 Порошенко подписал закон о "Маски-шоу стоп"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время диалога бизнеса и власти в пятницу в Киеве и подписал закон.
"Как сразу же в нашей среде? Очень просто: о запрете маски-шоу. Мы тогда использовали с вами тогда такую терминологию и мы с вами это (разработали и приняли закон. - Ред.) сделали. И я хотел бы сегодня в вашем присутствии в этот торжественный момент подписать этот исторический документ", - сказал П.Порошенко.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу и в целом закон №7275 "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" 16 ноября 312 голосами.
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З "шантропою" справ не маю!
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- Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. (с)
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Ещё раз - не валите всё до кучи.
Вы понятия не имеете что такое следственные действия, в частности обыск, и чем они принципиально отличаются от оперативных мероприятий, в частности задержание преступника, при котором таки да, врываются ребята и в малины и на хазы и проникновение в жилище и всё прочее, и всё это без всяких санкций, адвокатов и видеосёмки, и так по закону.
Если вы не разбираетесь в теме - зачем комментируете? лишь бы свои пять копеек вставить?
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Особенно в сельхоз
предприятии Запя подолья, принадлежащем порошенку в винницкой обл.
Отжимают у людей землю под любым предлогом,
теперь уже им никто не помешает.
Сами себя охраяют.
Теперь законно.
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