маю!
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    Маски шоу проводит СБУ...или под прикрытием СБУ, в полном секрете и плевать им на законы
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    Ну тогда поговори с адекватными представителями малого бизнеса. Не настаиваю.
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    А вони проти цього закону? Та невже...
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    Они не против,но этот закон показуха.
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    Адвокат занимается малым бизнесом?
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    А яке твоє діло, чим займається мій адвокат?
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    Не груби,раз уже хотел общаться. Нет так нет. У меня их тоже аж два.Пока.
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    То по іншому питання формулюй. Він веде ВСІ мої справи- і бізнес також. Та в мене середній бізнес.
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    Мой сын занимается малым бизнесом,приятель занимается. Им как то побоку маски -шоу,хотя их такой закон тоже радует. Я не говорю,что это плохо-это класс. Показуха потому , что то придумывают и выдают за охрененные достижения. Лучше бы каникулы сделали для начинающих.
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    Тоді в нас більшість бізнесу стала б "починаючими". Нажаль.
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    - Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он уже давно махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки.
    - Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. (с)
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    победы сцены Майдана.. народ проиграл..
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    все что подписано соевым уродом, не стоит туалетной бумажки. брехливый и жадный ублюдок. имеет погоняло среди приближенных - 2 бакса
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    Товарищ, тебе пора на процедуры.
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    твой таварищ доедает дохлую лошадь в овраге
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    В суд на презика и гросю за нарушение авторских
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    Оно уже не одну ручку исписало, подписывая "рэформы", результат ноль
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    Оно , это что то вроде тебя , без имени и племени ! Научись уважать людей , может и тебя заметят !
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    Кто этими масками руководит и кому стоп...
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    Тебе и твоему куратору с лохматыми руками !
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    Дибилизм, что бы "отменить незаконные действия" - требуется закон.
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    Интересно --- как СИЛОВИКАМ -- заходить в " малину " к преступникам в белой парадной форме и орденом на ГРУДИ -- ?? Кто подскажет от составителей этого Закона ??? ВЫ думаете менты и СБУшники -- пойдут на штурм Преступников беззащитными да еще с оператором впереди ?? НЕт не пойдут -- ребята жить хотят . Порошенко и Аваков -- от этого закона выиграют только ВОРЫ в законе и они смеются сегодня -- и вас иди .... называют ... Так нельзя безалаберно относится к БЕЗОПАСНОСТИ Силовиков -- они же народ совсем защищать не будут . Им сегодня НИЧЕГО нельзя СИЛОВИКАМ . Им три раза нужно без каски и бронижелета наркоману с гранатой объяснить -- что с ГРАНАТОЙ ходить нехорошо . Иначе МЕНТА Прокурор посадит . Во как докерувалитсь .
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    Виктор, у вас каша в голове полная. При чем тут этот закон? Вы путаете оперативные мероприятия со следственными.
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    А на следственных мероприятиях -- бандиты в белых рубашках ??? В суде в Никополе -- за что полицейские пострадали не скажете ???
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    Какое отношение этот закон имеет к тому что произошло в суде в Никополе?
    Ещё раз - не валите всё до кучи.
    Вы понятия не имеете что такое следственные действия, в частности обыск, и чем они принципиально отличаются от оперативных мероприятий, в частности задержание преступника, при котором таки да, врываются ребята и в малины и на хазы и проникновение в жилище и всё прочее, и всё это без всяких санкций, адвокатов и видеосёмки, и так по закону.
    Если вы не разбираетесь в теме - зачем комментируете? лишь бы свои пять копеек вставить?
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    В Пуще Водице намедни брали 60 с лишних бандитов поцаны лейтенанты -- гора оружия осталась под столами ресторана ---- правда классно ?? А если бы дебил среди этих 60 бандитов оказался , которому терять было нечего -- чтобы было ?? Забыли как под Киевом Полиция ОХРАНЫ перестреляла -- Полицию спецназа или наоборот . В боевой обстановке все решают секунды -- и только полные дебилы могли принять такой ЗАКОН . А без защиты -- шлемов и бронежелетов -- НИКТО не захочет брать бандитов . Вы освободили Бандитов этим ЗАКОНОМ от ответственности -- но не народ Украины .
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    Странно что майор на пенсии не разбирается в основах ОРД. В ИДН служили или в паспортном? Я эти основы десять лет, на земле, по буковке проползал прежде чем на повышение уйти. И звёзд у меня на погонах поболее. Но не в этом дело. У вас эмоции вытесняют профессиональный базис.
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    Нет я типичный среднестатистический майор пенсионер ---- и ветеранов посылать не надо -- ибо вы понимаете -- кем вы выглядите на форуме . Мы что то в этой жизни видели -- и что то знаем . Я повторюсь -- Янукович убежал из Украины --не потому что хотел убежать -- а от того что его просто СИЛоВИКИ не захотели защищать . Не надо забывать --формулу государства -- Власть это --- аппарат управления и аппарат принуждения -- и когда аппарат управления --разваливает аппарат принуждения -- государство перестает существовать . Надеюсь вы знаете что такое в государстве -- аппарат принуждения ?? Кухаркины дети не могут руководить государством -- !! Этому нужно долго и много учиться . Звезды и дипломы --- ум не дают -- это всем известно и еще пока Власть сегодня не перестанет кормить своих силовиков и уважать -- она просто может перестать существовать -- это история и наука .
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    Ну теперь заживут по новому.

    Особенно в сельхоз
    предприятии Запя подолья, принадлежащем порошенку в винницкой обл.

    Отжимают у людей землю под любым предлогом,
    теперь уже им никто не помешает.

    Сами себя охраяют.
    Теперь законно.
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    А що поганого в тому, що Порошенко підписав цей закон? Навіщо його за це обсирати? Може він неправильно зробив і треба було не підписувати?
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    Всі закони, які підписує президент, вступають в дію, а якщо не підписує то не вступають.
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    Так может надо сделать все проще - взять и распустить правохранительные органы и такие законы не надо будет принимать. и Порошенки и Розенбляди будут спать спокойно...
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    Шокопадла самый что ни на есть главный рейдер и бандит. Сам для себя закон создал? Вряд ли. Для таких же бандюков конкурентов.
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    СВЫНЯ ОПУХШАЯ володие в Виницкой области агро-фирмой ,,Золотое Полесье,, которая с промощью СБУ отжимает у местных фермеров ЗЕМЛЮ . И спасу от этого Грицака - НЕТУ !
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    ,,Золотое Полесье,, занимается сахарным буряком . Там все с этого живут . Ещё мой прадед дореволюционный этим бизнесом занимался, хотя тогда евреев туда и близко не подпускали .Может и ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЛИ ?
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